Aktuell wird dieses Paper in den alternativen Medien gehypt:

At Least 55 Undeclared Chemical Elements Found in COVID-19 Vaccines from AstraZeneca, CanSino, Moderna, Pfizer, Sinopharm and Sputnik V, with Precise ICP-MS. (2024). International Journal of Vaccine Theory, Practice, and Research , 3(2), 1367-1393. https://doi.org/10.56098/mt1njj52

Die Überschrift klingt dramatisch. 55 undeklarierte chemische Elemente gefunden.

ABER

Was sind die Grenzwerte für diese Elemente? Sind die gefundenen Elemente schädlich oder lebensnotwendig? Was wären Referenzen dieser Elemente in Produkten wie z. Bsp. Ormus, Spurenelementelösungen, andere Impfstoffe? Was ist die Baseline in Leitungswasser am Herstellungsort und an anderen Referenzorten?

Zusammensetzung von Meerwasser (drak.de)

Ormus: Ormus Gold - 100 ml - Zielarnia Runo (runosklep.pl)

Neu sind die Ergebnisse NICHT denn:

Sie stehen in den EMA Daten und zwar in den Rapporteur's Rolling Review Report Quality - COVID-19 mRNA Vaccine BioNTec Im Review Report Quality findet man organische und anorganische Verunreinigungen: Rapporteur's Rolling Review Report Quality Covid 19 Mrna Vaccine Biontech 18MB ∙ PDF file Download Download Wurde vom Expertcouncil.one schon 2022 für Moderna getestet

AG-Impfstoffe-erste-Ergebnisse-Juli-2022_expertcouncil_one.pdf

Wurde vom Expertcouncil.one im gleichen Dokument wie unter 2. für andere Impfstoffe getestet.

Was wurde in diesem 55 Elemente Paper gefunden?

Mein Fazit:

Mir fehlen Referenzwerte und Grenzwerte, um das einordnen zu können. Sind Grenzwerte überschritten? DAS fehlt mir bei diesem Paper.

Spuren diverser Elemente sind immer vorhanden. Im Meerwasser und somit im Meeressalz oder Ormus sind z. Bsp. auch immer diverse undeklarierte Elemente enthalten. Das nennt man dann Salz mit hohem Mineralienanteil.

Einige Wissenschaftler bezeichnen das Paper nun als junk-Science.

Das sehe ich anders.

Ja, der wissenschaftliche Anspruch ist eher gering.

Ja, es ist eigentlich eher normale QS/QM-Messung (Qualitätssicherung/Qualitätsmanagement), wie sie von den Zulieferern der Rohstoffe durchgeführt werden sollten (siehe EMA-Daten).

Im Normalfall hätte man diese Unterlagen der Zulieferer oder OCABR Labore und wüsste, dass alles soweit unter den Grenzwerten ist. Dem ist bei diesen Produkten nicht so. Wenn also die Werte alle unter den Grenzwerten sind, sind das gute Nachrichten und man kann eine Sorge ad acta legen. So gesehen ein nützlicher Datensatz, den man aber nicht überbewerten sollte.

Messt mal euer Leitungswasser auf undeklarierte Elemente, sage ich dazu nur.