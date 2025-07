Die Therapie von Gonorrhöe mit Methylenblau wurde bereits 1897 im British Medical Journal veröffentlicht und scheint auch bis 1937 noch (teilweise) praktiziert worden zu sein.

Heutzutage scheint man bei Gonorrhöe Methylenblau nur noch zur Diagnostik einzusetzen.

Br Med J. 1897 Jan 16;1(1881):140. doi: 10.1136/bmj.1.1881.140.

THE USE OF METHYLENE BLUE IN GONORRHICEA. BY JAMES MIOORE, L.R.C.S.E., L.R.C.P.E., Belfast. THE benefit derived from the use of pyoktanin as an injection first led me to think of using the anilines internally; of these 1 found methylene blue best suited. The cases in which I exhibited this drug were all first attacks, and this I consider a very important point bearing on the success attending this treatment. CASE i.-J. C. consulted me on August 14th. The discharge had existed four days, and it was then seven days since the time of connection. He stated positively that it was his first attempt at intercourse. The penis was considerably swollen, the glans very much congested, and the prepuce oedematous. The discharge was copious, whitish-yellow in colour, without any odour. I washed the glans penis with hot boric lotion. A specimen of the discharge stained with methylene blue showed on microscopical examination large characteristic pus cells, almost every one of which contained micrococci. gonococci and staphylococci with a few micrococci in the serum. I prescribed methylene blue 3 gr. thrice daily and citrate of potash 15 gr. thrice daily. On August 19th the pain and swelling had almost gone; the discharge, which was copious but serous, was examined microscopically without staining. I found pus cells not so abundant, containing few cocci which were stained. There were some epithelial cells. I collected a specimen and stained with methylene blue as on the first occasion, but could not make out a greater number of cocci than in the specimen examined direct from the urethra. The treatment was continued, and an injection of alum, 3 gr. to an ounce of hot water, was directed to be used thrice daily. On August 26th the pain was gone and there was no discharge. I have seen the patient twice since-on September 2nd and 23rd-and he has had no recurrence. The patient stated that twelve hours after administration of the drug his urine became dark blue, and during- the treatment it varied from green to blue; the feces were also blue. CASE II.-A. B. consulted me on August 25th. He had had connection on August 22nd. He stated that lie felt a slight smarting on urinating on the morning he consulted me; he also stated that he never had a dis charge from the urethra before, but that he had suffered from soft sores two years before. The meatus was congested, and a clear serous discharge was visible. On staining the discharge with methylene blue and examining microscopically I found abundant epithelial cells, very few pus cells, and in only one of these could I find micrococci, though they were very abundant in the serum. I prescribed methylene blue 3 gr. thrice daily and citrate of potash 20 gr. thrice daily. On September 2nd he had no pain; tihe discharge was sero-purulent and scanty. Examined under microscope without staining, pus cells containing a few micrococci were seen, but none in the serum. A few epithelial cells were present. The micrococci were stained blue. The treatment was continued, with the addition of an injection of alum 5 gr. to an ounce of hot water. On September 5th he had no pain; the discharge was scanty and serous. Microscopic examination showed a few pus cells containing only a very few micrococci deeply stained, the alum injection acting not only as an astringent, but also as a mordant. No cocci were seen in the serum, but many epithelial cells. The treatment was continued. On September 10th there was no pain and no discharge. On September 22nd he had had no recurrence. He informed me that he had got intoxicated on September I9th and had had connection apparently without any bad effect. I have treated 7 other first attacks with methylene blue with a result similar to the above, namely the acute stage in each was cut short, and the patient's sufferings greatly minimised. With regard to the mode of action of methylene blue in gonorrhoe, I believe that it interferes with the de development and virulence of the micrococci causing the disease. This is probably due to the staining action of the drug, either on the organisms themselves, or on the soil in which they grow; some chemical change being brought about. Methylene blue is excreted by the kidneys unchanged, so that the patient in urinating flushes the urethra with a fluid capable of staining the organisms, and the mucosa of the urethra. Some time after the administration of this drug it can be found in the blood - principally in the leucocytes-of any of the tissues. This fact I was able to prove by examining the blood from the finger of Case I. The amount present in the blood depends upon the relation existing between absorption and excretion by the kidneys and rectum. Now when the micrococci have penetrated into the submucosa and there cause chemotaxis, the leucocytes passing through the vessel wall, convey with them this aniline dye, so that the disease is attacked front and rear. Let this explanation of the action of methylene blue in gonorrhoea be right or wrong, the clinical fact remains that the acute stage is cut short before the mucosa and sub mucosa are extensively damaged, and thus the risks of serious complications and sequelae are lessened. If experience shows that this drug in any way diminishes the rapidity of development and virulence of micrococci in the tissues, it ought to prove a valuable adjunct to the treatment of general septic diseases.

“DIE VERWENDUNG VON METHYLENBLAU BEI GONORRHÄA. VON JAMES MIOORE, L.R.C.S.E., L.R.C.P.E., Belfast.

Der Nutzen, den ich durch die Verwendung von Pyoktanin als Injektion erzielte, brachte mich zunächst auf die Idee, Aniline innerlich anzuwenden; von diesen fand ich Methylenblau am besten geeignet. Die Fälle, in denen ich dieses Medikament einsetzte, waren allesamt Erstfälle, was ich als einen sehr wichtigen Faktor für den Erfolg dieser Behandlung betrachte.

FALL I: J. C. konsultierte mich am 14. August. Der Ausfluss bestand seit vier Tagen, und seit dem Geschlechtsverkehr waren sieben Tage vergangen. Er gab eindeutig an, dass es sich um seinen ersten Geschlechtsverkehr handelte. Der Penis war stark geschwollen, die Eichel stark verödet und die Vorhaut ödematös. Der Ausfluss war reichlich, weißlich-gelb und geruchlos. Ich wusch die Eichel mit heißer Borsäurelösung. Eine mit Methylenblau angefärbte Probe des Ausflusses zeigte unter dem Mikroskop große charakteristische Eiterzellen, von denen fast alle Mikrokokken enthielten. Gonokokken und Staphylokokken mit einigen wenigen Mikrokokken im Serum. Ich verschrieb dreimal täglich 3 g Methylenblau und dreimal täglich 15 g Kaliumcitrat. Am 19. August waren die Schmerzen und Schwellungen fast verschwunden; der Ausfluss, der reichlich, aber serös war, wurde ohne Färbung mikroskopisch untersucht. Ich fand nicht so viele Eiterzellen, die wenige gefärbte Kokken enthielten. Es waren einige Epithelzellen vorhanden. Ich entnahm eine Probe und färbte sie wie beim ersten Mal mit Methylenblau, konnte jedoch nicht mehr Kokken feststellen als in der direkt aus der Harnröhre entnommenen Probe. Die Behandlung wurde fortgesetzt, und es wurde eine Injektion von 3 g Alaun in einer Unze heißem Wasser dreimal täglich verordnet. Am 26. August waren die Schmerzen verschwunden und es gab keinen Ausfluss mehr. Ich habe den Patienten seitdem zweimal gesehen – am 2. und 23. September – und er hatte keinen Rückfall. Der Patient gab an, dass sein Urin zwölf Stunden nach Verabreichung des Medikaments dunkelblau wurde und während der Behandlung zwischen grün und blau variierte; auch der Stuhlgang war blau.

FALL II. – A. B. konsultierte mich am 25. August. Er hatte am 22. August Geschlechtsverkehr gehabt. Er gab an, dass er am Morgen, als er mich aufsuchte, ein leichtes Brennen beim Wasserlassen verspürte; er gab auch an, dass er zuvor noch nie einen Ausfluss aus der Harnröhre gehabt hatte, aber dass er zwei Jahre zuvor an weichen Geschwüren gelitten hatte. Der Meatus war verstopft, und es war ein klarer seröser Ausfluss zu sehen. Bei der Färbung des Ausflusses mit Methylenblau und der mikroskopischen Untersuchung fand ich reichlich Epithelzellen, sehr wenige Eiterzellen, und nur in einer davon konnte ich Mikrokokken finden, obwohl diese im Serum sehr reichlich vorhanden waren. Ich verschrieb Methylenblau 3 g dreimal täglich und Kaliumcitrat 20 g dreimal täglich. Am 2. September hatte er keine Schmerzen mehr; der Ausfluss war serös-eitrig und spärlich. Bei der Untersuchung unter dem Mikroskop ohne Färbung waren Eiterzellen mit wenigen Mikrokokken zu sehen, im Serum jedoch keine. Es waren einige Epithelzellen vorhanden. Die Mikrokokken färbten sich blau. Die Behandlung wurde fortgesetzt, zusätzlich wurde eine Injektion von 5 g Alaun in einer Unze heißem Wasser verabreicht. Am 5. September hatte er keine Schmerzen; der Ausfluss war spärlich und serös. Die mikroskopische Untersuchung zeigte einige Eiterzellen, die nur sehr wenige tief gefärbte Mikrokokken enthielten, wobei die Alauninjektion nicht nur als Adstringens, sondern auch als Beizmittel wirkte. Im Serum waren keine Kokken zu sehen, aber viele Epithelzellen. Die Behandlung wurde fortgesetzt. Am 10. September waren keine Schmerzen und kein Ausfluss mehr vorhanden. Am 22. September hatte er keinen Rückfall. Er teilte mir mit, dass er sich am 19. September betrunken hatte und offenbar ohne negative Auswirkungen Geschlechtsverkehr hatte.

Ich habe 7 weitere Erstfälle mit Methylenblau behandelt, mit einem ähnlichen Ergebnis wie oben, nämlich dass das akute Stadium jeweils verkürzt und die Leiden der Patienten stark gemildert wurden. Was die Wirkungsweise von Methylenblau bei Gonorrhö betrifft, so glaube ich, dass es die Entwicklung und Virulenz der krankheitsverursachenden Mikrokokken beeinträchtigt. Dies ist wahrscheinlich auf die färbende Wirkung des Medikaments zurückzuführen, entweder auf die Organismen selbst oder auf den Nährboden, in dem sie wachsen, wodurch eine chemische Veränderung hervorgerufen wird. Methylenblau wird unverändert über die Nieren ausgeschieden, so dass der Patient beim Wasserlassen die Harnröhre mit einer Flüssigkeit spült, die die Organismen und die Schleimhaut der Harnröhre anfärbt.

Einige Zeit nach der Verabreichung dieses Medikaments kann es im Blut – hauptsächlich in den Leukozyten – aller Gewebe nachgewiesen werden. Diese Tatsache konnte ich durch die Untersuchung des Blutes aus dem Finger von Fall I nachweisen. Die im Blut vorhandene Menge hängt vom Verhältnis zwischen Absorption und Ausscheidung über die Nieren und den Enddarm ab. Wenn nun die Mikrokokken in die Submukosa eingedrungen sind und dort eine Chemotaxis auslösen, transportieren die Leukozyten, die die Gefäßwand passieren, diesen Anilinfarbstoff mit sich, so dass die Krankheit von vorne und hinten bekämpft wird.

Unabhängig davon, ob diese Erklärung der Wirkung von Methylenblau bei Gonorrhö richtig oder falsch ist, bleibt die klinische Tatsache bestehen, dass das akute Stadium verkürzt wird, bevor die Schleimhaut und die Submukosa stark geschädigt werden, wodurch das Risiko schwerwiegender Komplikationen und Folgeerscheinungen verringert wird.

Wenn die Erfahrung zeigt, dass dieses Medikament in irgendeiner Weise die Entwicklungsgeschwindigkeit und Virulenz von Mikrokokken im Gewebe verringert, dürfte es sich als wertvolle Ergänzung zur Behandlung allgemeiner septischer Erkrankungen erweisen.”

Wiener Medizinische Wochenschrift Nr. 17, 1937, S. 474 - 476

“Neue Mittel zur Behandlung der Gonorrhöe und anderer urogenitaler Affektionen.

Von Dr. E. KASTENBAUM und Dr. W. FRIEDLÄNDER.

Eine Literaturflut der letzten Jahre beweist das große Weltinteresse und die hohe Bedeutung der Farbstofftherapie zur Bekämpfung von Krankheitserregern. Dies hatte auch eine Erweiterung des Indikationsgebietes zur Folge. Während aber vornehmlich Injektionstherapie und interne Medikation gepflegt wurden, geriet die ältere Applikationsart als Spülmittel stark in Vergessenheit. Es mag dies in der sofort sichtbaren charakteristischen Farbwirkung, wahrscheinlich aber auch in der Unkenntnis der später ausgeführten Eigenarten dieser Therapie zu suchen sein. Dies ist verständlich, wenn wir die besonderen Beurteilungsschwierigkeiten therapeutischer Effekte gerade im Urogenitaltrakt berücksichtigen. Die üblichen Wertungen erwiesen sich bisher als weniger brauchbar. So bestehen bei ambulatorischen Patienten Kontrollschwierigkeiten der Lebensweise, ferner sind konstitutionelle Momente zu berücksichtigen, da naturgemäß normal empfindliche Patienten sich therapeutisch anders verhalten, als empfindliche. Durch die daraus entstandene Unsicherheit kam es aber anderseits zu großen Konzentrationsschwankungen in der Medikation, so dass einem Konzentrationsanstieg ein Sturz durch Einführung kolloidaler und organischer Silbersalze mit geringem Silbergehalt, diesem wieder neuerliche Konzentrationssteigerung folgte usw. Diesem Irrlichtelieren entsprang wiederum das Dogma des ständigen Präparatwechsels, der fast zur „Präparatflucht“ führte. Dazu kamen dann interne Medikationen, deren Bedeutung eine Zeit lang wesentlich überschätzt wurde, und schließlich die nur ungenaue Erfassungsmöglichkeit des Erkrankungsstadiums mit weiterer Beurteilungsschwierigkeit. Daher können wir heute die gonorrhoische Infektion nur im Hinblick auf die Komplikation und die Chronizität als schwere Erkrankung werten, da sie neben Gefährdung der Umwelt jahrelanges Siechtum und auch den Tod herbeizuführen imstande sind, und nehmen als Wertmesser einer Therapie lediglich die Verhinderung von Komplikationen und Chronizität oder deren Heilung.

Während also infolge obiger Unsicherheiten bei Gynäkologen und Dermatologen eine gewisse Therapieerstarrung und -resignation eintrat, verfolgte vornehmlich die Urologie durch Ausscheidungsprüfungen und -beobachtungen angeregt, die Farbtherapie, die hier naturgemäß intern und als Injektion geübt werden musste. So wurden dann Akridine, Pyridine, Methylenblau und andere Farbstoffe mit guten Erfolg in die Therapie aufgenommen oder mit anderen Substanzen kombiniert und fanden allmählich auch auf anderen Gebieten Anwendung. Leider zeigte sich aber, dass die Injektionstherapie der Farbstoffe nicht ungefährlich war, weshalb das, wenn auch geringe Risiko doch nur für schwerere Erkrankungen besonders in der Behandlung der Geschlechtskrankheiten übernommen wurde. Während aber in der Therapie der urethrilis posterior die dauernde Farbberieselung besonderen Erfolg brachte, konnten sich in der Anterior und der Vaginaltherapie die Farbinjektionen nicht bewähren. Dies erklärt sich uns nunmehr daraus, dass Farbstoffe zwar schon in geringer Konzentration wirksam sein können, aber chemisch zum Teil verändert und zu stark dilitiert, in ihrer Wirksamkeit nicht mehr genügen. Es ist daher verständlich, dass die kurzdauernden. Miktionsspülungen der vorderen Harnröhre mit chemisch veränderten 80-150 cm³ der Harnfarblösung keinen hinreichenden Erfolg haben konnten. Daraus ergab sich aber keineswegs die Unbrauchbarkeit der Farbstoffe, sondern vielmehr die Notwendigkeit, die Anwendungsart zu modifizieren. Daher wurden in den letzten Jahren neuerlich für Blasen-, Vaginal- und Urethralspülungen Farbstoffe verwendet, wobei die bisher intern erprobten Farbstoffe, wie Rivanol, Trypaflavin, Gonacrine, Gonoflavin, Methylenblau, basisches Fuchsin etc. verwendet wurden. Da aber außer der Mitfärbung von Händen, Instrumenten, Wäsche etc. Reaktionen in der Harnröhrenschleimhaut auftraten, konnte sich die Therapie noch nicht durchsetzen. Diese erklärten sich uns vornehmlich aus der Verwendung zu starker Konzentrationen, aber auch daraus, daß die Schleimschichte über dem Epithel die Wirkung der Farbstoffe abschwächt, während nach Entfernung der Schleimmassen eine besonders starke Tiefenwirkung eintritt. Daher ist bei Anwendung von Farbstoffen die Wirkung von der Spülmenge und Häufigkeit der Spülungen, in zweiter Linie erst von der Wirkungszeit und Konzentration, als letztes von Temperatur und Druck abhängig. Um die Bedeutung dieser Eigenart werten zu können, müssen wir uns die biologisch-chemischen Vorgänge einer antibakteriellen Schleimhautbehandlung kurz überlegen. Die drei wichtigsten Momente sind dabei: Eiweißfällung, Giftwirkung der Präparate, mechanischer Entfernung von Keimen, Reizwirkung auf die Schleimhaut (Beeinflussung der Sekretion, Eiterung etc.). Die Fällung durch Metallsalze ist dabei von der Konzentration (Ionisation) abhängig und schreitet so lange fort, bis die gebildete Metalleiweißschichte ein weiteres Vordringen unmöglich macht. Diese an sich wertvolle Selbstregulierung hat den Nachteil, daß infolge Quellfähigkeit der koagulierten Massen ein Vordringen der Präparate in Buchten und Gänge, besonders bei Enge derselben, verhindert und so die Entstehung von Infiltraten und Verkapselungen begünstigt werden kann, wie es eben bei chronischer Gonorrhöe der Fall ist. Derartige Komplikationen waren bei Behandlung der akuten Gonorrhöe mit salpetersaurem Silber viel häufiger, da gleich bei Beginn der Erkrankungen virulente Keime „eingefällt“ werden konnten. Das zweite Moment, die Giftwirkung, welche bei den üblichen Silberpräparaten geringer ist, ist bekanntlich von der Löslichkeit (Diffusionsfähigkeit) des Giftes in Lipoiden, Proteinen etc. und dem osmotischen Druck (Konzentration und Temperatur) abhängig. Der dritte Punkt der Behandlung, die mechanische Entfernung, bedarf keiner besonderen Erklärungen. Die Vorgänge in der Schleimhaut werden einesteils durch den Reiz der Bakterien, anderseits durch den chemischen Reiz der Medikamente hervorgerufen. Während zu starke Sekretion im Gegensatze zu tieferen Gewebseiterungen zwar mechanisch günstig wirkt, kann sie durch Änderungen in den Eigenschaften der Leukocyten (Phagocitose etc.) und durch Auflockerung des Epithels zu Propagation des Prozesses oder Heilungsverzögerung führen. Diese Grade treten aber vorwiegend bei chemischer Beeinflussung von außen auf und sind dann oft mikroskopisch an einer ständigen vorwiegenden Epithelabstoßung zu erkennen. Hingegen zeigt sich aber auch, dass Sekretionsbeschränkung bei Anwesenheit von Gonokokken von schweren Folgen sein können. Daraus ergab sich, dass einerseits durch Fiebertherapien, Vakzine, Hormone, Farbstoffe etc., die natürlichen Abwehrkräfte der erkrankten Schleimhaut gesteigert, anderseits durch unrichtiges therapeutisches Vorgehen (zu tiefgreifende Lokalbehandlung, Chemismus etc.) gestört werden können. Daher musste jede aktive Bakterienbekämpfung vor allem unter besonderer Schonung und nur unter physiologisch richtiger Beeinflussung des „Bakterienbodens“ erfolgen.”