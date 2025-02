“Brave New World Revisited” ist keine Fortsetzung von “Brave new World” sondern eine Sammlung von Assays von Aldous Huxley zu Themenkomplexen, die er in seinem berühmten Roman behandelt. Wenn man Recherchiert, in welchen Kreisen Huxley unterwegs war (Matthew Ehret hat dazu einiges veröffentlich), liest man das Buch anders.

Aldous Huxleys Bruder war Julian Huxley. Julian Huxley war Präsident der British Eugenics Society (1959-62). Er gründete die UNESCO und war deren Generaldirektor (1946-48).

Das Buch war möglicherweise eine Warnung vor den Plänen seines Bruders, vielleicht jedoch war Aldous auch der Meinung seines Bruders.

Das Buch sollte jedenfalls jeder lesen, der auch den Roman “Brave New Word” gelesen hat.

Das Buch ist entweder visionär oder ein Fahrplan, dem man gefolgt ist.

Das Buch umfasst:

I Over-Population:

“Over-population leads to economic insecurity and social unrest. Unrest and insecurity lead to more control by central governments and an increase of their power. In the absence of a constitutional tradition, this increased power will probably be exercised in a dictatorial fashion. Even if Communism had never been invented, this would be likely to happen. But Communism has been invented. Given this fact, the probability of over-population leading through unrest to dictatorship becomes a virtual certainty. It is a pretty safe bet that, twenty years from now, all the world's over-populated and underdeveloped countries will be under some form of totalitarian rule — probably by the Communist party.”

„Überbevölkerung führt zu wirtschaftlicher Unsicherheit und sozialen Unruhen. Unruhen und Unsicherheit führen zu mehr Kontrolle durch die Zentralregierungen und zu einer Ausweitung ihrer Macht. In Ermangelung einer verfassungsmäßigen Tradition wird diese zunehmende Macht wahrscheinlich diktatorisch ausgeübt werden. Selbst wenn der Kommunismus nicht erfunden worden wäre, würde dies wahrscheinlich geschehen. Aber der Kommunismus ist erfunden worden. In Anbetracht dieser Tatsache ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Überbevölkerung durch Unruhen zu einer Diktatur führt, so gut wie sicher. Es ist eine ziemlich sichere Wette, dass in zwanzig Jahren alle überbevölkerten und unterentwickelten Länder der Welt in irgendeiner Form totalitär regiert sein werden - wahrscheinlich von der kommunistischen Partei.“

“But liberty, as we all know, cannot flourish in a country that is permanently on a war footing, or even a near-war footing. Permanent crisis justifies permanent control of everybody and everything by the agencies of the central government.”

„Aber die Freiheit kann, wie wir alle wissen, nicht in einem Land gedeihen, das sich ständig im Krieg befindet, oder auch nur in der Nähe eines Krieges. Eine permanente Krise rechtfertigt eine permanente Kontrolle aller und aller Dinge durch die Organe der Zentralregierung.“

Das erleben wir seit 2020. Pandemien sollen zu einer permanenten Krise stilisiert werden. Die EU zensiert, kontrolliert und will zu einer Zentralregierung werden.

II Quantity, Quality, Morality

“that democracy can hardly be expected to flourish in societies where political and economic power is being progressively concentrated and centralized. But the progress of technology has led and is still leading to just such a concentration and centralization of power. As the machinery of mass production is made more efficient it tends to become more complex and more expensive — and so less available to the enterpriser of limited means. Moreover, mass production cannot work without mass distribution; but mass distribution raises problems which only the largest producers can satisfactorily solve. In a world of mass production and mass distribution the Little Man, with his inadequate stock of working capital, is at a grave disadvantage. In competition with the Big Man, he loses his money and finally his very existence as an independent pro­ducer; the Big Man has gobbled him up. […]In a capitalist democracy, such as the United States, it is controlled by what Professor C. Wright Mills has called the Power Elite. This Power Elite directly employs several millions of the country's working force in its factories, offices and stores, controls many millions more by lending them the money to buy its products, and, through its ownership of the media of mass communication, influences the thoughts, the feel­ings and the actions of virtually everybody. To parody the words of Winston Churchill, never have so many been manipulated so much by so few.”

„dass die Demokratie kaum in Gesellschaften gedeihen kann, in denen die politische und wirtschaftliche Macht zunehmend konzentriert und zentralisiert wird. Doch der technische Fortschritt hat zu einer solchen Konzentration und Zentralisierung der Macht geführt und tut dies auch weiterhin. Da die Maschinerie der Massenproduktion immer effizienter wird, wird sie tendenziell komplexer und teurer - und damit für den Unternehmer mit begrenzten Mitteln immer weniger verfügbar. Darüber hinaus kann die Massenproduktion nicht ohne Massenvertrieb funktionieren; der Massenvertrieb wirft jedoch Probleme auf, die nur die größten Produzenten zufriedenstellend lösen können. In einer Welt der Massenproduktion und des Massenvertriebs befindet sich der kleine Mann mit seinem unzureichenden Bestand an Betriebskapital in einem schweren Nachteil. Im Wettbewerb mit dem Großen verliert er sein Geld und schließlich seine Existenz als selbständiger Produzent; der Große hat ihn geschluckt. [...] In einer kapitalistischen Demokratie wie den Vereinigten Staaten wird sie von dem kontrolliert, was Professor C. Wright Mills die Machtelite genannt hat. Diese Machtelite beschäftigt direkt mehrere Millionen der Arbeitskräfte des Landes in ihren Fabriken, Büros und Geschäften, kontrolliert viele weitere Millionen, indem sie ihnen das Geld leiht, um ihre Produkte zu kaufen, und beeinflusst durch ihren Besitz der Massenkommunikationsmittel das Denken, die Gefühle und die Handlungen praktisch aller Menschen. Um die Worte von Winston Churchill zu parodieren: „Noch nie wurden so viele Menschen von so wenigen so sehr manipuliert.“

Treffer, Versenkt.

III Over-Organization

“They are normal not in what may be called the absolute sense of the word; they are normal only in relation to a profoundly abnormal society. Their per­fect adjustment to that abnormal society is a measure of their mental sickness. These millions of abnormally normal people, living without fuss in a society to which, if they were fully human beings, they ought not to be adjusted, still cherish "the illusion of indi­viduality," but in fact they have been to a great extent deindividualized. Their conformity is developing into something like uniformity.”

„Sie sind nicht im absoluten Sinne des Wortes normal, sondern nur im Verhältnis zu einer zutiefst abnormen Gesellschaft. Ihre perfekte Anpassung an diese anormale Gesellschaft ist ein Maß für ihre psychische Krankheit. Diese Millionen abnormal normaler Menschen, die ohne Aufhebens in einer Gesellschaft leben, an die sie sich, wenn sie vollwertige Menschen wären, nicht anpassen dürften, hegen immer noch „die Illusion der Individualität“, aber in Wirklichkeit sind sie weitgehend entindividualisiert worden. Ihre Konformität entwickelt sich zu so etwas wie Uniformität“.

– Das beschreibt bestens die letzten Jahre, besonders die Jahre der Plandemie.

„In politics the equivalent of a fully developed scientific theory or phi­losophical system is a totalitarian dictatorship.”

„In der Politik ist das Äquivalent einer voll entwickelten wissenschaftlichen Theorie oder eines philosophischen Systems eine totalitäre Diktatur.“

– Siehe Spielethorie und Schirrmachers Ego.

“An organiza­tion is neither conscious nor alive. Its value is instru­mental and derivative. It is not good in itself; it is good only to the extent that it promotes the good of the individuals who are the parts of the collective whole. To give organizations precedence over persons is to subordinate ends to means.”

„Eine Organisation ist weder bewusst noch lebendig. Ihr Wert ist instrumentell und abgeleitet. Sie ist nicht an sich gut; sie ist nur in dem Maße gut, wie sie das Wohl der Individuen fördert, die die Teile des kollektiven Ganzen sind. Organisationen den Vorrang vor Personen zu geben, bedeutet, den Zweck den Mitteln unterzuordnen.“

– Na viel Glück, das den heutigen Politikern klar zu machen, die den Markt über das Individuum und ganze Völker stellen.

IV Propaganda in a Democratic Society

“[…] no people in a precarious economic condition has a fair chance of being able to govern itself demo­cratically. Liberalism flourishes in an atmosphere of prosperity and declines as declining prosperity makes it necessary for the government to intervene ever more frequently and drastically in the affairs of its subjects.”

„[...] kein Volk, das sich in einer prekären wirtschaftlichen Lage befindet, hat eine faire Chance, sich selbst demokratisch zu regieren. Der Liberalismus gedeiht in einer Atmosphäre des Wohlstands und nimmt ab, wenn der abnehmende Wohlstand es notwendig macht, dass die Regierung immer häufiger und drastischer in die Angelegenheiten ihrer Untertanen eingreift.“

“Propaganda in fa­vor of action dictated by the impulses that are below self-interest offers false, garbled or incomplete evi­dence, avoids logical argument and seeks to influence its victims by the mere repetition of catchwords, by the furious denunciation of foreign or domestic scape­goats, and by cunningly associating the lowest pas­sions with the highest ideals, so that atrocities come to be perpetrated in the name of God and the most cynical kind of Realpolitik is treated as a matter of reli­gious principle and patriotic duty.[…] In their propaganda today's dictators rely for the most part on repetition, suppression and rationalization — the repetition of catchwords which they wish to be accepted as true, the suppression of facts which they wish to be ignored, the arousal and rationaliza­tion of passions which may be used in the interests of the Party or the State.”

„Die Propaganda zugunsten eines Handelns, das von Impulsen diktiert wird, die unterhalb des Eigeninteresses liegen, bietet falsche, verfälschte oder unvollständige Beweise an, vermeidet logische Argumente und versucht, ihre Opfer durch die bloße Wiederholung von Schlagwörtern zu beeinflussen, durch die wütende Anprangerung ausländischer oder inländischer Sündenböcke und durch die geschickte Verbindung der niedrigsten Leidenschaften mit den höchsten Idealen, so dass Gräueltaten im Namen Gottes verübt werden und die zynischste Art von Realpolitik als eine Angelegenheit des religiösen Prinzips und der patriotischen Pflicht behandelt wird. [...] Die heutigen Diktatoren stützen sich in ihrer Propaganda größtenteils auf Wiederholung, Unterdrückung und Rationalisierung - die Wiederholung von Schlagworten, die sie als wahr akzeptieren wollen, die Unterdrückung von Tatsachen, die sie ignorieren wollen, die Erregung und Rationalisierung von Leidenschaften, die im Interesse der Partei oder des Staates eingesetzt werden können.“

– Eine treffende Beschreibung der aktuellen Politik und der Regierung Merkel.

“In the democratic West there is economic censorship and the media of mass communication are controlled by members of the Power Elite.”

„Im demokratischen Westen gibt es eine wirtschaftliche Zensur und die Massenkommunikationsmittel werden von Mitgliedern der Machtelite kontrolliert.“

V Propaganda Under a Dictatorship

“In Hitler's words, the propagandist should adopt "a systematically one-sided attitude to­wards every problem that has to be dealt with." He must never admit that he might be wrong or that people with a different point of view might be even partially right. Opponents should not be argued with; they should be attacked, shouted down, or, if they be­come too much of a nuisance, liquidated.”

„Der Propagandist sollte“, so Hitler, “eine systematisch einseitige Haltung gegenüber jedem Problem einnehmen, das behandelt werden muss.“ Er darf niemals zugeben, dass er sich irren könnte oder dass Menschen mit einem anderen Standpunkt auch nur teilweise Recht haben könnten. Mit Gegnern sollte man nicht streiten, sondern sie angreifen, niederschreien oder, wenn sie zu lästig werden, liquidieren.

– Eine treffende Beschreibung der Plandemie und wie Medien und Politik agiert haben. Noch heute geben sie nicht zu, dass sie sich geirrt haben.

"only constant repetition will finally succeed in imprinting an idea upon the memory of a crowd."

„Nur durch ständige Wiederholung gelingt es schließlich, eine Idee in das Gedächtnis einer Menge einzuprägen.“

– Deutschland geht es gut! Das beste Deutschland aller Zeiten!

- Die nächste Pandemie kommt bestimmt, es ist nur eine Frage der Zeit.

VI The Arts of Selling

“A dictatorship, on the other hand, maintains itself by censoring or distorting the facts, and by appealing, not to reason, not to enlightened self-interest, but to passion and prej­udice, to the powerful "hidden forces," as Hitler called them, present in the unconscious depths of every human mind.”

„Eine Diktatur hingegen erhält sich aufrecht, indem sie die Tatsachen zensiert oder verzerrt und nicht an die Vernunft, nicht an das aufgeklärte Eigeninteresse, sondern an die Leidenschaft und das Vorurteil appelliert, an die mächtigen „verborgenen Kräfte“, wie Hitler sie nannte, die in den unbewussten Tiefen jedes menschlichen Geistes vorhanden sind.“

– Ja, Die EU zensiert und bezeichnet alles als rechts, was den Regierenden nicht in den Kram passt.

“Self-government is in inverse ratio to numbers. The larger the constituency, the less the value of any par­ticular vote. When he is merely one of millions, the individual elector feels himself to be impotent, a negligible quantity.”

„Die Selbstverwaltung steht in einem umgekehrten Verhältnis zur Zahl. Je größer die Wählerschaft ist, desto geringer ist der Wert einer einzelnen Stimme. Wenn er nur einer von Millionen ist, fühlt sich der einzelne Wähler als ohnmächtig, als eine vernachlässigbare Größe.“

“They make no attempt to educate the masses into becoming fit for self-government; they are content merely to manipulate and exploit them. For this pur­pose all the resources of psychology and the social sciences are mobilized and set to work. Carefully selected samples of the electorate are given "interviews in depth." These interviews in depth reveal the unconscious fears and wishes most prevalent in a given society at the time of an election.”

„Sie unternehmen keinen Versuch, die Massen zur Selbstverwaltung zu erziehen, sondern begnügen sich damit, sie zu manipulieren und auszubeuten. Zu diesem Zweck werden alle Ressourcen der Psychologie und der Sozialwissenschaften mobilisiert und zum Einsatz gebracht. Sorgfältig ausgewählte Stichproben der Wählerschaft werden „Tiefeninterviews“ geführt. Diese Tiefeninterviews geben Aufschluss über die unbewussten Ängste und Wünsche, die in einer bestimmten Gesellschaft zum Zeitpunkt einer Wahl am weitesten verbreitet sind.“

– Panikpapier, Nudging units. Kennen wir alles aus der Plandemie aus diversen Ländern.

VII Brainwashing

“For, ironically enough, the only people who can hold up indefinitely under the stress of modern war are psychotics. Individual insanity is immune to the consequences of collective insanity.”

„Denn ironischerweise sind die einzigen Menschen, die dem Stress des modernen Krieges auf Dauer standhalten können, Psychotiker. Der individuelle Wahnsinn ist immun gegen die Folgen des kollektiven Wahnsinns.“

– An der Spitze von Banken und Konzernen häufen sich soziopathische Verhaltensmuster. Möglicherweise auch in der Politik.

VIII Chemical Persuasion

Exkurs in die Geschichte der Psychopharmaka, von denen die meisten, wie Meprobamate und Iproniazid heute verboten sind.

IX Subconscious Persuasion

“In real life, life as it is lived from day to day, the individual can never be explained away.”

„Im wirklichen Leben, wie es von Tag zu Tag gelebt wird, lässt sich das Individuum nicht wegdiskutieren.“

Stimmt, dennoch glaubt man heute an Schwarmintelligenz und freiwillige Kooperation.

X Hypnopaedia

“Leider” funktioniert Lernen im Schlaf bis heute nicht wirklich.

XI Education for Freedom

“Lacking the ability to impose genetic uniformity upon embryos, the rulers of tomorrow's over-populated and over-organized world will try to impose social and cul­tural uniformity upon adults and their children.”

„Da sie nicht in der Lage sind, Embryonen genetische Einheitlichkeit aufzuzwingen, werden die Herrscher der überbevölkerten und überorganisierten Welt von morgen versuchen, Erwachsenen und ihren Kindern soziale und kulturelle Einheitlichkeit aufzuzwingen.“

1937 wurde von Mr. Fileneein Institut gegründet, dass sich der Erforschung von Propaganda verschrieben hatte.

„The Institute was closed in 1941. But even before the outbreak of hostilities, there were many persons to whom its activities seemed profoundly objectionable. Certain educators, for exam­ple, disapproved of the teaching of propaganda anal­ysis on the grounds that it would make adolescents unduly cynical. Nor was it welcomed by the military authorities, who were afraid that recruits might start to analyze the utterances of drill sergeants. And then there were the clergymen and the advertisers. The clergymen were against propaganda analysis as tend­ing to undermine belief and diminish churchgoing; the advertisers objected on the grounds that it might undermine brand loyalty and reduce sales.”

“Das Institut wurde 1941 geschlossen. Aber schon vor dem Ausbruch der Feindseligkeiten gab es viele Personen, denen seine Aktivitäten zutiefst unangenehm waren. Bestimmte Pädagogen lehnten beispielsweise den Unterricht in Propagandaanalyse mit der Begründung ab, dass er die Jugendlichen übermäßig zynisch machen würde. Auch die Militärbehörden waren nicht begeistert, da sie befürchteten, dass die Rekruten beginnen könnten, die Äußerungen der Drill-Sergeants zu analysieren. Und dann waren da noch die Geistlichen und die Werbefachleute. Die Geistlichen lehnten die Propagandaanalyse ab, da sie dazu neigte, den Glauben zu untergraben und den Kirchgang zu verringern; die Werbetreibenden lehnten sie mit der Begründung ab, dass sie die Markentreue untergraben und den Absatz verringern könnte.“

XII What Can Be Done?

“There could and, I think, there should be legislation to prevent political candidates not merely from spending more than a certain amount of money on their election campaigns, but also to prevent them from resorting to the kind of anti-rational propaganda that makes non­sense of the whole democratic process.”

“ Es könnte und sollte Gesetze geben, die politische Kandidaten nicht nur daran hindern, mehr als einen bestimmten Betrag für ihre Wahlkampagnen auszugeben, sondern sie auch daran hindern, auf die Art von antirationaler Propaganda zurückzugreifen, die den gesamten demokratischen Prozess ad absurdum führt.”

– Dabei hatte der Autor die Wahlplakate der Gründen, SPD und CDU für die Bundestagswahl von 2021 und 2025 noch gar nicht gesehen!

“Democracy and freedom will be the theme of every broadcast and editorial — but democracy and free­dom in a strictly Pickwickian sense. Meanwhile the ruling oligarchy and its highly trained elite of sol­diers, policemen, thought-manufacturers and mind-manipulators will quietly run the show as they see fit.”

„Demokratie und Freiheit werden das Thema jeder Sendung und jedes Leitartikels sein - aber Demokratie und Freiheit in einem strengen Pickwick'schen Sinne. In der Zwischenzeit werden die herrschende Oligarchie und ihre hochqualifizierte Elite aus Soldaten, Polizisten, Gedankenmanagern und Bewusstseinsmanipulatoren in aller Stille das Sagen haben, so wie sie es für richtig halten.“

– Klingt nach Tagesschau seit dem Ukraine Krieg

“Therefore, if you wish to avoid dictatorship by referendum, break up modern society's merely functional collectives into self-governing, voluntarily cooperating groups, capable of functioning outside the bureaucratic systems of Big Business and Big Government.”

„Wenn Sie also eine Diktatur durch Volksabstimmung vermeiden wollen, müssen Sie die rein funktionalen Kollektive der modernen Gesellschaft in selbstverwaltete, freiwillig kooperierende Gruppen auflösen, die in der Lage sind, außerhalb der bürokratischen Systeme von Big Business und Big Government zu funktionieren.“

Das versuchen immer mehr Menschen.

“Thus, it is a political axiom that power follows property. But it is now a historical fact that the means of production are fast becoming the monopolistic property of Big Business and Big Government. Therefore, if you believe in democracy, make arrangements to distribute property as widely as possible.”

„So ist es ein politisches Axiom, dass Macht dem Eigentum folgt. Es ist jedoch eine historische Tatsache, dass die Produktionsmittel schnell zum Monopoleigentum des Großkapitals und der Großregierung werden. Wenn Sie also an die Demokratie glauben, treffen Sie Vorkehrungen, um das Eigentum so weit wie möglich zu verteilen.“

Die Plandemie war die größte Unverteilungsaktion von unten nach oben.

“We know that it is unsafe to allow power to be concentrated in the hands of a ruling oligarchy;”

„Wir wissen, dass es unsicher ist, die Macht in den Händen einer herrschenden Oligarchie zu konzentrieren.”

In USA wählt man sie an die Macht und jubelt Menschen wie Musk und Trump zu. Unsere Politiker gehören auch nicht gerade der Unter- oder Mittelschicht an.

Peckham Experiment

Einige Dinge sind natürlich heute überholt. DDT als Wundermittel, das Menschen rettet? Mittlerweile dürfte es wohl mehr getötet haben, als die Mücken, die es vernichten sollten. Insgesamt jedoch, hat Huxley Großteils ins Schwarze getroffen. Von wegen, das ist alles überraschend, das konnte keiner ahnen. 1958 war das, was heute passiert schon klar und vorhersehbar! Leider sind Politiker anscheinend entweder Analphabeten und lesen keine Klassiker und sind somit wohl einfach nur ungebildet und dumm.

Vielleicht wollte Huxley aber auch nur die Selbstdenker warnen, was die Eliten und Eugeniker für sie geplant haben.

Das Buch gibt es online bei Archive.org

Full text of "Brave New World Revisited Huxley ( 1958)" oder auf Huxley.net