Schauen wir uns den Namen mal näher an.

TransCelerate besteht aus zwei Worten:

Trans und Celerate.

Trans ist eine nicht gerade positiv konnotierte Vorsilbe. Trans-Humanismus, Trans-Menschen, Transition (=Übergang), Trans-Formation….

Celerate erinnert an accelerate (beschleunigen).

Man will einen Übergang beschleunigen, eine Transformation beschleunigen.

“TransCelerate ist eine gemeinnützige Organisation mit dem Ziel, die Zusammenarbeit innerhalb der biopharmazeutischen Industrie zu fördern, um die Effizienz, Effektivität und Qualität des Arzneimittelentwicklungsprozesses zu steigern.”

Gegründet wurde diese NGO 2012.

“Seit ihrer Gründung im Jahr 2012 hat die TransCelerate-Partnerschaft mehrere Tools entwickelt und veröffentlicht, die eine effiziente und effektive Entwicklung neuer Medikamente unterstützen. Außerdem hat sie gemeinsame Wissensdatenbanken zu Themen wie der Kommunikation mit Teilnehmern klinischer Studien, der Qualifikation von Forschern und der Sicherheitsüberwachung aufgebaut.”

“TransCelerate BioPharma Inc. wurde 2012 als gemeinnützige Organisation gegründet, um die Gesundheit der Menschen weltweit zu verbessern, indem die Forschung und Entwicklung innovativer neuer Therapien beschleunigt und verbessert wird.

Unsere Mission ist es, mit der globalen biopharmazeutischen Forschungs- und Entwicklungsgemeinschaft zusammenzuarbeiten, um Lösungen zu identifizieren, zu priorisieren, zu entwerfen und deren Umsetzung zu erleichtern, die darauf abzielen, die effiziente, effektive und qualitativ hochwertige Bereitstellung neuer Medikamente voranzutreiben.

Unsere Mitglieder sind 20 der weltweit innovativsten und erfolgreichsten biopharmazeutischen Organisationen, die ihre besten Talente zur Verfügung stellen, um gemeinsam Lösungen zur Überwindung von Ineffizienzen in der Branche zu entwickeln.

Unser wachsendes Portfolio an Initiativen entwickelt praktische Lösungen zur Überwindung von Ineffizienzen in klinischen Studien und basiert auf dem gebündelten Fachwissen unserer Mitglieder sowie der Zusammenarbeit mit Gesundheitsbehörden, Industrieverbänden, Forschungsorganisationen und akademischen Einrichtungen.

Um mehr zu erfahren oder Kontakt mit TransCelerate aufzunehmen, besuchen Sie bitte unsere Website.”

Der älteste Beitrag auf LinkedIn ist vom Anfang 2025.

TransCelerate muss irgendwie mit dem WEF und seinen Zielen verbunden sein:

TransCelerate benennt auf seiner Webseite klar, welchen Zielen diese NGO zuarbeitet.

Die Mitglieder dieser NGO sind

Astellas hat damals Ganymed gekauft, die Vorgängerfirma von BioNTech.

AstraZeneca, Johnson&Johnson und Pfizer haben C-Plörren gebraucht.

Merck hat Lipide für die C-Plörren von BioNTech geliefert.

Auch die anderen sind nicht gerade regelkonform agierende Gutmeschenkonzerne, um es vorsichtig auszudrücken.

Wenn sich diese Firmen in einer NGO zusammentun und ihre Kräfte bündeln, werde ich persönlich misstrauisch.

Den Jahresbericht 2024 findet man hier: AnnualReport.Transcelerate_Web.pdf

Im Jahresbericht 2024 findet man auch, wo diese NGO, die wohl auch Lobbying betreiben wird, aktiv ist:

Ansonsten die üblichen WOKE BS-Bingo Buzzwords:

Vorbereitung auf die Zusammenarbeit mit Gesundheitsbehörden: https://www.transceleratebiopharmainc.com/wp-content/uploads/2022/11/Preparing-To-Engage-With-Health-Authorities-On-RW-Evidence-for-Medicines_A-TC-Perspective-2.pdf

Vorbereitung auf die Zusammenarbeit mit Gesundheitsbehörden hinsichtlich Real World Evidence für Arzneimittel: Eine Perspektive von TransCelerate: https://www.transceleratebiopharmainc.com/wp-content/uploads/2022/11/RWD-HA-Considerations-Infographic.pdf

Ich weiß aktuell nicht, was ich von TransCelerate halten soll. NGOs betrachte ich generell mit einer gehörigen Prise Misstrauen. TransCelerate scheint erst Anfang 2025 wirklich sichtbar und aktiv geworden zu sein. Einige der Artikel der Webseite sind von 2023. Das WEF Design macht mich misstrauisch. Wenn Pharmariesen in einer NGO zusammenkommen, um ihre Studien koordiniert zu digitalisieren und koordiniert vorzugehen, ist das Gleichgewicht des Schreckens ausgehebelt, mit dem sich vorher die Pharmakonzerne gegenseitig kontrolliert und verklagt haben.