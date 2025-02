„[BioNTech] hatte inzwischen über 400 Krebspatienten mit mRNA-Technologie behandelt.“ (Projekt Lightspeed, S. 36 )

Nur mit welchem Ergebnis? Irgendwer geheilt? Hat irgendwer überlebt? Mir wurde da aus Wien zugetragen, dass bei den Versuchen alle Patienten verstorben sind, und auch an der Freiburger Uniklinik kam laut Flurfunk bei modRNA-Studien nichts heraus, was ich als Exitus der Probanden interpretiere.

Auf welchem erfolgreichen Konzept genau baut er sein neues Produkt auf? Vielleicht auf verzweifelter Hoffnung, denn:

„Eine erste klinische Studie, die BioNTechs individualisierten mRNA-Impfstoff bei Hautkrebspatienten einsetzte, zeigte vielversprechende Ergebnisse [Hervorhebung von mir].“ (Projekt Lightspeed, S. 38)

Hier hätte ich gerne Fußnoten mit den Studiennummern gehabt, Belege. So, in dieser Form, sind das reine Behauptungen, die hier verbreitet werden.

Im Klartext: Es lagen noch keine Ergebnisse vor, nur „vielversprechende Ergebnisse“, also die Hoffnung, dass es vielleicht doch irgendwann klappen könnte mit der modRNA. War die „Behandlung“ der 400 Krebspatienten eine nach dem Motto „Wer früher stirbt, stirbt nicht an Krebs wie bei den klinischen Studien zur Schlumpfung“? Studie freiwillig abgebrochen wegen Tod (das ist KEIN SCHERZ. Schaut einfach in die Fußnote (da packe ich auch Witze rein)). Die Patienten sind nicht verstorben, sondern hatten eine schwere Nebenwirkung (SAE – Serious Adverse Event), aber NICHT TOD. Das kommt dabei heraus, wenn man zulässt, dass die Pharma die Regeln für Studien selbst schreibt, Stichwort wäre in diesem Zusammenhang die Brighton Collaboration., Wer mehr über die Brighton Collaboration wissen will, kann sich das Video dazu von Amazing Polly ansehen.

Wo sind die Publikationen zu diesen Studien?! Sicherlich nicht in den Endnoten zu Kapitel 1. Muss man da nicht irgendwo irgendetwas veröffentlichen, auch wenn es schiefgelaufen ist? Oder sind alle freiwillig aus der Studie ausgestiegen wegen vorzeitigen Ablebens wie bei der Schlumpfung? (KEIN SCHERZ, schaut in die Fußnoten aus dem Abschnitt darüber).

Die Frage nach den Krebsstudien von BioNTech hat sich auch Robert Kogon gestellt. Er hat in der EMA Datenbank zu klinischen Studien zumindest drei BioNTech Studien finden können mit den EudraCT Number: 2019-004323-20, 2018-004321-86 und 2019-003593-17. Nur für 2018-004321-86 sind in der Studiendatenbank Ergebnisse hinterlegt. Für die Studie 2018-004321-86 ist für Ungarn und Deutschland „Prematurely Ended“ also vorzeitig abgebrochen vermerkt.

Das Produkt, um welches es ging war BNT112. Die BioNTech Produkte scheinen also alle eine BNT-Kennung und eine Projektnummer zu haben. Besonders erfolgversprechend sehen mir diese Daten nicht aus.

1: 6 von 9 tot, 1a: 17 von 28 tot, 1b: 13 von 27 tot, 2: 1 von 5 tot.

Auch in Sachen Verträglichkeit sieht es nicht gut aus. Es sieht so aus, als wenn die Studie wegen Unverträglichkeit des Produktes beendet wurde. TEAE sind Behandlungsbedingte unerwünschte Ereignisse (treatment-emergent adverse events (TEAE)).

Aber da es sich um eine Krebsbehandlung handelte, hatten diese TEAEs nichts mit der Studienmedikation zu tun, das lag an der Krankheit. Auch das kommt mir aus den Studienunterlagen zur Studie von BNT162B2 irgendwie bekannt vor, in welcher die SAE (severe adverse events) auch nichts mit der Impfung zu tun hatten, sondern reiner Zufall waren oder durch das Virus verursacht wurden oder durch bereits bestehende Vorerkrankungen oder, oder, oder.

Die vielversprechenden Ergebnisse beziehen sich sicherlich auf eine der beiden anderen Studien, von denen bisher keine Daten vorliegen.