Ich schreibe diesen Artikel im Juni 2025

Der Artikel des CDC, über den ich schreiben werde, erschien am 5. April 2025

Die Daten, welcher der Artikel behandelt, umfassen Dezember 2020 bis Juni 2021 + 4 Monate Nachverfolgung.

Das CDC, das Centers for Disease Control and Prevention (Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention), ist eine Behörde des US-amerikanischen Gesundheitsministeriums.

Das CDC saß über 2,5 Jahre auf diesen Daten bevor es sie veröffentlich hat.

Diese Daten waren den Gesundheitsbehörden schon vor Jahren bekannt, somit sicherlich auch unseren Behörden wie PEI und RKI.

Immerhin haben sie zumindest eine Studie durchgeführt und diese veröffentlich, anders als das PEI mit seiner SafeVac-App.

Sharma AJ, Reefhuis J, Zauche LH, Madni SA, Cragan JD, Moore CA, Nahabedian JF, Olson CK; CDC COVID‐19 Vaccine Pregnancy Registry team. COVID-19 Vaccination During Pregnancy and Birth Defects: Results From the CDC COVID-19 Vaccine Pregnancy Registry, United States 2021-2022. Birth Defects Res. 2025 May;117(5):e2474. doi: 10.1002/bdr2.2474. PMID: 40395208; PMCID: PMC12093198. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12093198/

“Die Prävalenz der schweren Geburtsfehler lag bei 3,8 %.”

Laut Arkmedic wäre 2,0 % normal , ich kann diese Zahl aber nicht aus der Literatur bestätigen. Ich habe 3 % in der Türkei vor 2020 gefunden. Das CDC gibt den Bereich 3-5 % als normal an. In Deutschland werden bei einer Prävalenz von rund sechs bis sieben Prozent jährlich etwa 50 000 Kinder mit großen Fehlbildungen geboren.

Die CDC Statistik zur Geburtsfehlern findet man hier: Data and Statistics on Birth Defects | Birth Defects | CDC

“Bei fünfzehn Geburtsfehlern lag die Prävalenz über dem oberen CI aus der Literatur:”

Dandy-Walker-Anomalie Hydrozephalie - Wasserkopf Katarakt oder andere Linsenanomalien (hier sind mir 3 Fälle von Anwälten bekannt, alle zum gleichen Zeitpunkt mit gleicher Charge “geimpft”) alleinige Lippenspalte Mikrotie - Missbildung der Ohrmuschel Pierre-Robin-Sequenz Vorhofseptumdefekt Ösophagusatresie oder -stenose Exstrophie der Harnblase Nierenagenesie -dysplasie oder -hypoplasie, andere Störungen der Geschlechtsentwicklung Kraniosynostose Cutis-Aplasie oder andere Hautanomalien Amnionbänder Sakral- oder Coccygeal-Teratome

“Die Schätzungen der Vergleichsgruppe lagen für alle Geburtsfehler außer der Pierre-Robin-Sequenz innerhalb der C19VPR-KI. Die KI um die C19VPR-Schätzung für die Pierre-Robin-Sequenz (3,0 pro 10.000 Lebendgeburten, 95 % KI: 1,1, 6,6) schließen die Punktschätzung der Vergleichsgruppe (1,0 pro 10.000 Lebendgeburten, 95 % KI: 0,9, 1,1) kaum aus. Bemerkenswert ist, dass fünf der sechs Teilnehmerinnen nach dem ersten Trimester geimpft wurden (d. h. nach dem Zeitpunkt, an dem die Pierre-Robin-Sequenz beginnt).”

Da mir selbst von Anwälten drei Fälle von Kindern, die mit Linsentrübung geboren wurden, zugetragen wurden, die aktuell auch klagen, fällt mir das mit dem Katarakt natürlich sofort ins Auge, weil es ungewöhnlich ist.

Wenn man dann in die CDC Liste der bisher häufigen Geburtsfehler unter Augenproblemen schaut, fehlt Katarakt komplett.

Katarakt scheint mir daher (aufgrund meines Vorwissens durch Klagen) einen Warnhinweis wert zu sein, weil das doch sehr, sehr ungewöhnlich ist und vorher nicht so häufig beobachtet wurde.

Was mir persönlich fehlt in der Studie, weil ich mit Hebammen gesprochen habe, ist das Geburtsgewicht der Kinder. Angeblich sollen in 2021-22 kaum normalgewichtige Kinder von geimpften Müttern geboren worden sein, die meisten waren zu leicht.

Das ist aus dem Vortrag einer Hebamme im Oktober 2023