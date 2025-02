Es war einmal eine Studie, die initiiert wurde, um zu zeigen, wie super toll die modRNA Plörren sind.

Diese Studie nannte sich “The Yale LISTEN Study”:

“Werden Sie Teil eines Netzwerks zum Wissensaustausch mit Menschen, die unter den Symptomen einer long-COVID, dem Post-Impf-Syndrom (PVS) und damit verbundenen Erkrankungen leiden.

LISTEN steht für Listen to Immune, Symptom and Treatment Experiences Now.

Ziel dieser Studie ist es, die lange COVID, das PVS und die entsprechenden Immunreaktionen zu verstehen, indem von den Teilnehmern Informationen über die Symptome und die Krankengeschichte sowie von einigen Teilnehmern Blut- und Speichelproben gesammelt werden.”

Die Yale Universität ist keine Wald- und Wiesen Uni, Yale ist sogar laut Wikipedia “eine der renommiertesten Universitäten der Welt”.

Im Dezember 2024 gingen bereits Gerüchte um, dass die LISTEN Studie, wohl nicht so ganz lief, wie die Forscher sich das erhofft hatten.

Die Forscher waren eigentlich ursprünglich aus der Impfung ist geil und das Beste, was der Menschheit passieren konnte und sie kuriert Long-Covid Fraktion.

Die Leiterin der Studie, Dr. Akiko Iwasaki, ist also eindeutig aus dem Pro-modRNA Lager.

Umso erstaunlicher, was sie nun beobachten musste:

“Nachweisbares S1 wurde im Plasma der Teilnehmer zwischen 26 und 709 Tagen nach der letzten bekannten Exposition gefunden.”

Und nicht nur das:

“Im Vergleich zu den Kontrollen wiesen die PVS-Teilnehmer Unterschiede im Immunprofilen auf, darunter reduzierte zirkulierende Gedächtnis- und Effektor-CD4-T-Zellen (Typ 1 und Typ 2) und eine Zunahme von TNFα+ CD8-T-Zellen. “

Die Schwurbler hatten mit V-AIDS wohl doch recht?

Die Forscher lernten aber wohl noch eine wichtige Lektion: Ergebnisse, die nicht das Märchen vom sicheren Impfstoff spinnen, sind nicht so einfach zu veröffentlichen, da hilft es auch nicht, wenn man von der Yale Universität kommt. Selbst diese Eliteforscher sind an der Brandmauer/Zensur der etablierten Medizinzeitschriften gescheitert und mussten nun erst einmal ein Preprint veröffentlichen.

Bornali Bhattacharjee, Peiwen Lu, Valter Silva Monteiro, Alexandra Tabachnikova, Kexin Wang, William B. Hooper, Victoria Bastos, Kerrie Greene, Mitsuaki Sawano, Christian Guirgis, Tiffany J. Tzeng, Frederick Warner, Pavlina Baevova, Kathy Kamath, Jack Reifert, Danice Hertz, Brianne Dressen, Laura Tabacof, Jamie Wood, Lily Cooke, Mackenzie Doerstling, Shadan Nolasco, Amer Ahmed, Amy Proal, David Putrino, Leying Guan, Harlan Krumholz, Akiko Iwasaki. Immunological and Antigenic Signatures Associated with Chronic Illnesses after COVID-19 Vaccination medRxiv 2025.02.18.25322379; doi: https://doi.org/10.1101/2025.02.18.25322379 https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2025.02.18.25322379v1.full.pdf