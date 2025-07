Mein zweites Buch, welches auf den Artikeln zum Protein Engineering von 2023 basiert, ist erschienen.

“Ich gestehe, ich habe in meiner Doktorarbeit gain-of-function- Experimente durchgeführt. Damals nannte man das noch gerichtete Evolution (directed Evolution). Mir war als Doktorand das dual-use Potential der Technologien, welche ich genutzt und selbst entwickelt habe, nicht bewusst. Was ich in meiner Doktorarbeit wirklich gemacht habe, wurde mir erst in den Corona-P(l)andemie klar. Als Doktorand empfand ich mein Thema als sinnlose geistige Selbstbefriedigung ohne Realitätsbezug, außer vielleicht, um Enzyme für Waschmittel oder chemische Prozesse zu optimieren. Da die dazu genutzten Methoden jedoch damals von Maxygen sehr weit abpatentiert waren, war ein Einsatz im Rahmen der industriellen Nutzung noch in weiter Ferne und nur im universitären Rahmen möglich. Eine karrieretechnische Sackgasse. Nie hätte ich gedacht, dass ich fast 20 Jahre später aktuelle Probleme mit Daten aus meiner Doktorarbeit vorhersagen und erklären könnte. Offensichtliche Probleme, welche von den Herstellern anscheinend komplett ignoriert wurden. Auch beim PCR-Test spielt erstaunlicherweise gene-shuffling eine Rolle, von dem bisher kaum ein Mensch jemals etwas gehört hat. Dieses Buch soll einen Einstieg bieten in die Probleme, die sich auf der Proteinebene ergeben, wenn man Proteine verändert und dabei die Regeln der Natur nicht versteht und ignoriert.”

Man kann es direkt beim Verlag bestellen, da verdienen Zwischenhändler wie amazon und CO nicht mit: https://www.hesper-verlag.de/home/117-grenzdebile-schwachsinnsideen-9783943413472.html

Oder auf den sonst üblichen Plattformen: https://www.amazon.de/Grenzdebile-Schwachsinnsideen-Satirische-Anklageschrift/dp/3943413470/

Ein paar Impressionen:

Mein persönlicher, kleiner Stryer Biochemie nur für das Spike-Protein.