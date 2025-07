Ein Antineuraligicum ist ein Mittel gegen Rheuma.

Methylenblau ist ein Schmerzmittel und entzündungshemmend.

Da verwundert es nicht, dass es auch bei Rheuma eingesetzt wurde.

Ein Beispiel, wie ein Wissenschaftlicher Artikel in der “Deutsche Medizinische Wochenschrift” zu einer Empfehlung eines Arztes in der “Wiener Medizinische Wochenschrift” wird, danach zu einer “Therapeutischen Notiz” und anschließend zu einem Rezept in der “Drogisten-Zeitung” wird. Antirheumatin war möglicherweise eine Apothekenformulierung, welcher der Apotheker herstellte, da keine Bezugsquelle genannt wird.

Deutsche Medizinische Wochenschrift 1891

“II. Aus Prof. Brieger’s Poliklinik für innere Krankheiten.

Ueber das Methylenblau als Antineuralgicum.

Von Dr. Robert Imnierwahr, Assistenten der Poliklinik.

Auf Grund theoretischer Erwägungen, welche sich auf die bekannten experimentellen Arbeiten Ehrl ich’s 1 ) über das Methylenblau stützen, vermuteten Ehrlich und Leppmann-), dass das Methylenblau schmerzstillende Wirkung äußere. In der Tat konnten diese Autoren auch durch praktische Versuche bei neuritischen Prozessen und bei rheumatischen Affektionen der Muskeln, Gelenke und Sehnen sich von der Richtigkeit ihrer vorgefassten Meinung überzeugen, und zudem noch, was gerade für die Praxis von besonderer Bedeutung ist, feststellen, dass das Methylenblau weder bei höheren Dosen (bis 1,0 g pro die), noch bei längerem Gebrauche irgend welche üblen Nebenwirkungen verursachte.

Trotz dieser empfehlenswerten Eigenschaften scheint, nach den spärlichen Angaben in der Literatur 3 ) zu schließen, das Methylenblau als Arzneimittel nur wenig Anklang gefunden zu haben.

Da wir selbst nun in unserer Poliklinik teilweise recht beachtenswerte Erfolge damit erzielt haben, halte ich es für angemessen, auf dieselben hiermit die Aufmerksamkeit zu lenken.

Wir verabfolgten das Methylenblau innerlich zu 0,1 bis 0,3 g 3 mal täglich als trockenes Pulver in Gelatinekapseln. Um sicher zu sein, nur mit einem reinen Präparate zu operiren, kam nur zur Anwendung das von den Farbwerken, vormals Meister, Lucius, Brüning &Co. dargestellte Methylenblau medicinale, welches einen vollständig reinen Farbstoff darstellt, während das gewöhnliche, im Handel vorkommende Methylenblau chlorzinkhaltig ist und daher unangenehme Nebenwirkungen hervorrufen kann. Von diesem Methylenblau medicinale sahen wir keinerlei unangenehme Nebenerscheinungen. Denn das Blauwerden des Urins kann man doch kaum dazu rechnen, obwohl man die Patienten stets darauf aufmerksam machen muss, da sie sich sonst leicht über diese sonderbare Färbung des Urins ängstigen. Nur bei Verabreichung von größeren Dosen, oder bei längerem Gebrauche stellt sich manchmal ein häufiger, sehr unangenehmer Harndrang ein, der sich aber leicht durch Verabfolgung kleiner Dosen von geriebener Muskatnuss beseitigen lässt. Indessen sind die Klagen über Blasenbeschwerden relativ selten.

Was nun die von uns in der Poliklinik mit Methylenblau behandelten Patienten anbetrifft, so haben wir bei 6 von ihnen, welche an einseitiger Ischias litten, im Gegensätze zu Ehrlich und Leppmann auch nicht den mindesten Erfolg gesehen, nicht einmal vorübergehenden Nachlass der Schmerzen. Bei diesen Patienten wurde, da nach 8 bis 14 Tagen der Methylenblautherapie kein Erfolg zu verzeichnen war, zu einer anderen Mediation übergegangen.

Dagegen verschwand in 2 Fällen von Trigeminusneuralgie nach Verabreichung von je 10 Kapseln Methylenblau ä 0,1 g die Neuralgie vollständig und dauernd.

Ebenso gelang es uns gleich Ehrlich und Leppmann in 3 Fällen von angiospastischer Migraine, dieses so quälende Leiden durch Methylenblau in 1 bis 2 Stunden vollständig zu beheben, und zwar in ziemlich nachhaltiger Weise, so dass auch wenigstens in den nächsten Wochen unsere Patienten von ihrer Geißel verschont blieben.

In mehreren Fällen von rein nervösem Kopfschmerz, sowie bei Alkoholdepression (vulgo Katzenjammer) genügte eine einmalige Gabe von 0,1 g Methylenblau, um die Beschwerden innerhalb einer Stunde vollständig zu beseitigen.

Bei einem Kollegen, der an Muskelrheumatismus litt, verschwanden unter der Methylenblautherapie die Schmerzen innerhalb 24 Stunden, allmählich mehr und mehr nachlassend, in gleicher Zeise, wie es Ehrlich und Leppmann schon geschildert haben.

Schließlich wurde die Methylenblautherapie noch in zwei Fällen von Herpes zoster mit sehr günstigem Erfolge ausgeübt. Denn die gerade hier so überaus heftigen Schmerzen ließen unter der üblichen Gabe von 0,1 g pro dosi und 0,3 g pro die innerhalb 6 Tagen nach, worauf alsdann die Herpesbläschen rasch eintrockneten.

Wenn wir auch nur eine kleine Anzahl von Patienten mit dem Methylenblau zu behandeln in der Lage waren, so scheinen doch die damit erzielten Resultate jedenfalls zu weiteren Heilversuchen mit diesem Farbstoffe in seiner Eigenschaft als Antineuralgicum zu ermutigen. Ein leider soweit verbreitetes Uebel wie die Ischias scheint allerdings, wenigstens nach unseren Beobachtungen, nicht durch das Methylenblau beeinflusst zu werden. Natürlich muss man die Anwendung des Methylenblau als schmerzstillendes Mittel nur auf rein nervöse Erkrankungen beschränken, da es bei Schmerzen aus anderen Ursachen, z. B. bei Magengeschwür, Carcinom etc. vollständig versagt. ______ “

1) Über die Methylenblaureaktion der lebenden Nervensubstanz.

Deutsche med. Wochenschr. 1885, No 18.

2 ) Über schmerzstillende Wirkung des Methylenblau. Deutsche med.

Wochenschr. 1890 No. 23.

3 ) a) Einhorn, b) Com bemale.

Wiener Medizinische Wochenschrift Nr. 45, 1891, S. 1832

“Methylenblau als Antineuralgicum (Rheumamittel) empfiehlt Immerwahr (Deutsche Med. Wochenschr. Nr. 41, 1891). Er verabfolgt es innerlich zu 0.1 bis 0.3 Gr, 3 Mal täglich, als trockenes Pulver in Gelatinekapseln. Bei 6 Fällen von Ischias wurde kein Erfolg gesehen. Dagegen wurden 2 Fälle von Trigeminusneuralgie vollkommen geheilt, ebenso 3 Fälle von angiospastischem und mehrere von rein nervösem Kopfschmerz. Auch bei Muskelrheumatismus und bei Herpes zoster schwanden die Schmerzen rasch.“

Wiener Medizinische Wochenschrift Nr. 42, S. 1706, 1893

“Bei Neuralgieen versuchte Blomberg (Centralbl. f. Nervenheilk. Nr. 7, 1895) Injektionen von Methylenblau. Bei 6 Ischiasfällen wurde das Mittel teils subcutan, teils in Kapseln per os gegeben. Die Injektion rief zwar konstant einen Schmerzanfall hervor, nach 1—2 Stunden Schwand jedoch der Schmerz, so dass B. das Methylenblau als ein recht wertvolles Adjuvans in der Ischiastherapie auffasst.”

Drogisten-Zeitung, 20. April 1894, S. 168

“Antirheumatin* benennt Kamm eine Verbindung des Natriumsalicylates mit Methylenblau. Dasselbe kommt in dunkelblauen Krystallprismen, die in Wasser und Alkohol löslich sind, vor, besitzen einen matten, etwas bitterlichen, hinten nach scharfen Geschmack, der an Salicylsäure erinnert. Dasselbe wird in Dosen von 1 bis 15 gr in Pillen, jede 2 bis 3 Stunden eine Pille, gegen Rheumatismus empfohlen. Der Urin ist beim Ablassen blau, wird beim Stehen grün; mitunter ist der Urin sofort grün, was auf eine vorhergehende Oxydation hinweist.”

*) Medio. Standard.

Drogisten-Zeitung, 20. September 1894, S. 411

“Antirheumatin ist nach Kamm eine Verbindung des salicylsauren Natron mit Methylenblau, welche in blauen prismatischen in Wasser und Alkohol löslichen Krystallen vorkommt und ähnlich wie salicylsaures Natron schmeckt. Durch das Antirheumatin wird der Harn blau oder grün gefärbt. (Boll. Farm. 1894, 6.)”

Drogisten-Zeitung, 8. Mai 1895 S. 190

“Antirheumatin ist eine Verbindung des Natriumsalicylates mit Methylenblau. Dasselbe kommt in dunklen Krystallprismen, die in Wasser und Alkohol löslich sind, vor, besitzt einen matten, etwas bitterlichen, hinten nach scharfen Geschmack, der an Salicylsäure erinnert. Nach dem Einnehmen wird der Urin beim Ablassen blau, beim Stehen grün, mitunter ist der Urin sofort grün, was auf eine vorhergehende Oxydation hinweist.”

Wiener Medizinische Wochenschrift Nr. 18, 1899, S. 870

“Robin teilt Beobachtungen Lemoines über den Wert des Methylenblau bei akutem Gelenksrheumatismus und akuter gonorrhoischer Arthritis mit. Das Mittel ist mindestens ebenso wirksam wie salicylsaures Natron. Bei Verwendung eines chemisch reinen Präparates erscheint seine Anwendung frei von jeder üblen Nebenwirkung.”