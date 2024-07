Kapitel 1.1 Das wird jetzt richtig ernst (S. 11-37)

Ab diesem Kapitel habe ich eine Wirrologin, die mir ihre Infos und Gedanken zu Christians und Georgs Büchlein schickt. Die Wirrologin kennt den Christian aus ihrer Unizeit persönlich. Sie hat aber einen richtigen Doktor gemacht, so richtig im Labor mit pipettieren und echten Viren, obwohl sie Medizin studiert hat. Also kein so Statistik Dr. med., den man neben dem Studium schreibt, sondern sie hat sich wirklich im Labor die Hände schmutzig gemacht. Daher mag ich sie auch. Sie weiß, wovon sie redet.

Das Buch beginnt mit den (angeblichen) Anfang der P(l)andemie als am 30. Dezember 2019 eine gewisse Marjorie Pollack[1] auf einer von Wissenschaftlern und Ärzten genutzten Internetplattform namens ProMED[2] eine Nachricht mit dem Titel „Request for Information“ verschickte (S. 11).

Ich bin Wissenschaftler, ich kannte diese Webseite vorher nicht. Ich wollte mir diese Nachricht ansehen, die Seite hat ein Archiv. ABER, was für ein Zufall:

Seit dem 14. Juli kann man nur noch auf die Nachrichten der letzten 30 Tage zugreifen[3]. Alte Nachrichten aus der Coronazeit sind nicht mehr zugänglich. Auch hier werden digitale Spuren gelöscht. Wahrscheinlich müsste man diese Nachrichten nun über FOIA (Freedom of Information Act, der in etwa unserem Informationsfreiheitsgesetz entspricht) rausklagen. Keine Ahnung, warum man das Archiv unzugänglich gemacht hat, denn da sind die Nachrichten noch, es wurden mir 112 Seiten an alten Nachrichten angezeigt, aber man kann nicht mehr blättern.

Marjorie Pollack bekam 2020 den „ProMED-Jubiläumspreis für herausragende Leistungen bei der Berichterstattung über Krankheitsausbrüche im Internet“

„Der diesjährige Preis geht an eine von uns, die stellvertretende Redakteurin Marjorie Pollack. Marjorie gab am 30. Dezember 2019 eine Frühwarnung über einen Lungenentzündungsausbruch in Wuhan, China, heraus. Alarmiert durch Social Media Chatter (weitergeleitet von einem chinesischsprachigen ProMED-Leser) erkannte Marjorie schnell die Bedeutung des Clusters und seine Ähnlichkeit mit SARS, über das ProMED ebenfalls 2003 erstmals berichtete. Der Beitrag war der erste Hinweis für die WHO und viele andere auf die wichtigste Pandemie seit 100 Jahren. Seit diesem Tag hat sie unermüdlich gearbeitet und persönlich fast 350 COVID-Folgeberichte auf ProMED veröffentlicht. Ihre Arbeit hat dazu beigetragen, die Führungsposition von ProMED bei der Überwachung neu auftretender Krankheiten zu sichern.

Natürlich sind Marjories Weitsicht und ihr Fleiß nicht unbemerkt geblieben. Sie ist in zahlreichen Medienberichten zitiert worden. Ich zitiere hier ausführlich aus Debora Mackenzies hervorragendem Buch "COVID-19: The Pandemic that Never Should Have Happened and How to Stop the Next One"(https://www.hachettebookgroup.com/titles/debora-mackenzie/covid-19/9780306924231/):

"Es war der 31. Dezember, und in unserem französischen Vorstadtdorf, gleich hinter der Grenze zu Genf, ging die Sonne auf. Ich hatte meine Familie über die Feiertage zu Besuch und hatte feierlich versprochen, nicht mehr zu arbeiten.

Aber, so sagte ich mir, das heißt nicht, dass ich nicht doch einen Blick auf ProMED werfen könnte, nur um sicherzugehen, dass ich nichts Wichtiges verpasse...

Für Krankheitsforscher, Mitarbeiter des öffentlichen Gesundheitswesens und Wissenschaftsjournalisten wie mich - sowie für alle, die von der täglichen Reality-Show fasziniert sind - ist ProMED Pflichtlektüre. Als ich mich an diesem Tag in mein Büro schlich, in der Hoffnung, dass es früh genug war, damit meine Familie nichts mitbekam, meldete das Finanzbulletin des Riesen Sina Corp Menschen mit schwerer, nicht diagnostizierter Lungenentzündung in der zentralchinesischen Stadt Wuhan in der Provinz Hubei...

...gab es einen beunruhigenden Kommentar von Marjorie Pollack am Ende des Beitrags. Pollack ist Ärztin und Epidemiologin, ... die Doyenne (Anmerkung: weibliche Form Doyenne [dwaˈjɛn]) stammt aus dem Französischen und bedeutet Dekan, Ältester. In einem erweiterten Sinn wird der Begriff für eine führende Persönlichkeit auf einem bestimmten Gebiet verwendet. Der Ursprung des Wortes liegt im lateinischen decanus[4].) des internationalen Moderatoren-Teams von ProMED. Sie war an einem seiner stolzesten Momente beteiligt: am 10. Februar 2003 warnte sie die Welt vor der mysteriösen Lungenentzündung in Guangdong, die später SARS genannt wurde, fast zwei Monate bevor China sich dazu bekannte.

Was sie an jenem Feiertagmorgen schrieb, verursachte bei mir dieses mulmige Gefühl, das man bekommt, wenn man sich sehr bemüht, ein Gefühl der Vorahnung zu verdrängen. Neben dem Nachrichtenbericht, so stellte sie fest, gab es eine Menge Online-Kommentare zu diesem Thema.

Twitter und sein chinesisches Gegenstück Weibo gab es noch nicht, als SARS ausbrach, wohl aber Online-Chatrooms. "Die Art der Social-Media-Aktivitäten, die sich jetzt um dieses Ereignis ranken, erinnert stark an die ursprünglichen 'Gerüchte', die den Ausbruch von SARS-CoV begleiteten", schrieb Pollack. "Mehr Informationen über diesen Ausbruch ... wären sehr zu begrüßen. Und", fügte sie hoffnungsvoll hinzu, "wenn Testergebnisse veröffentlicht werden."

Marjorie Pollack ist Fachärztin für Innere Medizin und wurde bei der CDC im Epidemic Intelligence Service (EIS) für enterische und neurotropische Viruserkrankungen ausgebildet. Sie arbeitet seit 40 Jahren als beratende medizinische Epidemiologin mit dem Schwerpunkt Überleben von Kindern und Krankheitsüberwachung in Entwicklungsländern (sie hat in mehr als 50 Ländern gearbeitet) und ist seit April 1995 als Abonnentin bei ProMED tätig. Sie begann 1997 mit ProMED zu arbeiten, zunächst als Web-Rechercheurin. Neben ihrer Rolle als stellvertretende Redakteurin ist Marjorie auch Redakteurin des regionalen Netzwerks von ProMED, Moderatorin für Epidemiologie und Überwachung sowie unsere Verbindungsperson zu GOARN.

In den 18 Jahren, in denen wir zusammengearbeitet haben, habe ich sehr oft von ihrer Anleitung und ihrer Weisheit profitiert, aber auch von ihrem Humor und ihrer Anmut. Sie hat viele der ProMED-Moderatoren und -Redakteure geschult, und ihre Kollegen haben diese Auszeichnung mit überwältigender Mehrheit befürwortet.“ [5]

Global Outbreak Alert and Response Network (GOARN) ist übrigens ein WHO und RKI-Projekt[6], das auch vom Bundesministerium für Gesundheit unterstützt wird:

„GOARN ist ein Netzwerk von über 200 Institutionen und anderen Netzwerken aus 75 Ländern, die über die Kapazitäten und das Fachwissen verfügen, um zu einer koordinierten internationalen Reaktion auf den Ausbruch von epidemiegefährdeten Infektionskrankheiten beizutragen. Das WHO CC GOARN am Robert-Koch-Institut (RKI) soll die WHO bei der Entwicklung und Umsetzung der GOARN-2.0-Strategie unterstützen, mit der das Konzept des Netzwerks für die Reaktion auf Ausbrüche in fünf Arbeitsbereichen verbessert werden soll: Ausbildung, Forschung, schnelle Reaktionsfähigkeit, Alarmierung und Risikobewertung[7].“

Interessantes Netzwerk, das sich da abzeichnet, welches noch komplett unter dem Radar ist, obwohl es 2020 sein zwanzigjähriges Jubiläum[8] gefeiert hat.

Klingt irgendwie so, als wenn RKI, WHO und das BMG da von Anfang fett mitten drinnen hingen in der P(l)andemie. Was für eine Überraschung.

Genau wie Ugur Sahin ist Christian D. ein begnadeter Hellseher mit direktem Draht zur göttlichen Urquelle und weiß bereits zu diesem Zeitpunkt, dass es eine Pandemie werden würde und er dazu berufen ist, eigenhändig die Menschheit zu retten.

„Ja, aber ich ahnte bereits früh, dass die eine Pandemie werden würde, auch wenn mir dafür zu Beginn noch die harten Belege fehlten.“ (S. 12)

Ugur Sahin formuliert das ein wenig anders. Bei Ugur war eine Pandemie ausgebrochen, „ohne dass die Welt es wahrgenommen hatte.“ (Projekt Lightspeed S. 27)

„Eine globale Pandemie war im Entstehen, und keine nichtklinische Methode – gleich, ob Händewaschen, Maskentragen, Quarantänen oder Lockdowns – konnte sie nachhaltig aufhalten. Ein Impfstoff vielleicht, aber nur dann, wenn er rechtzeitig zur Verfügung stand.“ (Projekt Lightspeed S. 53)

Beiden fehlen die harten Belege. Christian gibt es aber zumindest schon mal direkt gleich am Anfang frank und frei zu.

Vielleicht bin ich ja naiv, ich habe nur in Biologie promoviert und nicht in Medizin, aber ich dachte immer, gerade Wissenschaft bestünde vor allem aus harten Belegen und nicht aus Bauchgefühl.

Vielleicht liegt es auch einfach daran:

„Immerhin sollte es ein SARS-Virus sein, ein Erreger, an dem ich seit vielen Jahren gearbeitet habe und vor dem ich Respekt hatte.“ (S. 12)

Das Gesetz, dass der Christian hier wohl nicht kennt ist das Gesetzt des Werkzeugs (Law of the Instrument oder Maslows Hammer). Dieses Gesetz besagt: „dass Menschen, die mit einem Werkzeug (oder einer Vorgehensweise) gut vertraut sind, dazu neigen, dieses Werkzeug auch dann zu benutzen, wenn ein anderes Werkzeug besser geeignet wäre.“ [9] Oder um es einfacher auszudrücken „Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.“

Ich bin mir dieses Problems als Protein Engineer bewusst. Für mich sieht das Spike-Protein nach gerichteter Evolution und Genshuffling aus, weil ich darüber promoviert habe[10]. Das heißt nicht zwangsläufig, dass es so erzeugt wurde, aber ich hätte es so erzeugen und an verschiedene ACE2-Proteine anpassen können mittels Phagendisplay[11]. Für Christian sieht aber alles nach zwangläufig tödlichen SARS-Viren aus, weil er darauf forscht und auf diese Gelegenheit vielleicht sogar sein Leben lang gewartet hat. Selbstreflektion ist nicht jedermanns Stärke und ist leider nicht Bestandteil der naturwissenschaftlichen Ausbildung, das macht man dafür bis zum Erbrechen im Lehramtsstudium. Die stehen auf Seelenstriptease in extremo, ganz besonders im Referendariat, das ich zumindest bis zu dem Sommerferien durchgezogen habe. Da ich mich nicht habe brechen lassen und keine Lehrerpersönlichkeit entwickelt habe, konnte ich beobachten, wie diese Methoden nach und nach die Persönlichkeit meiner Mitreferendare veränderte und Beziehungen daran zu Bruch gingen. Aber das Referendariat und die Psychospielchen der Lehrerseminare sind eine Geschichte für ein anderes Mal.

„Im Jahr 2003 hätte die unerwartete globale Ausbreitung von SARS beinahe eine Pandemie verursacht.“ (S. 12)

Nein, nein und nochmal nein. Am so hochgeypten SARS-1 ist kaum einer gestorben, das steht sogar (noch) bei Wikipedia. 783 bekannte Tote[12]. Ich zitiere hier mit Absicht Wikipedia, weil die ist bereits von System zensiert und selbst da nur 783 Tote. Die Tagesschau sprach sogar nur von 774 Toten[13]. Ja, jeder Tote zählt, blablabla. Wieviele Menschen sterben jährlich in Deutschland alleine an den Produkten der Pharmaindustrie? Medikamente sind die dritthäufigste Todesursache[14] und Krankenhauskeime töten in Deutschland jährlich bis zu 20.000 Patienten[15]. 10.000 Menschen sterben jährlich an Haushaltsunfällen[16] und im Schnitt gab es 8 Tote und 989 Verletzte pro Tag im Straßenverkehr allein in Deutschland nur im Jahr 2022[17].

Nur so, um die 774 bis 783 Toten an SARS-1 WELTWEIT mal ins Verhältnis zu setzen, wegen denen der Christian hier so eine Panik schürt.

Aber wie gesagt, jeder Tote zählt, es sei denn, der ist an der „Impfung“ verstorben, dann zählt er nicht, weil er sich für die Allgemeinheit und ein größeres Gut geopfert hat.

Und ganz nebenbei, das super tödliche SARS-1 verschwand ohne Lockdown, ohne Quarantänen und ohne Impfung ganz von alleine wieder.

Und dann kommt der literarische Christian wieder mit der ausgelutschten Spanischen Grippe: „[…], man hatte vor Augen, welche enormen gesellschaftlichen Folgen etwa die Spanische Grippe hatte.“ (S. 12)

Ganz abgesehen, dass das damals kursierende Virus ein Vorläufer aller immer noch kursierenden Influenzaviren ist und uns heute wegen Kreuzimmunität nicht mehr sonderlich jucken würde (man hat das Virus nämlich sequenziert und war ein klein wenig enttäuscht, dass es eine stinknormale Influenza war[18]). Das es noch andere Theorien gibt, was damals wirklich vorgefallen ist, verschweigt der Christian natürlich. Vielleicht tue ich ihm damit auch unrecht und er weiß er weiß es nicht einmal. Ob das aber besser ist, da bin ich mir nicht so wirklich sicher.

Damals herrschte Krieg. Die Menschen waren unterernährt, es ging ihnen körperlich und psychisch ohnehin schlecht, da bügelt einen jede Grippe böse weg, wenn man ohnehin schon schwach ist. Das wäre nach Béchamp: „Der Erreger ist nichts. Das Milieu ist alles[19]“

An dieser Stelle komme ich mir vor wie eine tibetanische Gebetsmühle. Das Thema „Spanische Grippe“ habe ich in „Einmal mit Profis arbeiten“ auf Seite 12f bereits ausführlich bearbeitet, weil auch Ugurs literarisches alter Ego die gleiche Grütze gelabert hat (Elf Monate lang war die Welt gegen Covid-19 ebenso machtlos wie gegen die Spanische Grippe vor gut einhundert Jahren[.]“ (Projekt Lightspeed S. 13)) wie Christians literarische Repräsentation. Was haben die alle nur mit der Spanischen Grippe?

Da ich inhärent faul bin oder nennen wir es energiesparend arbeite bzw. umweltschonend arbeite, weil ich Buchstaben recycle, zitiere ich mich daher frech selbst ohne es als Zitat zu kennzeichnen, weil ich mir sicher bin, dass ich mich nicht wegen Plagiarismus verklagen werde.

Die Spanische Grippe war möglicherweise eine bakterielle Infektion, wie Antony Fauci[20] und John Brundage[21] bestätigt haben. Möglicherweise ausgelöst durch experimentelle Impfungen der US-Truppen gegen Meningitis und dann aus den USA über Truppentransporte nach Europa eingeschleppt. Die Gerüchte kamen durch einen wissenschaftlichen Report eines gewissen Frederick L. Gates, M. D. in den Umlauf, der 1918 eine Publikation mit dem Titel „Bericht über die Antimeningitis-Impfung und Beobachtungen über Agglutinine im Blut von chronischen Meningokokkenträgern“ veröffentlichte.[22]

Für all jene, die nicht gerne Fußnoten lesen und das gerne als Querschwurbelei abbügeln möchten, packe ich diese Fußnote daher ausnahmsweise hier noch einmal direkt in den Text. Dieses Paper ist in PubMed hinterlegt und für jeden einsehbar:

Gates FL. A REPORT ON ANTIMENINGITIS VACCINATION AND OBSERVATIONS ON AGGLUTININS IN THE BLOOD OF CHRONIC MENINGOCOCCUS CARRIERS. J Exp Med. 1918 Oct 1;28(4):449-74. doi: 10.1084/jem.28.4.449. PMID: 19868270; PMCID: PMC2126288. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19868270/

Der Name des Arztes und Parallelen zu aktuell lebenden, historischen Persönlichkeiten sind möglicherweise reiner Zufall und deuten nicht zwangsweise auf ein nahes Verwandtschaftsverhältnis hin. Jeder, der wollte, bekam damals beim Militär die experimentelle Impfung. Inwieweit die Probanden wirklich wollten, sei bei militärischen Impfexperimenten einmal dahingestellt. Das Paper sagt dazu nur: „In einigen Regimentern waren die Impfungen bereits vor dem 5. Februar abgeschlossen.“

Übrigens hat man damals schon auf Anweisung eines Doktor Thomas Tuttle sinnlosen Maskenterror veranstaltet, der damals wie heute nichts brachte[23], [24], [25], [26]. Von der Arbeitsrichtlinie G26[27] zum Arbeiten unter Atemschutz wollte schon gar niemand etwas hören oder gar wissen. Die Bilder damals und 2020/21 gleichen sich[28], [29]. Auch hier Parallelen zur Covid-Plandemie, wo viele der Patienten an einer bakteriellen Pneumonie litten,[30], [31] während man gleichzeitig vom Einsatz von Antibiotika bei Lungenentzündung seit einiger Zeit per Leitlinie abgeraten hat.[32] Die Toten wurden dann aber auf das Virus geschoben. Die NY Post hat übrigens aus Versehen zugegeben, dass die Spanische Grippe wohl doch nicht so tödlich war, wie in den Geschichtsbüchern behauptet wird[33] – im Vergleich zu Cholera und Co. im Jahrhundert davor.

Cholera erwähnt der Christian natürlich nicht, weil man dagegen nicht impft. Das hat man nur mit Hygienemaßnahmen in den Griff bekommen, genau wie die meisten Krankheiten, für die später Impfungen entwickelt wurden. Der Erfolg wurde natürlich der Impfung zugesprochen. Im Westen nichts Neues.

Auf Seite 13 fängt der Christian dann vorhersehbarer Weise erwartungstreu mit den Pockennarben/Pockenimpfung und der Kinderlähmung(-simpfung) an.

Auch hier, erneut, das habe ich alles schon in „Einmal mit Profis arbeiten“ abgearbeitet. Und auch hier zitiere ich mich schamlos selbst von Seite 82f:

Lest dazu das Buch „Die Impf-Illusion“ von Roman Bystrianyk, in dem mit den üblichen Lügenklassikern der Ausrottung der Pocken, Polio und Masern durch die Impfung aufgeräumt wird. Wer es eilig hat, Bystrianyk hat auch eine Website, auf der man die Grafiken aus dem Buch kostenlos direkt zusammengestellt anschauen kann[34]. Gerald Buchwald kam in seinem Buch „Impfen: Das Geschäft mit der Angst“ unabhängig zum gleichen Schluss wie Bystrianyk, nur 18 Jahre früher. Diese Krankheiten wurden durch Hygiene und bessere Lebensbedingungen ausgerottet!

Die Impfung kam danach und hat diese Krankheiten möglicherweise eher am Leben erhalten, weil man Menschen mit teils lebenden, abgeschwächten Formen dieser Krankheitserreger infiziert, denen sie sonst in ihrem Leben wahrscheinlich niemals begegnet wären. Polioausbrüche kommen eigentlich hauptsächlich nach Billyboys Impfaktionen vor[35], [36] und das gibt die WHO mittlerweile selbst zu,[37] weil es wohl zu offensichtlich geworden ist, da man nun dummerweise sequenzieren kann und somit weiß, ob man es mit einem natürlichen, wilden Virus zu tun hat oder einem verwilderten Impfstamm. Dumm gelaufen, wer hätte das ahnen können, da das Problem ja schon in den 1970er-Jahren in Deutschland hinten auf den Impfpässen stand – mit einer Hotline, bei der man sich diesbezüglich beschweren konnte. Nebenbei: Pasteur hat auch massiv betrogen, dazu kann man „The Private Science of Louis Pasteur“ des mittlerweile verstorbenen Historikers Gerald L. Geison lesen.

„Die letzten Warnungen vor möglichen Pandemie haben sich - mit Ausnahme von HIV/AIDS – als überzogen herausgestellt.“ (S. 13)

Ja, das ist korrekt und ich subsummiere, wie bereits in der Einleitung erwähnt, auch die Corona P(l)andemie unter die überzogenen Warnungen. Das haben Dr. Wolfgang Wodarg[38] und Walter van Rossum zusammen mit Tom Lausen[39] im Detail in ihren Büchern aufgearbeitet, so dass ich mir Ausführungen an dieser Stelle spare. Lest einfach noch ein paar Bücher zu dem Thema, wenn es euch interessiert.

Was HIV/AIDS angeht, dazu hat Judy Mikovits das Buch „Die Pest der Korruption: Wie die Wissenschaft unser Vertrauen zurückgewinnen kann“ verfasst, obwohl es da durchaus konkurrierende Theorien gibt, aber ich habe keine Lust wieder verbal gekreuzigt zu werden. Bei den Theorien zur Herkunft von HIV gibt es diverse Fraktionen, die sich bis aufs Blut (verbal) bekriegen. Da ich zu wenig über das Thema weiß, um eine Position zu beziehen und meine Wirrologin einer der Fraktionen angehört (und mich schon einmal deswegen verbal gekreuzigt und für ein paar Tage in ihrer Telegrammgruppe gesperrt hat, damit ich über meine Sünde nachdenken kann) halte ich mich an dieser Stelle zurück. „Das wahre Gesicht des Dr. Fauci“ von Robert F. Kennedy Jr. und „Doctoring Data: How to sort out medical advice from medical nonsense“ von Dr Malcolm Kendrick behandeln das Thema auch und wie Anthony Fauci in die HIV Geschichte verwickelt war.

Genau wie Ugur Sahin muss Christian auch die Schweinegrippe von 2009 exhumieren. Es scheint da einen inoffiziellen literarischen Kanon an Daten zu geben, die man immer und immer wieder als Vorwort zu zitieren hat, wenn man über P(l)andemien redet. Immerhin gibt Christian zu

„2009 trat die Schweinegrippe auf, die nach allen Labordaten recht gefährlich aussah[40]. Dann stellte sich heraus, dass speziell ältere Menschen ein nachhaltige Immunität aus ihrer Erstinfektion mit einem ähnlichen Grippevirus aus der Kindheit besaßen[41].“

Und weil man das 2009 falsch gemacht hat, hat man 2020 nichts daraus gelernt und exakt die gleichen Fehler noch einmal gemacht. Parallelen zu Covid-19 was die Labordaten und die die Kreuzimmunität[42], [43], [44], [45], [46], [47]angeht, sind natürlich ganz bestimmt rein zufällig oder lag das daran, dass Dr. Wolfgang Wodarg den Schweingegrippenprobelauf damals gestoppt hat[48], den man dieses Mal sicherheitshalber direkt kalt gestellt, ignoriert und geframt hat? Etwas scheint man aus dem Schweingrippedebakel gelernt zu haben, wie es scheint.

Und lustiger Weise war damals 2009 in USA auch der gleiche für die Schweinegrippenp(l)andemiebekampfung zuständig wie ab 2021…Joe Biden[49]. „Hören Sie, wir müssen in dieser Sache frühzeitig aggressiv vorgehen", kündigte Biden laut Brennan an.“ Zufälle gibt’s (nicht).

Interessant ist auch, was der Christian in seinem eigenen Podcast über die Schweinegrippe gesagt hat:

„Dann geht das aber zusammen mit Vorwürfen im Bereich von finanzieller Bereicherung und Korruption von medizinischen Experten, wo man dann sagen muss, da ist vielleicht auch ein berechtigter Vorwurf. Dazu kann ich jetzt selber gar nicht viel sagen. Ich kann das nicht beurteilen. Ich will das auch auf keinen Fall hier wiederholen. Aber das ist so eine weitere Argumentationslinie, die in diesem Film gemacht wird. Diese Argumentationslinie wird auch jetzt wieder gemeinsam im Zusammenhang mit dieser SARS-2-Pandemie erhoben.“[50]

Und das zu Recht, vor allem auch bei den Maskendeals der Politiker[51], [52] und möglicherweise auch bei der Notfallzulassung von Medikamenten[53], [54], [55].

Christian spricht von „unverhoffter Immunität“. Was genau hat er studiert? Medizin? Hat man da keine Vorlesungen zu Immunologie und liest nicht das Standardwert von Charles A. Janeway und Paul Travers, et al. „Immunologie“. Ich habe bereits in der Analyse der Einleitung von Christians und Georgs Buch auf die VDJ-Rekombination hingewiesen. Die Grundversuche dazu sind Versuche von Karl Landsteiner, die 1936[56] veröffentlicht wurden. Den Nobelpreis für die Klärung des dahinterliegenden Mechanismus gab es 1987 für Susumu Tonegawa[57]. Ansonsten gibt es da noch den bereits erwähnten Béchamp mit seiner Milieu Theorie und die noch immer anhaltenden Diskussion ob nun Béchamp oder Pasteur (der seine Daten gefälscht hat), richtig lagen[58].

Auf Seite 14 erzählt Christian dann noch was darüber, wie schlimm die Asiatische Grippe in den 1960er Jahren war, um eine Quelle zu zitieren, die sie jedoch als harmlos beschreibt.

„Am 11. September 1957 brachte die F.A.Z. einen Bericht in ihrem Rhein-Main-Teil unter der Überschrift: „Die Asiatische Grippe ist harmlos.“ Zitiert wurde darin der Sprecher des Hygienischen Instituts der Frankfurter Stadt- und Universitätskliniken. Er stellte fest, dass diese Grippe so harmlos verlaufe, dass sich kein Arzt die Mühe mache, das Institut zu benachrichtigen, geschweige denn Blutproben zu entnehmen.“ [59]

Lustig auch die Diskrepanz zwischen Titel des Artikels und Linkname: „wie-1957-und-1968-zehntausende-in-deutschland-an-epidemien-starben“

Wie nun? Zehntausende Tote und kaum jemand hat es mitbekommen? Kann es sein, dass das im Winter normal ist, weil täglich in Deutschland ohnehin normalerweise ca. 2 500 Menschen sterben.

10 000/2 500 = 4

An 4 Tagen sterben in Deutschland im Schnitt 10 000 Menschen

Das ist normal.

Klingt viel, ist bei einer Bevölkerung von 84,7 Millionen (84,7*106) gerade mal nach Dreisatzrechnung

84,7*106 = 100 %

1*104 = 0,012 %

Berechnung: x= 1(*104* 100 %) / 84,7*106

Das ist der Unterschied zwischen absoluten Zahlen wie 10 000 und relativen Zahlenwerten wie 0,012 Prozent.

„Was in Wuhan geschah, wussten nur die chinesischen Behörden, und es war schnell klar, dass dort Informationen massiv unterdrückt wurden.“ (S. 15)

Einen Beleg bleibt Christian aber schuldig. Wäre es nicht möglich, dass es da nichts gab und die Gerüchteküche des ProMED Forums die Behörden einfach nicht interessierten, weil es irrelevant für sie war und sie das Ganze für aufgeblasene Wichtigtuerei hielten? Seit wann ist man als Regierung verpflichtet, Wissenschaftlergerüchteküchen ohne FOIA mit Informationen zu bedienen?

Für so eine Behauptung hätte ich schon gerne Belege.

Wäre die chinesische Regierung eine Person wie z. Bsp. Frau Agnes Strack-Zimmermann, dürfte sie an dieser Stelle Christian wegen Verleumdung verklagen?

Ab dieser Stelle erzählt Christian ein wenig über seine Kontakte zu Shi Zhengli, der Fledermausforscherin aus Wuhan. Nach Christians Beschreibung hielt sie sich bedeckt und hat eine Fehlabschätzung abgeliefert, weil sie der Meinung war, dass das Ganze bald vorbei ist (S. 17f). Man kann ihre Reaktion aber auch anders interpretieren. Zhengli schickt ihm zwei Paper. Das Problem an dieser Stelle ist, dass er nur eine der Publikationen zitiert.

Wang MN, Zhang W, Gao YT, Hu B, Ge XY, Yang XL, Zhang YZ, Shi ZL. Longitudinal surveillance of SARS-like coronaviruses in bats by quantitative real-time PCR. Virol Sin. 2016 Feb;31(1):78-80. doi: 10.1007/s12250-015-3703-3. PMID: 26920711; PMCID: PMC7090580. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26920711/

Die zweite Publikation könnte diese hier sein:

Wang N, Li SY, Yang XL, Huang HM, Zhang YJ, Guo H, Luo CM, Miller M, Zhu G, Chmura AA, Hagan E, Zhou JH, Zhang YZ, Wang LF, Daszak P, Shi ZL. Serological Evidence of Bat SARS-Related Coronavirus Infection in Humans, China. Virol Sin. 2018 Feb;33(1):104-107. doi: 10.1007/s12250-018-0012-7. Epub 2018 Mar 2. PMID: 29500691; PMCID: PMC6178078. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29500691/

Keine Ahnung, warum es die Autoren nicht schaffen sauber zu zitieren. Mascolo ist doch Wissenschaftsjournalist. Dem hätte auffallen müssen, dass da ein Zitat fehlt. Das zweite Paper spart man sich vielleicht aber auch, weil da einige Co-Autoren von EcoHealth Alliance dabei sind. EcoHealth Alliance ist eine Firma die von Hunter Biden Investmentfirma Rosemont Seneca finanziert wurde. Hunter Biden ist der Sohn von John Biden, der mit dem Laptop aus der Hölle[60], [61], [62] und gewissen pädophilen Tendenzen, um es vorsichtig auszudrücken, die er mit seinem Vater Joe teilt, wenn man Ashley Bidens Tagebuch[63] glauben darf.

EcoHealth Alliance ist in die Biowaffenforschung involviert, hat mit InQTel (CIA Investmentfirma) zusammengearbeitet und das kam bei den Russen so gar nicht gut, wie man sich denken kann, vor allem auch, weil die Biowaffenlaboren in der Ukraine waren.

[64]

Dr. Andrew G. Huff hat mal für EcoHealth Alliance als Wissenschaftler gearbeitet und darüber ein Buch geschrieben „The Truth about Wuhan: How I Uncovered the Biggest Lie in History“. EcoHealth Alliance hat sich zum Buch auch geäußert[65].

Auf Substack ist der Experte, was diese Angelegenheit angeht, Bioclandestine, der auf Telegram für gewöhnlich von Dirk Dietrich ins Deutsche übersetzt und kommentiert wird.

„Die Lobbyarbeit von Hunter Biden bei Metabiota:

"Wir haben bereits festgestellt, dass Hunter Biden maßgeblich an der Schaffung der finanziellen Möglichkeiten für die Arbeit mit Krankheitserregern in der Ukraine beteiligt war, indem er Gelder für die Unternehmen Black & Veach und Metabiotics sicherte."

Wie immer beschuldigen die Russen die Demokratische Partei, die Quelle dieser Verschwörung zu sein. Dieses Mal beziehen sie John Kerry und seine familiären Verbindungen zu Rosemont Seneca mit ein, ebenso wie den jetzt amtierenden (angeblichen) Oberbefehlshaber Joe Biden mit seinem Sohn Hunter.

Als Hauptinvestor von Metabiota wird auch kein Geringerer als Bill Gates über seine Stiftung genannt.

Russland verweist dann auf die HUNTER BIDEN LAPTOP E-MAILS als Beweis für schmutzige Geschäfte mit der Ukraine, um diesen großen Einfluss der an Metabiota Beteiligten zu nutzen, um in die Ukraine zu gelangen. Sie zeigen Beweise für Investitionen dieser Unternehmen und den Wunsch, verdeckt mit dem ukrainischen Verteidigungsministerium in Kontakt zu treten.“[66]

Es wird noch komplexer:

„Das von Biden über Rosemont Seneca finanzierte Biolabor-Unternehmen, das über das Projekt PREDICT mit dem CIA-Vertreter USAID Fledermaus-Coronaviren in der Ukraine untersucht (ca. 2014).

Er ist das Epizentrum des Deep State Bio-Netzwerks.

Er ist nicht nur der Gründer von Bidens Metabiota, er ist WEF-Mitglied, DoD-Mitarbeiter, saß im Vorstand von Peter Daszaks EcoHealth Alliance in Wuhan, finanziert von DARPA, Gates Foundation, finanzierte Ghislaine Maxwells TerraMar-Projekt mit den Clintons, Mitglied der Edge Foundation, die Mikroben sammelt und Tierviren auf der ganzen Welt beherbergt, UND Russland hat ihn direkt beschuldigt, der Hauptakteur bei der Schaffung von SARS-CoV-2 aus einem Fledermaus-Coronavirus zu sein, das er in der Ukraine entdeckt hat.“[67]

Peter Daszak ist ebenfalls Mitautor des nicht zitierten zweiten Papers und wurde vor dem US Senat wegen der gain of function Forschung befragt. Dazu gibt es mittlerweile auch einen Bericht des US Parlaments[68].

Ghislaine Maxwell war die Geliebte des Pädophilen Jeffrey Epstein. Epstein erpresste Politiker, weil er sie beim Sex mit Minderjährigen filmte. Ghislaine Maxwells Vater Robert Maxwell war angeblich bei Mossad (israelischer Geheimdienst), was er natürlich dementierte. Mehr brauche ich dazu wohl nicht zu sagen. Das wird noch ganze Bücher füllen.

Es hinterlässt mit diesem Hintergrundwissen also ein gewisses Geschmäckle, wenn das erste Paper, das Shengli Shi Christian geschickt hat, voll zitiert wird, das zweite aber nicht.

Was wollte die Fledermauslady aus Wuhan dem Christian sagen?

Möglichkeit 1 wäre somit, das Virus ist eines, das die US-Regierung in der Ukraine zusammengebraut hat, China hat damit nichts zu tun, das Virus kommt aus einer ukrainischen Stadt namens Chyna und nicht aus China.

Möglichkeit 2 wäre, wenn man sich die Paper selbst einmal genauer anschaut. Meine Wirrologin sagt dazu, dass das zweite Paper auf den Neutralisationstest per Zellkultur eingeht. Den kennt Drosten sehr gut und führt ihn selbst auch durch, denn er hat in Brandenburg[69] selbst ausgesagt (laut Aussage von jemandem der dabei war), dass nur wenn auch Virus zu kultivieren ist, ein positiver PCR auch einer infektiösen Erkrankung entspricht. Das hat aber in der Realität kein einziges Mal zur Prüfung vor einer Quarantäne veranlasst worden.

Vielleicht auch ein Grund, warum dieses Paper nicht explizit zitiert wird, sondern nur das erste.

Ich frage mich somit an dieser Stelle, warum hat er das zweite Paper überhaupt erwähnt oder wurde der Text an dieser Stelle nicht sauber zensiert/überarbeitet?

„Wir konnten den Test sogar ohne Kenntnis der Sequenz entwickeln, denn wir hatten schon so lande an diesen Viren gearbeitet, dass wir vorausahnen konnten, wie das Genom wohl aussehen würde und welche Stellen sich davon am besten für einen Test eigenen.“ (S. 19)

Heißt das, dass dieser von Drosten entwickelte Test möglicherweise so konzipiert ist, dass er auch auf ähnliche Coronaviren kreuzreagiert? Sollte man nicht eigentlich Stellen wählen, die einmalig sind? Dafür bräuchte man aber die Sequenz, müsste die mit ähnlichen Coronaviren vergleich und Sequenzbereiche wählen, die einmalig für das nachzuweisende Virus sind. Das geht. Das hat Spindiag gemacht (für die habe ich mal kurz gearbeitet, bevor ich in der Probezeit gekündigt habe. Die sind auch mittlerweile insolvent). Spindiag hat aber das E-Gen (Envelope) genommen mit nur einem Primerset und nicht mit dem Drosten-Test, soweit ich mich erinnere.

Drosten beschreibt auf Seite 19 auch, wie er sein proprietäres Vorwissen und seine Verbindungen nach China nutzt, um einen PCR-Test zu entwickeln, und somit Geschäft zu machen. Ob das so legal ist. Ist das nicht in gewisser Weise wie Insiderhandel an der Börse?

Hergestellt wurde der Test dann von Olfert Landt und seiner Firma TibMolBiol[70] am Anfang zumindest für die ganze Welt[71]. Ob dann Lizenzen verteilt wurden, die Firmen eigene Tests entwickelten und wie Christian und Olfert mitverdient haben und vor allem wie viel, kann ich nicht sagen. Laut WirtschaftsWoche: „TIB Molbiol und Biotechrabbit gingen eine Allianz ein, mit der sie das Geschäft ihres Lebens machen“[72]. Die Charité räumte eine Begünstigung (in Baden nennen wir das Vetterleswirtschaft) von TibMolBiol ein[73] und Drosten hat hier[74] seine Förderungen offengelegt. Darunter unter anderem Gelder von Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) (eine von BilliBoys Pandemieklitschen), WHO, Weltbank, EU Kommission, HERA (EU Behörde für die Krisenvorsorge und -reaktion bei gesundheitlichen Notlagen[75]), Bill und Melinda Gates Fondation,… man könnte sagen, viele seiner Geldgeber kommen über mehrere Ecken aus den Kreisen, die die Russen in ihrem Militärzusammenfassungen gerade extrem unlustig finden.

Wie auch immer, das Ergebnis war der berühmt berüchtigte Corman Drosten Test[76], der einen Weltrekord in der Schnelligkeit des Peer Review aufstellte und wohl auch einen Weltrekord in der Kritik unter anderem von Prof. Ulrike Kämmerer, die ein entsprechendes Gutachten verfasste[77]. Die Kurzversion für Laien: PCR jenseits der 25 Zyklen ist schwachsinnige, unbegründete, unwissenschaftliche Kaffeesatzleserei, weil man Sonstewas vermehrt und sich Fragmente zu Pseudogenen zusammensetzen. Das weiß man eigentlich, wenn man im Labor arbeitet. Und dennoch hat man sinnlos viele Zyklen gefahren und das billigste Gammelenzym (Taq) genommen, das keine Korrekturlesefunktion hat wie Vent oder Pfu und als Abschiedsgruß einen Poly-A-Schwanz hinterlässt, der rückwärtsgelesene Gegenstränge binden kann und so als Primer funktionieren kann.

Der auf Seite 19 erwähnte Yon-Zhen Zhang hat die Sequenzierung in Genbank eingetragen[78]. Diese Sequenz enthält aber ein Warnung, dass diese Sequenz am 14. Januar 2020 durch eine andere Sequenz ersetzt wurde (MN908947.1) und dann noch einmal am 17. Januar (MN908947.3). Aber Christian gibt ja offen zu, dass er einen PCR-Test ohne Sequenzkenntnis erstellt hat. Da ist er zumindest ehrlich.

„Es wurde klar: Das lässt sich gar nicht mehr verhindern, das wird eine absolute Ausnahmesituation.“ (S. 20)

Wie wurde ihm das klar? Nur weil die Gerüchteküche von ein paar Wissenschaftlern hohl drehte? Das klingt echt wir bei Ugur, der sich mit seinem Fernkurs Mathematik in den 1980er Jahren (Projekt Lightspeed, S. 26) eine Pandemie herbeirechnete. Und wie bereits mehrfacher erwähnt, es gab keine Pandemie in 2020. Das wird auch schön in den Gerichtsakten der 2G-Kulturlockdown-Klage[79] von Jule Neigels Verteidigerteam hergeleitet, wenn man es ganz genau mit PEI Quellen[80] haben will. Das RKI bietet Sentinel Daten und da war 2020/21 so gar nichts los auf Seite zwei des Berichts[81] ganz im Gegenteil zu den Jahren danach, also nach der „Impfung“.

Ein weiterer Beleg für das ausbleiben einer Pandemie sind die diversen Tanzvideos mit komplexer Choreographie aus den Krankenhäusern. Da war ja richtig was los, so mit Triage und sterben auf den Gängen, dass man so viel Zeit zum üben und Tanzen hatte.

Dennoch begann Christian bereits am 28. Januar 2020 mit der Verbreitung von Panik in der Tagesschau[82], was er natürlich als „ich wollte die Öffentlichkeit warnen.“ (S. 21) bezeichnet. Wovor warnen? Vor seinen Hirngespinsten und herbeigewünschten Albträumen? Immerhin meint er damit vor allem, dass man „die Pandemiepläne herausholen“ (S. 21) muss und nicht, dass man die Pandemiepläne ignoriert[83], über Bord wirf und politischen Unfug treibt, wie es dann geschehen ist.

Mascolo fällt an dieser Stelle auch korrekterweise auf „Das kann man schon fast wie eine Anweisung an die Politik verstehen.“ (S. 21)

Und was sagt der Christian? „Ja, aber mir war vor alle klar, dass das Ganze nur zu bewältigen sein wird, wenn die Menschen verstehen, was eine Pandemie bedeutet.“ (S. 22)

DAS ist etwas schwierig bei den bereits mehrfach geänderten Definitionen der WHO. Gibt es in Drostens Fantasiepandemie wirkliche Virentote oder nur „eine übertragbare Krankheit, die sich geografisch weit in mehrere Staaten ausbreitet oder bei der ein hohes Risiko besteht, dass sie sich in mehreren Staaten ausbreitet, die Reaktionsfähigkeit der Gesundheitssysteme in diesen Staaten übersteigt oder bei der ein hohes Risiko besteht, dass sie übersteigt; die erhebliche soziale und/oder wirtschaftliche Störungen verursacht oder bei der ein hohes Risiko besteht, dass sie erhebliche soziale und/oder wirtschaftliche Störungen verursacht, einschließlich der Störung des internationalen Verkehrs und Handels; und die rasche, gerechte und verstärkte koordinierte internationale Maßnahmen mit Ansätzen für die gesamte Regierung und die gesamte Gesellschaft erfordert.“[84]

Wie hätten Sie es gerne? Mit oder ohne Tote? Kann er mal definieren, wovon der da eigentlich redet? Was genau bedeutet eine Pandemie?

Die Notaufnahmen sind regelmäßig überlastet in den normalen winterlichen Influenzawellen. Das liegt am Personalmangel.

Wirklich schockierend ist der Wissensstand, auf dem sich Christian 2024 noch befindet:

„Wenn die Eingriffe durch die Politik nicht stattgefunden hätten, dann hätten wir in Deutschland wohl eine Katastrophe erlebt.“ (S. 23)

Von Schweden hat er wohl noch nie gehört?

Selbst in den RKI Files[85] steht am 19.05.2020 Begrenzte Maßnahmen in der breiteren Bevölkerung haben nicht zu einer Katastrophe geführt, daraus könnte man lernen oder um es in wissenschaftlich peer reviewes zu sagen: The Covid‐19 lesson from Sweden: Don’t lock down[86]. Sogar das Ärzteblatt kommt im Mai 2020 bereits, nachdem die WHO die Werte korrigierte, zu dem Schluss „Für Schweden und Deutschland wäre die Über­sterblichkeit nun vergleichbar“[87].

Aber wie bereits Im Vorwort klar wurde, Christian und Georg sichten nur ihre eigenen, veralteten, verstaubten Unterlagen und schauen nicht in die neueren Publikationen, die ihrem Glaubenskonstrukt widersprechen.

Die staatlichen Maßnahmen waren komplett nutzlos und hatten keinen positiven oder irgendwie messbaren Effekt auf die P(l)andemie[88]. Sie haben den Menschen und der Wirtschaft aber massiv geschadet.

Erste Corona-Fälle in Deutschland

Nun kocht der Christian der Webasto Fall mit uralten, falschen, widerlegten Daten hoch. Wie peinlich ist das denn?

„Dann stellte sich auch noch heraus, dass da Virus schon übertragen wurde, bevor man sich auch nur krank fühlte und selbst zurückziehen konnte.“ (S. 24)

Eine Lüge wird nicht richtiger, wenn man sie 2024 immer und immer wieder wiederholt, obwohl das Gegenteil bereits belegt und mehrfach wissenschaftlich publiziert ist.

Erneut zitiere ich mich selbst aus „Einmal mit Profis arbeiten“ Seite 20f:

Zunächst verbreitete Doktor Osten auch aktiv die Lüge von der asymptomatischen Verbreitung[89] (seine Doktorarbeit suchte man an seiner alten Uni erst einmal vergeblich, weil Wasserschaden[90]). Und wie man es kennt: Die Korrektur dieser Auslassung/Lüge/Unterschlagung der asymptomatischen Verbreitung bekommt man dann einfach praktischerweise nicht mehr mit[91] (darauf baut ja auch die Tagesschau, die Errata/Richtigstellungen auch gern irgendwo ganz klein, wo es keiner findet, versteckt[92]). Doktor Osten hat KEIN ERRATUM eingereicht (er hatte schon die Dollarzeichen in den Augen, weil er dabei war, einen sinnlosen, nutzlosen, schlecht designten PCR-Schwachsinnstest[93] zu veröffentlichen), was wissenschaftlich gesehen ein Unding ist (sowohl der PCR-Schwachsinnsschwindeltest als auch das „Vergessen“ eines Erratums).

Letztendlich hatte die Webasto-Chinesin definitiv Symptome und hatte sich Paracetamol (oder das chinesische Äquivalent) eingeworfen. Da es sich dabei meines Wissens nicht um eine Partydroge handelt, hat sie dies sicherlich nicht zum Spaß gemacht.

Ganz abgesehen davon gab es da noch die große Wuhan-Studie, die die asymptomatische Verbreitung widerlegt hat.[94] Aber auch hier westliche Arroganz: Chinesischen Daten kann man nicht vertrauen oder gar lesen, weil sie von Chinesen sind und Chinesen Kommunisten sind und Kommunisten generell Daten fälschen, weil Kommunismus sonst nicht funktioniert – oder so ähnlich.

Wahrscheinlich hat Doktor Osten von sich auf andere geschlossen und dabei vollkommen ignoriert, dass er sich hierbei rassistisch und nicht inklusiv verhält. Aber Rassismus scheint beim Ignorieren unliebsamer Daten oder auch ganzer Staaten noch vollkommen okay zu sein, solange es politisch korrekter Rassismus ist, der sich gegen Russen oder Chinesen wendet.

Sandra Ciesek kommt also bereits Anfang Februar 2020 zu dem Schluss, dass die Infizierten vor allem Milde Symptome haben (S. 24). Wir sind hier also beim Virologie 1x1.

Ein Virus ist entweder tödlich, dann verbreitet es sich nicht oder es ist mild, dann verbreitet es sich. Was ist so schlimm an einem milden Virus, das sich verbreitet? Kann mir das der Christian mal erklären? Ich habe schon in der Einleitung erklärt, dass Viren mit der Zeit immer harmloser werden, selbst von einer Infektion zur anderen. Da ich davon ausgehe, dass Du geneigter Leser, chronologisch liest und die Einleitung gelesen hat, wiederhole ich mich hier nicht und erkläre es nicht noch einmal.

Der Christian gibt also zu, dass Anfang Februar ihm und seiner Kollegin Sandra klar war, dass es tatsächlich nur ein Chinaschnupfen war. Wo genau war dann das Problem? Chinesische Wissenschaftler bestätigen das auch in einer Videokonferenz am 6. Februar 2020 auf Seite 25.

Besser noch:

„Es (die Secondary Attack-Rate) gibt an, wie viel Personen, die beispielsweise in einem Haushalt leben, infiziert werden, nachdem sie Kontakt mit einer bereits angesteckten Person haben. Die Antwort war: 15 Prozent. Das ist eine hohe Zahl, vergleichbar mit einer sehr übertragbaren Influenza.“ (S. 25)

Und genau deshalb hat man dann die Leute in Lockdowns in kleinen Wohnungen langfristig zusammengepfercht, obwohl Studien zeigten, dass man sich vor allem im eigenen Haushalt ansteckte. Die Logik muss man nicht verstehen.

„Es gab damals bereits den Verdacht, dass das Virus wie zuvor das SARS-Virus von einem Wildtiermarkt stammen könnte.“ (S. 26)

Nur bestätigt hat sich das laut einer Senatsuntersuchung halt so gar nicht[95], auf Substack werden diverse Theorien diskutiert[96], [97], [98], [99], [100], [101], [102], [103], [104]und international werden die Rufe lauter sich mal das Deutsche Virenlabor in Wuhan etwas näher anzuschauen und Drostens und generell die deutschen Verwicklungen[105], [106], [107]. Die Situation ist in etwa, wie man sie aus den Literaturwissenschaften kennt. Es gibt einen Kanon von Texten, die aber unterschiedlich interpretiert werden und unterschiedlich ausgewählt werden und somit zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, so dass man sich in vielen, vielen Publikationen darüber zu Tode interpretieren kann, ohne je zu einem eindeutigen Ergebnis zu kommen. Eine Mischung aus Wahrheitssuche und intellektueller Selbstbefriedigung.

„Mein erster Termin war eine Krisensitzung im Auswärtigen Amt am 22. Januar 2020. Teilnehmer waren der Medizinische Dienst der deutschen Botschaft, insbesondere Asien, und Vertreter und Vertreterinnen von mehreren Bundesministerien und Behörden. Klar war jedenfalls früh, dass wir es mit einer neuartigen Krankheit zu tun hatten, die sich schnell übertrug und für die es keine Behandlungsmöglichkeit oder gar einen Impfstoff gab.“ (S. 27)

Genau das Protokoll hätte ich gerne! Falls sich ein mitlesender Anwalt berufen fühlt diese herauszuklagen, Freiwillige vor.

Woher weiß er, dass es eine neue Krankheit ist? Wo sind die Belege? Ich schließe mich da Martin Neil und Jonathan Engler an: nur weil etwas neu entdeckt ist, ist es nicht zwangläufig neu.

„Die Möglichkeit einer bereits bestehenden Endemie wird ignoriert.“

„Sind neue Viren also wirklich so neu? Wie wir gesehen haben, wurden seit den 1980er Jahren mindestens sechs "neue" Coronaviren entdeckt (MERS-CoV, SARS, SARS-CoV-2, HCoV-NL63, HCoV-HKU1 und HECV-4408), also durchschnittlich eines alle sieben Jahre. Wie können wir ausschließen, dass sie nicht doppelt so viele Viren gefunden hätten, wenn sie ihre Bemühungen verdoppelt hätten, diese scheinbar neuen Viren zu finden?“[108]

Wo wurde der Beweis erbracht, dass dieses Virus wirklich neu war?

Oder um mich wieder einmal aus „Einmal mit Profis arbeiten“ S. 38f zu zitieren:

Hier muss man natürlich einschränken, dass „keine Berichte“ nicht heißt, dass es keine Fälle gibt. Zu dieser Zeit gab es bereits im Dezember 2019 einen bestätigten Fall in Paris,[109], [110] in Italien im September 2019[111] und es scheint, dass das Virus in Barcelona bereits im März 2019 kursierte.[112], [113] Die Fälle wurden aber als ganz normale Grippe behandelt und wurden erst im Nachhinein zu Corona umdeklariert und von den Medien größtenteils ignoriert. Diese Studien, besonders des Abwassers und mit PCR, können durchaus ihre Defizite haben, aber das hatten alle Tests in der Coronazeit auch. Das ist ein konstanter Fehler, der sich durch alle Paper und Daten der Coronazeit durchzieht, weil alle die fehlerhafte Methodik verwendet haben. Somit in sich (in-)konsistent, würde ich vermuten.

Begeben wir uns weiter in die Welt der wissenschaftlichen Substacks und Blogs, findet man Hinweise, dass das „neue“ Coronavirus möglicherweise seit 2018[114] kursierte und das NIH möglicherweise bereits seit Juli 2019 an einem neuen Coronavirusimpfstoff arbeitete.[115], [116]

Zudem wurden Teile des Spikeproteins bereits 2019 in Bakterienproben von Patienten in China[117] gefunden und das auf einem sogenannten Plasmid mit zwei Antibiotikaresistenzen.

Plasmide sind ringförmige DNA-Stränge, die Bakterien neben ihrem normalen Genom haben. Traditionell enthalten Laborplasmide, zum Beispiel der pBR322-Reihe[118], [119], zwei verschiedene Antibiotikaresistenzen. Wenn man sich mit den Arbeiten von Ralph Baric beschäftigt, hat er das Erbgut des Coronavirus auf eine Reihe von Plasmiden verteilt, sodass man das Erbgut des Coronavirus in handlichen Stücken bearbeiten konnte und sich nicht mit dem ganzen Genom herumplagen musste. Da das ein wenig komplexer ist, gibt es hierzu einen eigenen Substack von mir,[120] damit man grob versteht, wie pikant es ist, dass man Teile des Spikeproteins auf einem Plasmid in Patienten in China gefunden hat – und zwar schon 2019. Auch in Bodenproben aus der Arktis aus der Vorcoronazeit wurde das Spikeprotein gefunden.[121], [122]

Die Impfplörre beginnt übrigens auch als Plasmid, das als Kopiervorlage dient. Dieses Plasmid hat ebenfalls zwei Antibiotikaresistenzen und einem SV40-Promotor,[123], [124] der das Spikegen im Zellkern, wo Plasmide integrieren können,[125] ablesbar macht. Die Plörre war und ist leider bis zu 35 % mit Plasmid-DNA verunreinigt.[126], [127], [128]

Ich kann aktuell nicht beurteilen, was das letztendlich für die Geschichte des Spikeproteins, seine Herkunft und seine Zukunft bedeutet. Das Spike und möglicherweise das Coronavirus SARS-CoV-2 ist definitiv älter als der Ausbruch auf dem Wuhan-Fischmarkt und irgendwas stinkt hier daher gewaltig – und zwar weder nach Fisch noch nach Pangolin, denn die hatten damit nichts zu tun. Für den Pangolin war diese Aktion aber gut, denn es ist nun illegal, dass man ihn verspeist.[129] Man könnte sagen, das Coronavirus könnte dem Pangolin das Leben gerettet haben oder zumindest sein Aussterben verzögert haben. Die positiven Lichtblicke dieser Zeit sind so gering, da erfreut man sich an jeder Kleinigkeit.

All diese oben erwähnten Hinweise führen die Wuhan-Fischmarkt-Geschichte komplett ad absurdum, denn die Wuhan-Geschichte war deutlich später als die Proben, in denen das Spikeprotein bereits vorher nachgewiesen wurde.

Das hat nur leider kaum einer hinterfragt. Wenn das Virus im September in Italien bereits kursierte und im Dezember in Paris, wie kann es da Ende Dezember aus einem Labor in Wuhan entfleucht sein?!

Ab Juni 2023 kursierte dann auf dem Substack PUBLIC die Theorie, es wäre Ben Hu gewesen.[130]

„Die Zeitschrift zitiert dabei anonym ‚mehrere US-Regierungsbeamte‘, die im Rahmen einer langwierigen Untersuchung befragt wurden und behaupten, ‚Patient null‘ sei der chinesische Virologe Ben H., der 2019 am Wuhan Institute of Virology arbeitete und dort die Gain-of-Function-Forschung über Coronaviren leitete.“

Anonyme Regierungsquellen also. Sicherlich total vertrauenswürdig. Was ich bei diesen Behauptungen vermisse, ist ein DATUM … Denn, wie gesagt, das Spike scheint schon länger im Boden nachweisbar und kursierte nachweisbar auch schon Mitte 2019. Angeblich sollen Wuhan-Wissenschaftler mit Symptomen des Covid-Syndroms bereits im November im Krankenhaus gewesen sein. Nur: In Barcelona war das Virus schon im März 2019 nachgewiesen. Das passt einfach nicht zusammen. Außer Ben Hu hat Urlaub in Barcelona gemacht.

Also, wo ist der Beweis, dass das Virus und die Krankheit im Februar 2020 wirklich NEU, so richtig NEU waren?

Und natürlich gab es Behandlungsmöglichkeiten. Coronaviren sind einzelstängige RNA Viren (ssRNA). Die macht man ganz einfach mit Zink[131] platt, das wusste der EcoHealth Alliance Baric schon 2010[132]. Alternativ Chloroquin laut CDC 2005[133] oder ganz allgemeinen antiviralen Strategien von 2004[134]. Diese Dinge waren alle im Februar 2020 bekannt. Oder, wenn alle Stricke reißen ein Mittel des US-Militärs aus dem Jahr 2014 namens ClO2[135], das auch Zusatz im Trinkwasser nach § 11 - Trinkwasserverordnung (TrinkwV)[136] zugelassen ist und sogar gegen Ebola wirkt wo Remdesivir scheiterte[137].

Was genau hat Christian D studiert? Medizin? Virologie?

Mit was für Viren hat der Christian gearbeitet? Coronaviren?

Wie kann er das nicht wissen?

Ich habe es doch auch über Pubmed Suchen ganz einfach finden können. Das ist nicht schwierig.

„Eines war sehr früh klar: Was für ein Glück, SARS-COV-2 ist nicht so tödlich, wie das erste SARS-CoV war. Und was für ein Pech: Es überträgt sich viel einfacher.“ Meint der Georg Mascolo daraufhin (S. 28)

Ja eine echt Blöde Kombination, wenn man eine P(l)andemie erfinden will: ein sich schnell verbreitendes, harmloses Schmupfenvirus, das man mit Zink bekämpfen kann. Da muss man echt Verrenkungen machen, daraus eine Gefahr zu stilisieren. Irgendwie ist das dem Christian, dem Ugur und wer auch sonst noch mitgespielt hat, gelungen. Und die Menschen waren so blöd ihnen diesen gequirlten Bockmist auch noch abzukaufen, obwohl es sich um Mittelstufenstoff handelt, also Stoff der 9. Klasse, spätestens der Oberstufe, aber auf jeden Fall noch Schulstoff. Oder hat der Georg das vielleicht ironisch gemeint? Das weiß man bei gedruckten Texten nicht so genau. Er fragt daher den Christian: „Was haben Sie unternommen, um diese Zusammenhänge deutlich zu machen?“ (S. 28)

Also den Zusammenhang, der gegen das Lehrbuchwissen verstößt? Welche Verrenkungen hast Du da unternommen?

Christian meint darauf: „Einmal habe ich ein Hintergrundgespräch mit einer ZDF-Journalistin geführt. […]“ (S. 28)

Daraufhin hat ihn das ZDF angemailt, dass sie das Thema gerne aufnehmen würden: „Ich bitte Sie um eine kurze Rückmeldung, damit ich weiß, ob das Thema ein Thema ist oder nicht.“ (S. 29)

Der Christian D hat also die Medien beeinflusst, damit sie seine Sichtweise der Situation verbreiten. Soviel zur Unabhängigkeit der staatlichen Medien und ausgewogener Berichterstattung. Vielleicht hat der Christian aber auch einfach eine derartig einnehmende Persönlichkeit in etwa wie Bill Gates.

Der Christian schreibt dem ZDF Was ich eigentlich mit Hintergrundgespräch meinte, ist die unzureichende „geistige“ Vorbereitung der Bevölkerung auf eine Pandemie.“ (S. 29)

Ist das neutrale, ausgewogene Information im Staatsauftrag?

Es war der NDR selbst, der den Drosten Podcast initiierte (S. 36) und zwar Korinna Henning[138]. Neutralität sieht meiner Meinung nach anders aus. Hätte man da nicht neben den P(l)andemikern Drosten und CIiesek vielleicht, um der Ausgewogenheit wegen, auch mal andere Virologen zu Wort kommen lassen sollen, statt sich zum Haus- und Hofberichterstatter einer Fraktion zu machen? Das Ganze hatte nämlich weitreichende Folgen, denn viele Zeitungen zitierten dann aus eben diesem Podcast (S. 37). Sieht so journalistische Sorgfalt aus? Sieht so ausgewogene Berichterstattung aus?

Die Frage, die sich mir stellt, wer hat hier wen instrumentalisiert?

Das ZDF hat dann auf Seite 31 noch mal nachgefragt laut Christian D. „Wieso alles lahmlegen, wenn das Virus doch angeblich harmloser sei als das Grippevirus. Ich (Christian D.) antwortete: „Ich denke inzwischen, dass das Virus gefährlicher als die Influenza ist.“

Er DENKT es, er weiß es nicht. Wie auch. Es war immer strittig, dass Covid tödlicher sein soll als Influenza, weil man das gar nicht bestimmen kann, weil die Tödlichkeit der Influenza geschätzt wird[139] und die Case Fatality Rate nicht mal in der wissenschaftlichen Literatur verzeichnet ist[140].

Soso, unzureichend geistig vorbereitet. Nicht entsprechend indoktriniert. Man muss die Bevölkerung schon vorher mit entsprechender Medienpropaganda einstimmen und auf Spur bringen? Z. Bsp. indem man ca. alle 6 Monate „Contagion“ ausstrahlt?

21.06.2020, 24.01.2021, 1.08.2021, 12.02.2022, 8.10.2022 auf Sat1

9.07.2023, 17.03,2024 auf RTL2[141]

„Mir war eben klar, dass es auch kontraproduktiv sein könnte, Angst zu erzeugen.“ (S. 31).

Hatte ich das Panikpapier schon erwähnt? Ach ja, ganz am Anfang bereits. Wie praktisch übrigens, dass exakt zu dieser Krisenstab-Sitzung das Protokoll fehlt.

„Die Protokolle, die Frag-den-Staat gerichtlich erstritten hat, betreffen den Zeitraum vom 26. Februar 2020 bis 15. Dezember 2020. In dieser Zeit gab es 49 Sitzungen des Krisenstabs des Bundesregierung, aber nur 48 Protokolle. Es fehlt das Protokoll der achten Sitzung, die im März 2020 stattfand. Nach Angaben des Innenministeriums wurde bei dieser Sitzung kein Protokoll erstellt. Das ist insofern bemerkenswert, weil diese Sitzung genau in jenen Zeitraum der Debatte über das vieldiskutierte Strategiepapier des Innenministeriums fällt. In diesem 17-seitigen Papier, an dem externe Wissenschaftler wie der Soziologe Heinz Bude, nicht aber das Robert-Koch-Institut (RKI) beteiligt waren, schlug das Innenministerium vor, gegenüber der Bevölkerung mit einer "Schockwirkung" zu arbeiten. Man müsse dazu an die "Urangst" der Menschen appellieren, dass Angehörige "ins Krankenhaus gebracht, aber abgewiesen werden und qualvoll zu Hause sterben". Dazu hatten die Innenminister-Experten auch die Sterblichkeit durch das Virus doppelt so hoch angesetzt wie das RKI. Warum ausgerechnet von dieser Sitzung kein Protokoll angefertigt wurde, erklärte das Innenministerium nicht[142].“

Was für ein Zufall. Die Protokolle Teil 1+2 gibt es übrigens hier: https://my.hidrive.com/lnk/GopvelrNN

Sicherlich auch Zufall, dass Christian auf die Anfrage seinen Namen in den RKI-Protokollen zu entschwärzen nicht geantwortet hat[143].

„Zu diesem Zeitpunkt (Mitte Februar?) ging dann auch die Politikberatung los. Dort konnte man eine differenzierte Botschaft durchaus platzieren.“ (S. 31)

Christian findet also seine Sichtweise „differenziert“. Da kann man durchaus geteilter Meinung sein, würde ich mal anmerken wollen. Besonders bei Aussagen wie diesen:

„Das ist eine Naturkatastrophe. Niemand ist daran schuld, man kann dagegen gar nicht gut aufgetellt sein.“ (S. 32)

Und genau deswegen, wirft man dann Pandemiepläne über Bord und dreht lieber Tanzvideos in der leeren Notaufnahme. Schon klar.

Christian wiederholt auf Seite 30 leider wieder einmal seine Unwissenheit, das ist so peinlich, dass ich mich vor Fremdschämen winden muss: „Es gibt keinen Impfstoff und kein Medikament, auch nicht in absehbarer Zeit. Es sterben ältere Patienten und überzufällig häufig Männer.“

Die meisten, die gestorben sind, waren jenseits der durchschnittlichen Lebenserwartung.

Das mit den Medikamenten hatten wir schon oben im Text und den Impfstoff gab es aus gutem Grund nicht. Ich zitieren hier einfach mal Ugur Sahin aus seinem Buch „Projekt Lightspeed“, weil es so lustig ist. Das hat er während eine Town Hall Meetings laut seines Buchs angeblich gesagt:

„Wie jeder, der im September Schnupfen hat, bestätigen kann, ist es der Wissenschaft nicht gelungen, einen Impfstoff gegen die gewöhnliche Erkältung zu entwickeln, die durch Dutzende verschiedener Rhinoviren- und Coronavirenstämme verursacht wird, die zu vielfältig sind, als dass sie mit einer einzigen Schutzimpfung bekämpft werden könnten.“ (Projekt Lightspeed, S. 97)

„dass angesichts der milden Symptome dieser Erkrankungen auch keine großen Anstrengungen unternommen wurden, Impfungen gegen diese Viren zu entwickeln.“ (Projekt Lightspeed, S. 97)

„BioNTech […] setzte seine Reputation auf einen Impfstoff, der im ungünstigsten Fall mehr Schaden als Nutzen anrichten könnte.“ (Projekt Lightspeed, S. 99)

„Jedes Jahr werden Millionen von Säuglingen wegen des Virus ins Krankenhaus eingeliefert. Das Vakzin sollte also ein medizinischer Durchbruch werden. Doch was folgte, war einer der größten Rückschläge in der Geschichte der klinischen pharmazeutischen Impfstoffentwicklung. Etwa 80 Prozent der geimpften Kinder erkrankten nach Kontakt mit RSV schwer. Zwei Kinder starben. Statt das Virus zu neutralisieren, schien der Impfstoff dessen Wirkung noch zu verstärken.“[144] (Projekt Lightspeed, S. 99)

„2005, so las er, hatten kanadische Forscher einen Impfstoff entwickelt, der auf einem ungefährlichen Pockenvirus-Vektor basierte, welcher die Information für das Spike-Protein enthielt, jene knubbeligen Ausstülpungen, die dem Erreger das Aussehen einer Krone verleihen und sich an die Rezeptoren der Lungenzellen heften. Der Impfstoff wurde an Frettchen getestet, und man stellte fest, dass er nicht nur nicht vor der Erkrankung schützte. Im Gegenteil: Die geimpften Tiere, die sich danach mit dem Virus infizierten, zeigten weit schlimmere Krankheitsverläufe als die in der Kontrollgruppe.“[145] (Projekt Lightspeed, S. 100)

„Schwere akute Lungenschäden wurden auch von einem Forscherteam in Hongkong beobachtet, das ein Vakzin an chinesischen Rhesusaffen testete.“[146] (Projekt Lightspeed, S. 100)

„Tierversuche mit Mäusen und Kaninchen, an denen man ein Vakzin gegen den MERS-Virus, den Nachfolger des ursprünglichen SARS-Virus, testete, verliefen ebenfalls katastrophal.“[147] (Projekt Lightspeed, S. 100)

Christian gesteht aber noch etwas, da so GAR NICHT LUSTIG ist.

„Eine Verschlechterung des Kranheitsverlaufs (oder eine Gesundung) erfolgt erst nach der ersten Woche. Kinder sind kaum betroffen.“ (S. 30)

DAS wusste auch das RKI und zwar bereits am 10.02.2020: „[…] zwei der deutschen Patienten hatten Lungenentzündungen im Zuge einer sekundären Verschlechterung, typisch für SARS und Mers-CoV: beidseitige Pneumonie T-Zellen-vermittelte hyperallergische Reaktion an Tag 7-10, […].“[148]

Leider haben das RKI und der Christian vergessen, das den Hausärzten mitzuteilen, denn das wäre sehr einfach zu behandeln gewesen[149] laut Dr. Shankara Chetty[150].

Hat der Christian in all dem Stress, die Menschen mental auf eine P(l)andemie einzustimmen sicherlich nur vergessen.

Stattdessen hat man die Menschen in UK mit Medazolam umgebracht[151], [152], [153] und in Deutschland zu Tode beatmet,[154], [155] obwohl die meisten möglicherweise eine Influenza hatten oder einen anderen Atemwegsinfekt parallel zu einem positiven Coronatest und dann eine bakterielle Pneumonie obendrauf, die nicht mit Antibiotika behandelt wurde. (Ja, dieser Abschnitt ist auch aus „Einmal mit Profis arbeiten“ kopiert und zwar von S. 237).

Es ist ja nicht so, dass es für solche Fälle so etwas wie Leitlinien gegeben hätte (die man ignoriert hat)[156].

Und dann der Knaller „Kinder sind kaum betroffen“ und dennoch hat man darauf gedrängt, sie mit der Genbrühe zu spritzen. Und Christian war mit einer falsch analysierte Studie mit eine der treibenden Kräfte hinter den komplett sinnlosen Schulschließungen, laut einer belgischen Zeitung.

„Von Anfang an gab es Zweifel. Zweifel an der Beweiskraft der Daten, Zweifel an der Schlussfolgerung, Zweifel an der Politikberatung, die die Wissenschaftler mit ihrer Studie verknüpften: "Nach diesen Ergebnissen zu urteilen, müssen wir in der aktuellen Situation sehr vorsichtig sein, Schulen und Kitas auf unbestimmte Zeit wieder zu öffnen. Kinder könnten genauso ansteckend sein wie Erwachsene."

Trotz aller Zweifel wurde die Studie, einschließlich der Politikberatung, international aufgegriffen. Die Studie stammte nicht aus irgendeinem Stall. Es geschah unter den wachsamen Augen von Professor Christian Drosten, dem deutschen Virologen an der Berliner Charité. Drosten leitet die Abteilung Virologie. Im Jahr 2003 war er einer der Entdecker des ersten SARS-Virus. Also ja, Sie können Drosten ruhig als Weltautorität bezeichnen, wenn es um Corona geht.

Doch nun, vier Wochen nach der Veröffentlichung des Manuskripts, scheinen die ersten Zweifel an der Studie nicht unbegründet zu sein (DS 30. April). In der Tat scheint mit der statistischen Analyse etwas nicht zu stimmen.

Diese Studie steht und fällt mit soliden Statistiken. Sie vergleicht, wie viel Virus mit SARS-CoV-2 infizierte Menschen im Hals haben. Die "Viruslast" im Rachen könnte ein Maß dafür sein, wie ansteckend die Person ist. Daher ist es eine gute Idee, die Viruslast von Kindern und Erwachsenen zu vergleichen.

Unter den Statistikern sind jedoch Zweifel aufgekommen, ob diese vergleichenden Analysen zwischen den Altersgruppen ordnungsgemäß durchgeführt wurden. Eine korrekte Analyse könnte sogar zu einer völlig neuen Schlussfolgerung führen: dass Kinder weniger Viren im Rachen haben als Erwachsene. Dies wirft natürlich ein anderes Licht auf die Wiedereröffnung von Schulen.

Eine faszinierende Diskussion und sehr relevant für die Klärung des Rätsels um die Rolle der Kinder in dieser Epidemie. Aber wie die Diskussion an die Oberfläche kommt und wie sie geführt wird, ist keine schöne Geschichte.[…]

In ihren eigenen Analysen kommen die Statistiker sogar zu ganz anderen Schlussfolgerungen als Drosten und sein Team. "In dieser Studie haben Kinder durchschnittlich 67 bis 85 Prozent weniger Viruslast als Erwachsene", fasste Christoph Rothe, Professor an der Universität Mannheim mit Schwerpunkt Statistik, die Ergebnisse eines Statistikerkollegen am vergangenen Wochenende auf Twitter zusammen. "Die Tatsache, dass so große Unterschiede von den Autoren (Drostens Team, Anm. d. Red.) als "unbedeutend" abgetan wurden, liegt daran, dass die verwendeten statistischen Methoden sehr schwach sind."[…][157]

Auf Seite 33f wird dann klar welches Geistes Kind der Georg Mascolo ist:

„Auf der (Münchner Sicherheitskonferenz am 14. Februar 2020) moderierte ich (Georg Mascolo) ein Panel zum Thema biologische Bedrohungen, denn mit Biowaffen habe ich mir seit den 1990er-Jahren immer wieder beschäftigt. Doch dann sprachen wir in München vor allem über China und dieses neuartige Virus. Lothar Wieler war einer der Teilnehmer meines Panels […]. Die Experten der der großen Gesundheitsorganisationen klangen noch frustrierer ald die Generäle der Bundeswehr. Niemand hörte ihnen zu, als sie sagten, die Mittel für die Identifizierung und Bekämpfung neuer Krankheiten seien viel zu gering. WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus sprach sogar von gefährlicher Ignoranz.“

Der Georg hat sich also mit Biowaffen beschäftigt er hat also keinen Bias, nein, gar nicht. Und die armen Bundewehrgeneräle, die dann bei Corona im Hintergrund später mitmischten wurden damals einfach so ignoriert. Wie gemein.

„Am 3. März 2020 wurde Dr. Hans-Ulrich Holtherm offiziell von Minister Jens Spahn als Leiter der neuen Abteilung ‚Gesundheitsschutz, Gesundheitssicherheit, Nachhaltigkeit‘ im Bundesgesundheitsministerium (BMG) begrüßt.“[158]

Sicherlich nur Zufall, dass ein Generalarzt[159] mit Erfahrung in der Biowaffenforschung das Coronaprojekt im BMG übernommen hat und die Plörre anfangs vom Militär verteilt und verspritzt wurde.

Bis zum 1. Mai 2021 war die Covid-Impfung dann jedoch eine reine Bundeswehrangelegenheit, wie eine Anfrage über „Frag den Staat“ bestätigt.

„Dem Paul-Ehrlich-Institut liegen keine Informationen vor, wie viele Chargen in Deutschland tatsächlich verimpft wurden. Aussagen sind möglich zur Zahl ausgelieferter Chargen, seit die Distribution der COVID-19-Impfstoffe mit Wirkung zum 01.05.2022 von der Bundeswehr auf das Zentrum für Pandemie-Impfstoffe und -Therapeutika (ZEPAI) am Paul-Ehrlich-Institut übergegangen ist. Für den Zeitraum vor dem 01.05.2022 wenden Sie sich bitte an die Bundeswehr“

Eine Runde Mitleid, dass die Teilnehmer der damaligen Sicherheitskonferenz noch die Sinne beisammen hatten und noch nicht hirngewaschen waren. Da hat der Christian die Politik wohl gut beraten.

Immerhin Christian D. erwähnt auf Seite 35 den Ausbruch im Landkreis Heinsberg, aus dem später eine Studie wurde (Heinsberg Studie[160]), deren Ergebnisse von ihm und dem RKI ignoriert wurden[161] bzw. hintertrieben wurden, denn sie widersprachen seinen wilden Phantasien einer Pandemie des Schreckens. Die Ergebnisse am 09.04.2020 waren für P(l)andemiker enttäuschend. 15 Prozent der Bevölkerung in Gangelt hatten eine Infektion mit dem Virus schon durchgemacht und waren immun. Nur 0,37 Prozent der Menschen in Gangelt, bei denen das Virus nachgewiesen wurde, starben, die P(l)andemiker im Rest Deutschlands rechneten mit dem fünffachen Wert von 1,98 Prozent[162]. Schlimmer noch, jeder Siebte war im April 2020 bereits immun[163]! Eine gruselige Vorstellung für P(l)andemiker, die sich ihren Traum von der großen P(l)andemie nicht kaputt machen lassen wollten. Daher diffamierte der Christian die Studie von Dr. Streek einfach[164], [165]. Wozu widerlegen, wenn man diffamieren kann? Und das von einem, der selbst so seinem methodischen Probleme mit Statistik und Auswertung von Studien laut, wie der oben zitierte belgische Artikels beschreibt. Die TAZ fasste diesen wissenschaftlichen Disput damals zusammen:

„Man kann aus dieser Pressekonferenz (gemeint war die von Streeck) gar nichts ableiten.“ Satz zwei lautete: „Man braucht erstmal ein Papier.“ (Diese Kritik bezog sich auf den Umstand, dass Streeck seine Zwischenergebnisse einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt hatte, ohne zuvor offenbar der Scientific Community einen Bericht vorgelegt zu haben.) Die weiteren Sätze säten sodann Zweifel an der Seriosität der Untersuchung bezogen auf das Sample, die Testung und die Interpretation der Daten.

Immerhin bei einer Aussage stimmte Drosten Streeck zu: Wer die Infektion überstanden habe, von dem gehe kein Erkrankungsrisiko und keine Ansteckungsgefahr mehr aus. „Da wäre ich schon so mutig zu sagen, ab jetzt kriegt diese Person den grünen Armreif“, sagte Drosten und lachte. Wer immun sei, könne beispielsweise „ohne Vermummung“ an der Rezeption einer Klinik arbeiten[166].“

Prof. Streek war nicht begeistert[167], wie man sich vorstellen kann.

[1] Marjorie P Pollack’s research while affiliated with Infectious Diseases Society Of America and other places. (n.d.). Researchgate. Retrieved July 10, 2024, from https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Marjorie-P-Pollack-31442791

[2] Home - ProMED - ProMED-mail. (2024, July 5). ProMED-mail.

https://promedmail.org/

[3] Search ProMED posts - ProMED-mail. (2023, July 14). ProMED-mail. https://promedmail.org/promed-posts/

[4] Wikipedia-Autoren. (2004, May 19). Doyen. https://de.wikipedia.org/wiki/Doyen

[5] ProMED AWARDS - ProMED-mail. (2023, December 18). ProMED-mail. https://promedmail.org/about-promed/awards/#1600187071543-dea9a43c-ef7a

[6] RKI - WHO Collaborating Centres - WHO Collaborating Centre for the Global Outbreak Alert and Response – GOARN. (n.d.). https://www.rki.de/EN/Content/Institute/WHOCC/WHO_CC_GOARN_inhalt.html

[7] WHO CC GOARN - GHPP: Global Health Protection Programme. (2023, October 2). GHPP: Global Health Protection Programme. https://ghpp.de/en/projects/who-cc-goarn/

[8] Mackenzie JS, Drury P, Arthur RR, Ryan MJ, Grein T, Slattery R, Suri S, Domingo CT, Bejtullahu A. The global outbreak alert and response network. Glob Public Health. 2014;9(9):1023-39. doi: 10.1080/17441692.2014.951870. Epub 2014 Sep 4. PMID: 25186571; PMCID: PMC4205922. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4205922/

[9] Wikipedia-Autoren. (2016, January 26). Law of the instrument. https://de.wikipedia.org/wiki/Law_of_the_Instrument

[10] FreiDok plus - Nucleotide exchange and excision technology (NExT) DNA shuffling And Mutational studies on chloramphenicol actetyltransferase I (CATI). (n.d.-c). https://freidok.uni-freiburg.de/data/11610

[11] Wikipedia-Autoren. (2005, March 24). Phagen-Display. https://de.wikipedia.org/wiki/Phagen-Display

[12] Wikipedia contributors. (2024, June 30). SARS. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/SARS

[13] tagesschau.de. (2020a, January 30). Epidemie 2002/2003: SARS - ein weltweit tödlicher Virus. tagesschau.de. https://www.tagesschau.de/inland/sars-101.html

[14] Gøtzsche PC. Our prescription drugs kill us in large numbers. Pol Arch Med Wewn. 2014;124(11):628-34. doi: 10.20452/pamw.2503. Epub 2014 Oct 30. PMID: 25355584. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25355584/. Oder Krankenhauskeime

[15] Online, F. (2019, November 18). Krankenhauskeime töten mehr Menschen als bisher angenommen. FOCUS Online. https://www.focus.de/gesundheit/news/bis-zu-20-000-tote-pro-jahr-krankenhauskeime-toeten-mehr-menschen-als-bisher-angenommen_id_11361256.html

[16] Spiegel, D. (2017, February 5). a-71245745-0001-0001-0000-000001133212. DER SPIEGEL, Hamburg, Germany. https://www.spiegel.de/panorama/unfaelle-im-haushalt-fast-10-000-menschen-sterben-jedes-jahr-a-1133212.html

[17] Durchschnittlich 8 Tote und 989 Verletzte pro Tag im Straßenverkehr im Jahr 2022. (n.d.). Statistisches Bundesamt. https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2023/07/PD23_272_46241.html

[18] Tumpey TM, Basler CF, Aguilar PV, Zeng H, Solórzano A, Swayne DE, Cox NJ, Katz JM, Taubenberger JK, Palese P, García-Sastre A. Characterization of the reconstructed 1918 Spanish influenza pandemic virus. Science. 2005 Oct 7;310(5745):77-80. doi: 10.1126/science.1119392. PMID: 16210530. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16210530/

[19] Schmiedel, V. (2020). „Die Mikrobe ist nichts, das Milieu ist alles!“. Erfahrungsheilkunde/Erfahrungs-Heilkunde, 69(04), 193. https://doi.org/10.1055/a-1158-4256

[20] “The majority of deaths in the 1918–1919 influenza pandemic likely resulted directly from secondary bacterial pneumonia caused by common upper respiratory–tract bacteria.” Morens DM, Taubenberger JK, Fauci AS. Predominant role of bacterial pneumonia as a cause of death in pandemic influenza: implications for pandemic influenza preparedness. J Infect Dis. 2008 Oct 1;198(7):962-70. doi: 10.1086/591708. PMID: 18710327; PMCID: PMC2599911. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18710327/

[21] Callaway, E. (2017, February 21). Bacteria were the real killers in 1918 flu pandemic. New Scientist. https://www.newscientist.com/article/dn14458-bacteria-were-the-real-killers-in-1918-flu-pandemic/

[22] Gates FL. A REPORT ON ANTIMENINGITIS VACCINATION AND OBSERVATIONS ON AGGLUTININS IN THE BLOOD OF CHRONIC MENINGOCOCCUS CARRIERS. J Exp Med. 1918 Oct 1;28(4):449-74. doi: 10.1084/jem.28.4.449. PMID: 19868270; PMCID: PMC2126288. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19868270/

[23] Ryu H, Kim YH. Measuring the quantity of harmful volatile organic compounds inhaled through masks. Ecotoxicol Environ Saf. 2023 May;256:114915. doi: 10.1016/j.ecoenv.2023.114915. Epub 2023 Apr 18. PMID: 37079939; PMCID: PMC10112860.

[24] Park AM, Khadka S, Sato F, Omura S, Fujita M, Hashiwaki K, Tsunoda I. Bacterial and fungal isolation from face masks under the COVID-19 pandemic. Sci Rep. 2022 Jul 18;12(1):11361. doi: 10.1038/s41598-022-15409-x. PMID: 35851044; PMCID: PMC9293923.

[25] Walach H, Traindl H, Prentice J, Weikl R, Diemer A, Kappes A, Hockertz S. Carbon dioxide rises beyond acceptable safety levels in children under nose and mouth covering: Results of an experimental measurement study in healthy children. Environ Res. 2022 Sep;212(Pt D):113564. doi: 10.1016/j.envres.2022.113564. Epub 2022 May 28. PMID: 35636467; PMCID: PMC9142210.

[26] Oysmüller, T. (2022, December 1). Auch FFP2-Maske schützt nicht vor Ansteckung. tkp.at. https://tkp.at/2022/12/01/ffp2-maske-schuetzt-nicht-vor-ansteckung/

[27] Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen G 26 III https://www.ditzingen.de/fileadmin/Dateien/Dateien/Feuerwehr/Downloads/Vorschriften_und_Richtlinien/A273680121929351_InhaltG26.pdf

[28] Cohn, S. (n.d.). Face masks: what the Spanish flu can teach us about making them compulsory. The Conversation. https://theconversation.com/face-masks-what-the-spanish-flu-can-teach-us-about-making-them-compulsory-137648

[29] Flu Masks Failed In 1918, But We Need Them Now. (2020, March 12). https://www.healthaffairs.org/content/forefront/flu-masks-failed-1918-but-we-need-them-now. Retrieved July 13, 2024, from https://www.healthaffairs.org/content/forefront/flu-masks-failed-1918-but-we-need-them-now

[30] Dudoignon E, Caméléna F, Deniau B, Habay A, Coutrot M, Ressaire Q, Plaud B, Berçot B, Dépret F. Bacterial Pneumonia in COVID-19 Critically Ill Patients: A Case Series. Clin Infect Dis. 2021 Mar 1;72(5):905-906. doi: 10.1093/cid/ciaa762. PMID: 32544219; PMCID: PMC7337703. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32544219/

[31] Adelman, M. W., Bhamidipati, D., Hernandez-Romieu, A. C., Babiker, A., Woodworth, M. H., Robichaux, C., Murphy, D. J., Auld, S. C., Kraft, C. S., Jacob, J. T., Adelman, M. W., Arno, S., Auld, S. C., Barnes, T., Bender, W., Blum, J. M., Budhrani, G., Busby, S., Busse, L. W., . . . Zivot, J. (2021). Secondary Bacterial Pneumonias and Bloodstream Infections in Patients Hospitalized with COVID-19. Annals of the American Thoracic Society, 18(9), 1584–1587. https://doi.org/10.1513/annalsats.202009-1093rl

[32] Mayer, P. F. (2023b). Rückgang von Antibiotika-Anwendung wegen geänderter Leitlinien führt zu Todesfällen. tkp.at. https://tkp.at/2023/07/25/rueckgang-von-antibiotika-anwendung-wegen-geaenderter-leitlinien-fuehrt-zu-todesfaellen/

[33] Goldstein, J. (2023, April 7). NYC life expectancy dropped 4.6 years in 2020 due to CovId, officials say. The New York Times. https://www.nytimes.com/2023/04/07/nyregion/nyc-covid-deaths.html

[34] Dissolving Illusions, Disease, Vaccines, and the Forgotten History. (2023, January 26). Graphs & Images - Dissolving Illusions | Disease, Vaccines, and the Forgotten History. Dissolving Illusions | Disease, Vaccines, and the Forgotten History - Dissolving Illusions Details Facts and Figures From Long-overlooked Medical Journals, Books, Newspapers, and Other Sources. Using Myth-shattering Graphs, This Book Shows That Vaccines, Antibiotics, and Other Medical Interventions Are Not Responsible for the Increase in Lifespan and the Decline in Mortality From Infectious Diseases. https://dissolvingillusions.com/graphs-images/

[35] Mohamed, E. (2022, October 19). Polio outbreaks in Africa caused by mutation of strain in vaccine. The Guardian. https://www.theguardian.com/global-development/2019/nov/28/polio-outbreaks-in-four-african-countries-caused-by-mutation-of-strain-in-vaccine

[36] More polio cases now caused by vaccine than by wild virus. (2019, November 25). AP NEWS. https://apnews.com/article/health-united-nations-ap-top-news-pakistan-international-news-7d8b0e32efd0480fbd12acf27729f6a5

[37] „Vaccine-derived poliovirus is moving across Africa, with vaccine-derived Type 2 poliovirus spreading uncontrolled in West Africa, bursting geographical boundaries and raising fundamental questions and challenges for the whole eradication process“ 17th-IMB-report-20191115.pdf (polioeradication.org) https://polioeradication.org/wp-content/uploads/2016/07/17th-IMB-report-20191115.pdf Seite 4

[38] Falsche Pandemien: Argumente gegen die Herrschaft der Angst : Wodarg, Wolfgang, Buchgut: Amazon.de: Books. (n.d.). https://www.amazon.de/Falsche-Pandemien-Argumente-gegen-Herrschaft/dp/396789018X/

[39] Die Intensiv-Mafia: Von den Hirten der Pandemie und ihren Profiten : van Rossum, Walter, Lausen, Tom, Christ, Alexander, Burchardt, Matthias, Buchgut: Amazon.de: Books. (n.d.). https://www.amazon.de/Die-Intensiv-Mafia-Hirten-Pandemie-Profiten/dp/3967890260/

[40] Munster VJ, de Wit E, van den Brand JM, Herfst S, Schrauwen EJ, Bestebroer TM, van de Vijver D, Boucher CA, Koopmans M, Rimmelzwaan GF, Kuiken T, Osterhaus AD, Fouchier RA. Pathogenesis and transmission of swine-origin 2009 A(H1N1) influenza virus in ferrets. Science. 2009 Jul 24;325(5939):481-3. doi: 10.1126/science.1177127. Epub 2009 Jul 2. PMID: 19574348; PMCID: PMC4814155. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19574348/

[41] Itoh Y, Shinya K, Kiso M, Watanabe T, Sakoda Y, Hatta M, Muramoto Y, Tamura D, Sakai-Tagawa Y, Noda T, Sakabe S, Imai M, Hatta Y, Watanabe S, Li C, Yamada S, Fujii K, Murakami S, Imai H, Kakugawa S, Ito M, Takano R, Iwatsuki-Horimoto K, Shimojima M, Horimoto T, Goto H, Takahashi K, Makino A, Ishigaki H, Nakayama M, Okamatsu M, Takahashi K, Warshauer D, Shult PA, Saito R, Suzuki H, Furuta Y, Yamashita M, Mitamura K, Nakano K, Nakamura M, Brockman-Schneider R, Mitamura H, Yamazaki M, Sugaya N, Suresh M, Ozawa M, Neumann G, Gern J, Kida H, Ogasawara K, Kawaoka Y. In vitro and in vivo characterization of new swine-origin H1N1 influenza viruses. Nature. 2009 Aug 20;460(7258):1021-5. doi: 10.1038/nature08260. PMID: 19672242; PMCID: PMC2748827. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19672242/

[42] Nelde A, Bilich T, Heitmann JS, Maringer Y, Salih HR, Roerden M, Lübke M, Bauer J, Rieth J, Wacker M, Peter A, Hörber S, Traenkle B, Kaiser PD, Rothbauer U, Becker M, Junker D, Krause G, Strengert M, Schneiderhan-Marra N, Templin MF, Joos TO, Kowalewski DJ, Stos-Zweifel V, Fehr M, Rabsteyn A, Mirakaj V, Karbach J, Jäger E, Graf M, Gruber LC, Rachfalski D, Preuß B, Hagelstein I, Märklin M, Bakchoul T, Gouttefangeas C, Kohlbacher O, Klein R, Stevanović S, Rammensee HG, Walz JS. SARS-CoV-2-derived peptides define heterologous and COVID-19-induced T cell recognition. Nat Immunol. 2021 Jan;22(1):74-85. doi: 10.1038/s41590-020-00808-x. Epub 2020 Sep 30. PMID: 32999467. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32999467/

[43] Mallajosyula V, Ganjavi C, Chakraborty S, McSween AM, Pavlovitch-Bedzyk AJ, Wilhelmy J, Nau A, Manohar M, Nadeau KC, Davis MM. CD8+ T cells specific for conserved coronavirus epitopes correlate with milder disease in COVID-19 patients. Sci Immunol. 2021 Jul 1;6(61):eabg5669. doi: 10.1126/sciimmunol.abg5669. PMID: 34210785; PMCID: PMC8975171. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34210785/

[44] Abela IA, Pasin C, Schwarzmüller M, Epp S, Sickmann ME, Schanz MM, Rusert P, Weber J, Schmutz S, Audigé A, Maliqi L, Hunziker A, Hesselman MC, Niklaus CR, Gottschalk J, Schindler E, Wepf A, Karrer U, Wolfensberger A, Rampini SK, Meyer Sauteur PM, Berger C, Huber M, Böni J, Braun DL, Marconato M, Manz MG, Frey BM, Günthard HF, Kouyos RD, Trkola A. Multifactorial seroprofiling dissects the contribution of pre-existing human coronaviruses responses to SARS-CoV-2 immunity. Nat Commun. 2021 Nov 18;12(1):6703. doi: 10.1038/s41467-021-27040-x. PMID: 34795285; PMCID: PMC8602384. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34795285/

[45] Ärzteblatt, D. Ä. G. R. D. (2021, January 20). SARS-CoV-2: Forscher entdecken kreuzreaktive Antikörper zu. . . Deutsches Ärzteblatt. https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/120350/SARS-CoV-2-Forscher-entdecken-kreuzreaktive-Antikoerper-zu-anderen-Coronaviren

[46] Ärzteblatt, D. Ä. G. R. D. (2021, January 20). SARS-CoV-2: Forscher entdecken kreuzreaktive Antikörper zu. . . Deutsches Ärzteblatt. https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/120350/SARS-CoV-2-Forscher-entdecken-kreuzreaktive-Antikoerper-zu-anderen-Coronaviren

[47] Ärzteblatt, D. Ä. G. R. D. (2023, May 16). Infektion mit Erkältungsviren löst Kreuzimmunität gegen. . . Deutsches Ärzteblatt. https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/143244/Infektion-mit-Erkaeltungsviren-loest-Kreuzimmunitaet-gegen-SARS-CoV-2-Proteine-aus

[48] Meier, A. (2010, January 26). Diagnose: Fehlalarm: Experten: Schweinegrippe wurde unnötig zur Pandemie erklärt. Tagesspiegel. https://www.tagesspiegel.de/politik/experten-schweinegrippe-wurde-unnotig-zur-pandemie-erklart-6774514.html

[49] Biden has fought a pandemic before. It did not go smoothly. (2020, March 4). Politico. Retrieved July 10, 2024, from https://www.politico.com/news/2020/05/04/joe-biden-contain-h1n1-virus-232992

[50] Ndr. (2021, April 7). (42) Coronavirus-Update: Bei der Schweinegrippe kam alles anders. NDR.de - Nachrichten - NDR Info. https://www.ndr.de/nachrichten/info/42-Coronavirus-Update-Bei-der-Schweinegrippe-kam-alles-anders,podcastcoronavirus212.html

[51] Zeitung, S. (2021, March 5). Bundestag: Weitere Abgeordnete in Maskendeals verstrickt. Süddeutsche.de. https://www.sueddeutsche.de/politik/masken-lobbyismus-bundestag-korruption-1.5225744

[52] Aktuell, M. (2022, July 12). CSU-Politiker dürfen Millionen aus Maskendeals behalten. MDR.DE. https://www.mdr.de/nachrichten/deutschland/panorama/corona-csu-maskenaffaere-urteil-bundesgerichtshof-nuesslein-sauter-100.html

[53] Wie die Pharmaindustrie Europas Arzneimittelbehörde EMA beeinflusst. (n.d.). DER STANDARD. https://www.derstandard.at/story/3000000225143/wie-die-pharmaindustrie-europas-arzneimittelbehoerde-ema-beeinflusst

[54] Doshi P. Revolving door: You are free to influence us "behind the scenes," FDA tells staff leaving for industry jobs. BMJ. 2024 Jul 1;386:q1418. doi: 10.1136/bmj.q1418. PMID: 38950939. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38950939/

[55] Redaktion. (2024, July 3). Geheime Preisabsprachen aufgedeckt: Skandalöses Kastensystem der Pharmalobby in der EU. Report24. https://report24.news/geheime-preisabsprachen-aufgedeckt-skandaloeses-kastensystem-der-pharmalobby-in-der-eu/?feed_id=39607

[56] Landsteiner, Karl, The Specificity of Serological Reactions (1936), Springfield : Charles C. Thomas, [1936], https://iiif.wellcomecollection.org/pdf/b29808819

[57] The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1987. (n.d.). NobelPrize.org. https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1987/tonegawa/biographical/

[58] D. Hume, E. (2011). Bechamp or pasteur?: A lost chapter in the history of biology [Paperback]. CreateSpace Independent Publishing Platform. https://www.amazon.de/Bechamp-Pasteur-Chapter-History-Biology/dp/1467900125/

[59] Wehner, M. (2020, April 24). Wie 1957 und 1968 Zehntausende in Deutschland an Epidemien starben. FAZ.NET. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/wie-1957-und-1968-zehntausende-in-deutschland-an-epidemien-starben-16735265.html?GEPC=s3

[60] Schlimmste Form von Kindesmissbrauch auf dem Laptop von Hunter Biden gefunden, Präsident Biden muss zurücktreten. (2023, September 5). uncut-news.ch. https://uncutnews.ch/schlimmste-form-von-kindesmissbrauch-auf-dem-laptop-von-hunter-biden-gefunden-praesident-biden-muss-zuruecktreten/

[61] Biden laptop emails. (n.d.).

https://bidenlaptopemails.com/

[62] Venn, T. (2024, July 1). Hunter Biden laptop update! - Judicial Watch. Judicial Watch. https://www.judicialwatch.org/hunter-biden-laptop-update-2/

[63] Bauernebel, H. (2024, June 19). „Mit Vater geduscht“: Joe Biden holt das Tagebuch der Tochter ein | Politik. bild.de. https://www.bild.de/politik/ausland-und-internationales/mit-vater-geduscht-joe-biden-holt-das-tagebuch-der-tochter-ein-66508fa1bade7176939c3932

[64] Clandestine. (2022, May 13). Russian military exposes the deep State. Clandestine’s Newsletter.

[65] Chmura, A., & Chmura, A. (2023, January 12). EcoHealth Alliance Statement regarding book by Andrew Huff - EcoHealth Alliance. EcoHealth Alliance -. https://www.ecohealthalliance.org/2022/12/ecohealth-alliance-statement-regarding-book-by-andrew-huff

[66] https://t.me/bioclandestine/372 deutsche Übersetzung https://t.me/DDDDoffiziell/8996

[67] Clandestine. (2024, January 6). Did Epstein create the C19 pandemic? Clandestine’s Newsletter.

[68] AN EVALUATION OF THE EVIDENCE SURROUNDING ECOHEALTH ALLIANCE, INC.’s RESEARCH ACTIVITIE Interim Staff Report of the Select Subcommittee on the Coronavirus Pandemic Committee on Oversight and Accountability U.S. House of Representatives 2024.05.01-SSCP-Report_FINAL.pdf (house.gov) https://oversight.house.gov/wp-content/uploads/2024/04/2024.05.01-SSCP-Report_FINAL.pdf

[69] Reitschuster, B. (2021, June 14). Drosten vor Untersuchungsausschuss – Medien schweigen oder framen. reitschuster.de. https://reitschuster.de/post/drosten-vor-untersuchungsausschuss-medien-schweigen-oder-framen/

[70] Detail - TIB MOLBIOL. (n.d.). https://www.tib-molbiol.de/de/unternehmen/neuigkeiten/detail

[71] Hoffmann, K. P. (2020, March 6). TIB Molbiol: Berliner Firma produziert Coronavirus-Tests für die ganze Welt. Tagesspiegel. https://www.tagesspiegel.de/berlin/berliner-firma-produziert-coronavirus-tests-fur-die-ganze-welt-5714038.html

[72] Deters, J. (2020, April 13). Corona-Test: Berliner Mittelständler machen Geschäft ihres Lebens. Wirtschaftswoche. https://www.wiwo.de/unternehmen/industrie/kampf-gegen-das-virus-diese-berliner-machen-mit-corona-tests-das-geschaeft-ihres-lebens/25731170.html

[73] Aa. (2020, July 2). Charité räumt Begünstigung von TIB Molbiol von Olfert Landt ein › Corona Doks. https://www.corodok.de/charite-beguenstigung-tib/

[74] European Centre for Disease Prevention and Control Annual Declaration of Interests for 2024 https://www.eurosurveillance.org/upload/site-assets/imgs/Annual_Declaration_of_Interests_for_2024_Christian_Drosten.pdf

[75] Behörde für die Krisenvorsorge und -reaktion bei gesundheitlichen Notlagen. (n.d.). Europäische Kommission. https://commission.europa.eu/about-european-commission/departments-and-executive-agencies-old/health-emergency-preparedness-and-response-authority_de

[76] Corman VM, Landt O, Kaiser M, Molenkamp R, Meijer A, Chu DK, Bleicker T, Brünink S, Schneider J, Schmidt ML, Mulders DG, Haagmans BL, van der Veer B, van den Brink S, Wijsman L, Goderski G, Romette JL, Ellis J, Zambon M, Peiris M, Goossens H, Reusken C, Koopmans MP, Drosten C. Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR. Euro Surveill. 2020 Jan;25(3):2000045. doi: 10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000045. Erratum in: Euro Surveill. 2020 Apr;25(14). doi: 10.2807/1560-7917.ES.2020.25.14.20200409c. Erratum in: Euro Surveill. 2020 Jul;25(30). doi: 10.2807/1560-7917.ES.2020.25.30.2007303. Erratum in: Euro Surveill. 2021 Feb;26(5). doi: 10.2807/1560-7917.ES.2021.26.5.210204e. PMID: 31992387; PMCID: PMC6988269. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31992387/

[77] Reporter, R. (2023, January 6). Wichtiges Gutachten zur Untauglichkeit des PCR-Tests » Journalistenwatch. Journalistenwatch. https://journalistenwatch.com/2023/01/06/wichtiges-gutachten-zur-untauglichkeit-des-pcr-tests/

[78] Wuhan seafood market pneumonia virus isolate Wuhan-Hu-1, complete geno - Nucleotide - NCBI. (n.d.). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MN908947.2

[79] 2G-Kulturlockdown-Klage. (n.d.). Julia Neigel. https://julianeigel.com/kulturlockdown/

[80] 2024-02-04-Antragstellerin-Schriftsatz-vom-04.02.201-von-Prof.-Dr.-Jur.-Martin-Schwab-an-das-OVG-Bautzen_geschwaerzt.pdf (julianeigel.com), https://julianeigel.com/wp-content/uploads/2024-02-04-Antragstellerin-Schriftsatz-vom-04.02.201-von-Prof.-Dr.-Jur.-Martin-Schwab-an-das-OVG-Bautzen_geschwaerzt.pdf

[81] ARE-Wochenbericht des RKI Aktuelles zu akuten respiratorischen Erkrankungen 27. Kalenderwoche (1.7. bis 7.7.2024) https://influenza.rki.de/Wochenberichte/2023_2024/2024-27.pdf

[82] tagesschau.de. (2020a, January 28). Coronavirus: “Es könnte eine Pandemie auf uns zukommen.” tagesschau.de. https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-interview-101.html

[83] Hwludwig, A. (2024, May 10). Lockdown entgegen Pandemieplan und niedrigstem Krankenstand. FASSADENKRATZER. https://fassadenkratzer.de/2024/05/10/lockdown-entgegen-pandemieplan-und-niedrigstem-krankenstand/

[84] World Health Organization: WHO. (2024, June 1). World Health Assembly agreement reached on wide-ranging, decisive package of amendments to improve the International Health Regulations. WHO. https://www.who.int/news/item/01-06-2024-world-health-assembly-agreement-reached-on-wide-ranging--decisive-package-of-amendments-to-improve-the-international-health-regulations--and-sets-date-for-finalizing-negotiations-on-a-proposed-pandemic-agreement

[85] RKI - COVID-19-Pandemie - Hinweise zu den COVID-19-Krisenstabsprotokollen des Robert Koch-Instituts. (n.d.). https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/C/COVID-19-Pandemie/COVID-19-Krisenstabsprotokolle.html

[86] Andersson, F. N. G., & Jonung, L. (2024). The Covid‐19 lesson from Sweden: Don’t lock down. Economic Affairs. https://doi.org/10.1111/ecaf.12611

[87] Ärzteblatt, D. Ä. G. R. D. (2022, May 19). Übersterblichkeit: WHO-Autoren korrigieren Daten für Deutschland und Schweden. Deutsches Ärzteblatt. https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/134232/Uebersterblichkeit-WHO-Autoren-korrigieren-Daten-fuer-Deutschland-und-Schweden

[88] Bendavid, E., & Patel, C. J. (2024). Epidemic outcomes following government responses to COVID-19: Insights from nearly 100,000 models. Science Advances, 10(23). https://doi.org/10.1126/sciadv.adn0671

[89] Hab es doch gefunden, musste aber jemanden fragen, der es noch in seiner Datenbank hatte. Rothe C, Schunk M, Sothmann P, Bretzel G, Froeschl G, Wallrauch C, Zimmer T, Thiel V, Janke C, Guggemos W, Seilmaier M, Drosten C, Vollmar P, Zwirglmaier K, Zange S, Wölfel R, Hoelscher M. Transmission of 2019-nCoV Infection from an Asymptomatic Contact in Germany. N Engl J Med. 2020 Mar 5;382(10):970-971. doi: 10.1056/NEJMc2001468. Epub 2020 Jan 30. PMID: 32003551; PMCID: PMC7120970.

[90] Nowotny, Ralf. “Warum Die Doktorarbeit Von Drosten Erst Seit 2020 Verfügbar Ist.” Mimikama, 16 Oct. 2020, www.mimikama.org/doktorarbeit-drosten-2020.

[91] Böhmer MM, Buchholz U, Corman VM, Hoch M, Katz K, Marosevic DV, Böhm S, Woudenberg T, Ackermann N, Konrad R, Eberle U, Treis B, Dangel A, Bengs K, Fingerle V, Berger A, Hörmansdorfer S, Ippisch S, Wicklein B, Grahl A, Pörtner K, Muller N, Zeitlmann N, Boender TS, Cai W, Reich A, An der Heiden M, Rexroth U, Hamouda O, Schneider J, Veith T, Mühlemann B, Wölfel R, Antwerpen M, Walter M, Protzer U, Liebl B, Haas W, Sing A, Drosten C, Zapf A. Investigation of a COVID-19 outbreak in Germany resulting from a single travel-associated primary case: a case series. Lancet Infect Dis. 2020 Aug;20(8):920-928. doi: 10.1016/S1473-3099(20)30314-5. Epub 2020 May 15. PMID: 32422201; PMCID: PMC7228725.

[92] Tagesschau Gesteht „Fehler“ Ein, Aber Die Zuschauer Erfahren Nichts Davon – Anti-Spiegel. 17 June 2022, https://www.anti-spiegel.ru/2022/tagesschau-gesteht-fehler-ein-aber-die-zuschauer-erfahren-nichts-davon/

[93] Reporter, R. (2023, January 6). Wichtiges Gutachten zur Untauglichkeit des PCR-Tests » ☆☆☆☆☆ - Journalistenwatch e.V. - Aktuelle. ☆☆☆☆☆ - Journalistenwatch e.V. - Aktuelle Geschehnisse. https://journalistenwatch.com/2023/01/06/wichtiges-gutachten-zur-untauglichkeit-des-pcr-tests/

[94] Cao, S., Gan, Y., Wang, C. et al. Post-lockdown SARS-CoV-2 nucleic acid screening in nearly ten million residents of Wuhan, China. Nat Commun 11, 5917 (2020). https://doi.org/10.1038/s41467-020-19802-w https://www.nature.com/articles/s41467-020-19802-w

[95] An Analysis of the Origins of the COVID-19 Pandemic Interim Report. Senate Committee on Health Education, Labor and Pensions Minority Oversight Staff October 2022. Report An Analysis of the Origins of COVID-19 (senate.gov) https://www.help.senate.gov/imo/media/doc/report_an_analysis_of_the_origins_of_covid-19_102722.pdf

[96] Mba, C. R. M. (2021, May 23). Wuhan’s House of Cards: the outbreak of COVID-19, in context. Prometheus Shrugged.

[97] Mba, C. R. M. (2022, September 14). Reverse-Deconstruction of the Wuhan Market-Origin hypothesis. Prometheus Shrugged.

[98] Haslam, J. (2022c, October 2). #1: A “consensus” sequence of SARS like events. Reverse Engineering the Origins of SARS-CoV-2.

[99] Haslam, J. (2022e, October 16). #2 Why did the “Batman” fly into Wuhan? Reverse Engineering the Origins of SARS-CoV-2.

[100] Haslam, J. (2022g, November 5). #3 Was a Fauci “funded” bat conference the first superspreader event of 2019? Reverse Engineering the Origins of SARS-CoV-2.

[101] Haslam, J. (2023b, February 6). #4: I, Shi Zhengli, guarantee with my life that SARS2 is not related to “my” lab. Reverse Engineering the Origins of SARS-CoV-2.

[102] Haslam, J. (2023d, June 25). #5 One Professor honorably resigns but another lies to the US Military & Congress. Reverse Engineering the Origins of SARS-CoV-2.

[103] Haslam, J. (2023f, August 31). #6 If you believe the WIV engineered SARS2, then published RaTG13: Reverse Engineering the Origins of SARS-CoV-2.

[104] Neil, M., & Engler, J. (2024c, May 30). Virus Origins and Gain (Claim) of Function research. Where are the numbers? by Norman Fenton and Martin Neil.

[105] Kogon, R. (2024b, May 26). Forget about Prosecute/Fauci. Prosecute/Drosten – the daily Sceptic. The Daily Sceptic. https://dailysceptic.org/2024/05/26/forget-about-prosecute-fauci-prosecute-drosten/

[106] Kogon, R. (2024c, June 5). Fauci told the truth: others led the conspiracy to suppress the lab leak theory – the Daily Sceptic. The Daily Sceptic. https://dailysceptic.org/2024/06/05/fauci-told-the-truth-others-led-the-conspiracy-to-suppress-the-lab-leak-theory/

[107] Kogon, R. (2024, April 24). The smoking gun in Wuhan: the German-Chinese lab and the HIV inserts – the Daily Sceptic. The Daily Sceptic. https://dailysceptic.org/2024/04/24/the-smoking-gun-in-wuhan-the-german-chinese-lab-and-the-hiv-inserts/

[108] Neil, M., & Engler, J. (2024b, May 30). Virus Origins and Gain (Claim) of Function research. Where are the numbers? by Norman Fenton and Martin Neil.

[109] Deutsche Welle (www.dw.com). “Erster Corona-Fall Bei Paris Schon Im Dezember.” DW.COM, https://www.dw.com/de/erster-corona-fall-in-frankreich-schon-im-dezember/a-53341847.

[110] Apolone G, Montomoli E, Manenti A, Boeri M, Sabia F, Hyseni I, Mazzini L, Martinuzzi D, Cantone L, Milanese G, Sestini S, Suatoni P, Marchianò A, Bollati V, Sozzi G, Pastorino U. Unexpected detection of SARS-CoV-2 antibodies in the prepandemic period in Italy. Tumori. 2021 Oct;107(5):446-451. doi: 10.1177/0300891620974755. Epub 2020 Nov 11. PMID: 33176598; PMCID: PMC8529295

[111] Deutsche Welle (www.dw.com). “Corona War Schon Im September 2019 Verbreitet.” DW.COM, https://www.dw.com/de/corona-war-schon-im-september-2019-da-auch-in-europa/a-55626017.

[112] Mayer, P. F. (2021, August 17). Coronavirus trat wesentlich früher auf – in Barcelona bereits im März 2019. tkp.at. https://tkp.at/2020/06/26/coronavirus-trat-wesentlich-frueher-auf-in-barcelona-bereits-im-maerz-2019/

[113] Chavarria-Miró G, Anfruns-Estrada E, Martínez-Velázquez A, Vázquez-Portero M, Guix S, Paraira M, Galofré B, Sánchez G, Pintó RM, Bosch A. Time Evolution of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) in Wastewater during the First Pandemic Wave of COVID-19 in the Metropolitan Area of Barcelona, Spain. Appl Environ Microbiol. 2021 Mar 11;87(7):e02750-20. doi: 10.1128/AEM.02750-20. PMID: 33483313; PMCID: PMC8091622.

[114] Skeptic, T. E. (2023, January 1). China’s CCP Concealed SARS-CoV-2 Presence in China as Far Back as March 2018. The Ethical Skeptic. https://theethicalskeptic.com/2021/11/15/chinas-ccp-concealed-sars-cov-2-presence-in-china-as-far-back-as-march-2018/

[115] Chudov, I. (2022, March 20). “2019 Novel Coronavirus Vaccine” dated July 23 2019?

[116] Wie man einen Twitter Thread korrekt zitiert oder dessen archivierte Version, da bin ich fachlich raus, ich habe ohnehin mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Formatierungsfehler in den Endnoten nach APA. Hier jedenfalls der Twitter Thread zum Thema, dass das NIH in einem Werbefilm aus Versehen wohl verrät, dass es im Juli 2019 bereits an einem Impfstoff zu einem neuen Coronavirus arbeitete

https://twitter.com/MrSmith2Washgtn/status/1426492608906469377

der Tweet von MrSmith (@MrSmith2Washgtn) vom 6. August ist auch auf Achive.org achiviert http://web.archive.org/web/20200929150956if_/

https://twitter.com/MrSmith2Washgtn/status/1300273063322419200

[117] A. (2023, January 20). Breaking: SARS-CoV-2 Spike found in bacteria samples taken from China, 2019. adeno-news.com. http://adeno-news.com/2023/01/20/breaking-sars-cov-2-spike-found-in-bacteria-samples-taken-from-china-2019/

[118] GSL Biotech LLC. (2020, September 29). Plasmid Maps and Sequences. SnapGene. https://www.snapgene.com/resources/plasmid-files/?set=basic_cloning_vectors

[119] Wikipedia-Autoren. (2005, May 29). PBR322. https://de.wikipedia.org/wiki/PBR322

[120] D. (2023c, February 14). Die Baric und NIH Patente. DrBine’s Newsletter. https://drbine.substack.com/p/die-baric-und-nih-patente

[121] A. (2022, August 9). Unique SARS-CoV-2 genomes found in Antarctic samples raises questions about SARS-CoV-2 origin, lineages. adeno-news.com. http://adeno-news.com/2022/08/09/unique-sars-cov-2-genomes-found-in-antarctic-samples-raises-questions-about-sars-cov-2-origin-lineages/

[122] Host genomes for the unique SARS-CoV-2 variant leaked into Antarctic soil metagenomic sequencing data. (2022, February 7). Research Square. https://www.researchsquare.com/article/rs-1330800/v1

[123] Anandamide. (2023, April 10). Sequencing of bivalent Moderna and Pfizer mRNA vaccines reveals nanogram to microgram quantities of expression vector dsDNA per dose. Substack.

[124] Vitriol, D. V. (2024, January 13). Sammlung behördlicher Schuldeingeständnisse. DrBine’s Newsletter. https://drbine.substack.com/p/sammlung-behordlicher-schuldeingestandnisse

[125] Haraguchi T, Koujin T, Shindo T, Bilir Ş, Osakada H, Nishimura K, Hirano Y, Asakawa H, Mori C, Kobayashi S, Okada Y, Chikashige Y, Fukagawa T, Shibata S, Hiraoka Y. Transfected plasmid DNA is incorporated into the nucleus via nuclear envelope reformation at telophase. Commun Biol. 2022 Jan 20;5(1):78. doi: 10.1038/s42003-022-03021-8. PMID: 35058555; PMCID: PMC8776997.

[126] Anandamide. (2023a, March 8). Pfizer and Moderna bivalent vaccines contain 20-35% expression vector and are transformation competent in E.coli. Substack.

[127] McKernan, K., Helbert, Y., Kane, L. T., & McLaughlin, S. (2023, April 10). Sequencing of bivalent Moderna and Pfizer mRNA vaccines reveals nanogram to microgram quantities of expression vector dsDNA per dose. https://doi.org/10.31219/osf.io/b9t7m

[128] Speicher, D. J., Rose, J., Gutschi, L. M., Wiseman, D. M., PhD, & McKernan, K. (2023, October 19). DNA fragments detected in monovalent and bivalent Pfizer/BioNTech and Moderna modRNA COVID-19 vaccines from Ontario, Canada: Exploratory dose response relationship with serious adverse events. https://doi.org/10.31219/osf.io/mjc97

[129] Maron, D. F. (2021, May 3). Pangolins receive surprising lifeline with new protections in China. Animals. https://www.nationalgeographic.com/animals/article/pangolins-receive-new-protections-traditional-medicine-in-china

[130] Shellenberger, M., Taibbi, M., & Gutentag, A. (2023, June 13). First People Sickened By COVID-19 Were Chinese Scientists At Wuhan Institute Of Virology, Say US Government Sources. Substack.

[131] Read SA, Obeid S, Ahlenstiel C, Ahlenstiel G. The Role of Zinc in Antiviral Immunity. Adv Nutr. 2019 Jul 1;10(4):696-710. doi: 10.1093/advances/nmz013. PMID: 31305906; PMCID: PMC6628855. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6628855/

[132] te Velthuis AJ, van den Worm SH, Sims AC, Baric RS, Snijder EJ, van Hemert MJ. Zn(2+) inhibits coronavirus and arterivirus RNA polymerase activity in vitro and zinc ionophores block the replication of these viruses in cell culture. PLoS Pathog. 2010 Nov 4;6(11):e1001176. doi: 10.1371/journal.ppat.1001176. PMID: 21079686; PMCID: PMC2973827. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21079686/

[133] Vincent MJ, Bergeron E, Benjannet S, Erickson BR, Rollin PE, Ksiazek TG, Seidah NG, Nichol ST. Chloroquine is a potent inhibitor of SARS coronavirus infection and spread. Virol J. 2005 Aug 22;2:69. doi: 10.1186/1743-422X-2-69. PMID: 16115318; PMCID: PMC1232869. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16115318/

[134] De Clercq E. Antivirals and antiviral strategies. Nat Rev Microbiol. 2004 Sep;2(9):704-20. doi: 10.1038/nrmicro975. PMID: 15372081; PMCID: PMC7097272. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15372081/

[135] Natick plays key role in helping to fight spread of Ebola. (2014b, November 4). www.army.mil. https://www.army.mil/article/136641/Natick_plays_key_role_in_helping_to_fight_spread_of_Ebola/

[136] buzer.de. (n.d.). § 11 TrinkwV Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren Trinkwasserverordnung. https://www.buzer.de/gesetz/3131/a44386.htm

[137] Santoro, M. G., & Carafoli, E. (2021). Remdesivir: From Ebola to COVID-19. Biochemical and Biophysical Research Communications, 538, 145–150. https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2020.11.043

[138] Ndr. (n.d.). Korinna Hennig, NDR Info. NDR.de - Nachrichten - NDR Info - Wir Über Uns. https://www.ndr.de/nachrichten/info/wir_ueber_uns/hennig110.html

[139] RKI - Influenza - Häufig gestellte Fragen und Antworten zur Grippe. (n.d.). https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/Influenza/FAQ_Liste.html

[140] Wong JY, Kelly H, Ip DK, Wu JT, Leung GM, Cowling BJ. Case fatality risk of influenza A (H1N1pdm09): a systematic review. Epidemiology. 2013 Nov;24(6):830-41. doi: 10.1097/EDE.0b013e3182a67448. PMID: 24045719; PMCID: PMC3809029. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3809029/

[141] OtrkeyFinder. (n.d.). Suche: Contagion - die OnlineTVRecorder Otrkey Download Suchmaschine - OtrkeyFinder.com. https://otrkeyfinder.com/de/?search=Contagion&order=&page=1

[142] Wdr/Ndr, M. G. U. J. H., & Braun, A. (2024, July 11). Corona-Krisenstab der Bundesregierung: Im Kaufrausch. tagesschau.de. https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/corona-pandemie-aufarbeitung-krisenstab-bundesregierung-100.html

[143] RKI-Protokolle vor Gericht. (n.d.). https://multipolar-magazin.de/meldungen/0075

[144] Graham BS, Modjarrad K, McLellan JS. Novel antigens for RSV vaccines. Curr Opin Immunol. 2015 Aug;35:30-8. doi: 10.1016/j.coi.2015.04.005. Epub 2015 Jun 10. PMID: 26070108; PMCID: PMC4553118.

[145] Czub M, Weingartl H, Czub S, He R, Cao J. Evaluation of modified vaccinia virus Ankara based recombinant SARS vaccine in ferrets. Vaccine. 2005 Mar 18;23(17-18):2273-9. doi: 10.1016/j.vaccine.2005.01.033. PMID: 15755610; PMCID: PMC7115540.

[146] Liu L, Wei Q, Lin Q, Fang J, Wang H, Kwok H, Tang H, Nishiura K, Peng J, Tan Z, Wu T, Cheung KW, Chan KH, Alvarez X, Qin C, Lackner A, Perlman S, Yuen KY, Chen Z. Anti-spike IgG causes severe acute lung injury by skewing macrophage responses during acute SARS-CoV infection. JCI Insight. 2019 Feb 21;4(4):e123158. doi: 10.1172/jci.insight.123158. PMID: 30830861; PMCID: PMC6478436.

[147] Smatti MK, Al Thani AA, Yassine HM. Viral-Induced Enhanced Disease Illness. Front Microbiol. 2018 Dec 5;9:2991. doi: 10.3389/fmicb.2018.02991. PMID: 30568643; PMCID: PMC6290032.

[148] RKI - COVID-19-Pandemie - Hinweise zu den COVID-19-Krisenstabsprotokollen des Robert Koch-Instituts. (n.d.). https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/C/COVID-19-Pandemie/COVID-19-Krisenstabsprotokolle.html

[149] The 8th day therapy for COVID-19. (n.d.). Simone M. Matthews - Universal Life Tools. https://www.universallifetools.com/2021/05/the-8th-day-therapy-for-covid-19/

[150] Corona Ausschuss Sitzung 82 Dr. Shankara Chetty 🗣 🇩🇪. (2021, December 11). [Video]. Odysee. https://odysee.com/Dr.-Shankara-Chetty-%F0%9F%97%A3-%F0%9F%87%A9%F0%9F%87%AA:c

[151] U. (2023d, February 27). Mass Murdering Of The Elderly. By the Underdog.

[152] U. (2023f, March 3). The Death Penalty Drugs Used By Care Homes.

[153] Exposé. (2023b, August 29). ‘We were ordered to “Euthanise” Patients to falsely increase COVID Death Counts while Hospitals were Empty’ claims Whistleblowing NHS Doctor. The Expose. https://expose-news.com/2023/08/30/we-were-told-kill-patients-pandemic/

[154] Huber, W. (2022, July 9). Studien: Bis zu 88 Prozent der Covid-Intensivpatienten “zu Tode beatmet”? Report24. https://report24.news/studien-bis-zu-88-prozent-der-covid-intensivpatienten-zu-tode-beatmet/

[155] Schneider, V. F. C. (2020, December 23). Invasive Beatmung bei Covid-Patienten: Lungenarzt kritisiert „größten Fehler“. FOCUS Online. https://www.focus.de/gesundheit/news/bis-zu-50-prozent-sterben-daran-lungenarzt-fruehe-kuenstliche-beatmung-ist-groesster-fehler-im-kampf-gegen-corona_id_12787476.html

[156] Leitlinie Behandlung von erwachsenen Patienten mit ambulant erworbener Pneumonie – Update 2021 https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/020-020l_S3_Behandlung-von-erwachsenen-Patienten-mit-ambulant-erworbener-Pneumonie__2021-05.pdf

[157] Eckert, M. (2020, May 27). Christian Drosten, de topviroloog die over statistiek struikelde. De Standaard Mobile. https://m.standaard.be/cnt/dmf20200527_04972514?journeybuilder=nopaywall

[158] G. (2020, March 4). Amtseinführung: Bundeswehrgeneral Holtherm übernimmt neue BMG-Abteilung. https://www.kma-online.de. https://www.kma-online.de/aktuelles/koepfe/detail/bundeswehrgeneral-holtherm-uebernimmt-neue-bmg-abteilung-a-42765

[159] Als Generalarzt ins Gesundheitsministerium. (n.d.). https://www.bundeswehr.de/de/organisation/sanitaetsdienst/aktuelles-im-sanitaetsdienst/als-generalarzt-ins-gesundheitsministerium--229932

[160] Schulte, B., Richter, E., Büning, A., Baum, M., Breuer, A., Zorn, J., König, J., Geiger, M., Eschbach-Bludau, M., Heuser, J., Zölzer, D., Korencak, M., Hollstein, R., Beins, E., Emmert, D., Aldabbagh, S., Eis-Hübinger, A. M., & Streeck, H. (2024). A longitudinal study on SARS-CoV-2 seroconversion, reinfection and neutralisation spanning several variant waves and vaccination campaigns, Heinsberg, Germany, April 2020 to November 2022. Euro Surveillance/Eurosurveillance, 29(26). https://doi.org/10.2807/1560-7917.es.2024.29.26.2300659

[161] Welt. (2020, March 31). Corona: Virologe in Heinsberg „überrascht“ von Zurückhaltung des RKI. DIE WELT. https://www.welt.de/vermischtes/article206923341/Corona-Virologe-in-Heinsberg-ueberrascht-von-Zurueckhaltung-des-RKI.html

[162] Spiegel, D. (2020, April 9). a-14bd9e0e-0c7e-4775-a8b0-1611ececd870. DER SPIEGEL, Hamburg, Germany. https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/corona-in-heinsberg-jeder-siebte-koennte-immun-sein-a-14bd9e0e-0c7e-4775-a8b0-1611ececd870

[163] Spiegel, D. (2020b, April 9). a-14bd9e0e-0c7e-4775-a8b0-1611ececd870. DER SPIEGEL, Hamburg, Germany. https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/corona-in-heinsberg-jeder-siebte-koennte-immun-sein-a-14bd9e0e-0c7e-4775-a8b0-1611ececd870

[164] X.com. (n.d.-d). X (Formerly Twitter). https://x.com/i/status/1784485005424496811

[165] Zukünftige Teststrategien auf SARS-CoV-2 und die Bedeutung vorsorglicher Quarantäne. (n.d.). Science Media Center Germany. https://www.sciencemediacenter.de/alle-angebote/press-briefing/details/news/zukuenftige-teststrategien-auf-sars-cov-2-und-die-bedeutung-vorsorglicher-quarantaene/

[166] Haarhoff, H. (2020, April 14). Corona-Epidemie in Deutschland: Der Disput der Virologen. TAZ Verlags- Und Vertriebs GmbH. https://taz.de/Corona-Epidemie-in-Deutschland/!5677835/

[167] Tuma, T. (2023, February 17). Virologe Streeck zieht Corona-Bilanz: „Das nahm fast intolerante Züge an“. FOCUS Online. https://www.focus.de/gesundheit/coronavirus/virologe-streeck-zieht-corona-bilanz-die-pandemie-hat-gezeigt-was-die-schwaechen-unseres-heutigen-systems-sind_id_185435522.html