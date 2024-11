Die Berliner Zeitung hatte einen Artikel über den Paxlovid Skandal:

Paxlovid-Skandal: Sonneborn errechnet 417 Jahre Haft für Karl Lauterbach

Was Sonneborn nicht mit eingearbeitet hat sind die Bemühungen des Kanzleramtes, dieses ebenfalls schädliche Zeugs (wie auch alle anderen Game Changer) aktiv unter die Ärzte zu bringen. Karlchen war nicht der Einzige, der sich als Pharmareferent verdingte. Karlchen hat zumindest die Ausbildung dafür und dürfte das, Olaf Scholz hingegen hat keine Ausbildung zum Pharmareferenten oder eine entsprechende Ausbildung, die eine entsprechende Grundlage wäre. Das Gleiche gilt für Linder.

Voraussetzungen für eine Tätigkeit als Pharmaberater

Paxlovid war noch so ein giftiger, nutzloser Rohrkrepierer von Big Pharma. Rohrkrepierer nicht im finanziellen Sinn, da haben die Hersteller ihren Schnitt gemacht. Rohrkrepierer im biologischen Sinne von hilft nicht, schädigt und tut das Gegenteil vom dem, was es sollte.

Es sollte gegen COVID-19 helfen, aber das Virus entwickelte bald Resistenzen, weil es durch das Mittel mutierte. Das Wundermittel mutierte das Virus also noch schneller, als es sonst mutiert wäre.

Die Bunderegierung hatte eine Million Packungen an diesem nutzlosen, bedingt zugelassenen Schlangenöl eingekauft.

28.12.2021: Corona-Medikament: Bundesregierung kauft eine Million Packungen Paxlovid - DER SPIEGEL

Im Mai 2022 warnte bereits das nicht gerade pharmafeindliche CDC, dass es da Probleme gäbe.

24.05.2022 CDC: COVID-19 Rebound After Paxlovid Treatment

Bei den Ärzten stellte sich in der Praxis schnell heraus, dass es nutzlos war. Daher versuchte das KANZLERAMT den nutzlosen Pharmamüll noch in die Menschen zu bringen. Diese Informationen findet man in den Protokollen des Expertenrates des Kanzleramtes: Meine Highlights aus den Protokollen des Kanzleramtes

Im Juni 2022 erschienen erste Daten, dass Paxlovid das Virus mutieren lässt.

04.06.2022: SARS-CoV-2 3CLpro mutations confer resistance to Paxlovid (nirmatrelvir/ritonavir) in a VSV-based, non-gain-of-function system Emmanuel Heilmann, Francesco Costacurta, Andre Volland, Dorothee von Laer bioRxiv 2022.07.02.495455; doi: https://doi.org/10.1101/2022.07.02.495455

Im September 2022 startete das Kanzleramt dann auch ganz zufällig in zeitlichem Zusammenhang (Korrelation ist keine Kausalität!) eine Werbeoffensive, die nicht als solche gekennzeichnet war und auch nicht die üblichen Warnhinweise trug.

27.09.2022: Mit Corona im Kanzleramt: Olaf Scholz muss Medikament nehmen | TAG24

27.09.2022: Lauterbach begeistert von Covid-Medikament: Was Paxlovid kann, was nicht | Leben & Wissen | BILD.de

29.09.2022: Der Tag: Scholz ist wieder Corona-negativ - Lindner schwört auf Paxlovid - n-tv.de

30.09.2022: Lindner verrät: "Wundermittel" macht Kanzler Scholz gesund - DerWesten.de

Oktober 2022: Paxlovid: Wie wirksam und sicher ist das COVID-Medikament?|Stiftung Gesundheitswissen

03.10.2022: Scholz nimmt Paxlovid: Corona-Herbst im Kanzleramt

24.01.2023

03.01.2024: Deutliche Zunahme der Verordnungen: Kommt doch noch der Durchbruch für Paxlovid?

12.02.2024: Corona-Medikament Paxlovid: Warnung vor tödlichen Wechselwirkungen

07.03.2024: Corona-Medikament: Pfizer warnt Lauterbach-Ministerium vor Nutzung abgelaufener Paxlovid-Arzneien - WELT

Am 04.04.2024 gibt Pfizer offiziell zu, dass ihr Wundermittel nutzlos ist: Nirmatrelvir for Vaccinated or Unvaccinated Adult Outpatients with Covid-19 - PubMed (nih.gov)

05.04.2024: Pfizers eigene Studie bestätigt: Paxlovid ist völlig nutzlos (report24.news)

“In einer randomisierten Phase-2-3-Studie des Medikaments, die zwischen dem 25. August 2021 und dem 25. Juli 2022 durchgeführt wurde, erhielten 654 von 1.296 Patienten mindestens eine Dosis von 300 mg Paxlovid plus 100 mg des Proteasehemmers Ritonavir im Vergleich zu einer Placebogruppe. Die Ergebnisse zeigten, dass die mittlere Zeit bis zum Ende der Covid-19-Symptome bis zum 28. Tag in der Behandlungsgruppe 12 Tage gegenüber 13 Tagen in der Placebogruppe betrug. Laut den Autoren war das Ergebnis des Medikaments, das auch als Nirmatrelvir bekannt ist, „nicht signifikant“.”

Wer hat wohl alles mitverdient?

Hat Olaf S. das Mittel wirklich genommen?

Hatte er wirklich die zwei Streifen Krankheit oder war das eine einzige große Werbeaktion?