Aktuell wird eine Publikation heiß diskutiert, die belegt, dass das LNP-Produkt von Moderna die Plazentaschranke überschreitet.

mRNA-1273 is placenta-permeable and immunogenic in the fetus

Jeng-Chang Chen, Mei-Hua Hsu, Rei-Lin Kuo, Li-Ting Wang, Ming-Ling Kuo, Li-Yun Tseng, Hsueh-Ling Chang, Cheng-Hsun Chiu, mRNA-1273 is placenta-permeable and immunogenic in the fetus, Molecular Therapy Nucleic Acids, 2025, 102489, ISSN 2162-2531, https://doi.org/10.1016/j.omtn.2025.102489. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2162253125000435)

Es gibt in dieser Publikation durchaus Informationen, die neu sind, sonst hätte man das nicht veröffentlichen können.

Neu ist, dass das Produkt in der Leber der Mausföten nachgewiesen wurde.

Alles andere, ist bereits seit Jahren bekannt und zwar durch Publikationen des Nobelpreisträgers Drew Weissman, die bisher alle ignoriert zu haben scheinen.

2021

Riley RS, Kashyap MV, Billingsley MM, White B, Alameh MG, Bose SK, Zoltick PW, Li H, Zhang R, Cheng AY, Weissman D, Peranteau WH, Mitchell MJ. Ionizable lipid nanoparticles for in utero mRNA delivery. Sci Adv. 2021 Jan 13;7(3):eaba1028. doi: 10.1126/sciadv.aba1028. PMID: 33523869; PMCID: PMC7806221. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33523869/

2023

Swingle KL, Safford HC, Geisler HC, Hamilton AG, Thatte AS, Billingsley MM, Joseph RA, Mrksich K, Padilla MS, Ghalsasi AA, Alameh MG, Weissman D, Mitchell MJ. Ionizable Lipid Nanoparticles for In Vivo mRNA Delivery to the Placenta during Pregnancy. J Am Chem Soc. 2023 Mar 1;145(8):4691-4706. doi: 10.1021/jacs.2c12893. Epub 2023 Feb 15. PMID: 36789893; PMCID: PMC9992266. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36789893/

2024

2024 gab es erste Belege am Menschen. Hierfür wurden Frauen kurz vor der Geburt noch einmal gespritzt.

Lin X, Botros B, Hanna M, Gurzenda E, De Mejia CM, Chavez M, Hanna N. Transplacental transmission of the COVID-19 vaccine messenger RNA: evidence from placental, maternal, and cord blood analyses postvaccination. Am J Obstet Gynecol. 2024 Jun;230(6):e113-e116. doi: 10.1016/j.ajog.2024.01.022. Epub 2024 Feb 1. PMID: 38307473. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38307473/

2025

Und nun eben Mausexperimente, die zeigen, dass die LNP-Bestandteile auch in der Leber des Nachkommen nachweisbar sind.

“COVID-19 mRNA-Impfstoffe gelten allgemein als sicher für die Verabreichung während der Schwangerschaft. Ihre transplazentare Pharmakokinetik bleibt jedoch unklar. In dieser Studie zirkulierte mRNA-1273, die trächtigen Mäusen intramuskulär verabreicht wurde, schnell im mütterlichen Blut und durchquerte die Plazenta innerhalb einer Stunde, um sich im fötalen Kreislauf auszubreiten. Obwohl die Spike-mRNA im fetalen Blutkreislauf innerhalb von 4-6 Stunden verblasste, konnte sie sich in fetalen Geweben, vor allem in der Leber, anreichern und in Spike-Protein übersetzt werden. Transplazentare mRNA-1273 erwies sich bei den Föten als immunogen, da sie postnatal mit Anti-Spike-IgM, väterlichem allotypischem Anti-Spike-IgG2a und erhöhter zellulärer Anti-Spike-Immunität ausgestattet waren. Gestational verabreicht, hatte mRNA-1273 einen dosisabhängigen Effekt auf den transplazentaren Transfer und die Immunogenität bei den Föten, wobei höhere mRNA-1273-Dosen zu einer erhöhten transplazentaren mRNA-1273-Passage und höheren Serumtitern von endogenem Anti-Spike-IgM/IgG bei den Föten führten. Somit könnte die mütterliche mRNA-1273-Impfung während der Schwangerschaft die Neugeborenen nicht nur mit einer passiven, sondern auch mit einer aktiven Immunität gegen Spikes ausstatten. Unsere Ergebnisse bieten neue Einblicke in die transplazentare Kapazität von mRNA-Impfstoffen und ihr immunogenes Potenzial in den Föten. Sie erweitern unser Wissen über die mRNA-Medizin zum Schutz der Ungeborenen vor Krankheitserregern im perinatalen Leben und erweitern den Horizont der pränatalen mRNA-Molekulartherapie.”

Nicht überraschend.

Nicht neu.

Es fehlt, ob diese Mäuse lebensfähig wären und wie es mit deren Fruchtbarkeit und Nachkommen aussieht.

2020

Hat sich überhaupt jemand die EMA Zulassungsdaten von Moderna durchgelesen? Da steht es im Prinzip bereits drinnen, hochoffiziell, auch wenn es wegdiskutiert wurde.

Ein signifikant niedrigerer Trächtigkeitsindex (68,2 %) wurde nur in der Gruppe mit natürlicher Entbindung beobachtet und wurde auf die zufällige Verteilung trächtiger und nicht trächtiger Tiere zwischen den Kohorten mit Kaiserschnitt und natürlicher Entbindung zurückgeführt. Der Gesamtträchtigkeitsindex war bei den mit mRNA-1273 geimpften weiblichen Ratten numerisch niedriger (84,1 %) als bei den Kontrolltieren (93,2 %) […]. (COVID-19 Vaccine Moderna, INN-COVID-19 mRNA Vaccine (nucleoside modified, S. 54)

2018

LNPs gehen übrigens auch über die Blut-Hirn-Schranke und damit logischerweise über die Plazentaschranke, aber wen interessiert(e) das schon.

Shankar R, Joshi M, Pathak K. Lipid Nanoparticles: A Novel Approach for Brain Targeting. Pharm Nanotechnol. 2018;6(2):81-93. doi: 10.2174/2211738506666180611100416. PMID: 29886842. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29886842/

