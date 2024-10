Der Medizin Nobelpreis 2024 geht ab Victor Ambros und Gary Ruvkun.

Victor R Ambros PhD hat auf microRNA in C. Elegans (einem Nematoden) geforscht.

Gary Ruvkun ist eher im Bereich RNAi, also RNA interference unterwegs.

Was ist microRNA?

Wie der Name schon sagt. Micro ist altgriechisch für klein.

microRNA ist also kleine=kurze RNA.

Man könnte sagen: RNA-Fragmente.

Was ist RNAi?

Dazu hatte ich vor einiger Zeit einen Artikel

Doppelsträngige RNA (dsRNA) wird in einer Technik namens RNA-Interferenz (RNAi) zum Abschalten von Genen verwendet. Das weiß man sogar als Student, weil es dazu Lernvideos gibt.

Doppelsträngige RNA wäre also in der Plörre STRIKT zu vermeiden, weil damit zufällig die Produktion irgendwelcher lebenswichtiger Proteine zufällig abgeschaltet werden könnte. Wie hoch der dsRNA-Anteil in der Plörre ist, ist mir aktuell nicht bekannt. Welche Gene/Proteine betroffen sein könnten ist mir auch unbekannt. Da sowohl Moderna als auch BioNTech/Pfizer ihre Konstrukte unterschiedlich „optimiert“ haben, unterscheidet sich das Schadpotential auf Sequenzebene zudem noch zwischen den beiden Herstellern.

==== Antisense Oligonucleotide ====

Beim Thema Antisense Oligonucleotide mache ich es mir einfach und zitiere aus einem aktuellen Spektrum Heftchen, weil die das schon so schön einfach formuliert haben[35]. Holt euch das Heft am Bahnhofskiosk, wo es auch die andere Spektrum Magazine gibt (und nein, ich bekomme für diesen Werbeblock kein Geld).

„Antisense-Oligonicleotide (ASO) sind kurze, künstlich hergestellte DNA- oder RNA- Stücke. […] ASO werden so konstruiert, dass sie in die Aktivität eines ganz bestimmten Gens eingreifen. Das geschieht, indem sie sich an dessen mRNA heften, indem sie komplementär zu diesem aufgebaut sind. […] Jenachdem, an welchen ihrer Abschnitte da ASO koppelt, produziert die Zelle mehr oder weniger von dem entsprechenden Eiweiß. Damit lassen sich Krankheiten behandeln, die auf einem Mangel oder einem Überschuss bestimmter Proteine beruhen.“

micro RNA ist übrigens nur eine Form der Non-coding RNA

Non-coding RNA ist als Gruppe auch sehr lustig. Wikipedia schreibt dazu:

“Eine nicht codierende RNA (ncRNA) ist ein funktionelles RNA-Molekül, das nicht in ein Protein übersetzt wird. Die DNA-Sequenz, von der eine funktionelle nicht codierende RNA transkribiert wird, wird oft als RNA-Gen bezeichnet. Zu den häufigen und funktionell wichtigen Arten von nichtcodierenden RNAs gehören Transfer-RNAs (tRNAs) und ribosomale RNAs (rRNAs) sowie kleine RNAs wie microRNAs, siRNAs, piRNAs, snoRNAs, snRNAs, exRNAs, scaRNAs und die langen ncRNAs wie Xist und HOTAIR.

Die Anzahl der nichtcodierenden RNAs im menschlichen Genom ist nicht bekannt; neuere transkriptomische und bioinformatische Studien deuten jedoch darauf hin, dass es Tausende von nichtcodierenden Transkripten gibt. Viele der neu identifizierten ncRNAs haben, wenn überhaupt, unbekannte Funktionen. Es besteht kein Konsens darüber, wie viel von der nichtcodierenden Transkription funktionell ist: Einige glauben, dass die meisten ncRNAs nicht funktionelle „Junk-RNA“ sind, d. h. falsche Transkriptionen, während andere davon ausgehen, dass viele nichtcodierende Transkripte Funktionen haben, die noch entdeckt werden müssen.” https://en.wikipedia.org/wiki/Non-coding_RNA

Was kann da schon schief gehen bei Anzahl und Funktion unbekannt. Zu dem Thema hatte ich mich aber schon in diesem Artikel geäußert. Da ging es auch schon um non-coding RNA.

Was hat das mit der modRNA-Plörre zu tun?