2007 erschien folgende Paper:

Li HS, Liu Y, Li DF, Zhang RR, Tang HL, Zhang YW, Huang W, Liu Y, Peng H, Xu JQ, Hong KX, Shao YM. Enhancement of DNA vaccine-induced immune responses by a 72-bp element from SV40 enhancer. Chin Med J (Engl). 2007 Mar 20;120(6):496-502. PMID: 17439744. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17439744/

Ich werde hier meine persönlichen Highlights des Paper posten, also eine auf die gut verständlichen Highlights gekürzte Version, die ich gegebenenfalls mit (gemeinen) Kommentaren versehe. Macht euch selbst ein Bild, ob man das 2020 hätte wissen können/müssen oder ob man es wusste und SV40 kein Bug sondern ein Feature ist.

Einiges kann ich nicht wirklich lückenlos belegen, es sind nur Zufälle die auffällig sind und man genauer prüfen müsste. Keimzellen neuer Verschwörungstheorien, könnte man sagen.

Abstract

EN: Although DNA vaccine is considered as the next generation of vaccine, most DNA vaccine candidates are still suffering from the relatively weak immunogenicity despite the increased dosage of plasmid DNA administered.

DE: Obwohl DNA-Impfstoffe als die nächste Generation von Impfstoffen gelten, leiden die meisten DNA-Impfstoffkandidaten trotz der erhöhten Dosierung der verabreichten Plasmid-DNA immer noch unter einer relativ schwachen Immunogenität.

EN: Vector pDRVI1.0 was constructed through inserting the 72-bp element from the SV40 enhancer, which was reported promoting nuclear transport of plasmid DNA, to the upstream of cytomegalovirus enhancer/promoter region of the plasmid vector pVR1012.

DE: Der Vektor pDRVI1.0 wurde durch Einfügen des 72-bp-Elements aus dem SV40-Enhancer, von dem berichtet wurde, dass er den Kerntransport von Plasmid-DNA fördert, in die stromaufwärts gelegene Cytomegalovirus-Enhancer/Promotor-Region des Plasmidvektors pVR1012 konstruiert.

EN: Conclusions: The 72-bp SV40 enhancer element should be included in the DNA vaccine vector and RTV strain is a very efficient live vector for boosting immunization.

DE: Schlussfolgerungen: Das 72-bp-SV40-Enhancer-Element sollte in den DNA-Impfstoffvektor aufgenommen werden, und der RTV-Stamm ist ein sehr effizienter lebender Vektor zur Verstärkung der Immunisierung.

Schon das Abstract spoilert alles. DNA an und für sich, selbst als Impfung, bringt’s eigentlich nicht. Da dreht das Immunsystem nicht hoch. ABER, wenn man da SV40 Enhancersequenzen rein tut und das Genkonstrukt integriert, gibt es einen schön Messbaren Autoimmunangriff, den man euphemistisch als Verstärkung der Immunisierung beschreibt.

Einleitung

EN: Progress in this area recent years has made it possible to employ physical instruments exemplified by gene gun and in vivo electroporation or chemical formulations like cationic lipids and cationic polymers to efficiently deliver plasmid DNA into host cells. However, much less attention has been directed towards the intracellular barrier-the nuclear membrane and as a result much less progress has been made in transporting DNA vaccine plasmid into the nucleus from the cytoplasm.

DE: Fortschritte in diesem Bereich haben es in den letzten Jahren ermöglicht, physikalische Instrumente wie die Gen-Gun und die in vivo-Elektroporation oder chemische Formulierungen wie kationische Lipide und kationische Polymere einzusetzen, um Plasmid-DNA effizient in Wirtszellen einzubringen. Allerdings wurde der intrazellulären Barriere – der Kernmembran – viel weniger Aufmerksamkeit geschenkt, und infolgedessen wurden beim Transport von DNA-Impfstoff-Plasmiden in den Zellkern viel weniger Fortschritte erzielt.

LNPs bringen das Plasmid in die Zelle (neben anderen Methoden), aber so wirklich gut geht es nicht in den Zellkern. Es geht schon in den Zellkern, aber eben ineffizient und nicht so richtig schädlich für den Körper, weil und die messbare Immunreaktion nicht stark genug ist. Daher muss man die Effekte verschlimmern und die Gene direkt in den Zellkern bringen, damit sie da integrieren und auf unbekannte Zeit produziert werden.

EN: An alternative approach to achieve improved nuclear targeting of plasmid DNA is the inclusion of SV40 enhancer in the plasmid backbone.

DE: Ein alternativer Ansatz zur Verbesserung der nuklearen Zielgenauigkeit von Plasmid-DNA ist die Einbeziehung des SV40-Enhancers in das Plasmid-Rückgrat.

Wenn man einen SV40 Enhancer verbaut hat man zielgenauen Einbau in den Zellkern.

Das ist eigentlich nicht neu, das weiß man schon sehr, sehr lange ABER keiner hat das sonst so explizit einfach direkt in den Text geschrieben.

Vielleicht liegt das daran, dass Asiaten schlecht im Lügen sind und dieses Paper rein chinesisch ist.

EN: The 72-bp element from SV40 enhancer, in combination with the cytomegalovirus enhancer/promoter (CMV E/P) promoter, gave as much as a 20-fold increase in the expression level of exogenous gene in muscle in vivo in comparison with expression achieved with CMV E/P alone.

DE: Das 72-bp-Element aus dem SV40-Enhancer führte in Kombination mit dem Promotor des Cytomegalovirus-Enhancers/Promotors (CMV E/P) zu einer 20-fachen Steigerung des Expressionsniveaus des exogenen Gens im Muskel in vivo im Vergleich zur Expression, die mit CMV E/P allein erreicht wurde.

SV40 bringt das nutzlose, nicht menschliche, fremde Gen nicht nur in den Zellkern, wo es möglicherweise dauerhaft integriert, es erhöht sogar die Proteinproduktion um das 20fache in Kombination mit einem CMV Promotor. Ob in der Plörre auch ein CMV Promotor ist kann ich nicht sagen.

EN: These studies suggest potential application of this SV40 enhancer element in muscle-based gene therapy. Furthermore, incorporation of the 72-bp element in the plasmid backbone has almost no influence on the capacity for foreign genes and requires no additional process step for plasmid production. It is well known that DNA vaccination through intramuscular injection of naked plasmid DNA shares common gene delivery approach and gene expression mechanism with intramuscular plasmid gene therapy. Therefore the SV40 enhancer element-based gene delivery strategy has also shed light on the possibility of stimulating enhanced immune responses with DNA vaccine based on the 72-bp element-carrying plasmid vector.

DE: Diese Studien deuten auf eine mögliche Anwendung dieses SV40-Enhancer-Elements in der muskelbasierten Gentherapie hin. Darüber hinaus hat die Integration des 72-bp-Elements in das Plasmidrückgrat fast keinen Einfluss auf die Kapazität für Fremdgene und erfordert keinen zusätzlichen Prozessschritt für die Plasmidproduktion. Es ist bekannt, dass die DNA-Impfung durch intramuskuläre Injektion von nackter Plasmid-DNA einen gemeinsamen Ansatz für die Genübertragung und einen gemeinsamen Genexpressionsmechanismus mit der intramuskulären Plasmid-Gentherapie aufweist. Daher hat die auf dem SV40-Enhancer-Element basierende Genverabreichungsstrategie auch die Möglichkeit aufgezeigt, verstärkte Immunreaktionen mit einem DNA-Impfstoff auf der Grundlage des 72-bp-Element-tragenden Plasmidvektors zu stimulieren.

EN: In addition, we also tested the prime-boost regimen composed of gag DNA vaccine and recombinant vaccinia virus expressing the same gene. The vaccinia vector used in the present study was a replication-competent vaccinia virus vector, the Tiantan strain, which had played a major role in the smallpox-eradication campaign in China.

DE: Zusätzlich testeten wir auch das Prime-Boost-Schema, das aus einem gag-DNA-Impfstoff und einem rekombinanten Vacciniavirus besteht, das dasselbe Gen exprimiert. Der in der vorliegenden Studie verwendete Vaccinia-Vektor war ein replikationskompetenter Vacciniavirus-Vektor, der Tiantan-Stamm, der bei der Ausrottung der Pocken in China eine wichtige Rolle gespielt hatte.

Ich hätte da eine Frage. Kann es sein, dass eine Pockenimpfung, z. Bsp. der klassischen Pockenimpfung im off-label Einsatz gegen MPOX die Plörre geboostet hätte wie in diesem Paper? Eine erneute Impfung mit der modRNA-Plörre in neuen Variationen boostete ja auch die Produktion des ursprünglichen Wuhan-1 Antikörpers.

Kann da mal einer genauer drauf schauen, ob das genetisch ähnlich gelaufen wäre wie in diesem Paper?!

Könnte es sein, dass die abgesoffene MPOX Plandemie Teil des Plans war, um die DNA-Impfung noch mal zu bossten?

Ich lasse nur meiner Phantasie freien Lauf.

Das gag-Gen ist aus HIV.

gag (group specific antigen): Das gag-Gen kodiert für die Proteine des Kapsids (p7, p24 und p17).

Genetisch bin ich da raus. Ich weiß nur, dass auch im Spike-Protein diverse HIV-Sequenzen verbaut sind.

Im Pradham Paper, das mittlerweile auch nicht mehr al Preprint zu bekommen ist, daher habe ich es in die Fußnoten hochgeladen, wurde eine solche Sequenz im Spike Protein gefunden:

Pradham schreibt:

EN: This uncanny similarity of novel inserts in the 2019- nCoV spike protein to HIV-1 gp120 and Gag is unlikely to be fortuitous.

DE: Diese verblüffende Ähnlichkeit der neuartigen Einfügungen im nCoV-Spike-Protein von 2019 mit HIV-1 gp120 und Gag ist wahrscheinlich kein Zufall.

Für die Pockenimpfung, die man den Menschen aufschwatzen wollte, sollte in der EU Imvanex eingesetzt werden:

EMA empfiehlt Imvanex ab 12 Jahren | APOTHEKE ADHOC

Gegen Affenpocken nicht sonderlich nützlich

Gegen Affenpocken nur wenig wirksam | PZ – Pharmazeutische Zeitung

Das war aber vielleicht gar nicht der tatsächliche Grund für diesen Pockenimpfstoff. Ich weiß zu wenig über Imvanex und weiß nicht, was da alles verbaut ist. Ich kann daher nicht beurteilen, ob dieser Stamm die gleiche Wirkung hat/hätte wie der Stamm aus diesem Paper. Aber wenn… Dann war auch MPOX von Anfang an Teil des Plans?Dann wäre auch die Art und Weise wie BNT162B2 konstruiert wurde kein Bug sondern ein Feature und müsste in Kombination mit den Wirkverstärkungen mittels anderer Impfstoffe betrachtet werden, was mögliche Schadwirkungen angeht.

Da muss man genetisch genau rein schauen. Das ist nur eine Idee, die ich selbst nicht prüfen kann, weil ich Genetik nur im Grundstudium hatte und nur die Basics gelernt habe.

Diskussion

EN: Plasmid DNA located in the cytoplasm has essentially unrestricted access to the nuclear compartment during cell division, but in non-dividing cells specialized nuclear entry mechanisms are needed. New techniques for evaluating and enhancing entry into the nucleus have recently been described and reviewed. It is now clear that a large part of the increased expression caused by the SV40 DNA is a result of nuclear targeting.

DE: Plasmid-DNA, die sich im Zytoplasma befindet, hat während der Zellteilung im Wesentlichen uneingeschränkten Zugang zum Kernkompartiment. In sich nicht teilenden Zellen sind jedoch spezielle Mechanismen für den Eintritt in den Kern erforderlich. Kürzlich wurden neue Techniken zur Bewertung und Verbesserung des Eintritts in den Kern beschrieben und überprüft. Es ist nun klar, dass ein großer Teil der durch die SV40-DNA verursachten erhöhten Expression auf das Targeting im Zellkern zurückzuführen ist.

EN: We hypothesized that the 72-bp SV40 enhancer element, when incorporated in the DNA vaccine construct, was capable of enhancing the immunogenicity of the DNA vaccines through improving the nuclear import efficiency. The immunization results described in this article have proved our hypothesis-both the humoral and cellular immune responses were significantly improved in mice after the SV40 enhancer was included in the DNA construct.

DE: Wir stellten die Hypothese auf, dass das 72-bp-SV40-Enhancer-Element, wenn es in das DNA-Impfstoffkonstrukt integriert wird, die Immunogenität der DNA-Impfstoffe durch Verbesserung der Kernimport-Effizienz steigern kann. Die in diesem Artikel beschriebenen Immunisierungsergebnisse haben unsere Hypothese bestätigt – sowohl die humorale als auch die zelluläre Immunantwort waren bei Mäusen signifikant verbessert, nachdem der SV40-Enhancer in das DNA-Konstrukt integriert wurde.

Diese euphemistisch als durch Kernimport verbesserte Immunantwort ist Stoff 9. Klasse, mal wieder.

Auch die Chinesen haben in der 9. Klasse anscheinend nicht aufgepasst.

EN: […] the single-copy 72-bp element from the SV40 enhancer can be applied in both optimal design of novel vaccines and fast improvement of existing vaccine constructs without additional safety or cost concerns. This is of especial importance for DNA vaccination applications that involve muscular injection as the major delivery approach. Furthermore, the 72-bp element has negligible negative effect on the plasmid stability, capacity for foreign sequence as well as the manufacture process and cost.

DE: […] das 72-bp-Einzelkopieelement aus dem SV40-Enhancer kann sowohl für das optimale Design neuer Impfstoffe als auch für die schnelle Verbesserung bestehender Impfstoffkonstrukte ohne zusätzliche Sicherheits- oder Kostenbedenken eingesetzt werden. Dies ist besonders wichtig für DNA-Impfungen, bei denen die Injektion in den Muskel der Hauptansatz für die Verabreichung ist. Darüber hinaus hat das 72-bp-Element vernachlässigbare negative Auswirkungen auf die Plasmidstabilität, die Kapazität für Fremdsequenzen sowie den Herstellungsprozess und die Kosten.

Wie praktisch, kann in jedes Plasmid verbaut werden und stört nicht und ist billig. Win-win-win! Außer für denjenigen, der die Plörre verabreicht bekommt.

EN: DNA prime-live recombinant virus boost regimens are now widely used to achieve more ideal immunization outcomes and to avoid the anti-vector immunity induced by repeated inoculation of live vectors. Tiantan vaccinia virus is the major vaccine strain in China’s smallpox eradication program. Its safety profile in the largest population of the world was well recorded through decades of inoculation in about one billion people. Our data demonstrated that vaccinia virus Tiantan strain is an excellent live vector that could be employed to develop an efficient booster immunogen for DNA vaccination. DNA vaccine prime, recombinant Tiantan vaccinia boost strategy, represents a very promising vaccine approach not only against AIDS but also against other infectious and malignant diseases.

DE: DNA-Prime-Live-Rekombinante-Virus-Boost-Therapien werden heute häufig eingesetzt, um idealere Immunisierungsergebnisse zu erzielen und die durch wiederholte Inokulation lebender Vektoren induzierte Anti-Vektor-Immunität zu vermeiden. Das Tiantan-Vaccinia-Virus ist der wichtigste Impfstoffstamm im chinesischen Pockenausrottungsprogramm. Sein Sicherheitsprofil in der größten Bevölkerung der Welt wurde durch jahrzehntelange Impfungen bei etwa einer Milliarde Menschen gut dokumentiert. Unsere Daten zeigen, dass der Tiantan-Stamm des Vacciniavirus ein hervorragender lebender Vektor ist, der zur Entwicklung eines effizienten Auffrischungsimpfstoffs für die DNA-Impfung eingesetzt werden könnte. Die Strategie der DNA-Impfstoff-Grundimmunisierung und der rekombinanten Tiantan-Vaccinia-Auffrischungsimpfung stellt einen vielversprechenden Impfstoffansatz nicht nur gegen AIDS, sondern auch gegen andere Infektions- und Krebserkrankungen dar.

Fazit:

Die Autoren geben offen zu: ohne SV40 Enhancer sind DNA-Impfstoffe nutzlos.

Die Autoren geben offen zu: Mit SV40 integriert das Produkt in den Zellkern, was erst zur ausreichenden Immunreaktion führt. Die Integration ist somit kein Bug sondern ein Feature, dass zu Autoimmunreaktionen führt, die man als nützlich ansieht, warum auch immer.

Die Autoren wechseln in der Bezeichnung der “Therapie” zwischen “Impfung” und “Gentherapie”. Mal wird dieses Produkt als “DNA-Impfung” mal als intramuskuläre “Gentherapie” bezeichnet. Die Begriffe scheinen synonym verwendet zu werden.

Auffrischungsimpfung mittels aktiver Immunisierung mit modifizierten Pockenimpfstoffen riecht fishy und macht mich nach der MPOX Hysterie misstrauisch. Diese Pockenimpfstoffe sollte man auch mal Sequenzieren und schauen, was wirklich drinnen ist. Vielleicht spielt mir meine Phantasie aber auch nur einen Streich und es ist nur eine Korrelation ohne Kausalität.

War das Spike-Protein teilweise Teil eines gescheiterten HIV Impfstoffs nach diesem Modell? Ich kann jetzt zumindest verstehen, wie und warum diese Theorie aufkam, neben der Baric war’s Variante.

Ist der für BNT162B2 verwendete Vektor ein alter Gentherapievektor von Pfizer?