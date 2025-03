8. Equity: Easier Said Than Done / Eigenkapital: Leichter gesagt als getan

In Kapitel 8 erfährt man mehr darüber, die der Preis von Medikamenten bei Pfizer errechnet wird.

„The way we price our medicines is by calculating the value they bring to patients, to the healthcare system, and to society. Unlike what some may believe, good medicines reduce, rather than increase the cost of a healthcare system. We try to calculate this economic value.” (S. 107)

„Die Art und Weise, wie wir die Preise für unsere Medikamente festlegen, basiert auf der Berechnung des Wertes, den sie für die Patienten, das Gesundheitssystem und die Gesellschaft haben. Im Gegensatz zu dem, was manche glauben, senken gute Arzneimittel die Kosten des Gesundheitssystems, anstatt sie zu erhöhen. Wir versuchen, diesen wirtschaftlichen Wert zu berechnen.“ (S. 107)

Dieses Selbstverständnis der Pharmariesen ist interessant. Sie gehen zum einen davon aus, dass ihre Medikamente einen Mehrwert für den Patienten und das Gesundheitssystem bringen. Darüber lässt sich trefflich streiten. Nehmen wir einmal die Gentherapie Zolgensma von Novartis. Eine Behandlung kostete 1,9 Millionen Euro. Man war der Meinung, wenn man das Kind schon heilt, sollte man wenigstens den Umsatz von 5 Jahren Standardtherapie machen.[i] Es gab sogar eine Geld zurück Garantie. Die entsprechenden Werbeversprechen sind nicht mehr zu finden. Es sind Kinder an der Therapie erstorben.[ii]

Die Kosten eines Medikaments haben also nicht unbedingt etwas mit den Herstellungskosten zu tun. Wenn ein Medikament, das 1 EUR in der Herstellung kostet HIV heilen würde, würde man das gegen eine chronische jahrelange Behandlung gegenrechnen.

Im Falle der Plandemie wollte man aber aus ethischen Gründen faire Bezahlung einfordern.

„It sounded fair to me to match the low end of the already existing vaccine prices. No one could say we were using the pandemic as an opportunity to set prices at unusually high levels.” (S. 108)

„Es schien mir fair, sich an das untere Ende der bereits bestehenden Impfstoffpreise anzupassen. Niemand könnte behaupten, wir würden die Pandemie als Gelegenheit nutzen, um die Preise ungewöhnlich hoch anzusetzen.“ (S. 108)

Damit ist immer noch nicht geklärt, wie viel die Produktion tatsächlich kostet und wie hoch die Gewinmarge damit tatsächlich war. Pfizer steigerte seinen Gewinn 2021 um 95 Prozent.

„Der exorbitante Zuwachs geht hauptsächlich auf das Konto des COVID-Impfstoffs, der 2021 allein rund 36,8 Milliarden Dollar (2020: 154 Mio.) einspielte, davon 7,8 Milliarden Dollar im Heimatmarkt USA und knapp 29 Milliarden in den Auslandsmärkten. Daneben wirken die sonstigen Pfizer-Blockbuster geradezu blass, etwa der Gerinnungshemmer Eliquis® (Apixaban) mit 5,97 Milliarden Dollar Umsatz (+21 Prozent) oder das Brustkrebsmedikament Ibrance® (Palbociclib) mit 5,44 Milliarden (+1,0 Prozent).“[iii]

Für BioNTech blieb auch noch ein wenig eigener Gewinn von 10 Milliarden EUR übrig.[iv]

Ob das nach dem 50:50 Split war? Wurde da intern noch was umgebucht?

„We had a chance to gain back our industry’s reputation, which had been under fire for the last two decades. In the US, pharmaceuticals ranked near the bottom of all sectors, right next to the government, in terms of reputation.” (S. 108)

„Wir hatten die Chance, den Ruf unserer Branche wiederherzustellen, der in den letzten zwei Jahrzehnten unter Beschuss geraten war. In den USA rangierte die Pharmabranche in Bezug auf ihren Ruf am unteren Ende aller Sektoren, direkt neben der Regierung.“ (S. 108)

Ja, da sind sich auch wieder nur noch tiefer als zuvor, zusammen mit den Regierungen.

Man entschied wich bei Pfizer für 3 Preiskategorien basierend auf der Klassifizierung der Weltbank. (S. 109)

Einige Länder sind aber misstrauisch, weil die „mRNA Technologie zu dieser Zeit ungetestet war“. (S. 110)

Jetzt ist sie anscheinen an Milliarden von Menschen getestet. Die Meinungen gehen aber auseinander, ob es nun ein erfolgreicher oder erfolgloser Test war. Das kommt immer auf den jeweiligen Standpunkt an. Pfizer selbst sieht den Test an Milliarden Menschen an und für sich als Zeichen der Sicherheit, wie die Anwälte der Firma BioNTech in den Klagen der Impfgeschädigten immer wieder betonen.

Trump hat zwar nie bei Albert angerufen, aber sein Schwiegersohn Jared Kushner (S. 111). Jared kümmerte sich um zusätzliche 100 Millionen Impfdosen für die armen, unterversorgten Amerikaner.

Viel sagt Albert leider nicht zu seinen privaten Deals mit Flintenuschi aka Zensursula. Auf. S. 113 ruft er sie einfach mal an, um die Lieferzeitpläne ein wenig zu entspanne, weil die USA einen Export unter dem Defence Procurement Act (DPA) verbaten.

„Under the Defence Procurement Act (DPA), which was incorporated into our agreement with the US Government, we risked not only civil but also criminal prosecution if we exporte the vaccine outside the United States.” (S. 113)

„Gemäß dem Defence Procurement Act (DPA), der in unsere Vereinbarung mit der US-Regierung aufgenommen wurde, riskierten wir nicht nur eine zivilrechtliche, sondern auch eine strafrechtliche Verfolgung, wenn wir den Impfstoff außerhalb der Vereinigten Staaten exportieren würden.“ (S. 113)

„Der Defense Production Act (DPA) ist das wichtigste Instrument, das dem US-Präsidenten zur Verfügung steht, um die Wirtschaftstätigkeit auf die Prioritäten der nationalen Verteidigung auszurichten.

[…]

Das Gesetz wurde weiterentwickelt, um ein breiteres Spektrum von Themen im Zusammenhang mit der nationalen Sicherheit zu behandeln, darunter Naturkatastrophen, Energiesicherheit, Infrastruktur und öffentliche Gesundheit.

Das DPA war ein wichtiger Bestandteil der Bemühungen der Regierung, die Produktion und Verteilung von medizinischer Ausrüstung und Impfstoffen während der COVID-19-Pandemie im Inland sicherzustellen.“[v]

Und wieder militärische Maßnahmen, aber zumindest keine neuen, sondern recht alte Regeln aus dem kalten Krieg.[vi]

Das schafft Vertrauen.

Besonders zwischen Zensursula und Albert.

„I got to know President von der Leyen well through our discussions during the COVID crisis. We first spoke on the phone on January 5, 2021, regarding dose allocation. […] Over the coming months, I would build a close relationship with her through texts ans phone calls about the vaccine, virus variants, and manufacturing.” (S. 114)

„Ich habe Präsidentin von der Leyen durch unsere Gespräche während der COVID-Krise gut kennengelernt. Wir telefonierten zum ersten Mal am 5. Januar 2021 über die Dosisverteilung. [...] In den kommenden Monaten baute ich eine enge Beziehung zu ihr auf, indem ich Texte schrieb und mit ihr telefonierte, um über den Impfstoff, die Virusvarianten und die Herstellung zu sprechen.“ (S. 114)

Albert und Zensursula reden also über die Herstellung… Die EMA wusste von den DNA-Rückständen und hat das durchgewunken obwohl damit GMP und Auflagen nicht erfüllt waren.[vii] War das eines der Themen?

Persönlich trifft Albert die Uschi erst in Kapitel 9 (S. 141ff), als er mit ihr und dem Belgischen Premier Alexander De Croo, Özlem und Uğur die Puurs Fabrik besichtigt.[viii], [ix]

Die Flintenuschi ist übrigens nicht die Einzige, mit der Alber WhatsApp geschrieben hat, der WHO Tedros ist ein anderer. Und nicht nur Albert kommunizierte mit WhatsApp mit der WHO, der ganze Pfizer Stab machte es. (S. 116) Ich frage mich, wie dokumenten- und gerichtsfest WhatsApp Chats mit der WHO sind. Professionell ist anders, ich kenne das aber auch mit chinesischen Firmen, dass die gerne mit WhatsApp arbeiten, das scheint in asiatischen Gebieten verbreiteter zu sein.

Im Januar unterzeichnete Pfizer dann die Verträge mit COVAX (S. 117)

„Our vaccine was not approved in India despite the fact that in August 2020 we had submitted the same application to Indian regulators that we had submitted to all other countries in the world.” (S. 118)

Der Grund, warum Indien die modRNA nicht zugelassen hat war, dass Pfizer für Schäden haften sollte und das nicht wollte. Man verweigerte dem Konzern die Freistellung von Schadensersatzansprüchen. Das war Pfizer dann doch zu riskant und man verzichtete lieber komplett auf den indischen Markt.[x]

Bourla stellt das aber ein wenig anders dar:

„India is very protective of its generic drug industry and makes the registration of vaccines that are manufactured outside India very difficult.” (S. 118)

„Indien schützt seine Generikaindustrie sehr und macht die Zulassung von Impfstoffen, die außerhalb Indiens hergestellt werden, sehr schwierig.“ (S. 118)

Ganz abgesehen davon, dass es sich bei BNT162B2 nicht um ein Generikum handelt, stimmt wahrscheinlich zumindest die Aussage, dass Indien die Registrierung schwierig macht.

Immerhin hat Albert einen direkten Kontakt im Weißen Haus unter Biden: Jeff Zients.[xi] Die beiden hecken einen Biden Vaccine Marshall Plan aus (S. 126). Wer sich ein wenig mit dem Marshall Plan auseinandergesetzt hat weiß, dass dieser nicht zum Nutzen derjenigen ist, denen angeblich geholfen wird. Deutschland hat so einen Plan schon einmal zu schmecken bekommen. Aber auch hier gehen die Meinungen natürlich auseinander.

Albert möchte den armen Menschen des afrikanischen Kontinents mit seinem Wundermittel durch COVAX helfen, ABER seine Hilfsbereitschaft kennt Grenzen (die er in Indien nicht überschritten hat).

„In the US, the Public Readiness and Emergency Preparedness (PREP) Act provides broad protection to biopharmaceutical companies and others to make medicines and equipment used do combat against certain liabilities during the public health emergency. It also provides compensation to individuals if they suffer harm from these essential products. But most of these countries do not have these protections. […] We therefore had to discuss with governments solutions that were fair for both sides and would ensure that the company had appropriate liability protections given the unpreceded circumstances we were facing. To be clear, we have always had confidence that our vaccine is both safe and effective, but because of the sheer number of patients receiving our vaccine, individuals in countries around the world would blame our vaccine fpr health conditions that are completely unrelated to the vaccine, bring claims against us in numerous different courts, and put us at substantial financial risk.” (S. 127)

„In den USA bietet das PREP-Gesetz (Public Readiness and Emergency Preparedness) biopharmazeutischen Unternehmen und anderen Herstellern von Arzneimitteln und Ausrüstungen, die im Falle eines gesundheitlichen Notfalls eingesetzt werden, einen umfassenden Schutz. Es sieht auch Entschädigungen für Einzelpersonen vor, wenn diese durch diese wichtigen Produkte zu Schaden kommen. Die meisten dieser Länder verfügen jedoch nicht über diese Schutzmaßnahmen. [...] Wir mussten daher mit den Regierungen Lösungen erörtern, die für beide Seiten fair waren und dem Unternehmen angesichts der unvorhergesehenen Umstände, mit denen wir konfrontiert waren, einen angemessenen Haftungsschutz gewährleisteten. Um es klar zu sagen: Wir haben immer darauf vertraut, dass unser Impfstoff sowohl sicher als auch wirksam ist, aber aufgrund der großen Anzahl von Patienten, die unseren Impfstoff erhalten, würden Einzelpersonen in Ländern auf der ganzen Welt unseren Impfstoff für Gesundheitszustände verantwortlich machen, die in keinem Zusammenhang mit dem Impfstoff stehen, vor zahlreichen Gerichten gegen uns klagen und uns einem erheblichen finanziellen Risiko aussetzen.“ (S. 127)

„Und anderen Herstellern von Arzneimitteln“ wen meint er da wohl? Es gehen diverse Gerüchte, dass die Firmen nur ihren Namen hergegeben haben, die Produkte aber vom Militär gekommen wären. Einer der das behauptet ist RFK.[xii] Würde der PREP Act damit auch diese Militärischen Einrichtungen schützen?

Bourla behauptet immer noch, dass dieser Schutz notwendig ist, weil sonst irgendwer klagen könnte, er hätte wegen des Produktes einen Autounfall gehabt. [xiii] Vaccidents nach „Impfung“ waren durchaus ein Thema in 2021. Vielleicht spielt er darauf an.

Indem die „Impfstoffe“ über COVAX, also die WHO verteilt werden, erreicht Pfizer auch für Länder ohne ein PREP Act Äquivalent juristischen Schutz für die Plörre. (S. 128)

9. Navigating a Political Minefield / Navigieren in einem politischen Minenfeld

In diesem Kapitel erzählt Albert erst einmal, wie die Politiker bei ihm ein uns aus gehen. Der Prime Minister von Albanien wollte ihn persönlich treffen, Jonathan Nez, der Präsident der Navajo Nation hat wohl auch regelmäßig mit Bourla gesprochen, das japanische Staatsoberhaupt rief während eines US-Besuchs an. (S. 137) Der japanische Premier rief wegen der damaligen Olympiade an und Bourla bot dem IOC Präsidenten Thomas Bach an, die Athleten zu impfen.[xiv] (S. 138)

Es mutet schon ein wenig seltsam an, wenn Bourla Boris Johnson zu den erleuchteten/aufgeklärten Führern zählt. (S. 139) Albert telefoniert mit de Präsidenten von Mexiko und anderen Lateinamerikanischen Staaten und auch mit Brasiliens Präsident Bolsonaro. (S. 141)

Die Werte nach denen Bourla und sein Team angeblich handeln klingen gut, besser um wahr zu sein. Vielleicht sollte man ihn daran erinnern, sollte er jemals vor Gericht stehen.

„Take responsibility. Be accountable. Don’t try to hide. Figure out how to fix it and apologize directly. Explain what you have learned.” (S. 141)

„Übernimm Verantwortung. Sei rechenschaftspflichtig. Versuchen Sie nicht, sich zu verstecken. Finden Sie heraus, wie Sie das Problem beheben können und entschuldigen Sie sich direkt. Erklären Sie, was Sie gelernt haben.“ (S. 141)

Bisher lassen sowohl BioNTech als auch Pfizer diese Haltung leider nicht wirklich erkennen.

10. A Beacon of Hope / Ein Leuchtturm der Hoffnung

In Kapitel 10, dem Speck der Hoffnung (wenn Annalenchen das übersetzt hätte[xv]) erfahren wir mehr darüber, wie Israel zum Freiluftlabor wurde. Bibi rief an. Weil aber Mikael Dolsten und Bourla auch Juden sind, hatte man erst einmal Bedenken, weil das nach Bevorzugung aussah. Dr. Luis Jodar, der Medizinischer Direktor für Impfstoffe bei Pfizer, war aber begeistert, weil Israel die richtige Größe hatte und ein gut strukturiertes Gesundheitssystem. (S. 148)

Ron Dermer, Israels Botschafter in den USA und der israelische Berater für nationale Sicherheit machen daraufhin eine spontane Telefonkonferenz mit Albert. Ein paar Anwaltsgespräche später ist der Deal gemacht.

Pfizer Israel Deal Supplementary Agreements 829KB ∙ PDF file Download Download

Pfizer Israel Deal 3 Agreements + Amendments 1.94MB ∙ PDF file Download Download

https://t.me/SamFisherDatadrops/35316

„We would provide doses under the previously negotiated vaccine supply agreement, and in return Israel would commit to moving very fast and publishing the real-world efficacy data. […] In a little more than a week, we signed a research collaboration agreement with the Ministry of Health, and we formed a steering committee with epidemiologists from Israel, Pfizer, and Harvard University.” (S. 150)

„Wir würden Dosen im Rahmen der zuvor ausgehandelten Liefervereinbarung für den Impfstoff bereitstellen, und im Gegenzug würde sich Israel verpflichten, sehr schnell zu handeln und die realen Wirksamkeitsdaten zu veröffentlichen. [...] In etwas mehr als einer Woche unterzeichneten wir eine Vereinbarung zur Forschungszusammenarbeit mit dem Gesundheitsministerium und bildeten einen Lenkungsausschuss mit Epidemiologen aus Israel, Pfizer und der Harvard University.“ (S. 150)

Dumm nur, dass Israel 82% der Nebenwirkungen nicht nachgegangen ist, wegen technischer Störungen. In etwa eine zum PEI vergleichbare Situation. Sicherlich nur Zufall.

„Im Jahr 2021 erhielt das Gesundheitsministerium rund 345.200 Berichte über Nebenwirkungen des Coronavirus-Impfstoffs, die von Krankenhäusern und Gesundheitsorganisationen übermittelt wurden, so das Rechnungsprüfungsamt, aber nur 18 Prozent der Berichte wurden in der Datenbank des Ministeriums korrekt erfasst. Die übrigen 82 % der Meldungen gingen aufgrund von technischen Fehlern und Systemstörungen verloren.

Das Gesundheitsministerium hat es außerdem versäumt, weitere 33.000 von der Öffentlichkeit eingereichte Berichte über Nebenwirkungen zu bearbeiten, da es nur begrenzt in der Lage war, anonym eingereichte Berichte zu analysieren. Hinzu kommt, dass die Abteilung für Epidemiologie des Ministeriums wegen Personalmangels nicht in der Lage war, Meldungen zu prüfen und zu untersuchen, die identifizierende Details enthielten.“ [xvi]

Der Leser erfährt auch, warum Bourla nicht nach Israel einreisen durfte. Er war zwar Mitte Februar geimpft, aber die Frist nach der zweiten Impfung war noch nicht abgelaufen. (S. 152)

Auch als Netanyahu abgewählt wird, kommt Albert mit Bennett super gut klar. (S. 157)

Es gab wöchentliche Sitzungen mit den israelischen Wissenschaftlern (S. 157) und als man in Israel eine nachlassende Immunität beobachtet, gibt Pfizer eine entsprechende Pressemeldung raus.

„Wie aus den vom israelischen Gesundheitsministerium veröffentlichten Daten aus der Praxis hervorgeht, hat die Wirksamkeit des Impfstoffs bei der Verhinderung von Infektionen und symptomatischen Erkrankungen sechs Monate nach der Impfung abgenommen, obwohl die Wirksamkeit bei der Verhinderung schwerer Erkrankungen weiterhin hoch ist.“[xvii]

Nur… zur Verhinderung schwerer Erkrankungen war das Produkt, zumindest in der EU, nicht zugelassen.[xviii]

Albert diskutiert diese Daten anschließend in illustrer Runde mit Tony Fauci, Francis Collins, Rochelle Walensky, Janet Woodcock, Peter Marks, David Kessler, Mikael Dolsten, Katrin Jansen, Luis Jodar und weiteren Pfizer Wissenschaftlern. (S. 161)

Auf Seite 162 behauptet Albert dann noch allen Ernstes, dass BNT162B2 einen 93& Schutz vor Infektion und 97% Schutz vor schwerer Erkrankung bieten würde.

11. The Science of Trust / Die Wissenschaft des Vertrauens

In Kapitel 11 telefoniert Bourla dann doch mit Trump, der ihn fragt, ob er Probleme mit der FDA hat. (S. 166). Albert beginnt eine Telefonfreundschaft mit dem Chef von J&J Alex Gorsky, die selbst einen COVID-Impfstoff auf dem Markt gebracht hatten und auch keine wirklich vertrauenswürdige Vergangenheit haben. Man sieht sich genötigt einen Schwur zu veröffentlichen, der auch in Uğurs Buch erwähnt wird, dass man sich an die Regeln halten würde und ethisch handelt, blablabla. Ein PR Campagne, der COVID-Impfstoffhersteller zusammen mit anderen Impfstofffirmen, die gelogen haben wie Merck bei Gardasil oder GSK bei einem Mehrfachimpfstoff, der bei Säuglingen zur Hirnschwellungen führte.

„Neun CEOs unterzeichnen historische Erklärung, bei der Entwicklung der ersten COVID-19-Impfstoffe weiterhin die Sicherheit und das Wohlergehen geimpfter Personen zur obersten Priorität zu machen

Die CEOs von AstraZeneca (LSE/STO/NYSE: AZN), BioNTech (NASDAQ: BNTX), GlaxoSmithKline plc (LSE/NYSE: GSK), Johnson & Johnson (NYSE: JNJ), Merck (NYSE: MRK), außerhalb der USA und Kanadas bekannt als MSD, Moderna, Inc. (Nasdaq: MRNA), Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX), Pfizer Inc. (NYSE: PFE) und Sanofi (NASDAQ: SNY) gaben heute eine historische Erklärung ab, in der sie sich gemeinsam dazu verpflichten, die Integrität des wissenschaftlichen Prozesses zu wahren, während sie auf potenzielle globale Zulassungsanträge und Zulassungen der ersten COVID-19-Impfstoffe hinarbeiten.

Alle neun CEOs unterzeichneten die folgende Erklärung:

Wir, die unterzeichnenden biopharmazeutischen Unternehmen, möchten unser anhaltendes Engagement für die Entwicklung und Erprobung potenzieller Impfstoffe gegen COVID-19 in Übereinstimmung mit hohen ethischen Standards und soliden wissenschaftlichen Grundsätzen bekräftigen.

Die Sicherheit und Wirksamkeit von Impfstoffen, einschließlich potenzieller Impfstoffe gegen COVID-19, wird von Experten der Zulassungsbehörden auf der ganzen Welt, wie der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA), überprüft und festgelegt. Die FDA hat klare Richtlinien für die Entwicklung von COVID-19-Impfstoffen und klare Kriterien für deren mögliche Zulassung oder Genehmigung in den USA festgelegt. Die Richtlinien und Kriterien der FDA basieren auf den wissenschaftlichen und medizinischen Grundsätzen, die erforderlich sind, um die Sicherheit und Wirksamkeit potenzieller COVID-19-Impfstoffe eindeutig nachzuweisen. Insbesondere verlangt die Behörde, dass wissenschaftliche Nachweise für die behördliche Zulassung aus großen, qualitativ hochwertigen klinischen Studien stammen müssen, die randomisiert und beobachterblind sind, wobei angemessen konzipierte Studien mit einer signifikanten Anzahl von Teilnehmern aus verschiedenen Bevölkerungsgruppen erwartet werden.

In Anlehnung an die Leitlinien von Experten-Regulierungsbehörden wie der FDA bezüglich der Entwicklung von COVID-19-Impfstoffen, die mit bestehenden Standards und Praktiken übereinstimmen, und im Interesse der öffentlichen Gesundheit verpflichten wir uns:

Die Sicherheit und das Wohlergehen geimpfter Personen stets zu unserer obersten Priorität zu machen.

Auch weiterhin hohe wissenschaftliche und ethische Standards bei der Durchführung klinischer Studien und der Strenge der Herstellungsprozesse einzuhalten.

Nur dann eine Zulassung oder Notfallzulassung zu beantragen, wenn die Sicherheit und Wirksamkeit durch eine klinische Studie der Phase 3 nachgewiesen wurde, die so konzipiert und durchgeführt wurde, dass sie den Anforderungen von Aufsichtsbehörden wie der FDA entspricht.

Darauf hinzuarbeiten, eine ausreichende Versorgung und Auswahl an Impfstoffoptionen sicherzustellen, einschließlich solcher, die für den weltweiten Zugang geeignet sind.

Wir sind davon überzeugt, dass dieses Versprechen dazu beitragen wird, das Vertrauen der Öffentlichkeit in den strengen wissenschaftlichen und behördlichen Prozess zu stärken, mit dem COVID-19-Impfstoffe bewertet und letztendlich zugelassen werden.

Zusammen haben diese neun Unternehmen mehr als 70 neuartige Impfstoffe entwickelt, die dazu beigetragen haben, einige der komplexesten und tödlichsten Bedrohungen für die öffentliche Gesundheit weltweit zu beseitigen. Dies unterstreicht ihre Erfahrung in der klinischen Entwicklung und behördlichen Strenge sowie ihr langjähriges Engagement für die Patientensicherheit und die öffentliche Gesundheit.[xix]

Man spannt auch National Geographic für eine Charmoffensive ein mit einer Dokumentation namens „Mission Possible“, die von Pfizer bezahlt wurde. Das wird aber zumindest am Anfang der Doku transparent klar gestellt[xx], [xxi]

Pfizers Buch unter Albert Bourlas Name ist Teil dieser transparenten Charmeoffensive.

Epilog

Aus Sicht Pfizers spielt BioNTech nur eine untergeordnete Rolle. Aus Pfizers Sicht hat Pfizer BNT162B2 entwickelt, bzw. ab der Phase III Studie komplett übernommen. Auch die Entscheidungen, welches Konstrukt in die letzte Phase gehen sollte, hat Pfizer/Bourla getroffen.

Ich weiß nicht genau, ob das Buch geniales Marketing ist, weil viele Hersteller ein Buch geschrieben haben (das von J&J und Novavax kenne ich nicht, keine Ahnung, ob die auch eines geschrieben haben) oder ob Bourla hier authentisch seine Sichtweise darstellt. Hat Albert überhaupt das Buch geschrieben? Im Epilog steht, er hätte es im Sommer 2021 geschrieben und viele Pfizer Kollegen hätten Korrektur gelesen.

Wie auch immer, ich habe immer mehr das Gefühl, dass die Hersteller entweder sehr gute Fassaden für eine komplett geheim Militäraktion waren und/oder selbst an die Technologie glauben.

Wenn ich die Szenen bedenke, in denen Bourla beschreibt, wie der Pfizer Store crasht, weil so viele Mitarbeiter den „Science Will Win“ Merchandise kaufen wollen und wie Albert sich als jemanden beschreibt, der selbst an Wissenschaftler glaubt (S. 188), kann ich mir durchaus vorstellen, dass viele Angestellte bei Pfizer ihrer eigenen Propaganda zum Opfer gefallen sind. Vielleicht auch die Führungsebene.

Bourla beschreibt im Epilog, wie eine Firma durchaus eine Kraft des Guten sein kann (S. 188) und Firmen die ihrem Zweck treu bleiben am besten vorankommen. (S. 190) Dem stimme ich sogar zu.

Bourla bezeichnet sich nicht, wie Katalin oder Uğur als einen Gläubigen. Andererseits, so schlecht, wie er aktuell mittlerweile in Interviews aussieht, vermute ich, hat er sich tasächlich spritzen lassen.

Den Patienten in das Zentrum des Schaffens zu stellen kenne ich auch von Novartis Schulungen. Die oberen Ebenen glauben das vielleicht auch. Im Außendienst ging es weiterhin nur um Umsatz und Verkaufszahlen.

Letztendlich ist auch dieses Buch nur ein Abbild der damaligen Zeit, gefärbt durch Marketing und vielleicht auch wirklichen Glauben an das, was man Gutes tun wollte.

Problematisch ist, wie Bourla beschreibt, wie Politik und Wirtschaft Hand in Hand agiert haben.

„Getting all these stars to align – the science, the private sector, and the government – was the formula for our COVID-19 success and an imperative to resolve other crises in the future.” (S. 189)

„Die Ausrichtung all dieser Sterne – Wissenschaft, Privatsektor und Regierung – war die Formel für unseren Erfolg bei COVID-19 und eine Notwendigkeit, um andere Krisen in Zukunft zu lösen.“ (S. 189)

Denn, nun sind viele dieser Staatsführer zu Alberts Freunden geworden (S. 189).

Wenn die Staatsführer mit dem CEO der Firma, die das Unheil angerichtet hat, persönlich befreundet sind (S. 189), haben wir ein größeres Problem als gedacht.

Albert dankt brav Uğur und Özlem (S. 193), er äußert sich auch immer wertschätzend über sie. Eine große Rolle spielen sie in seinem Buch jedoch nicht.

Dieses Buch ist nur weiteres Puzzlestück von vielen.

[i] Novartis unveils investigation of infant’s death in European Zolgensma trial. (2019, April 22). Fiercepharma. Retrieved February 26, 2025, from https://www.fiercepharma.com/pharma/infant-s-death-eu-zolgensma-trial-launches-novartis-internal-probe

[ii] Figueiredo, M. (2021, November 3). Acute liver Failure warning added to Zolgensma label for SMA children. SMA News Today. https://smanewstoday.com/news/warning-acute-liver-failure-added-zolgensma-label/

[iii] Winnat, C. (2022, February 9). Geschäftsjahr 2021 : Milliarden-Gewinne dank Comirnaty® – Pfizer legt 95 Prozent zu. AerzteZeitung.de. https://www.aerztezeitung.de/Wirtschaft/Gelddruckmaschine-Comirnaty-Pfizer-legt-95-Prozent-zu-426671.html

[iv] tagesschau.de. (2022, March 30). BioNTech verdient 2021 mehr als zehn Milliarden Euro. tagesschau.de. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/biontech-2021-gewinn-umsatz-101.html

[v] Barkley, T. (2025, February 1). Defense Production Act (DPA): What it is, how it works, and role during COVID-19. Investopedia. https://www.investopedia.com/defense-production-act-dpa-5187806

[vi] Wikipedia contributors. (2025, February 1). Defense Production Act of 1950. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Defense_Production_Act_of_1950

[vii] Vitriol, D. V. (2023, December 26). Die EMA weiß, dass der DNase I - Verdau nicht funktioniert und hier sind die Dokumente, die das belegen. DrBine’s Newsletter. https://drbine.substack.com/p/die-ema-wei-dass-der-dnase-i-verdau

[viii] Statement by President von der Leyen, Prime Minister of Belgium De Croo, CEO of Pfizer Bourla, and co-founder and Chief Medical Officer of BioNTech Türeci, following the visit to the Pfizer manufacturing plant in Puurs, Belgium. (2021, April 23). Europäische Kommission. Retrieved February 26, 2025, from https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_21_1929

[ix] PubAffairs Bruxelles. (2021, September 7). Statement by President von der Leyen, Prime Minister of Belgium De Croo, CEO of Pfizer Bourla, and co-founder and Chief Medical Officer of BioNTech Türeci, following the visit to the Pfizer manufacturing plant in Puurs, Belgium - PubAffairs Bruxelles. https://www.pubaffairsbruxelles.eu/eu-institution-news/statement-by-president-von-der-leyen-prime-minister-of-belgium-de-croo-ceo-of-pfizer-bourla-and-co-founder-and-chief-medical-officer-of-biontech-tureci-following-the-visit-to-the-pfizer-manufactur/

[x] B. (2022a, March 3). Pfizer-Impfstoff in Indien: Keine Zulassung wegen Entschädigungsklausel. Berliner Zeitung. https://www.berliner-zeitung.de/news/studie-zu-impffolgen-gefordert-pfizer-zieht-antrag-auf-notfallzulassung-zurueck-li.214983

[xi] Wikipedia-Autoren. (2013, January 17). Jeffrey Zients. https://de.wikipedia.org/wiki/Jeffrey_Zients

[xii] Followers, M. 6. (n.d.). Kennedy: mRNA-Injektionen sind ein Projekt mit militärischem Ursprung [Video]. Rumble. https://rumble.com/v6n94w0-kennedy-mrna-injektionen-sind-ein-projekt-mit-militrischem-ursprung.html

[xiii] CNBC Television. (2025, February 18). Pfizer CEO Albert Bourla: Focusing on opportunities outside of vaccines with RFK Jr. [Video]. YouTube.

[xiv] Pfizer and BioNTech to provide COVID-19 vaccine doses for Olympic athletes at the 2020 Tokyo Games | Pfizer. (n.d.). https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-and-biontech-provide-covid-19-vaccine-doses-olympic

[xv] Gehrke, C. (2023, July 1). „Speck der Hoffnung“: Annalena Baerbock leistet sich Versprecher auf Englisch. Berliner Zeitung. https://www.berliner-zeitung.de/news/bacon-of-hope-speck-der-hoffnung-annalena-baerbock-leistet-sich-versprecher-auf-englisch-li.364908

[xvi] Ombudsman: Health Ministry didn’t check 82% of reports on COVID vaccine side effects. (2024, May 21). Times of Israel. Retrieved February 26, 2025, from https://www.timesofisrael.com/ombudsman-health-ministry-didnt-check-82-of-reports-on-covid-vaccine-side-effects/

[xvii] Pfizer and BioNTech provide update on booster program in light of the Delta-Variant | Pfizer. (n.d.). https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-and-biontech-provide-update-booster-program-light

[xviii] ANHANG I ZUSAMMENFASSUNG DER MERKMALE DES ARZNEIMITTELS https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2020/20201221150522/anx_150522_de.pdf

[xix] Biopharma leaders unite to stand with science. (2020, September 8). https://www.astrazeneca.com/media-centre/press-releases/2020/biopharma-leaders-unite-to-stand-with-science.html#!

[xx] Kenyon, S. (2021, March 11). Nat Geo’s “Mission Possible: The Race for a Vaccine,” captures history in the making. ABC7 Los Angeles. https://abc7.com/covid-vaccine-nat-geo-documentary-disney-plus/10406994/

[xxi] Pfizer. (2021, April 6). Mission possible: The race for a vaccine [Video]. YouTube.