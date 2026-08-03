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1h

Danke! Interessanter Ansatz, aber ein paar Mal ist die KI durchgegangen. Diversität im Portfolio war nicht, Haftung auch nicht - es gab ja die Muster aus USA und Israel, Australien war auch weit vorn. Die sind wortident. Mit Pressemitteilung Nr. 86/2026 des EuGH ist klar, dass das Vorgehen der EU-Kommission rechtswidrig intransparent war.

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1 reply by DrBines verbales Vitriol
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