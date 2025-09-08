Polioimpfung gilt als DER Impferfolg neben Pocken. Ob das so ist, ist nicht Thema dieses Artikels, darüber streiten andere.

Die Frage, die ich mir aktuell stelle ist, ob der in Afrika verwendete Schluckimpfstoff nun ein krankheitsauslösendes Agens oder ein sich selbst verbreitender Impfstoff ist.

Vielen ist leider nicht bekannt, dass man bei der Polio-Schluckimpfung spätestens seit 2019 weiß, dass sie verwildert ist und sich unkontrolliert und selbstständig in den Afrikanischen Staaten verbreitet.

Das konnte man 2019 bei den bösen Schwurblern von polioeradication.org auf Seite 4 nachlesen.

polioeradication.org/wp-content/uploads/2016/07/17th-IMB-report-20191115.pdf

“Das durch Impfung gewonnene Poliovirus breitet sich in ganz Afrika aus. Das durch Impfung gewonnene Poliovirus vom Typ 2 breitet sich in Westafrika unkontrolliert aus, sprengt geografische Grenzen und wirft grundlegende Fragen und Herausforderungen für den gesamten Ausrottungsprozess auf. In der Demokratischen Republik Kongo ist das Virus bereits endemisch, und seit mehr als einem Jahr kommt es dort zu Ausbrüchen. Weitere Länder, in denen in diesem Jahr Fälle von durch Impfung übertragener Polio vom Typ 2 aufgetreten sind, sind Angola, Benin, die Zentralafrikanische Republik, Tschad, China, Äthiopien, Ghana, Niger, Nigeria, die Philippinen, Somalia, Togo und Sambia (Stand: 29. Oktober 2019). Auch in Myanmar sind 2019 Impfstoff-Fälle vom Typ 1 aufgetreten.“

Die Partner von polioeradication.org sind: https://polioeradication.org/who-we-are/partners/

Die WHO

Rotary International

CDC

Unicef

Gates Foundation

Gavi

Also alles Organisationen, die nicht gerade für ihre impfkritische Haltung bekannt sind. Aber selbst die mussten 2019 bereits zugeben, dass es da ein Problem zu geben scheint.

Das Problem ist mittlerweile so offensichtlich, dass man es 2023 im US Mainstream bei National Public Radio (NPR), einer NGO nachlesen konnte, die sich wiederum auf die WHO berufen, welche 2023 natürlich nur Daten bis 2022 hatte.

“Wie sich durch Impfstoffe übertragene Polio verbreitet

Gesundheitsbehörden wussten schon früh in der Ausrottungskampagne, dass sich der orale Polio-Impfstoff weit über das ursprünglich geimpfte Kind hinaus verbreiten konnte. Dies war tatsächlich einer der Vorteile der Polio-Tropfen. Er verbreitete sich wie andere Viren in der Gemeinschaft und konnte ungeimpfte Kinder in der Nachbarschaft immunisieren, die dem Impfstoff ausgesetzt waren, wenn Kinder ihn mit dem Stuhlgang ausschieden – oder „abgaben“ – und er so in die Kanalisation gelangte. An Orten mit schlechten hygienischen Verhältnissen vermischt sich das Abwasser mit dem Trinkwasser. Wenn ungeimpfte Kinder dieses Wasser trinken, werden sie immun. (Anmerkung: oder sie infizieren sich und erden gelähmt?)

Das Virus, das sich im Abwasser verbreitet, kann jedoch auch zu Lähmungen führen. Dies ist höchstwahrscheinlich letztes Jahr im Fall eines ungeimpften Mannes in New York geschehen, der durch einen aus dem Impfstoff stammenden Virusstamm gelähmt wurde. Offit sagt, dieser Fall sei besorgniserregend und zeige, dass das aus dem Impfstoff stammende Poliovirus wahrscheinlich sogar in den Vereinigten Staaten weit verbreitet ist.

Menschen, die wie die meisten in den USA mit der injizierbaren Form des Polio-Impfstoffs geimpft wurden, können das Virus dennoch in sich tragen und auf ungeimpfte Personen übertragen.

„Von 2.000 Menschen, die mit diesem Stamm infiziert sind, wird einer gelähmt. Er ist also eindeutig nur die Spitze eines viel größeren Eisbergs“, sagt Offit. Das Virus wurde auch in Abwasserproben in Rockland County, New York, in der Nähe des Wohnortes des Mannes gefunden. Nun hat sich die CDC verpflichtet, die Abwassersysteme landesweit zu überprüfen, um festzustellen, ob in den Vereinigten Staaten weitere Polioviren zirkulieren. „Ich wäre überrascht, wenn dies nicht der Fall wäre“, prognostiziert Offit.”

Paul Offit ist dermaßen pro Impfung, dass man ihn aus dem US-Äquivalent der STIKO rausgeworfen hat.

Man gibt also im US Radio zu, dass der orale Polio Impfstoff sich unkontrolliert verbreitet und sieht das als einen positiven Aspekt dieses Impfstoffes an.

Nach dieser Aussage, ist der Impfstoff wohl der erste, sich selbst verbreitende Impfstoff, auch wenn das offiziell nie so kommuniziert wurde.

2023-2024 sieht es laut CDC aber nicht wirklich besser aus.

Die Lage scheint aber ein wenig außer Kontrolle geraten zu sein, weil nun selbst die CDC zugeben muss:

“Zirkulierende Impfpolioviren (cVDPVs) können in Gebieten mit geringer Immunität der Bevölkerung gegen Polioviren auftreten und Lähmungen verursachen. Seit 2017 sind vor allem in Afrika große Ausbrüche von cVDPV Typ 2 (cVDPV2) aufgetreten.

Zwischen Januar 2023 und Juni 2024 wurden 74 cVDPV-Ausbrüche (672 bestätigte Poliofälle) in 39 Ländern oder Gebieten festgestellt. Die jährliche Zahl der cVDPV-Typ-1-Fälle ging im Vergleich zu 2022 deutlich zurück. Trotz eines leichten Rückgangs der gemeldeten cVDPV2-Fälle im Vergleich zu 2022 blieb die Zahl der Länder oder Gebiete, die Ausbrüche meldeten, hoch.

Um das Ziel der Global Polio Eradication Initiative zu erreichen, die Übertragung von cVDPV bis 2026 zu unterbrechen, müssen Ausbrüche rechtzeitig bekämpft und Hindernisse überwunden werden, um Kinder zu erreichen, die von routinemäßigen und ergänzenden Impfmaßnahmen nicht erfasst werden.”

“Um das Ziel der Global Polio Eradication Initiative zu erreichen, die Übertragung von cVDPV bis 2026 zu unterbrechen.”

Wenn man aber weiter exakt mit diesem Impfstoff weiter impft, der sich verteilt, wie will man dann die cVDPV Ketten unterbrechen? Man startet diese Ketten doch mit jeder neuen Impfkampagne erneut?

So sieht der “Ausrottungserfolg durch Impfung” aktuell in Afrika aus laut CDC:

“Zirkulierende Typ-2-Impfstoff-Polioviren*, die mit den seit 2024 andauernden Ausbrüchen in Verbindung stehen, die seit ihrem Auftreten international verbreitet wurden, nach Ausbruch und Land oder Gebiet – weltweit, Januar 2023 bis Juni 2024”

Könnte es sein, dass es Polio in Afrika hauptsächlich wegen der Schluckimpfung noch gibt?

Aktueller Stand 2021-2025: 175 Wildtyp gegen 2689 Impfostoff bedingte Fälle bei noch 11498 nicht zugeordneten Fällen

2689/175=15,4

Nur 2025: 28 Wildtyp gegen 134 impfstoffbedingte Fälle.

134/28= 4,8

Es ist aktuell 5x wahrscheinlicher, am Impfstoffstamm zu erkranken als am Wildtyp.

Man könnten nun argumentieren, dass es doch noch die 10314 weiteren Fälle gibt, welche der Verhältnis verschieben könnten. Wenn man aber die 162 vorhandenen Daten als Stichprobe ansieht, sollte sich am Verhältnis an und für sich nicht viel ändern. Auch im Kontext er Jahre zuvor ändert sich nichts daran, dass Impfpolio häufiger ist als eine Infektion mit dem Wildtypen.

Vielleicht ist aber auch die “Impfpolio” milder als eine normale Polioerkrankung, so wie die “milde” Myokarditis nach COVID-modRNA gentechnischem Impfungen.