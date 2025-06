Am 19. Juni 2025 erschien in der französischen unabhängigen Zeitung Le point critique ein sehr schöner und übersichtlicher Artikel: “COVID-mRNA-Impfstoffe können laut mehr als 100 Studien auf 17 verschiedene Arten Krebs auslösen”

Heute, am 26.06.2025 ist dieser Artikel immer noch prominent auf der Startseite.

Dieser Artikel spart mir viel Arbeit zum Thema modRNA-Injektionen und Krebs, daher hinterlege ich ihn hier in deutscher Übersetzung. Wegen möglicher Übersetzungsfehler bitte auch immer das Original konsultieren.

Übersetzung des Artikels “Les vaccins ARNm anti-COVID peuvent induire le cancer de 17 manières distinctes selon plus de 100 études” aus dem Französischen geschah mit Hilfe der automatischen Übersetzung von Edge und pollieren seltsamer oder unverständlicher Passagen mit deepL.

Dieser Artikel zeigt auch, wie weit man in Frankreich in den freien Medien ist, da die Sprachbarriere das Verfolgen des Widerstandes in Frankreich meist etwas schwierig macht. Aber auch in Frankreich geht es gut voran. Le point critique könnte ein Medium sein, dass es sich lohnt im Auge zu behalten.

Die Liste ist gut, ich hätte einiges vielleicht anders formuliert. Einiges davon findet sich bereits seit langer Zeit in meinen Artikeln etwas ausführlicher.

Der Artikel gibt die Meinung und den Wissenstand der französischen Autoren wieder.

COVID-mRNA-Impfstoffe können laut mehr als 100 Studien auf 17 verschiedene Arten Krebs auslösen

Ein Teil der wissenschaftlichen Gemeinschaft warnte vor mehr als vier Jahren vor den Krebsrisiken, die mit mRNA-Injektionen gegen COVID verbunden sind. Daten aus der Literatur deuten nun darauf hin, dass sie die Fähigkeit haben, Krebs auf 17 verschiedene Arten zu induzieren, zu beschleunigen oder zu wecken.

Ist die Massenimpfung gegen COVID der Ursprung einer Explosion der Krebsfälle, wie viele Wissenschaftler behaupten, von denen einige dies bereits im Mai 2021 prophezeit hatten? Eine Gruppe französischer Onkologen veröffentlichte vor zwei Jahren einen Meinungsbeitrag, in dem sie diese Hypothese kategorisch widerlegten: "Bisher wurde kein Warnzusammenhang zwischen einer erhöhten Inzidenz oder einem Risiko für ein schnelles Fortschreiten der Krebserkrankung nach einer COVID-19-Impfung oder nach einer anderen Impfung veröffentlicht." Sie behaupten nun, mit einem Tsunami von schnell wachsenden Krebserkrankungen konfrontiert zu sein, vor allem unter jungen Menschen, für die sie nach eigenen Angaben keine rationale Erklärung finden können:

Wir haben einen erschütternden Anstieg von Bauchspeicheldrüsenkrebs, ohne dass wir die geringste Ahnung von der Ursache haben. Ist etwas passiert? Wir wissen es nicht. Diese Frage stellt sich die ganze Welt, die ganze Welt der Onkologie. […] Das System, das es uns ermöglicht, Krebs zu verstehen, ist fehlerhaft. Prof. Khayat, Mitbegründer des InCA

Wenn Prof. Khayat konsequent ist, kann er theoretisch nicht ausschließen, dass die Impfung der Ursprung dieser Explosion von Krebsfällen sein könnte, da sie

(1) extrem neu ist, wenn wir uns auf seine früheren Interventionen beziehen,

(2) sie den gesamten Planeten betrifft – insbesondere Bevölkerungen, die gezwungen waren, sich selbst zu spritzen, um ein soziales Leben aufrechtzuerhalten, oder die die Impfung aggressiv gefördert haben (insbesondere Influencer) –, und

(3) sie scheint einer völlig neuen Logik zu folgen.

Genauso wie eine Substanz, die zum ersten Mal beim Menschen eingesetzt wird, deren Zusammensetzung nur teilweise bekannt ist und deren Auswirkungen auf Krebs vor ihrem massiven Einsatz nicht bewertet wurden[1].

Im vergangenen März listete der Epidemiologe Nicolas Huscher 10 Möglichkeiten auf, wie Anti-COVID-Boten-RNA-Injektionen Krebs verursachen können. Diese Liste, die das Ergebnis einer Studie ist[2] die im Dezember 2023 in der Fachzeitschrift Cureus veröffentlicht wurde, kann nun auf der (nicht abschließenden) Basis von mehr als 100 Studien auf 17 Ursachen erweitert werden.

1. Instabilität des Genoms

Das Risiko, dass Impfstoff-RNA in das Genom von geimpften Personen eingebaut wird, wurde 2021 durch eine Reihe von Studien bestätigt[3],[4],[5]. Die durch DNA-Integration induzierte Insertionsmutagenese verursacht Frameshift-Mutationen, die die Produktion von abnormen Proteinen induzieren, die zu Krebs führen.

Die Europäische Arzneimittel-Agentur gibt nach wie vor an, dass die mRNA von Impfstoffen nicht in den Zellkern eindringen kann, da diese Integration die Verwendung eines Enzyms (reverse Transkriptase) erfordert, das ihrer Meinung nach in menschlichen Zellen nicht vorkommt. Diese Behauptung, die sich auf keine Beweise stützt, wurde jedoch im Juni 2021 widerlegt. Dieses Phänomen wurde im Juli 2023 bei Mäusen beobachtet, bei denen eine einzige Injektion von mRNA eine genetische Veränderung induzierte[6]. In jüngerer Zeit wurde das Impfstoff-Spike-Protein in den Tumoren von geimpften Patienten gefunden[7], was darauf hindeutet, dass sie sich in das Genom integrieren kann, wobei die erste befürchtete Folge einer solchen Integration die Entstehung von Krebs ist.

Diese Hypothese wurde Mitte April von Wissenschaftlern eines biomolekularen Forschungslabors (Neo7Bioscience) und Forschern der University of North Texas wiederbelebt[8]. Die von ihnen gesammelten molekularen Daten deuten darauf hin, dass aus Impfstoffen gewonnene RNA in das Wirtsgenom zurücktranskribiert werden könnte, wodurch die Genregulation dauerhaft verändert wird. Sie zeigen auch krebserregende Anzeichen und einen Immunkollaps.

2. Immunflucht

Das Spike-Protein (S2) hemmt mehrere Tumorsuppressorgene (p53, BRCA1/2, RB1)[9],[10],[11], an die es bindet, so dass Krebszellen der Erkennung und Zerstörung durch das Immunsystem entgehen können. Der Epidemiologe Nicolas Hulscher spricht von einer "onkogenen Umkehrung".

Die erste Studie, die diese Interferenz des Spike-Proteins mit dem p53-Protein, das auch als "Wächter des Genoms" bekannt ist, zeigt, wurde im Oktober 2021 veröffentlicht[12] von Jiang et al. Die Studie wurde im Mai 2022 auf Anordnung des NIH von Anthony Fauci zurückgezogen. Ein Antrag auf Veröffentlichung des E-Mail-Austauschs bezüglich dieses Widerrufs wurde im Rahmen des Freedom of Information Act gestellt, aber das NIH weigert sich immer noch, die 490 Seiten der Kommunikation offenzulegen. Diese Ergebnisse wurden in vitro von Zhang und El Deiry bestätigt[13] im Jahr 2024 und einen Monat später in vivo[14].

3. Mechanismus der veränderten DNA-Reparatur

Das Impfstoff-Spike-Protein induziert genomische Veränderungen und hemmt das DNA-Reparatursystem (Jiang, Zhang und El Deiry). Dieser Mechanismus wird normalerweise bei einer Aggression des Organismus aktiviert, um Mutationen zu verhindern, die das Entstehen von Krebs begünstigen können, und um Fehler zu reparieren, die Onkogene oder Tumorsuppressorgene beeinträchtigen. Seine Veränderung induziert eine Immunschwäche, die "ein direkter Weg zu Krebs ist"[15] ».

Die strategische Sequenz des Spike-Proteins, die 2016 von Stéphane Bancel, dem CEO von Moderna, patentiert wurde, würde es ermöglichen, ein Gen (MSH3) ins Visier zu nehmen[16] deren Modifikation zu einem Defizit in der DNA-Reparatur führt[17]. Die Wege, über die das Spike-Protein diesen Mechanismus hemmt, sind in der Arbeit von Başaran et al. aufgeführt.[18] veröffentlicht im vergangenen April.

4. Chronische Entzündungen

Lipid-Nanopartikel[19],[20] die zum Transport der Impf-mRNA dienen, induzieren eine massive Ausschüttung von Entzündungsproteinen [21][22][23][24] (Zytokinsturm), der den Weg für die Entstehung von Krebsstammzellen ebnet. Diese Zellen können sich in allen Organen (einschließlich Blutstammzellen[25]) entwickeln, da das Spike-Protein[26],[27], dessen Pathogenität in drei Literaturübersichten[28],[29],[30] und in über 320 Studien ausführlich beschrieben ist, eine generalisierte Biodistribution aufweist. Diese Entzündung kann zu einer Erschöpfung der T-Zellen führen, die dann nicht mehr in der Lage sind, Krebszellen zu eliminieren.

Die KI Grok bestätigt, dass die Impfungen eine akute Entzündung verursachen, die jedoch innerhalb weniger Tage abklingt (Bergamaschi, Ogata) und mit der Entzündung nach anderen Impfungen vergleichbar ist. Sie präzisiert, dass eine chronische Entzündung eine anhaltende Stimulation erfordert, während „die Produktion des Impfstoff-Spike zeitlich begrenzt ist (die mRNA wird innerhalb weniger Tage abgebaut, der Spike innerhalb weniger Wochen), was eine chronische Entzündung unwahrscheinlich macht”. Diese Behauptung wird durch eine Reihe von Studien[31] widerlegt, darunter vier aktuelle Studien, in denen das Spike-Protein bis zu 709 Tage nach einer Injektion[32] (245 Tage[33] oder 12 Monate[34] laut anderen Studien) und bis zu 17 Monate[35] in Geweben und Organen japanischer Patientinnen, insbesondere im Gehirn, nachgewiesen wurde. Mehr als vier Jahre nach den ersten Injektionen weiß niemand wirklich, ob der Körper die Produktion einstellt.

5. Dysregulation des Immunsystems

mRNA-Impfung führt zu einer T-Zell-Suppression (Lymphopenie)[36] und Typ-I-Interferonreaktionen[37], die eine entscheidende Rolle bei der Überwachung und Verbreitung von Krebs spielt. Diese Veränderungen führen zu einer Veränderung der angeborenen Immunität[38][39][40][41] und Reprogrammierung der adaptiven Immunantwort[42][43]. Es wurde auch über eine Dysregulation des Immunsystems im Zentralnervensystem berichtet[44].

Im Rahmen der COVID-19-Impfung sorgt diese Hemmung für eine ordnungsgemäße Synthese von Spike-Proteinen und eine verminderte Immunaktivierung. Es gibt Hinweise darauf, dass die Zugabe von 100 % N1-Methyl-Pseudouridin (m1′) zum mRNA-Impfstoff in einem Melanommodell das Krebswachstum und die Metastasierung stimulierte, während Impfstoffe ohne mRNA-Modifikation nicht durch gegenteilige Ergebnisse induziert wurden, was darauf hindeutet, dass COVID-19-mRNA-Impfstoffe die Krebsentwicklung fördern könnten. Rubio-Casillas et al. Review: N1-Methyl-Pseudouridin (m1Ψ): Freund oder Feind von Krebs? https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2024.131427.

Grok zitiert eine Studie aus dem Jahr 2020[45], durchgeführt von Ugur Sahin, CEO von BioNTech, der argumentiert, dass mRNA-Impfstoffe robuste persistente CD4+- und CD8+-T-Zell-Antworten induzieren, die in den ersten Tagen nach der Impfung nachgewiesen werden, was der Idee einer allgemeinen und dauerhaften Immunsuppression widersprechen würde. Die eigenen klinischen Daten von Pfizer zeigen hingegen bei 45 % bis 46 % der Teilnehmer eine Abnahme der T-Zellen von 6 bis 8 Tagen nach der Impfung[46] von der wir jetzt wissen, dass sie sich mit der Zeit verschlimmert.

6. RNA-Disruption

Impfstoff-mRNA ist eine mRNA, die mit dem Ziel modifiziert wurde, ihre Langlebigkeit und Produktion zu erhöhen. Die von Pfizer und Moderna verwendete Technik (Codon-Optimierung) stört microRNAs, die bei der Zellproliferation und dem Zelltod eine wesentliche Rolle spielen, insbesondere bei Krebszellen[47][48]. Eine Studie aus dem Jahr 2021 ergab, dass[49] dass das Spike-Protein des Impfstoffs in Vesikeln (Exosomen) transportiert wird, die microRNAs enthalten, wodurch es die Funktion von Interferonen verhindert und somit die natürliche Immunität hemmt, indem es zelluläre Prozesse wie die Proliferation oder die Tumorüberwachung stört.

7. Aktivierung onkogener Signalwege

Das Spike-Protein steht im Verdacht, indirekt mehrere Signalwege zu aktivieren, die eine entscheidende Rolle für das Wachstum, die Proliferation und das Überleben von Tumoren spielen (MAPK, PI3K/AKT/mTOR[50][51][52]) und zur Erhöhung des Interleukin-6-Spiegels (IL-6), einem proinflammatorischen Marker, der an Immunität, Entzündungen, Tumorwachstum, Fortschreiten von Metastasen und Resistenz gegen Immuntherapie beteiligt ist. Seine chronische Erhöhung ist mit Entzündungen verbunden, die in bestimmten Kontexten Krebs begünstigen können.

Grok weist darauf hin, dass keine Studie formell einen Zusammenhang zwischen diesen Störungen und Krebs herstellt, aber eine kürzlich durchgeführte Studie[53] fanden metabolische Hinweise auf die Aktivierung bestimmter onkogener Signalwege, einschließlich des PI3K/mTOR-Signalwegs, bei Patienten, die in den Wochen nach einer zweiten oder dritten Pfizer-Injektion an Leukämie erkrankten.

8. Mikroumgebung des Tumors

Lipid-Nanopartikel (LNPs) reichern sich im Gewebe über den Enhanced Permeability and Retention (EPR)-Effekt an, der durch eine erhöhte Permeabilität der Tumorblutgefäße und eine verlängerte Retention von Nanopartikeln im Tumorgewebe gekennzeichnet ist. NPLs sorgen also dafür, dass sich Krebszellen schneller ausbreiten[54][55] Das kann das Phänomen des "Turbo-Krebses" erklären, das von Pathologen und Onkologen beschrieben und in einer Studie an Mäusen beobachtet wurde[56]. Ist eine solche Beschleunigung eines pathogenen Prozesses auch für andere Krankheiten gültig, die durch das Spike-Protein induziert werden? Schwedische Forscher zeigten im Jahr 2023, dass das Spike-Protein nicht nur Alzheimer auslösen kann, sondern auch die Inkubationszeit der Krankheit um 80 % verkürzt [57]und verursachte damit eine noch nie dagewesene Form der "Turbo-Alzheimer".

9. Erwachen von ruhenden Krebserkrankungen

Veränderungen, die in der Tumormikroumgebung durch COVID-19-assoziierte Entzündungen oder Impfungen induziert werden, können das Erwachen der Krebserkrankung und den metastasierenden Rückfall beeinflussen[58].

Patienten, die seit vielen Jahren krebsfrei waren, erkranken kurz nach Erhalt der Auffrischungsdosen des COVID-19-Impfstoffs plötzlich wieder an aggressiven und explosiven Krebserkrankungen. Diese Fälle zeigen ein sehr schnelles Tumorwachstum nach der Verabreichung der Auffrischungsimpfung. Diese Turbo-Krebsarten treten bei Patienten schneller und mit größerer Virulenz auf, als wir erwartet hatten, selbst bei solchen, die seit Jahren stabil sind. Die Gesundheitsbehörden wollen diesen Zusammenhang nur ungern anerkennen. Dieses Phänomen tritt überall auf der Welt auf, wo mRNA-Impfstoffe verabreicht wurden. Prof. Ian Brighthope. Die große Debatte: Port Hedland gegen den Premierminister. 29. November 2024

Die Fähigkeit des SARS-CoV-2-Spike-Proteins, mehrere Zellen zu verschmelzen[59][60][61] würde die Kaskade von Komplikationen von COVID-19, einschließlich Krebs, erklären. Die Bildung von Synzytien, die aus dieser Fusion resultieren, könnte in der Tat zur Entwicklung oder zum Fortschreiten von Krebs beitragen, insbesondere bei bereits bestehenden Läsionen, aber auch zur Bildung von Metastasen und zum Wiederauftreten von Krebserkrankungen in Remission, so der ehemalige Professor der Yale University, Yuri Lazebni[62].

Insbesondere Ivermectin, dessen Wirksamkeit gegen COVID-19 bisher durch mehr als 100 Studien bestätigt wurde, hat viele Antitumorwirkungen[63] (Hemmung von Tumorstammzellen, Proliferation, Metastasierung und angiogene Aktivität, Beschleunigung des programmierten Krebszelltods, Umkehrung der Multiresistenz), einschließlich seiner Fähigkeit, die Synzytienbildung zu hemmen, die während der durch das Spike-Protein vermittelten Zellfusion induziert wird[64]. Ivermectin, das 2006 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde, hat ein außergewöhnliches Sicherheitsniveau, auch bei Kindern und schwangeren Frauen, was es laut WHO zu einem essentiellen Molekül macht. Warum wurde es nicht zugelassen, obwohl nichts über die Wirksamkeit, Sicherheit und das krebserzeugende Potenzial von mRNA-Injektionen bekannt war? Die Frage man früher oder später stellen müssen.

10. Beeinträchtigte Immunüberwachung

Die modifizierte mRNA macht Tumorzellen "unsichtbar", indem sie die Aktivierung der First-Line-Rezeptoren des Immunsystems (Toll-like-Rezeptoren oder TLRs) blockiert.

Karikó und Weissman, die beiden Forscher hinter dem COVID-Impfstoff von Pfizer, erklärten 2005[65] dass die synthetische Modifikation der RNA durch die Zugabe von m1Ψ (für die sie den Nobelpreis für Medizin erhielten) diesen Schild teilweise entfernte, indem sie die Fähigkeit der natürlichen RNA blockierte, primäre dendritische Zellen zu aktivieren. Eine der Funktionen dieser Zellen ist es, Krankheitserreger, insbesondere Krebszellen, zu erkennen oder zu "markieren" und eine gezielte Immunantwort auszulösen.

Diese Ergebnisse wurden 2015 bestätigt[66] und 2016[67]. Die Studie aus dem Jahr 2016 zeigt auch, dass die Verwendung von synthetischer mRNA nicht effizienter ist als natürliche RNA, obwohl sie ihre Toxizität erhöht (Erhöhung der Zytokine, Neutrophilie), insbesondere durch die Aktivierung myeloischer Zellen im Blut und in der Milz, was auf einen krebserregenden Prozess hinweisen kann.

Eine Studie aus dem Jahr 2021[68] bestätigt, dass Toll-like-Rezeptoren wie ein zweischneidiges Schwert wirken und "die Pathologie verstärken" können, die sie verhindern sollen, wenn TLR-Reaktionen fehlreguliert sind.

11. Frameshift

Die modifizierte mRNA aus den Impfstoffen von Pfizer und Moderna löst bei der Translation eine fehlerhafte Immunantwort aus. In einem Drittel der Fälle produziert die Impfstoff-mRNA ein "fehlerhaftes" oder unbekanntes Protein, das sich von dem Spike-Protein unterscheidet, für das sie programmiert ist. Die Studie[69] wurde im Januar 2024 veröffentlicht. Die Autoren sind sich einig, dass diese Übersetzungsfehler ein großes Sicherheitsrisiko darstellen werden, wenn sie nicht mit der nächsten Generation von COVID-19-Impfstoffen behoben werden. Sie glauben jedoch, dass diese Entdeckung die Sicherheit der Technologie nicht in Frage stellt. Ein weiteres Forscherteam[70] hat im vergangenen Juni eine viel schwerwiegendere Diagnose zu diesem großen Versagen der mRNA-Plattform gestellt:

modifizierte mRNAs [...] sind aufgrund ihrer dauerhaften, potenziell dauerhaften und immunstimulierenden Natur klinisch nicht verwendbar. […] Die Persistenz der mRNA, die für das SARS-CoV-2-Spike-Protein kodiert, führt zu einer gefährlich langen Exposition gegenüber einer unbegrenzten Dosis dieses pathogenen Proteins und muss daher für die weitere Verwendung beim Menschen neu bewertet werden.

12. Mehrfache Injektionen

Wiederholte Exposition gegenüber synthetischer mRNA und Impfstoff-Spike führen zu einer Erschöpfung des Immunsystems[71]. Diese Immunsuppression, die wahrscheinlich durch die Optimierung der Codons und den Mechanismus der Antikörper-abhängigen Erleichterung (ADE) erklärt werden kann [72][73], , ist durch einen Antikörperklassenwechsel (IgG4) gekennzeichnet [74][75][76] der heute umfassend dokumentiert ist und durch eine Reihe von Studien bestätigt wird, die die negative Wirksamkeit der Injektionen belegen. Die Peter McCullough Foundation hat bisher sieben davon erfasst [77][78][79][80][81][82][83]. Diese katastrophale Veränderung der Immunantwort, die nach heterologer Impfung oder mit DNA-Impfstoffen nicht beobachtet wird (Irrgang), führt zu einer Immuntoleranz (Krankheitserreger werden nicht mehr als solche erkannt), die Reinfektionen [84][85] und Anfälligkeit für Krebs begünstigt[86][87][88][89].

13. DNA-Kontamination der Impfstoffe von Pfizer und Moderna

Die Impfstoffe von Pfizer und Moderna enthalten betrügerische Plasmid-DNA[90][91][92][93], die aufgrund ihrer Form (zirkulärer Doppelstrang) "vermehrungsfähig" ist, was bedeutet, dass sie sich theoretisch in das Genom integrieren und somit bei Geimpften Krebs auslösen kann. Wir haben viele Artikel über diese Entdeckung geschrieben, die bisher von zehn Forscherteams weltweit bestätigt wurde[94], zuletzt durch die Molekulargenetikerin (Dr. Soňa Peková)[95] im Auftrag der slowakischen Regierung. Die gemeldeten Mengen sind erschütternd und erreichen das 500-fache der von der Europäischen Arzneimittel-Agentur festgelegten Obergrenze, was bedeutet, dass die Integration in das Genom spontan erfolgen kann, wodurch das Krebsrisiko maximiert wird.

14. DNA-Sequenzen von onkogenem SV40 in der Pfizer-Injektion

Die Hinzufügung strategischer Sequenzen von SV40, die in der Genetik verwendet werden, um den Zellkern zu "hacken"[96], erhöht die Fähigkeit der mRNA, sich in das Genom zu integrieren, um das Zehnfache.

Seine Verwendung, die von der FDA verboten wurde, wurde schließlich von Pfizer eingeräumt, aber das Labor behauptet, dass sie kein Gesundheitsrisiko darstellt. Seine Karzinogenität, die bereits reichlich dokumentiert ist, wurde im vergangenen Oktober durch eine Studie bestätigt, die im New England Journal of Medicine veröffentlicht wurde[97]. Die Möglichkeit, dass es zu Krebserkrankungen führen kann, wird außerdem durch eine aktuelle Studie [98] nahegelegt, an der mit Pfizer und Moderna geimpfte Personen teilnahmen und bei denen Tumorantigene ausschließlich im Blut der mit Pfizer geimpften Personen nachgewiesen wurden.

Laut Dr. McKernan, der diese Entdeckung gemacht hat, sind alle Pfizer-Impfstoffe (für Erwachsene, Kinder, monovalent, bivalent) von diesem Betrug betroffen, dessen Ursache in einer Änderung der Herstellungsmethode[99] nach der Zulassung der Impfstoffe liegt, um den industriellen Anforderungen im Zusammenhang mit der Pandemie gerecht zu werden. Professor Angus Dalgleish, einer der weltweit führenden Onkologen, erinnerte in diesem Zusammenhang daran, dass SV40 die Substanz ist, die Krebsforscher Mäusen injizieren, um Krebs auszulösen, wenn sie eine Chemotherapie testen wollen. Könnte das Pfizer-Labor, das jetzt eine Quasi-Monopolstellung auf dem Markt für Krebsmedikamente einnimmt, dies ignorieren? Nein, und es hat seine Formel trotz des Einbruchs der Nachfrage nach Impfstoffen nicht geändert.

15. Dysregulation des Renin-Angiotensin-Systems (RAS)

Das Impfstoff-Spike-Protein führt zur Überaktivierung eines Schlüsselrezeptors (AT1R) des Renin-Angiotensin-Systems, der die Vermehrung von Zellen steuert. Diese Überaktivierung fördert die Vaskularisierung und damit die Vermehrung von Tumoren und erzeugt oxidativen Stress, der für die Zellen schädlich ist. Dr. Jean-Marc Sabatier[100] warnte im März 2020 vor den Folgen dieses physiologischen Ungleichgewichts, das ein Ungleichgewicht zwischen der angeborenen und der erworbenen Immunantwort verursacht und von dem er prophezeit hatte, dass es viele Krebserkrankungen auslösen könnte.

16. Zerstörung der Mikrobiota

mRNA-"Impfstoffe" zerstören Bifidobakterien, die in der Mikrobiota (Darmflora) vorhanden sind, die eine Schlüsselrolle bei der Krebsregulation und dem Ansprechen auf Krebstherapien spielt. Eine bahnbrechende Studie von Dr. Sabine Hazan[101] zeigte im Jahr 2022, dass die mRNA-Impfung gegen COVID die in der Darmmikrobiota vorhandenen Bifidobakterien dezimiert, wo dieser Verlust bei invasiven Krebspatienten beobachtet wurde. Die schädliche Wirkung von Injektionen auf die Mikrobiota scheint heute durch die Entdeckung des Spike-Proteins in einer Dickdarmtumorbiopsie bei einem von Pfizer geimpften Patienten bestätigt zu werden.

17. Erhöhte Resistenz gegen Behandlungen

Das virale und möglicherweise impfstoffbasierte Spike-Protein verlängert das Überleben von Krebszellen nach einer Chemotherapie. Dieses Ergebnis wurde 2024 von S. Zhang und W.S. El-Deiry hervorgehoben. Obwohl die Beweise auf das virale Spike-Protein beschränkt sind, glauben die Autoren, dass diese Störung der Immunantwort, die eng mit der Hemmung des p53-Gens und der Veränderung der DNA-Schadensantwort korreliert, durch wiederholte Injektionen, die als Booster verabreicht werden, und durch die astronomischen Mengen an produziertem Spike-Protein unterstützt werden kann.

Man könnte zu diesem katastrophalen Bild noch hinzufügen[102] das wahrscheinliche Vorhandensein versteckter Gene in den Injektionen, deren Auswirkungen niemand auf die Gesundheit vorhersagen kann. Leider kann keine Evidenz für die Sicherheit von Injektionen angeführt werden, da ihre Karzinogenität in keinem Versuch bewertet wurde und es unseres Wissens keine Studie gibt, die zeigt, dass Injektionen Krebs nicht auslösen, wecken oder beschleunigen können.

Eine groß angelegte klinische Studie, die 2021 in Australien gestartet wurde, versuchte, diese Frage zu beantworten. Sie wurde abrupt und ohne Erklärung von den australischen Behörden unterbrochen, die sich darauf vorbereiten, die Millionen von biologischen Gewebeproben, die zu diesem Zweck gesammelt wurden, illegal zu vernichten. Eine weitere zutiefst beunruhigende Tatsache ist, dass mehrere Länder über das Vorhandensein hochgiftiger Pfizer-Chargen berichtet haben, was darauf hindeutet, dass das Labor Produkte mit drei verschiedenen Toxizitätsstufen entwickelt hat. In letzter Zeit sind in mehreren Krankenhäusern in den Vereinigten Staaten und Australien Häufungen von Krebsfällen ausgebrochen. Der Impfstoff, der einer der betroffenen Pflegekräfte verabreicht wurde, stammt jedoch aus genau einer dieser Hochrisikochargen, die derjenigen entspricht, bei der die größten Mengen an DNA gefunden wurden.

Wurde die aktuelle globale Epidemie, deren Realität niemand mehr bestreitet, vorhergesehen, um die Technologie zu testen, auf die die Branche trotz ihres katastrophalen Versagens massiv gesetzt hat[103] und in die sie bereits schwindelerregende Summen investiert hat, die sie heute an einer Umkehr hindern? Das denkt sich auch der Ehemann einer Krankenschwester, der wenige Monate nach der Impfung an Krebs starb, um seinen Job nicht zu verlieren, und dessen Mann wegen vorsätzlicher Vergiftung Anzeige erstattet.

