Ich wurde von Jörg gefragt, ob andere Impfstoffe auch Sicherheitsdatenblätter haben und wie diese vom Arbeitsschutz her eingeordnet wurden.

Das ist eine interessante Frage, denn der Arbeitsschutz, wenn es sich um Produktschutz handeln sollte, müsste bei allen Impfstoffen/Vaccinen (V-OEB) eigentlich gleich sein, oder? Impfstoff ist doch Impfstoff und Comirnaty ist ein Impfstoff.

SPOILER: Jain.

Alle klassischen Impfstoffe von Pfizer haben Substanzen die maximal OEB 1 sind.

Nur die LNP-Formulierung enthält OEB 3 Substanzen und eine Gesamtklassifizierung von OEB 5.

Pfizer hat eine Webseite für Sicherheitsdatenblätter: safetydatasheets.pfizer.com

Da gibt man bei “Product Name” einfach Vaccine ein:

Man bekommt 13 Treffer:

TRUMENBA (Meningococcal Group B Vaccine) Suspension for intramuscular injection:

MENIGITEC:

RSVpreF Vaccine:

Meningococcal polysaccharide serogroups A, C, W-135 and Y conjugate vaccine:

Tick-Borne Encephalitis Vaccine:

Prevnar 20:

Prevnar 13:

Meningococcal Vaccine Pentavalent

Pfizer-BioNTech Covid-19 vaccine Tris-Sucrose:

Pfizer-BioNTech Covid-19 vaccine Tris-Sucrose Omicron LP.8.1 Variant: Gesamteinordnung fehlt. 2 Substanzen OEB3

Pfizer-BioNTech Covid-19 vaccine Tris-Sucrose Omicron KP.2 Variant: Gesamteinordnung fehlt. 2 Substanzen OEB3

Pfizer-BioNTech Covid-19 vaccine Tris-Sucrose Omicron XBB.1.5 Variant: Gesamteinordnung fehlt. 2 Substanzen OEB3

Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine

Nur die LNP Formulierung ist OEB 5 mit zwei OEB 3 Substanzen, alle anderen Impfstoffe sind soweit “harmlos” vom der Handhabung her und haben maximal OEB 1 Inhaltsstoffe.

Und daher ist Comirnaty auch ein ganz normaler, harmloser Impfstoff, wie alle anderen.