“Eine Impfung vor dem ersten Lebensjahr war mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit für Entwicklungsverzögerungen (OR = 2,18, 95% CI 1,47-3,24), Asthma (OR = 4,49, 95% CI 2,04-9,88) und Ohrinfektionen (OR = 2,13, 95% CI 1,63-2,78) verbunden. In einer Quartilsanalyse wurden die Probanden nach der Anzahl der im ersten Lebensjahr erhaltenen Impfstoffdosen gruppiert. In den Quartilen 3 und 4 (in denen mehr Impfdosen verabreicht wurden) wurden für alle vier betrachteten Gesundheitszustände höhere Odds Ratios beobachtet als im Quartil 1.”

“Menschen mit allergischem Asthma machen damit den größten Teil der Asthmatiker aus: Bis zu 90 Prozent aller Asthmaerkrankungen sind allergiebedingt – so reagieren die Betroffenen beispielsweise auf Pollen, Hausstaubmilben oder Tierhaare mit einem Asthmaanfall.”

“Nicht-allergisches, auch intrinsisches Asthma, ist durch andere Reize aus dem Umfeld des Betroffenen bedingt. Ein überempfindliches Immunsystem steckt jedoch auch hier hinter den Beschwerden.”

Ist Asthma in der obigen Publikation zu Allergien zu zählen? Sieht so aus, als wenn zumindest 90% der Fälle allergisch bedingt sein könnten. Daher zähle ich die Publikation zu Allergie durch Impfung, auch wenn es nicht explizit so benannt ist.

“Bei geimpften Kindern wurde deutlich häufiger als bei ungeimpften Kindern eine schwere Allergie (OR = 4,31, 95% CI 1,67 - 11,1), Autismus (OR = 5,03, 95% CI 1,64 - 15.5), Magen-Darm-Erkrankungen (OR = 13,8, 95% CI 5,85 - 32,5), Asthma (OR = 17,6, 95% CI 6,94 - 44,4), ADHS (OR = 20,8, 95% CI 4,74 - 91,2) und chronische Ohrentzündungen (OR = 27,8, 95% CI 9,56 - 80,8) festgestellt.”

Sieht das Karolinska Institut aber anders.

Beide Seiten haben einen Bias. Hooker ist ein Impfgegner, der CHDS nahe steht und das Karolinska Institut ist natürlich pro Impfung.

Indem ich zuerst die Studie, welche einen Zusammenhang sieht zitiert habe und diejenigen, welche dem Widersprechen als zweites genannt habe, zeige ich auch einen BIAS und setze durch Erstnennung eher den Impuls, dass ich dazu neige, dass es eher sein könnte. Auch ich bin nicht frei von Vorurteilen. Ich nenne aber zumindest beide Seiten.

Da unterschlägt man die Hooker Studie. Die anderen werden nicht benannt.

Ja, diese Hypothese gibt es. Es wird vermutet, dass Allergien dadurch entstehen, dass das Immunsystem, das normalerweise für Würmer zuständig ist, sich “langweilt”. Als Beispiel werden Eingeborenenstämme genommen, die nach Entwurmung angeblich Allergien entwickelt hätten. Daher hat man auch versucht Morbus Krohn mit den Eiern des Schweinepeitschenwurms zu bekämpfen, indem man das Immunsystem mit Parasiten ablenkt, die sich im Menschen nicht dauerhaft ansiedeln können.

Kinder, die auf Bauernhöfen aufwachsen und “schmuddeliger” spielen, haben auch weniger Allergien.

Das würde die Reinheitshypothese stützen.

Jain. Verunreinigungen in den Impfstoffen können dazu führen, dass Antikörper gegen diese Verunreinigungen gebildet werden. Ein Beispiel wäre dazu wäre die pregshure Impfung bei Rindern.

“Alloantikörper, die mit Blutleukozyten von Kälbern reagieren, wurden im Serum und Kolostrum von Muttertieren nachgewiesen, die von BNP betroffene Kälber geboren haben.”

“Unter Alloantikörpern versteht man Antikörper, die von einem Organismus gebildet werden und gegen ein körperfremdes Antigen gerichtet sind, das von einem anderen Organismus derselben biologischen Spezies stammt.”

Man bildet also Antikörper gegen die eigenen Spezies.

Wenn ein Impfstoff also in einer humanen Zellkultur hergestellt wird, z. Bsp. in embryonalen Nierenzellen, könnte das bei schlechter Reinigung und Verwandtschaft zur Zellkultur, folgen wie bei den Rindern haben. Das verursachte bei den Kälbern: „Blutschwitzen“, „hämorrhagische Diathese“ oder „bovine neonatale Panzytopenie“.

Der AstraZeneca COVID-Impfstoff war massiv mit humanen Zellkulturresten verunreinigt.

ABV4678 enthielt zu 50% fremde menschliche Eiweiße

ABV5811 enthielt zu 70% fremde menschliche Eiweiße

ABV7764 enthielt zu 50% fremde menschliche Eiweiße

So ist es nicht verwunderlich, dass Fälle von VITT (vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia) vom Paul-Ehrlich- Institut vor allem, wenn auch nicht ausschließlich, mit dem Produkt von AstraZeneca in Verbindung gebracht wurden. Für mRNA Impfungen ist das VITT Problem nicht bekannt. Es wird vermutet, dass VITT durch die Verunreinigungen durch die verwendete menschliche Zellkultur verursacht wird.

Nun stelle ich mir die Frage, ob Autoimmunreaktionen auch als Allergie gegen sich selbst ansehen könnte. Die Dateistruktur dieser medizinischen Seite legt das durchaus Nahe, die Autoimmunreaktionen unter Allergien listet.

https://www.medizinfo.de/allergie/path/autoimmunreaktionen.htm

Normalerweise werden jedoch Autoimmunreaktionen und Allergien als getrennte Effekte betrachtet.

Autoimmunreaktionen gehen zumindest nach COVID-Impfungen hoch. Bei AstraZeneca COVID-Impfungen gingen die autoimmunen rheumatischen Erkrankungen hoch.

Hier hat das PEI vorsichtig formuliert, man beachte die Konjunktive.

“Impfstoffe fördern also nicht generell die Entstehung von Allergien - und sind vermutlich auch nicht für meinen Schnupfen verantwortlich.”

Damit ist die Allergiebildung und das Entstehen von Heuschnupfen nicht per se ausgeschlossen ABER zugegebenermaßen auch nicht belegt.

Die Datenlage ist nicht klar. Ausschließen kann man es nicht, aber auch nicht direkt belegen. Dafür müssten die Allergien bei geimpften Kindern mit Würmern auch ansteigen oder entsprechende Daten publiziert werden.