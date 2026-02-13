Die V-OEB-Level anderer Impfstoffe
Ja, auch andere Impfstoffe haben ein Sicherheitsdatenblatt
Ich wurde von Jörg gefragt, ob andere Impfstoffe auch Sicherheitsdatenblätter haben und wie diese vom Arbeitsschutz her eingeordnet wurden.
Das ist eine interessante Frage, denn der Arbeitsschutz, wenn es sich um Produktschutz handeln sollte, müsste bei allen Impfstoffen/Vaccinen (V-OEB) eigentlich gleich sein, oder? Impfstoff ist doch Impfstoff und Comirnaty ist ein Impfstoff.
SPOILER: Jain.
Alle klassischen Impfstoffe von Pfizer haben Substanzen die maximal OEB 1 sind.
Nur die LNP-Formulierung enthält OEB 3 Substanzen und eine Gesamtklassifizierung von OEB 5.
Pfizer hat eine Webseite für Sicherheitsdatenblätter: safetydatasheets.pfizer.com
Da gibt man bei “Product Name” einfach Vaccine ein:
Man bekommt 13 Treffer:
TRUMENBA (Meningococcal Group B Vaccine) Suspension for intramuscular injection:
Meningococcal polysaccharide serogroups A, C, W-135 and Y conjugate vaccine:
Tick-Borne Encephalitis Vaccine:
Meningococcal Vaccine Pentavalent
Pfizer-BioNTech Covid-19 vaccine Tris-Sucrose:
Pfizer-BioNTech Covid-19 vaccine Tris-Sucrose Omicron LP.8.1 Variant: Gesamteinordnung fehlt. 2 Substanzen OEB3
Pfizer-BioNTech Covid-19 vaccine Tris-Sucrose Omicron KP.2 Variant: Gesamteinordnung fehlt. 2 Substanzen OEB3
Pfizer-BioNTech Covid-19 vaccine Tris-Sucrose Omicron XBB.1.5 Variant: Gesamteinordnung fehlt. 2 Substanzen OEB3
Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine2
Nur die LNP Formulierung ist OEB 5 mit zwei OEB 3 Substanzen, alle anderen Impfstoffe sind soweit “harmlos” vom der Handhabung her und haben maximal OEB 1 Inhaltsstoffe.
Und daher ist Comirnaty auch ein ganz normaler, harmloser Impfstoff, wie alle anderen.
Woher wusste man in Italien bereits 2021, das Comirnaty OEB5 ist?!
