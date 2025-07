“Das Merck Manual ist ein Handbuch für Medizin, das von Merck & Co. zuerst 1899 veröffentlicht wurde. Außerhalb der USA und Kanadas ist es als MSD-Manual bekannt (MSD für Merck, Sharp & Dohme, der Name von Merck & Co. außerhalb der USA und Kanadas). Es gibt Übersetzungen in 17 Sprachen (Stand 2020).”

1899

Die Version von 1899 findet man auf Archive.org.

Methylenblau war zu diesem Zeitpunkt etwa seit 10 Jahren als Medikament etabliert.

Bestätigt werden auf S. 50 des Handbuchs von 1899 bereits die Anwendungen für Rheumatismus, Malaria, Cystitis, Nephritis,…

Methylenblau ist des Weiteren gelistet zur Krebsbehandlung.

Bei Chylurie und Wechseljahresbeschwerden (S. 106), Diabetes (S. 113), Diphterie (S. 115), Augenekzem (S. 123), Endometriose (S. 121), Epithelioma (S. 123), Magengeschwüre (S. 128), Gonorrhoe (S. 130), Herpes Zoster (S. 136), Insomnia (S. 139), Intermittierendes Fieber (S. 139), Gelenkprobleme und Nierenerkrankungen (S. 141), Lokomotorische Ataxie (S. 144), Malaria (S. 145), Migräne (S. 147), Nepritis (S. 148), Neuralgie (S. 149), Neurastenie (S. 150), Phtisis (S. 157), Pyelitis (S. 162), Remittierendes Fieber und Rheumatische Arthritis (S. 163), Muskelrheumatismus (S. 164), Ischias (S. 166), hypertrophierte Milz (S. 169), Halsschmerzen und scherzhafter Tick (S. 175), Tumore (S. 177)

1901

Methylenblau wurde unter anderem zur Krebstherapie eingesetzt.

1911

Und auch 1911, in der 4. Auflage des Merck Manual, ist Methylenblau noch ein Krebsmittel

“METHYLENE BLUE MERCK.—Medicinal.—Methylthionine Hy drochloride.—Dark green, cryst. powd. alcohol. Sol. eas. water; less readily in —Anodyne, Antiperiodic, Antipyretic. Uses: Gonorrhea, rheu matism, pyelitis, carcinoma, black-water fever, diabetes, neuralgia, mala —Dose: 2 —4 gm. (0.12 —0.25 Gm.) in caps, ria, cystitis, nephritis, etc. with little powd. nutmeg (to avoid by-effects, e. g. irritation of bladder). Max. D.: 15 grn. (1 Gm.) singleor daily. —Injection: 1 grn. (0.06 Gm.). Appl. as dust. powd. in blennorrhagic vaginitis and metritis; as enema —1000 water) in dysentery; intramusc. 1^ grn. (0.1 Gm.) in (0.1—0.2:500 mania; as diagnostic means of determining the degree of permeability of renal tissue by inject. 15 Vf[ (1 Cc.) of 5 % solut. —During treatment urine acquires a green color. Incompatibles: Potassa; potass, dichrom.; potass, iodide; reducing agents. Caution: Do not confound with the ordinary metnylene blue of the market, which is the zinc-chloride double-salt of tetramethyl-thionine and is commonly employed as a dye or stain, but is not eligible for use in or on the human body.”

„METHYLENBLAU MERCK. – Medizinisch. – Methylthioninhydrochlorid. – Dunkelgrünes, kristallines Pulver. Alkohol. Leicht löslich in Wasser; weniger leicht löslich in – Schmerzmittel, Antipyretikum, Antipyretikum. Anwendungsgebiete: Gonorrhö, Rheuma, Pyelitis, Karzinom, Schwarzwasserfieber, Diabetes, Neuralgie, Mala —Dosierung: 2–4 g (0,12–0,25 g) in Kapseln, Ria, Zystitis, Nephritis usw. mit etwas Muskatnusspulver (um Nebenwirkungen wie Blasenreizungen zu vermeiden). Max. D.: 15 grn. (1 g) einmalig oder täglich. —Injektion: 1 grn. (0,06 g). Anwendung als Pulver bei blennorrhagischer Vaginitis und Metritis; als Einlauf —1000 Wasser) bei Ruhr; intramuskulär 1^ grn. (0,1 g) bei (0,1–0,2:500 Manie; als diagnostisches Mittel zur Bestimmung des Durchlässigkeitsgrades des Nierengewebes durch Injektion von 15 Vf[ (1 ccm) einer 5%igen Lösung. – Während der Behandlung färbt sich der Urin grün. Unverträglichkeiten: Kalium; Kaliumdichromat; Kaliumiodid; Reduktionsmittel. Vorsicht: Nicht mit dem handelsüblichen Methylenblau verwechseln, das das Zinkchlorid-Doppelsalz von Tetramethylthionin ist und üblicherweise als Farbstoff oder Färbemittel verwendet wird, aber nicht für die Anwendung im oder am menschlichen Körper geeignet ist.” (Übersetzt mit DeepL)

Bereits 1950 ist Methyleblau im Merck Manual (8. Auflage) überhaupt nicht mehr gelistet und als Medikament komplett verschwunden.

Die fünfte bis siebte Auflage liegen bei Archive.org leider nicht vor.

Man findet die Anwendungen auch in anderen amerikanischen Lehrbüchern und Nachschlagewerken.

Methylene Blue.—First used by Mosetig for the treatment of cancer. Now used to test the eliminative power and permeability of the kidneys by the length of time it takes to appear in the urine. Also useful in gonorrhoea, cystitis, pyelitis, Bright's disease, and other affections. Has been used in gastric hyperacidity, migraine, neuralgia, and in malaria, when quinine is undesirable or has failed. Estay (Medecine Moderne, January 22, 1898) recommends it in diabetes mellitus. Best given in capsules or pills, with an equal quantity of powdered nutmeg. Dose is gr. i. to v. In dermatology it has recently been recommended by one of us in three-per-cent watery solution for intertrigo, eczema, etc

“Methylenblau – Erstmals von Mosetig zur Behandlung von Krebs eingesetzt. Heute wird es verwendet, um die Ausscheidungsfähigkeit und Durchlässigkeit der Nieren anhand der Zeit zu testen, die es benötigt, um im Urin aufzutauchen. Auch nützlich bei Gonorrhö, Blasenentzündung, Nierenbeckenentzündung, Bright-Krankheit und anderen Erkrankungen. Wird bei Magensäureüberproduktion, Migräne, Neuralgie und bei Malaria eingesetzt, wenn Chinin unerwünscht ist oder versagt hat. Estay (Medecine Moderne, 22. Januar 1898) empfiehlt es bei Diabetes mellitus. Am besten in Kapseln oder Pillen, zusammen mit einer gleichen Menge gemahlener Muskatnuss. Die Dosis beträgt 1 bis 5 Gramm. In der Dermatologie wurde es kürzlich von einem von uns in einer 3-prozentigen wässrigen Lösung bei Intertrigo, Ekzemen usw. empfohlen.” (übersetzt mit deepL)

“The drug is an efficient substitute for quinine in malaria where quinine has failed, or where idiosyn crasy contraindicates. The drug is an antiseptic. Absorption and Elimination. It is quickly absorbed, and is eliminated by the bowels and kidneys, staining the excretions blue. It is thus an antiseptic of the urinary tract. Untoward Action. Nausea and vomiting, vertigo, stranguary. Administration. In capsules every four to six hours. A few drops of spirit of peppermint or other aromatic usually prevents untoward symptoms. Therapeutics. As a substitute for quinine in malaria affections, in gonorrhea, cystitis, etc.”

“Das Medikament ist ein wirksamer Ersatz für Chinin bei Malaria, wenn Chinin versagt hat oder wenn eine Idiosynkrasie gegen seine Anwendung spricht. Das Medikament ist ein Antiseptikum.

Resorption und Ausscheidung. Es wird schnell resorbiert und über den Darm und die Nieren ausgeschieden, wobei es die Ausscheidungen blau färbt. Es ist somit ein Antiseptikum für die Harnwege.

Unerwünschte Wirkungen. Übelkeit und Erbrechen, Schwindel, Strangurie.

Verabreichung. In Kapseln alle vier bis sechs Stunden.

Ein paar Tropfen Pfefferminzöl oder andere aromatische Öle verhindern in der Regel unerwünschte Symptome.

Therapeutische Anwendung. Als Ersatz für Chinin bei Malariaerkrankungen, Gonorrhö, Blasenentzündung usw.”

METHYLENE BLUE, Tetramethyl-Thionine Chloride (Unofficial),—is an results. anilin derivative, which when pure is seen in small, dark blue, scaly crystals, having a copper bronze tinge, soluble in water. Dose, gr. j-iij, four or five times a day. This substance imparts a blue color to nerve tissue and to the urine. From the facts that it manifests a strong affinity for nerve tissue, especially for the axis cylinders of sen sory nerves, and that it is the best staining agent for the microbe found in the blood of malarial subjects, this agent has been expected to possess anodyne power over neuralgic and rheumatic affections and to act as an antiperiodic in malaria. It has been employed by several observers as an antipyretic and internal antiseptic for rheumatism of the joints and muscles, for malarial fever, diphtheria, acute nephritis and cancer, with varying Its best action in malarial affections has been obtained in children, and being tasteless it may be administered to them with greater ease than quinine, besides being free from the vomiting and headache which so often result from the latter drug. In diphtheria and in simple, non-diphtheritic ulceration of the throat, a ten per cent, solution is used locally with great benefit so far as yet reported. It has been employed successfully in two cases of chronic cystitis, also in two cases of diabetes mellitus, and has given satis faction in several very obstinate cases of rheumatoid arthritis. In a number of cases of different forms of insanity it has been used by injection for conditions of excitement with very satisfactory results (Bodoni)

“METHYLENBLAU, Tetramethyl-Thioninchlorid (inoffiziell) – ist ein Anilinderivat, das in reiner Form als kleine, dunkelblaue, schuppige Kristalle mit einem kupferbronzenen Schimmer auftritt und in Wasser löslich ist. Dosierung: 1–3 Gramm, vier- bis fünfmal täglich. Diese Substanz färbt Nervengewebe und Urin blau. Aufgrund der Tatsache, dass es eine starke Affinität zu Nervengewebe, insbesondere zu den Achsenzylindern der Sinnesnerven, aufweist und dass es das beste Färbemittel für die im Blut von Malariapatienten gefundenen Mikroben ist, wurde von diesem Wirkstoff erwartet, dass er eine schmerzstillende Wirkung bei neuralgischen und rheumatischen Beschwerden hat und als Antipyretikum bei Malaria wirkt. Es wurde von mehreren Beobachtern als fiebersenkendes und innerlich anzuwendendes Antiseptikum bei Rheuma der Gelenke und Muskeln, bei Malariafieber, Diphtherie, akuter Nephritis und Krebs mit unterschiedlicher Wirksamkeit eingesetzt. Die beste Wirkung bei Malariaerkrankungen wurde bei Kindern erzielt, und da es geschmacksneutral ist, kann es ihnen leichter verabreicht werden als Chinin, außerdem verursacht es nicht die Übelkeit und Kopfschmerzen, die so häufig bei der Einnahme des letzteren Medikaments auftreten. Bei Diphtherie und einfachen, nicht diphtherischen Geschwüren im Rachen wird eine 10-prozentige Lösung lokal angewendet, wobei bisher nur positive Ergebnisse berichtet wurden. Es wurde erfolgreich in zwei Fällen von chronischer Blasenentzündung sowie in zwei Fällen von Diabetes mellitus eingesetzt und hat in mehreren sehr hartnäckigen Fällen von rheumatoider Arthritis zufriedenstellende Ergebnisse erzielt. In einer Reihe von Fällen verschiedener Formen von Geisteskrankheiten wurde es bei Erregungszuständen durch Injektion mit sehr zufriedenstellenden Ergebnissen angewendet (Bodoni).” (Übersetzt mit DeepL)

Die USA hatten in den 1980er Jahren sogar ein Gesetz, um Methylenblau von Zöllen zu befreien

Es scheint, dass die USA Methylenblau importieren mussten und nicht (genug) selbst hergestellt haben.

Ab 1940 verliert sich langsam die Spur des Methylenblaus in der Library of Congress.

Wenn man die Suche auf “medicine” einschränkt, verliert sich die Spur 1930

Wenn man auf “therapeutics” einschränkt ebenfalls.

Neueren Datums sind diese Gesetze zur Freistellung von Methylenblau von Einführzöllen aus den späten 1980er Jahren.

H.R.2312 - A bill to provide for the temporary suspension of the duty on 3, 7-Bis(dimethylamino)- phenazathionium chloride (methylene blue) to be used as a process stabilizer in the manufacture of organic chemicals.

H.R.2312 – Ein Gesetzentwurf zur vorübergehenden Aussetzung der Einfuhrzölle auf 3,7-Bis(dimethylamino)-phenazathioniumchlorid (Methylenblau), das als Prozessstabilisator bei der Herstellung organischer Chemikalien verwendet wird.

Das Gesetz wurde mehrfach verlängert.

Wofür genau das Methylenblau eingesetzt wurde, weiß ich nicht. Es muss wohl sehr wichtig gewesen sein, wenn man es von Einfuhrzöllen befreit hat.