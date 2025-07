Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen bedanken, die mich mit finanziell unterstützen. Ich freue mich auch über kleine Beträge, denn ich weiß, Menschen, die sich seit 2020 auch im kleinen und privat widersetzt haben, sind meist auch finanziell gebeutelt. Ich bin in meinem alten Tätigkeitsgebiet vor 2020 auch persona non grata, mein Name ist in der Pharmawelt verbrannt, könnte man sagen. Für mich gibt es auch kein Zurück mehr sondern nur noch voran ins Unbekannte und Neue.

Mit euren Spenden habe ich mir unter anderem einen Jahreszugang zu einem historischen Zeitschriftenarchiv abonniert, ein Teil geht an die Techniker Krankenkasse (*seufz*), obwohl ich seit 2020 keine Arztpraxis von innen gesehen habe, da ich mich nicht in die Fänge des Bürgergeldes begeben möchte.

Die Arcanum Zeitungen archivieren zwar “nur” österreichische Zeitschriften, diese referenzieren aber im medizinischen Bereich die deutschen Quellen und über die Verbindung zu Ungarn auch Russische und Ungarische Literatur. Es gibt für deutsche Zeitungen und Zeitschriften meines Wissens kein entsprechendes Archiv mit Volltextsuche und Texterkennung (die bei Fraktur auch bei Arcanum nicht besonders gut ist, da heißt es abtippen).

Dieses Archiv ermöglicht es mir mit Originalliteratur aus der Zeit heutige Gerüchte zu bekämpfen.

Methylenblau ist das erste Projekt, das noch einige Wochen laufen wird.

Die Spanische Grippe, die laut einiger amerikanischer Wissenschaftler auf Substack gar nicht existierte und auch angeblich nicht so schlimm gewesen sein soll, wie man berichtet, ein anderes Projekt. Ja, es gab die Spanische Grippe und vor allem Quellen aus Regionalen Blättern sind dabei wertvoll, weil sie Einblick in das normale Leben der normalen Menschen auf dem platten Land geben und wie es dort damals aussah.

Die Treffer sind am häufigsten, wo man es historisch erwarten würde.

Auch Krebs gab es damals schon und er war nicht so selten, wie man uns heutzutage glauben lassen will.

Bzw. Krebs eingeschränkt auf medizinische Artikel

Viele dieser Gerüchte entstehen, weil man nicht mehr auf die originalen Artikel dieser Zeit zugreifen kann.

Daher noch einmal Danke an alle, die mich unterstützt haben und unterstützen, damit ich weiter in Ruhe meiner wissenschaftlichen Neugierde folgen kann.

Ich möchte den Substack selbst nicht monetarisieren, denn Artikel hinter Bezahlschranken kann man sich, meiner Meinung nach, auch direkt sparen, weil die kaum einer liest. Daher soll bei mir auch weiterhin alles frei verfügbar und frei teilbar bleiben. Monetarierungsbuttons sind bei mir daher schon von Anfang an abgeschaltet.

Mir geht es darum, dass die Daten in die Verbreitung kommen und wieder nutzbar werden, selbst, wenn ich meist nicht als Quelle genannt bin, damit kann ich durchaus leben. Es gibt nicht viele, die die Muße haben, sich in die alten Quellen zu vertiefen und die Daten wieder nutzbar zu machen, indem sie schlecht gedruckte Frakturschrift abtippen, damit man alte deutsche wissenschaftliche Literatur mittels google translate auch in anderen Sprachen nutzen kann.

Ich beobachte gerne, wie sich meine Informationen verteilen und Kreise ziehen, ohne dass mein Name dabei in Spiel kommt. Die Spinne im Hintergrund zu sein bedeutet, dass ich in Ruhe arbeiten kann, ohne dass mir jemand quer schießt, das weiß ich zu schätzen.

