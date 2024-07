“In einer bahnbrechenden Studie zeigte sie (Erin Schumann), dass in Synapsen auch dann noch Proteine produziert werden, wenn die Synapsen physisch von ihrem Zellkörper getrennt wurden. Diese Erkenntnis war aufsehenerregend, da die hierfür nötigen Proteine nicht im Zellkörper, sondern lokal an den Synapsen hergestellt worden sein mussten – ein klarer Widerspruch zum Lehrbuchwissen der Hirnforschung. […]

Bezogen sich ihre Erkenntnisse bis dahin nur auf einige besonders wichtige Proteine, konnten sie und ihr Team aufzeigen, dass tausende verschiedene Arten von Proteinen an den Synapsen erzeugt werden können.” […]

Es gibt zunehmend Hinweise, dass viele Hirnkrankheiten letztlich Erkrankungen der Synapsen sind“, so Schuman.” Rätsel um Proteine im Hirn gelöst - Erin Schuman erhält den mit einer Million Euro dotierten Körber-Preis (bionity.com)

Nun addieren wir

Synapsen produzieren Proteine, um zu kommunizieren

mit

Synapsen produzieren das Spike Protein (SARS-CoV-2 Spike Protein Accumulation in the Skull-Meninges-Brain Axis: Potential Implications for Long-Term Neurological Complications in post-COVID-19 | bioRxiv)

Nur so eine wilde Hypothese.

Wenn die Kommunikation der Neuronen über Großteils noch unbekannte, uncharakterisierte Proteine direkt an den Neuronen funktioniert (The proteomic landscape of synaptic diversity across brain regions and cell types - PubMed (nih.gov)), was passiert, wenn da ein fremdes Protein, wie das Spike-Protein dazwischenfunkt?

Wir haben es hier potentiell mit einer Kaskade unbekannter Unbekannter zu tun.

Parallel dazu, wurde ein berühmtes Paper zurückgezogen, das die Grundlage der Theorie war, das Alzheimer durch Prionen verursacht würde.

Es gab schon länger die Diskussion, dass Amyloide eher eine Schutzfunktion haben bzw. Teil des Reparaturmechanismus und nicht das Schadagens sind. Ich habe mich aus dieser Diskussion rausgehalten, weil mich keine Seite überzeugen konnte, ich schätze ich entscheide mit dafür, dass Prionen nicht das verursachende Problem sind, sondern nur ein Symptom.

Gehe zurück auf Start.

Wir stehen wieder einmal komplett am Anfang.