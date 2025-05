Das PEI kann es einfach nicht lassen, gegen das Heilmittelwerbegesetz zu verstoßen, und dabei auch noch Falschinformationen zu verbreiten bzw. Heilversprechen zu machen, die vom Mittel nicht gehalten werden können.

Auch der Schlussdisclaimer “Für Risiken und Nebenwirkungen schlagen sie ihren Arzt oder Apotheker” fehlt wieder einmal.

Jain. Es gibt zum einen die Möglichkeit, dass Impfstoffe “nur” die Wahrscheinlichkeit einer Infektion erhöhen, wie bei COVID- Impfungen oder Grippeimpfungen.

Teilweise bleibt man ein Leben lang anfälliger für die Krankheit als wenn man nicht geimpft worden wäre. Das ist bei Keuchhusten (Pertussis) der Fall.

Es gibt aber auch Belege, dass die Impfstämme selbst die Krankheit auslösen, z. Bsp. bei Polio.

“Das durch Impfung gewonnene Poliovirus breitet sich in ganz Afrika aus. Das durch Impfung gewonnene Poliovirus vom Typ 2 breitet sich in Westafrika unkontrolliert aus, sprengt geografische Grenzen und wirft grundlegende Fragen und Herausforderungen für den gesamten Ausrottungsprozess auf. In der Demokratischen Republik Kongo ist das Virus bereits endemisch, und seit mehr als einem Jahr kommt es dort zu Ausbrüchen. Weitere Länder, in denen in diesem Jahr Fälle von durch Impfung übertragener Polio vom Typ 2 aufgetreten sind, sind Angola, Benin, die Zentralafrikanische Republik, Tschad, China, Äthiopien, Ghana, Niger, Nigeria, die Philippinen, Somalia, Togo und Sambia (Stand: 29. Oktober 2019). Auch in Myanmar sind 2019 Impfstoff-Fälle vom Typ 1 aufgetreten.“

Es kann auch sein, dass jemand geimpft wurde, und dann jemand anderen mit der Krankheit, die bei ihm selbst nicht ausbricht, ansteckt. Das kann bei der Masernimpfung passieren. Das steht da auch im Beipackzettel. Das nennt sich dann Shedding.

Ist es nun die Erkrankung selbst bei Polio oder gleich die Symptome nur der Erkrankung? Was ist der Unterschied? Ist das nicht nur Wortklauberei?

Wird vor der Impfung getestet, ob jemand Immungeschwächt ist? Sollte man das in diesem Fall nicht tun? Auch bei Massenimpfungen in Kriegsgebieten bei hungernden Kindern? Darf man hungernde Kinder dann überhaupt gegen Polio impfen?

(Man beachte, dass das PEI darauf achtet, auch dunkelhäutige Menschen anzusprechen).

Es ist korrekt, dass die Grippeimpfstoffe die Erkrankung selbst nicht auslösen, sie erhöhen “nur” die Wahrscheinlichkeit sich zu infizieren.

2024/25 war die Wahrscheinlichkeit sie zu Infizieren, wenn man geimpft war, um 27% höher, als wenn man ungeimpft war.

“Die kumulative Inzidenz der Influenza war bei den Geimpften und den Ungeimpften zu Beginn der Studie ähnlich, aber im Verlauf der Studie stieg die kumulative Inzidenz der Influenza bei den Geimpften schneller an als bei den Ungeimpften. In einer nach Alter, Geschlecht, Beruf in der klinischen Krankenpflege und Arbeitsort bereinigten Analyse war das Influenzarisiko für die Geimpften im Vergleich zu den Ungeimpften signifikant höher (HR, 1,27; 95% C.I., 1,07 - 1,51; P = 0,007), was zu einer berechneten Impfstoffwirksamkeit von -26,9% (95% C.I., -55,0 bis -6,6%) führte.“

Leider nein, liebes PEI. Die hatten wirklich die Grippe.

Außer bei Polio? Ansonsten erhöhen sie einfach “nur” die Wahrscheinlichkeit sich zu infizieren. Ob das so viel besser ist?