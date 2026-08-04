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4h

Danke für das Aufzeigen dieser Herangehensweise! Bei https://substack.com/@stopthoseshots/note/c-306517251?r=31oy60 richtet sich die KI zu Fußnote 11 selbst. Die Halluzination ist in ihrer Perfektion entsetzlich erschreckend.

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1 reply by DrBines verbales Vitriol
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