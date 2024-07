Ich schreibe diese Substackartikel während ich das Buch lese. Ich weiß nicht, was in den kommenden Kapiteln geschrieben sein wird. Ich analysiere somit ohne Vorwissen. Mal sehen, wie richtig ich damit liegen werde.

Das Vorwort ist nicht mein Vorwort, das war der Disclaimer. Hier geht es um Georgs Vorwort, das bereits sehr lustig ist und tief blicken lässt.

Schon das Vorwort von Christians und Georgs Buch machen klar, worum es in diesem Buch NICHT gehen wird: Es wird NICHT um eine objektive Aufklärung anhand wissenschaftlicher Daten gehen, denn Christian hat für dieses Buch „seine Dokumente und Mails aus der Pandemie-Zeit“ (Seite 8) gesichtet, nicht die wissenschaftliche Literatur, die seine Sichtweise bereits sehr früh widerlegte. Er wird sich in den folgenden Kapiteln wohl selbst zitieren und in seiner kleinen, kuscheligen Zitierblase bleiben, in welcher er widersprechende Datensätze ignorieren wird.

Welche Mails meint Christian da eigentlich? Vielleicht die Fauci Mails[1] [2] [3]?

Auch Mascolo greift auf Recherchen, die er mit „Katja Gloger für ein früheres Buch über die Pandemie vorgenommen hat“ (Seite 8) zurück. Somit ist auch von Georg nicht viel mehr als Selbstrefernzierung innerhalb der eigenen Blase zu erwarten.

„Welche vom Staat zur Bekämpfung der Pandemie angeordneten Maßnahmen waren angemessen, welcher übertrieben – und welche kamen zu spät? Wie gingen Politik, Wissenschaft und Medien mit dieser historischen Ausnahmesituation um? Und vor allem: Was lässt sich daraus lernen für ein nächstes Mal? Denn auch wenn niemand sagen kann, wann das sein wird, ist eines sicher: Ein nächstes Mal wird es geben.“ (Seite 7)

Wie bereits oben erwähnt, bleiben die Autoren in ihrer eigenen kleinen, kuschligen Zitierblase, sonst würden sie diese wirklich dummen Fragen nicht stellen. Hätte ich nicht gerade Lust mich damit zu entspannen, ein Buch zu zerlegen, wäre das der Punkt gewesen, wo ich das Buch zur Seite gelegt hätte, denn mit diesem Zitat ist eigentlich schon alles über das Buch gesagt und was einen erwarten wird. Dieser Satz zeigt bereits, welches Geistes Kind die beiden Autoren sind.

Hätten sie doch einfach diesen Artikel gelesen:

Bendavid E, Patel CJ. Epidemic outcomes following government responses to COVID-19: Insights from nearly 100,000 models. Sci Adv. 2024 Jun 7;10(23):eadn0671. doi: 10.1126/sciadv.adn0671. Epub 2024 Jun 5. PMID: 38838157; PMCID: PMC11152132. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38838157/

Bastian Barucker erklärte den Artikel auf Twitter auch ganz einfach, falls man nicht in der Lage sein sollte, einen englischsprachigen wissenschaftlichen Artikel zu verstehen:

[4]

Im Klartext, hätte irgendwas funktioniert, würde man uns das täglich unter die Nase reiben. Aber da alles nutzlos war, komplett alles, ohne Ausnahme, diskutiert man endlos darüber, weil man keine Belege hat.

OK, der Artikel erschien erst am 7. Juni 2024, da war Christians Buch schon im Druck. Aber einige der 53 zitierten Quellen hätten die Autoren lesen können oder ein paar Mainstream Artikel[5] [6] [7] [8] [9] [10], die diese Frage schon sehr früh abschließend geklärt hatte.

Vielleicht tue ich den Autoren auch unrecht, vielleicht kommt noch eine ausgewogene Analyse und Aufarbeitung. ABER der Satz „Denn auch wenn niemand sagen kann, wann das sein wird, ist eines sicher: Ein nächstes Mal wird es geben.“ (Seite 7) spoilert bereits, dass die beiden Autoren keine Ahnung von Immunologie haben.

Die Antwort, was sich für das nächste Mal lernen ließe wäre einfach, wenn man die Grundlagen der Immunologie verstanden hätte:

[11]

Es ist vollkommen egal, ob es wirklich neue Viren gibt. Selbst wenn sie aus dem Labor entschlüpfen sollten, haben wir aus genetischen, kombinatorischen Gründen namens VDJ-Rekombination[12], die passenden Antikörper. Es kann uns also am Arsch vorbeigehen, ob es irgendwelche neue Viren gibt und woher sie kommen.

Des Weiteren, wenn diese Viren sehr tödlich sein sollten, dann werden sie nicht zu einer Pandemie werden, weil sie ihren Wirt zu schnell töten. Sollten diese Viren sehr ansteckend sein, können sie nicht sehr tödlich sein. Das ist auch sehr einfach herzuleiten:

Man infiziert sich immer mit einer Mischung aus genetischen Varianten eines kursierenden Virus, weil Viren sehr schnell mutieren. Man hat bei einer Infektion also immer eine Mischung aus harmloseren und weniger harmlosen Varianten. Im Körper vermehren sich aber die harmlosen Varianten, weil sie weniger Zellen töten oder die Zellen gar nicht töten und somit einen Vermehrungs- und somit Selektionsvorteil schon innerhalb eines Körpers haben. Man wird also den nächsten Menschen für gewöhnlich mit der harmlosesten Variante, welche die eigenen Zellen produziert haben, infizieren, weil man von denen am meisten produziert hat.

Also, selbst wenn es eine Pandemie geben sollte, dann ist es nur eine Pandemie, weil die Viren harmlos sind, weil es sonst keine Pandemie geben könnte, weil die Infizierten zu schnell sterben würden und der Ausbruch somit stark lokal begrenzt wäre.

Aber meine Argumentation ist wahrscheinlich das, was bei den beiden Autoren unter „Verschwörungserzählungen“ fällt.

„Auf der einen Seite gibt es die Anhänger von Verschwörungserzählungen und die Mitglieder des „Alles-lief-falsch“ Fraktion, die sich aus Halbwissen und wissenschaftlich widerlegten Fakten ihre eigene Wirklichkeit konstruieren.“ (Seite. 8)

Ja, alles lief falsch. Nachweislich falsch. Das ist in der peer reviewed wissenschaftlichen Literatur mittlerweile veröffentlicht. Bisher wurde ich (leider) noch nicht widerlegt. Ich wünschte, ich läge falsch. Ich fühle mich wie eine Kassandra.

Wer konstruiert sich hier seine eigene Wirklichkeit?

Mascolo framt (fast) genauso plump wie Joe Miller.

Ich habe für Novartis im Außendienst gearbeitet.

Die Novartis Folder waren von Elisabeth Wehlings Gruppe geframt.

Ich habe die Materialien analysiert und meinem Regionalleiter Fehler gemeldet, die nachdem ich bereits entlassen war, korrigiert wurden.

Ich weiß, wie Framing funktioniert.

Mein Hauptseminar in Anglistik war „Neurolinguistik“.

Ich weiß, wie Framing neurologisch funktioniert.

Ich weiß, warum der Autor auf Seite 9 das Wort „frühzeitig“ verwendet.

„Darin sollen die Pflicht, frühzeitig über neu auftretende Viren zu informieren, und die Zusage, zum Beispiel Impfstoffe und Arzneimittel weltweit schnell zur Verfügung zu stellen, festgeschrieben werden.“ (Seite 9)

Frühzeitig war eines der GANZ WICHTIGEN WORTE im Novartis Folder.

„Frühzeitig“ baut einen Handlungsdruck auf im Gegensatz zu „rechtzeitig“.

Frühzeitig ist ein Klassiker des Framings, um Handlungsdruck aufzubauen.

„Solche Versuche der Umdeutung des Pandemiegeschehens werden von der AfD-Fraktion im Bundestag aus populistischen Motiven aufgegriffen.“

Man stellt mit diesem Satz alle Kritiker und Impfgeschädigten direkt in die rechte Schmuddelecke und macht es sich hierbei sehr einfach. Das zeigt aber auch, dass die Autoren eine Analyse, die die Pandemie an sich in Frage stellen als rechts framen. Für sie ist eines gesetzt: Es gab eine Pandemie. Dabei erkennen die ersten Regierungen bereits, dass es gar keine Pandemie gab[13] [14], aber das war nachdem das Buch bereits in Druck war. Ganz abgesehen, dass hier unklar ist, welche Pandemiedefinition zu Grunde liegt, die hat sich ja im Laufe der Zeit mehrfach geändert. Man hat z. Bsp. einen Monat vor dem H1N1 Ausbruch von 2009 die notwendigen Toten aus der Definition entfernt [23].

[24]

Und diese schon windelweiche Definition wurde im Juni 2024 noch weiter aufgeweicht:

„Nach der Definition ist eine Pandemie eine übertragbare Krankheit, die sich geografisch weit in mehrere Staaten ausbreitet oder bei der ein hohes Risiko besteht, dass sie sich in mehreren Staaten ausbreitet, die Reaktionsfähigkeit der Gesundheitssysteme in diesen Staaten übersteigt oder bei der ein hohes Risiko besteht, dass sie übersteigt; die erhebliche soziale und/oder wirtschaftliche Störungen verursacht oder bei der ein hohes Risiko besteht, dass sie erhebliche soziale und/oder wirtschaftliche Störungen verursacht, einschließlich der Störung des internationalen Verkehrs und Handels; und die rasche, gerechte und verstärkte koordinierte internationale Maßnahmen mit Ansätzen für die gesamte Regierung und die gesamte Gesellschaft erfordert“ [25]

„Anstatt einer sachlichen Bilanz der getroffenen Maßnahmen dominieren weiterhin Emotionalität, Parteilichkeit, Eigeninteressen und Voreingenommenheit.“

Ist es Parteilichkeit gegen die AfD zu wettern und alle in die rechte Ecke zu stellen, die anderer Meinung sind?

Haben die Autoren vielleicht Eigeninteressen und sind möglicherweise, vielleicht, ein ganz klein wenig voreingenommen?

Wir sind hier wieder auf dem Niveau einer Vorlesung aus dem ersten Semester angekommen, die man besuchen muss, wenn man eine Sprache studiert: „Einführung in die Kulturstudien“. Man kann diese Vorlesung auch im zweiten Semester besuchen, die Prüfung muss man aber unbedingt bis zur Zwischenprüfung haben, sonst wird man exmatrikuliert.

Die Einzelvorlesung zu diesem Thema wäre das Thema Ideologie und Theodor Adorno.

Niemand ist außerhalb einer Ideologie.

Jeder hat eine Ideologie.

Die eigene Ideologie nimmt man nicht wahr. Man erkennt nur die Ideologie desjenigen, der nicht der eigenen Ideologie anhängt.

Ich bin auch nicht frei von Ideologie.

Keine Diskussion ist frei von Ideologie.

Eine Aufarbeitung der P(l)andemie kann somit nicht frei von Ideologie sein.

Die Autoren sind so in ihrer Ideologie verfangen, dass sie diese sehr offen kommunizieren:

Kritik und Zweifel an der P(l)andemie ist rechts oder wird zumindest von rechten Kräften missbraucht. Sachlich aufarbeiten können nur jene, die selbst mitgemacht haben, also (Mit-)Täter sind.

Ich bin somit eine der bösen Verschwörungsschwurblerinnen und niemand, dem man ernst nehmen sollte, weil ich mir die Realität zurechtbiege, damit sie in meine Ideologie passt.

Wie heißt es so schön in der Bergpredigt Mt 7,3: „Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge?“

Die Autoren machen es sich damit einfach, weil sie dadurch alle Kritiker, die ihnen nicht in den Kram passen, direkt ideologisch ausgrenzen, damit sie weiter in ihrer kuscheligen (Mit-)Täterblase gendergerecht im Kreis diskutieren können.

„Zum einen hat das Virus nicht nur gesundheitliche, sondern auch erhebliche gesellschaftliche Schäden angereichtet. Zum anderen wäre es verhängnisvoll, wenn aus dieser Pandemie keine allgemein akzeptierten Lehren gezogen würden, sei es für das politische Krisenmanagement, sei es für die wissenschaftliche Beratung er Politik, sei es für die mediale und öffentliche Kommunikation, sei es für das Gesundheitswesen.“ (Seite 8)

Ja, das Virus hat bei einigen wenigen Menschen gesundheitliche Schäden verursacht, wie das Paper zur Hamburg Kohorte zeigt[15].

ABER das Virus hat keine gesellschaftlichen Schäden angerichtet, das waren die Politiker und ihre Beschlüsse.

Ja, es wäre verhängnisvoll, wenn aus dieser Plandemie keine allgemein akzeptierten Lehren gezogen würden, aber ich schätze, die Lehren, die ich meine, sind nicht die Lehren, die die Autoren oder deren alter Egos meinen.

Die wissenschaftliche Beratung war für die Katz, weil die Politiker politisch entschieden haben und nicht wissenschaftlich. Das haben die RKI-Files mehr als deutlich gezeigt[16] [17]. Darüber braucht man an dieser Stelle nicht mehr diskutieren. Das RKI hatte Angst vor der eigenen Bedeutungslosigkeit und kroch den Politikern in den Arsch[18]. In den USA das gleiche Spiel[19] [20].

Was die mediale und öffentliche Diskussion angeht, sage ich nur Panikpapier[21] [22].

Und nein, die Autoren haben nicht vor, diese Art der Kommunikation der Medien zu kritisieren, denn sie zitieren die WHO mit „Niemand ist sicher, bevor nicht alle sicher sind.“ (Seite 9)

Eine Definition von „sicher“ geben die Autoren jedoch nicht.

Sicher vor staatlicher Übergriffigkeit?

Sicher vor experimentellen medizinischen Eingriffen/Übergriffen?

Sicher vor den verlogenen Medien?

Sicher vor gekauften Wissenschaftlern?

Sicher vor der Geldgier der Pharmaindustrie?

Denn,

sicher vor einem neuen, unbekannten Virus sind wie bereits aufgrund der VDJ-Rekombination, die uns von Geburt an Antikörper beschert hat sogar gegen Chemikalien, die in der Natur gar nicht vorkommen. Sicher vor einem neuen Virus können die Autoren also eigentlich nicht gemeint haben.

„Zukunft zu gestalten, heißt immer auch, aus der Vergangenheit zu Lernern. Hierzu versucht dieses Buch einen Beitrag zu leisten.“ (Seite 9)

Diese Substackreihe versucht das ebenfalls. Nur mit anderen Vorzeichen.

Si tacuisses, philosophus mansisses

oder auf Deutsch: “Heul doch!”

