Dieser Artikel ist noch sehr spekulativ. Labordaten die die Hypothese belegen gibt es nicht. Die Hypothese wäre zu prüfen.

Viroide

Viroide sind tennisschlägerförmige RNA, die Pflanzen infizieren kann und so Schaden anrichtet. Das habe ich Ende der 1990er Jahre mal in Mibi4 (Pflanzenbiotech) gelernt. Mittlerweile ist man da ein wenig weiter.

Viroide gelten als die Vorstufe zu Viren, also die nackten Vorfahren der RNA-Viren.

Viroide kodieren nicht für Proteine. Sie kodieren nur für sich selbst. Diese RNA wird dann klein geschnitten in Viroide oder in microRNA, die dann fiese regulatorische Funktionen über RNA-Interferenz verursachen kann (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32961969/). RNA-Interferenz (RNAi) macht das, was der Name schon sagt: kleine RNA-Schnipsel stören Gene mehr oder minder kontrolliert und stellen diese so ab oder regulieren sie hoch. Im natürlichen Umfeld irgenwie (auf unbekannte Art) kontrolliert. Wenn fremde Schnipsel in eine Zelle geraten, eher unreguliert und unvorhersagbar. Daher werden Pflanzen, die mit Viroiden infiziert sind, krank. Daher wurde das Thema in meinem Studium nicht in Virologie behandelt sondern in Pflanzenbiotech, weil Viroide da ein Problem waren.

Obelisken

Obelisken sind im Prinzip wie Viroide nur kodieren sie für Proteine. Sie sind evolutionär die Verbindung zwischen Viroiden und Viren, weil sie zwar nackte RNA sind ABER bereits für Proteine kodieren. Entdeckt wurde sie erst im Januar 2024 und zwar im menschlichen Mikrobiom, aber mehr im Mundmikrobiom (53%) als im Darmmikrobiom (6.6%). Mehr als 50% des gesunden Mikrobioms hatten Obelisken (https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2024.01.20.576352v1). Obelisken sind sozusagen das Mikrobiom unseres Mikrobioms. Obelisken sind super stabil. Sie halten schon mal 300 Tage und scheinen feuerresistent zu sein, zumindest 4-6 Sekunden Bunsenbrennerflamme. So viel zum Thema RNA ist empfindlich und instabil.

Phagen, die Bakterien infizieren, habe ich mir in der Tabelle gespart.

Kevin McKernan hat die Entdeckung der Obelisken genauer behandelt

Funktioniert modRNA als Viroid oder Obelisk?

„Bei einer Länge von 1164 nt war die stäbchenförmige Sekundärstruktur auffallend, da typische mRNA-Sequenzen sich nicht ohne weiteres auf diese Weise falten lassen (was durch die Anstrengungen belegt wird, die erforderlich sind, um den Grad der "Stäbchenhaftigkeit" in mRNA-Impfstoffen zu maximieren).“

Kleiner Exkurs Viroide auf Wikipedia:

(https://de.wikipedia.org/wiki/Viroid)

Und nun ein Blick auf die modRNA-Produkte:

(https://osf.io/preprints/osf/bcsa6)

Ein Blick in das preprint Paper:

Die Firmen haben immer gesagt, dass der höhere GC-Gehalt die Stabilität der modRNA erhöht.

ABER

Bei ssRNA (einzelsträngiger RNA) ist eine GC Bindung ja eigentlich egal. STABIL wird es bei dsRNA (doppelstängigen) RNA-Bereichen, da gibt es dann die drei Wasserstoffbrücken statt zwei Wasserstoffbrücken bei AT, nicht im Einzelstrang.

Obelisken sind daher SUPER STABIL, die kann man kurz abflammen!

Obelisken sind das Mikrobiom unseres Mikrobioms.

Das Mikrobiom nimmt nach der Injektion ab, bzw. die Bifidos verschwinden (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36353201/) aber auch nach Infektion mit SarsCov2 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35483736/).

Die Coronaviren begannen ihre Karriere als Darmbakterien, das ist nicht ganz so verwunderlich (https://drbine.substack.com/p/die-karriere-des-spikes-und-seine) und SarsCov2 kann möglicherweise im Darm persistieren (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35632464/) und hat möglicherweise einige der alten Bakteriophageneigenschaften behalten.

Könnte es aber sein, dass freie, unverkapselte modRNA-Fragmente oder modRNA-Fragmente, die nach Zelllyse freigesetzt wird, wie ein Obelisk wirkt und so für sich selbst und das Spike-Protein kodiert? Das wäre eine mögliche Erklärung, warum die Injektion das Mikrobiom so lange schädigt. Wenn Fragmente der modRNA wie ein Obelisk wirken, 300 Tage stabil sind und sich selbst und das Spike bzw. Teile davon vermehren können, könnten sie auch eine Präferenz für verschiedene Bakterienarten haben. Das ist bei Phagen so, die haben Präferenzen für verschiedene Arten und infizieren auch nur diese. Obelisken könnten sich genauso verhalten. Streptococcus sanguinis hatte laut des Preprints Obelisken.

„Schließlich untersuchten wir Obelisken in fünf veröffentlichten humanen Studien zum oralen und Darm-Mikrobiom von 472 Spendern und fanden eine geschätzte Spenderprävalenz von ~9,7 % in diesen Datensätzen, mit einer offensichtlichen anatomiespezifischen Obelisken-Verteilung.“

Das Preprint ist durchaus ernst zu nehmen, denn es stammt aus der Gruppe eines Nobelpreisträgers Anrew Fire (für RNAi) (https://www.spektrum.de/news/verkannter-verstummer/852855).

Und da diese neue Erkenntnis des Mikrobioms unseres Mikrobioms aus dem Januar 2024 stammt, hat man in den Zulassungsstudien darauf natürlich NICHT testen können. Unbekannte Unbekannte sind bei neuer, unausgereifter Technik wohl leider zu erwarten.