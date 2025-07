Daten zu Methylenblau in der Schwangerschaft sind selten.

Man könnte nun sagen, die Versuche, welche diese Ärzte durchgeführt haben, waren unethisch. ABER es ist vom Aufbau her exakt der gleiche Versuch wie bei den modRNA Plörren. Auch bei dem modRNA-Plörren hat man Frauen kurz vor der Geburt injiziert und anschließend geprüft, wo man das Produkt vorfindet.

Auch Methylenblau überträgt sich in der Schwangerschaft von der Mutter auf das Kind und wird vom Kind auch verstoffwechselt. Bei den diversen Wirkmechanismen, die MB hat und der aktuellen eher dünnen Wissenslage über die Biochemie während der Entwicklung des Fötus, wäre ich persönlich mit Methylenblau in der Schwangerschaft sehr vorsichtig und würde es lieber vermeiden, vor allem, weil das Mittel auch die Blut-Hirn-Schranke überwindet. Damit ist aber auch klar, was die Blut-Hirn-Schranke überwindet geht auch über die Plazentaschranke.

Da MB im Hirn wirkt und auch in diverse biochemische Pathways eingreift , die beim Fötus noch anders gestaltet sein könnten, besonders im ersten Trimester, würde ich nach der damaligen Datenlage Methylenblau in einer Schwangerschaft nicht nehmen und lieber mit den Sheddingsymptomen leben.

Wiener Medizinische Wochenschrift Nr. 10, 1902, S. 479

“Resinelli (Accad. med.-chir. Ferrara, 7. Aug.) berichtet über Versuche betreffs des Übertrittes von Methylenblau aus dem Blute der Mutter in jenes des Kindes durch die Placenta hindurch. 0.05 g Methylenblauwurden subkutan eingespritzt, der Urin der Mutter in zu stündlichen Intervallen, ferner den Harn des Neugeborenen und die Amniosflüssigkeit untersucht. Unter normalen Verhältnissen findet ein Übertritt von Methylenblau vom mütterlichen in den kindlichen Organismus bereits dann statt, wenn dasselbe nur 15 Minuten vor der Austreibung eingespritzt worden war. Meist hält die Ausscheidung, und zwar vorwiegend in Form des Chromogens, durch drei Tage an. Waren zwischen Einspritzung und Geburt mehr als sechs Tage vergangen, so fanden sich im kindlichen Harn keine Spuren des Farbstoffes. Es ist demnach anzunehmen, dass eine Aufnahme in den mütterlichen Organismus wieder statthat, wenn die Ausscheidung der infizierten Mengen aufgehört hat. In der Amniosflüssigkeit war nur dreimal, unter 22 Fällen, das Leukoderivat des Methylenblau nachweisbar. Es ist wohl anzunehmen, dass es mit dem Harn des Fötus in die Amniosflüssigkeit gelangt. Die Versuche lehren, dass nur ausnahmsweise intra partum vom Kinde Harn entleert wird. Bei abgestorbener Frucht findet kein Übertritt, weder in die Amniosflüssigkeit noch in den fötalen Organismus statt.”

Wiener Medizinische Wochenschrift Nr. 10, 1910, S. 1724

”Über „vitale“ Färbung des Embryo. Von S. Saretzki (Shurn. akusch. i stensk. bol. 1910, Jänner). — S. untersuchte verschiedene Farbstoffe auf ihre Fähigkeit hin, vom mütterlichen Organismus aus durch die Placenta zum Fötus zu gelangen. Auf verschiedene Weise wurde Trypanrot, Trypanblau, Methylenblau, Neutralrot, Alkaliechtgrün einverleibt. Einige dieser Farbstoffe gehen nicht über, andere gehen aber teils ohne Beeinflussung der Entwickelung des Fötus, teils mit Schädigung desselben.”

Leider hat man in diesem Artikel nicht spezifiziert, welche Farbstoffe schädlich sind und welche nicht. Die Publikation scheint auch in Tschechisch? zu sein.

Wer das zitierte Paper finden und übersetzen kann, ich wäre interessiert.