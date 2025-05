Kontext:

“In diesem Zusammenhang ist noch festzuhalten, dass normale Kleinkinder in den ersten drei bis zwölf Lebensmonaten einen vorübergehenden Mangel der Immunglobulinproduktion aufweisen. Ein Neugeborenes verfügt über Antikörperspiegel, die denen der Mutter ähnlich sind, weil das mütterliche IgG über die Plazenta in den Fetus transportiert wurde (Abschn. 10.2.3). Da diese IgG-Antikörper im Stoffwechsel abgebaut werden, nehmen die Antikörperspiegel allmählich ab, bis das Kleinkind im Alter von sechs Monaten selbst damit beginnt, aus reichende Mengen an eigenem IgG zu produzieren (7 Abb. 13.3). Deshalb sind die IgG Titer im Alter zwischen drei Monaten und einem Jahr relativ niedrig. Dadurch kann die Anfälligkeit für Infektionen eine Zeit lang erhöht sein, vor allem bei Frühgeborenen. die bereits einen niedrigeren Titer an mütterlichem IgG aufweisen und die Immunkompetenz auch erst längere Zeit nach der Geburt erreichen.” (Janeway, 9. Auflage, Seite 705)

Vor dem 6./9. Monat ist es somit sinnlos zu impfen, weil das Baby noch gar keine eigenen Antikörper herstellen kann.

Daher impft man in Japan erst ab dem 1. Lebensjahr.

Das PEI schreibt selbst, dass das Immunsystem der Säuglinge sich erst noch entwickelt. Und trotzdem soll vor dem 9. Monat geimpft werden? Wo ist da die Logik?

Die Bedenken könnten vielleicht daran liegen, dass es keine doppelblinden, Placebo kontrollierten Studien gibt? Vielleicht auch, das Kombiimpfstoffe nicht separat getestet wurden?

Tod durch Impfstoffe wird gerne als SIDS (Sudden infant death = plötzlicher Kindstod) klassifiziert.

“In dieser Arbeit wurde die Datenbank des Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) analysiert, um das Intervall des Auftretens von Todesfällen bei Säuglingen nach der Impfung zu ermitteln. Von 2605 Todesfällen bei Säuglingen, die zwischen 1990 und 2019 an VAERS gemeldet wurden, traten 58 % innerhalb von 3 Tagen nach der Impfung und 78,3 % innerhalb von 7 Tagen nach der Impfung auf, was bestätigt, dass Todesfälle bei Säuglingen tendenziell in zeitlicher Nähe zur Impfstoffverabreichung auftreten. Der Überschuss an Todesfällen in diesen frühen Nachimpfungszeiträumen war statistisch signifikant (p < 0,00001).”

Wahrscheinlich nur ein statistisch signifikanter Zufall.

Zum Pneumokokken-Impfstoff habe ich keine VE Daten, aber im 2. Monat kann er nicht sinnvoll sein, weil das Kind zu dieser Zeit noch keine adaptive Immunantwort hat.

Wie gesagt, vor dem 9. Monat kein adaptives Immunsystem. Was soll da an Schutz aufgebaut werden? Die Antikörper bekommt das Kind in den ersten 9 Monaten von der Mutter über die Milch. Stillen würde schützen.

Da es nur einen Impfstoff gegen Pneumococcen gibt, der für Säuglinge freigegeben ist, ist klar, wofür geworben wird… Damit könnte erneut ein Verstoß gegen das Heilmittelwerbegesetz vorliegen.