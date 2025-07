Nicolas Hulscher hat in seinem Substack ein interessantes Paper besprochen:

He D, Wu Q, Tian P, Liu Y, Jia Z, Li Z, Wang Y, Jin Y, Luo W, Li L, Zhang P, Jin Q, Zhao W, Hu W, Liang Y, Zhou B, Yang Q, Jiang YZ, Shao ZM, Hu G. Chemotherapy awakens dormant cancer cells in lung by inducing neutrophil extracellular traps. Cancer Cell. 2025 Jun 24:S1535-6108(25)00257-0. doi: 10.1016/j.ccell.2025.06.007. Epub ahead of print. PMID: 40614736. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40614736/

Das komplette Paper ist hinter einer Bezahlschranke, aber das, was man lesen kann, hat mich im Zusammenhang mit dem Spike-Protein hellhörig werden lassen. Da ich nicht an das komplette Paper komme, muss ich auf Nicolas Hulscher referenzieren und mich auf seine Zusammenfassung stützen.

Das Spike-Protein aktiviert das Komplementsystem direkt, das habe ich bereits ausführlich erklärt. 10% des Komplementsystems sind in den Schleimhäuten, das Einatmen des Spike-Proteins aktivierts somit den alternativen Weg des Komplementsystems so lange, bis der Reiz wieder verschwunden ist.

Bei der Aktivierung des Komplement werden Spaltprodukte frei, die man auch zur Analytik nutzen kann, um zu schauen, ob das Komplement aktiviert ist.

Eines dieser Spaltprodukte ist C3. C3 fällt immer an, wenn das Komplement aktiviert wird, egal welcher Aktivierungsweg beteiligt ist. Zur Analytik nimmt man jedoch meist C3a und C5a im Falle einer Anaphylaxie. Kaum ein Arzt misst Komplementaktivierung, die wissen meist nicht einmal, was das Komplementsystem im Körper macht und haben es nicht als Problem auf dem Schirm.

In meinem Umfeld gab es einige Turbokrebsfälle Ungeimpfter Menschen, die viel Kontakt mit Geimpften hatten. Deren eigentlich soweit besiegter Krebs wurde nach einer Familienfeier mit Geimpften reaktiviert und war danach nicht mehr zu bändigen.

Das oben zitierte Paper gibt vielleicht einen Hinweis, was passiert sein könnte, selbst in den rudimentären Informationen, die kostenfrei verfügbar sind.

Was sind NETs?

Laut DocCheck sind NETs:

“Neutrophil Extracellular Traps, kurz NETs, sind Netzwerke extrazellulärer Fasern, die primär aus der DNA neutrophiler Granulozyten bestehen. Sie attackieren pathogene Mikroorganismen mit antimikrobiellen Proteinen wie Elastase, Cathepsin G und Histonen, die eine hohe Affinität zu DNA haben.”

Den Vorgang der Bildung dieser NETs nennt man NETose.

“Als NETose bezeichnet man die Bildung und Freisetzung von sogenannten Neutrophil Extracellular Traps (NETs) durch neutrophile Granulozyten. Durch diese Chromatin-Protein-Netzwerke können pathogene Bakterien oder Pilze immobilisiert bzw. gefangen werden.”

“Die Zellmechanismen der NETose sind zur Zeit (2024) nur zum Teil geklärt.”

Nicolas Hulscher fasst es so zusammen:

Neutrophile extrazelluläre Fallen (NETs) sind der Auslöser

Die Chemotherapie hat nicht nur die Krebszellen angegriffen, sondern auch dazu geführt, dass Fibroblasten in der Lunge in einen Zustand namens Seneszenz (biologische Alterung) übergingen.

Diese seneszenten Zellen setzten proinflammatorische Signale frei, die Neutrophile – eine Art weißer Blutkörperchen – aktivierten.

Die Neutrophilen bildeten NETs – klebrige Netze aus DNA und Enzymen wie MMP9 und Neutrophilen-Elastase –, die die Mikroumgebung der Lunge umgestalteten und direkt das Erwachen der ruhenden DTCs auslösten.

Nun kommt der Teil hin Hulschers Artikel, der mich hat hellhörig werden lassen:

SASP-Proteine (C3, MIF, CXCL1) lösen diese Kettenreaktion aus

Die seneszenten Fibroblasten setzten einen toxischen Cocktail frei, der als SASP (Seneszenz-assoziierter sekretorischer Phänotyp) bekannt ist.

Drei Schlüsselfaktoren – Komplement C3 , Macrophage Migration Inhibitory Factor (MIF) und CXCL1 – wurden als Haupttreiber der NET-Bildung identifiziert.

Mäuse, denen C3 fehlte, zeigten eine weitaus geringere NET-Aktivität und eine geringere Metastasierungsrate nach der Chemotherapie.

Der Mechanismus wurde beim Menschen bestätigt

Bei Brustkrebspatientinnen wiesen Lungenmetastasen nach der Chemotherapie eine höhere NET-Dichte und erhöhte C3- , MIF- und CXCL1-Werte auf.

Blutproben zeigten einen Anstieg von C3 und MIF nach der Behandlung – insbesondere bei Patienten, die später einen Lungenrückfall erlitten.

Wenn C3 also ein aktiviertes Komplementsystem eine der Hauptursagen der NETose ist, kann es dann auch zur NETose kommen durch langanhaltende Komplementaktivierung aufgrund von permanenter Aktivierung des Komplements durch den Kontakt mit dem Spike-Protein, welches selbst bereits cancerogen ist? Könnte das schlafende Krebszellen bei ungeimpften Menschen aktivieren und könnte das auch bestehende “normale” Krebserkrankungen bei ungeimpften Menschen beschleunigen, wie ich das in meinem Umfeld in den letzten Jahren beobachtet habe?

Was hätte man dagegen vielleicht tun können?

Hulscher fasst die Lösung aus dem oben zitierten Paper wie folgt zusammen:

