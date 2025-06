“VEGF-A ist ein Signalmolekül aus der VEGF-Familie, das bei der Regulation von Angiogenese, Chemotaxis und Vasodilatation eine Rolle spielt. Es zählt zu den so genannten Wachstumsfaktoren. VEGF-A bindet u.a. an die Rezeptoren VEGFR1 und VEGFR2 die als Rezeptortyrosinkinasen von Gefäßendothelzellen exprimiert werden.” “Docking-Studien sind ein weiterer Ansatz, bei dem die Wechselwirkungen zwischen dem Virus-S-Protein und Rezeptoren wie EGFR und VEGFR, die das Tumorwachstum beeinflussen können, detailliert untersucht wurden. […] Docking-Analysen haben außerdem eine vergleichbare Bindungsaffinität zwischen dem viralen Spike-Protein und EGFR/VEGFR in Gliomzellen gezeigt, ähnlich wie bei Angiotensin Converting Enzyme 2 (ACE2). Angesichts der Tatsache, dass EGFR und VEGFR in vielen Tumorarten, einschließlich Gliomzellen, häufig exprimiert werden” OK, das ist recht spekulativ. Sollte man aber nicht außer Acht lassen.