Aktuell entspinnt sich ein Cyberkrimi um zwei Artikel, die die aktuell verfügbaren Daten zu COVID-Spritzen und Krebs zu einem Übersichtsartikel (Review) zusammengefasst haben.

Ein Übersichtsartikel enthält keine neuen Daten sondern fasst nur zusammen, was verstreut in der Literatur zu finden ist. Der Artikel enthält also keine neue Daten, ermöglicht aber einen Überblick, wie schlimm die Lage ist, indem man einen größeren Gesamtüberblick über eine Problemzone bekommt.

Krebs ist ein heißes Thema. Die verwendeten Chemikalien wurden nie darauf getestet, ob sie Krebs auslösen.

Wenn nun ein krebsauslösenden Produkt Milliarden Menschen verabreicht wurde, weil die Hersteller sich auf nicht zutreffende Regelwerke (Impfung statt Gentherapie) aus juristischen Gründen berufen haben, und dadurch die Biologie ignoriert haben, ist das noch mal eine ganze andere Hausnummer als DNA-Produktionsrückstände.

Die erste Publikation:

COVID vaccination and post-infection cancer signals: Evaluating patterns and potential biological mechanisms

fasst 69 Publikationen von Januar 2020 bis Oktober 2025 zusammen: 66 Artikel, die “333 Patienten in 27 Ländern beschreiben, 2 retrospektive Bevölkerungsstudien (Italien: ~300.000 Kohorte und Korea: ~8,4 Millionen Kohorte), die die Krebsinzidenz und Mortalitätstrends in geimpften Bevölkerungsgruppen quantifizierten, sowie eine Längsschnittanalyse von ~1,3 Millionen US-Militärangehörigen, die den Zeitraum vor und nach der Pandemie umfasste.”

Die zweite Publikation ist: Hypothesis: HPV E6 and COVID spike proteins cooperate in targeting tumor suppression by p53

Irgendjemand fand dieses und das zweite Paper wohl so gefährlich, dass er die Zeitschrift mit einer DDoS Attacke angegriffen hat, als wenn das langfristig etwas aufhalten könnte.

DDoS (Distributed Denial of Service) ist ein eine Form des Cyberangriffs, bei welchem ein Server oder Netzwerk mit einer Flut von Anfragen überlastet wird, so dass er für normale Nutzer nicht mehr erreichbar ist.

“Im Dezember 2025 und Januar 2026 wurde unser Server Opfer eines böswilligen Cyberangriffs, der dem FBI gemeldet wurde. Die Angriffe dauern seitdem an.

Die dunkle Seite von PubPeer: Es besteht der Verdacht, dass bestimmte Personen, die mit PubPeer in Verbindung stehen, an cyberkriminellen Aktivitäten beteiligt waren, darunter das Hacken von Servern, das Offline-Schalten von Zeitschriften-Websites und die Verwendung illegaler Praktiken, um die Google-Suchergebnisse für Zeitschriften und Wissenschaftler zu beeinflussen. Wir stehen derzeit mit den Bundesbehörden in Kontakt, um die Verdächtigen zu ermitteln.”

Aus diesem Grund haben die Autoren, beides wissenschaftliche Schwergewichte, die Paper über Substack bzw. google drive online gestellt.

Wir haben hier nun einen klassischen Streisand Effekt, bei welchem der Versuch der Informationsunterdrückung das genaue Gegenteil verursacht.

Das dritte Paper, das ich in diesem Artikel erklären werden ist: SARS-CoV2 and Anti-COVID-19 mRNA Vaccines: Is There a Plausible Mechanistic Link with Cancer? https://www.mdpi.com/2072-6694/17/23/3867

COVID vaccination and post-infection cancer signals: Evaluating patterns and potential biological mechanisms

Der Übersichtsartikel fasst 69 Publikationen von Januar 2020 bis Oktober 2025 zusammen: 66 Artikel, die “333 Patienten in 27 Ländern beschreiben, 2 retrospektive Bevölkerungsstudien (Italien: ~300.000 Kohorte und Korea: ~8,4 Millionen Kohorte), die die Krebsinzidenz und Mortalitätstrends in geimpften Bevölkerungsgruppen quantifizierten, sowie eine Längsschnittanalyse von ~1,3 Millionen US-Militärangehörigen, die den Zeitraum vor und nach der Pandemie umfasste. […] Es zeigten sich mehrere wiederkehrende Themen: (1) ungewöhnlich schnelles Fortschreiten, Wiederauftreten oder Reaktivierung einer bereits bestehenden indolenten oder kontrollierten Erkrankung, (2) atypische oder lokalisierte histopathologische Befunde, einschließlich Beteiligung von Impfstellen oder regionalen Lymphknoten, und (3) vermutete immunologische Zusammenhänge zwischen akuter Infektion oder Impfung und Tumorruhe, Immunflucht oder Veränderungen der Mikroumgebung.”

Die Autoren können in der Literatur genau das belegen, was Hausärzte und Fachärzte beobachten, “ungewöhnlich schnelles Fortschreiten”, welches Umgangssprachlich als Turbokrebs bezeichnet wird, kuriose pathologische Befunde, wie sie auch Ute Krüger seit Jahren berichtet und dass eine Ursache wohl das geschädigte Immunsystem ist, was umgangssprachlich VAIDS genannt wird.

In den von der Food and Drug Administration (FDA) veröffentlichten Beipackzetteln für COVID-19-Impfstoffe [12–15] wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Impfstoffe weder auf Karzinogenität oder Genotoxizität untersucht wurden, noch wurden sie nach mehreren Impfdosen und Auffrischungsimpfungen oder in Kombination mit einer nachfolgenden SARS-CoV-2-Infektion untersucht.

Steht auch in den australischen Daten, von denen ich oben Bilder eingefügt habe. Neu ist das nicht.

Die PD-L1-Hochregulation ohne Checkpoint-Inhibitor-Therapie ist jedoch im Allgemeinen mit einer verstärkten Immunumgehung des Tumors und einer erhöhten Resistenz gegenüber der durch T-Zellen vermittelten Zytotoxizität verbunden, was Fragen hinsichtlich der biologischen Interpretation dieser Ergebnisse aufwirft.

Die Autoren teilen meine Meinung zum angeblichen Zusatznutzen der modRNA bei Krebs, die somit eigentlich das Gegenteil von dem belegt, was die Medien behaupten.

Wir wollten (i) bösartige Tumoren, die zeitnah nach einer Impfung oder Infektion gemeldet wurden, kategorisieren, (ii) zeitliche und klinische Muster über verschiedene Tumorarten hinweg hinsichtlich relevanter Signale bei Patienten, die COVID-Impfstoffen ausgesetzt waren, bewerten und (iii) plausible immunologische und molekulare Mechanismen skizzieren, die diesen Phänomenen zugrunde liegen könnten.

Dann das übliche linguistische hedging, also das sprachliche weichspülen der Daten, weil es unmöglich ist, alle Unwägbarkeiten abzuschätzen und Korrelation keine Kausalität ist.

Auch wenn die Anzahl der Studien oder deren zeitlicher Zusammenhang keinen Kausalzusammenhang begründen, ist es nun von dringender Bedeutung zu verstehen, ob diese Zusammenhänge Zufall, eine Immundysregulation oder einen umfassenderen biologischen Effekt darstellen, der Infektionen, Impfungen und die Entstehung von Krebs miteinander verbindet.

Die meisten Daten gibt es natürlich zu jenen Produkten, die am verbreitetsten eingesetzt wurden:

Die Autoren haben die in der Literatur beschriebenen Tumorarten als Tortendiagramm visualisiert und nach Impfung, Infektion und Kombinationen prozentual berechnet.

Schon rein farblich gibt es nur nach Infektion kein Orange, kein Rosa, kein Grün und kein Hellblau, also keine Lymphome, Leukämien, Sarkome und Sonstige. Das ist schon ein wenig auffällig.

Die Autoren gehen in der Arbeit auf diverse Fälle noch mal im Einzelnen ein. Wen diese Fälle interessieren, sollte das Original lesen und sich die pathologischen Bilder anschauen.

Lymphome (umgangssprachlich Lymphdrüsenkrebs) kommen also laut den bunten Totendiagrammen (die waren Orange) nach Injektion häufiger vor und nach Infektion gar nicht. Die Autoren haben sich einen Typ Lymphom (non-Hodgkin lymphoma (NHL)) genauer angeschaut:

Ich war immer der Meinung, echte Ergebnisse sieht man in den Rohdaten, da braucht man keine Statistik. Das scheint mir ein solcher Fall zu sein.

Die Autoren haben eine Vermutung, woher die erhöhte Krebshäufigkeit kommen könnte: Eine starke Immunstimulation kann die Immunüberwachung latenter Krebszellen außer Kraft setzen und eine Tumorhyperprogression auslösen.

Laborstudien haben gezeigt, dass das Spike-Protein, unabhängig davon, ob es durch Infektion oder durch Impfung produziert wird, biologische Aktivitäten [110, 145, 152–158] mit onkogenem Potenzial [159–161] aufweist. […] Es wurde auch berichtet, dass das Spike-Protein DNA-Schäden verursacht [160, 164, 165] und den p53-Signalweg unter oxidativem Stress modifiziert [164, 166].

Für Leser meiner Artikel nichts Neues, aber in diesem Übersichtsartikel noch mal offiziell zitierfähig zusammengefasst.

Es wurde berichtet, dass das von den Impfstoffen produzierte Spike-Protein nach der Impfung wochen-, monate- und sogar jahrelang [109, 110, 116, 167–170] bestehen bleibt und somit eine potenzielle Langzeitaktivität in den Zellen bewirkt. […] Daher könnte die chronische Exposition gegenüber einem Wirkstoff mit biologischer Aktivität, der den Zellzyklus und die DNA-Schadensreaktionswege stört, einen neuen ätiologischen Faktor für Krebs darstellen.

Auch nicht neu, aber hier im Gegensatz zu meinen Artikeln zitierfähig.

Rückstände von DNA in Biologika sind ein bekanntes und anerkanntes Nebenprodukt der Impfstoffherstellung, für das die FDA und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Grenzwerte festgelegt haben, allerdings nur für nackte DNA, nicht für LNP-gekapselte DNA [173]. Die DNA-Verunreinigungen in mRNA-Impfstoffen entstehen als Nebenprodukt der In-vitro-Transkription [174] und können doppelsträngige DNA (dsDNA), abortive RNAs und RNA:DNA-Hybride umfassen [103, 174]. Sie werden von Nanolipiden eingekapselt, was einen stabileren und effizienteren Zugang zu den Zellen ermöglicht und das Risiko einer Integration erhöht [128, 175, 176]. Darüber hinaus überschreiten die Rest-DNA-Mengen in den mRNA-Impfstoffformulierungen [103–108] aus dem Herstellungsprozess selbst die festgelegten Grenzwerte für nackte DNA. In Studien wurde die Transfektionseffizienz von nackter DNA direkt mit der von LNP-gekapselter DNA verglichen und gezeigt, dass die Integration von lipidbasierter Transfektion signifikant höher ist als bei nackter DNA [175]. Darüber hinaus ist bekannt, dass Skelett- und Herzmuskeln in vivo (sogar nackte Plasmid-DNA) aufnehmen [177–179]. Bemerkenswert ist, dass eine Studie zu Herztumoren in der Zeit nach COVID sowohl einen Anstieg der Tumorinzidenz um 1,5 % als auch die Expression von Spike-Proteinen in den Tumoren zeigte, insbesondere in denen, die mit einer Impfung in Verbindung standen [86].

Auch in klassischen Impfungen sind die DNA-Rückstände jenseits der WHO Grenzwerte. Ob die bei klassisch geimpften Kindern auch in Skelett und Herzmuskeln gehen?

Fremde DNA, insbesondere wenn sie in hochentzündlichen LNPs [182] verabreicht wird, kann angeborene Immunerkennungswege aktivieren, darunter das zytosolische cGAS–STING und das endosomale Toll-like-Rezeptor 9 (TLR9), was zu Typ-I-Interferon- und entzündlichen Zytokinreaktionen führt [183, 184].

Auch das ist nicht neu, aber in diesem Übersichtsartikel auch abgehandelt. Ein schöner Rundumschlag.

Die Grenzwerte für DNA-Verunreinigungen wurden für nackte DNA festgelegt, nicht für LNP-gekapselte DNA, die leicht eindringen kann [185]. Lipidbasierte Verabreichungsmethoden verbessern die zelluläre Aufnahme und intrazelluläre Persistenz von DNA-Fragmenten. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Insertionsmutagenese, die zu möglichen genomischen Umlagerungen sowie zur Integration und Expression von persistenten Spike-Proteinen, zur Störung der normalen Genregulation sowie zur möglichen Aktivierung protoonkogener Signalwege oder zur Inaktivierung von Tumorsuppressoren führen kann. Tatsächlich zeigen In-vitro-Studien, dass die genomische Integrationsrate bei ursprünglich transfizierten Zellen mit lipidbasierten Verabreichungssystemen bei ~1–10 % liegt [120]. Es wurden keine Studien durchgeführt, die belegen, dass der Gehalt an DNA-Verunreinigungen in den Impfstoffen für die Transfektion von Zellen unzureichend ist, und es gibt auch keine Studien, die die Möglichkeit einer Integration ausschließen.

Hypothesis: HPV E6 and COVID spike proteins cooperate in targeting tumor suppression by p53

HPV zielt über sein viruskodiertes Protein E6 und das zelluläre E6-assoziierte Protein (E6-AP) auf das Tumorsuppressorprotein p53 ab, um dieses abzubauen, und trägt so nach einer HPV-Infektion zur Entstehung von Krebs bei.

Neuere Erkenntnisse zu dieser Hypothese stammen aus Studien, die darauf hindeuten, dass (1) das Spike-Protein von SARS-CoV-2 die p53-Funktion unterdrücken könnte, (2) Krebs mit mRNA-Impfstoffen in Verbindung gebracht wird, die Spike produzieren, und (3) Dr. Patrick Soon Shiong einen Fall eines Patienten erwähnt, der HPV-assoziierten Kopf-Hals-Krebs überlebt hatte, bei dem jedoch nach einer COVID-mRNA-Impfung ein Tumorrezidiv einschließlich Lebermetastasen auftrat.

Das mit p53, dem Wächter der Zelle, ist nicht neu, das kennen Leser meiner Artikel schon lange. P53 ist an diversen Prozessen in der Zelle beteiligt, nicht nur an Krebs obwohl da auch der SV40 Promotor eine Rolle spielt.

Die derzeitige Hypothese lautet daher, dass viral kodierte Proteine wie HPV-E6 oder SARS-COV-2 Spike bei der Unterdrückung der Abwehrkräfte des Wirts, einschließlich der Tumorsuppressormechanismen, an denen p53 beteiligt ist, zusammenwirken könnten.

Abbildung 2: Schematische Darstellung der hypothetischen Zusammenarbeit zwischen HPV und COVID bei der Unterdrückung von p53 und der Entstehung von Krebs.

Basierend auf der oben diskutierten vorhandenen Literatur wird hier ein Schema der Hypothese vorgestellt, dass HPV-E6- und COVID-Spike-Proteine möglicherweise zusammenwirken, um die Tumorsuppression durch p53 zu hemmen (Abbildung 2). Wie in Abbildung 2 dargestellt, lautet die Hypothese, dass viral kodierte Proteine wie HPV-E6 oder SARS-COV-2-Spike zusammenwirken können, um die Abwehrkräfte des Wirts zu unterdrücken, einschließlich der Tumorsuppressormechanismen, an denen p53 beteiligt ist.

SARS-CoV2 and Anti-COVID-19 mRNA Vaccines: Is There a Plausible Mechanistic Link with Cancer?

Auch wenn um die beiden ersten Paper mehr Bohei gemacht wird, finde ich dieses Paper, wenn auch distanziert kritisch, besser, vor allem was die Mechanismen angeht.

Bei Krebspatienten, die mit Immun-Checkpoint-Inhibitoren behandelt wurden, wurden nach der dritten Dosis des COVID-19-mRNA-Impfstoffs (Comirnaty) autoimmunbedingte Nebenwirkungen beobachtet [83]. Diese Beobachtungen mahnen zur Vorsicht, da die Einführung von mRNA-basierten Immunstimulanzien in Verbindung mit immunsuppressiven Therapien bei einem dysregulierten Immunsystem (wie beispielsweise bei Krebspatienten) unvorhersehbare Folgen haben kann.

Immun-Checkpoint-Inhibitoren, das war das Thema, dass die modRNA da angeblich gegen den Krebs wirken würde. Auch dieses Paper sieht es wie ich, dass modRNA eher als Immun-Checkpoint-Inhibitor wirken kann und zu “unvorhersehbaren Folgen” führen kann. Unvorhersehbar kann auch Remission bedeuten oder eben Beschleunigung.

Um die Karzinogenese zu induzieren oder zu fördern, müssen das Virus und der mRNA-Pro-Impfstoff daher über eine oder mehrere der folgenden Fähigkeiten verfügen: 1. Genmutagenese induzieren; 2. epigenetische Veränderungen induzieren; 3. die onkogenen und Tumorsuppressor-Signalwege stören, die das Zellverhalten und das Schicksal der Zellen steuern und sich auf die Zellproliferation und Zellmigration, die Autophagie, das Überleben und den Tod der Zellen sowie den Energiestoffwechsel auswirken; 4. Entzündungen, Angiogenese und Lymphopenie in der Gewebemikroumgebung induzieren. […] Obwohl einige Ereignisse ausschließlich mit der besonderen physikalisch-chemischen Struktur des Virus oder des Anti-COVID-19-mRNA-Impfstoffs zusammenhängen, werden wir sehen, dass beide die Eigenschaften teilen, die genau dieselben Ereignisse auslösen. Insbesondere das virale Spike-Protein und das vom Impfstoff-mRNA produzierte Protein, die strukturell sehr ähnlich sind, werden wahrscheinlich dieselben Reaktionen auslösen. Ein weiterer wichtiger krebsfördernder Mechanismus, den die SARS-CoV2-Infektion und die Anti-COVID-mRNA-Impfstoffe gemeinsam haben, ist die Entzündung.

Abbildung 1. SARS-CoV2 und Anti-COVID-19-mRNA-Pro-Impfstoffe können mehrere krebsfördernde Signalwege auslösen und gleichzeitig krebsbekämpfende Prozesse beeinträchtigen. Das Virus und der mRNA-Impfstoff haben einige dieser durch das Spike-Protein ausgelösten Effekte gemeinsam (obwohl das Spike-Protein im Impfstoff modifiziert ist), während andere Effekte nur beim Virus (ausgelöst durch virale Proteine) oder nur beim Impfstoff (LNP) auftreten, wie in den folgenden Abschnitten näher erläutert wird.

Diese Autoren stellten jedoch fest, dass die exogene Expression des Spike-Proteins die Transkriptionsaktivität von p53 abschwächte, was nicht auf den MDM2-vermittelten Abbau von p53 zurückzuführen war [137].

Im Klartext, das Spike Protein reduziert den Zellwächter in seiner Menge. Was kann da schon schief gehen?

Darüber hinaus könnte die Bildung solcher Synzytien innerhalb der Tumormikroumgebung die Immunumgehung von Tumorzellen nach dem Einschluss von T- und NK-Zellen (Bildung von „Zell-in-Zell-Strukturen“) fördern und so zu einer Lymphopenie führen [140]. Zellfusionen sind in spontanen Tumoren relativ selten, könnten jedoch durch eine SARS-CoV2-Infektion begünstigt werden. Das Vorhandensein der polybasischen Furin-sensitiven Stelle verstärkt die fusogene Eigenschaft der S2-Untereinheit des Spike-Proteins, was zur Bildung von Synzytien führen kann [140].

Ob das Spike-Protein der “Impfungen” das auch kann? Der Autor schreibt hier (sicherheitshalber?) nur über das Virus und dessen Spike-Protein, welches identisch zum Impf-Spike ist.

Abbildung 2. Eine SARS-CoV2-Infektion kann durch Beeinträchtigung der Zell- und Stromahomöostase pro-tumorogene Effekte hervorrufen. In der Zelle können Spike- und andere virale Proteine einen ACE2-Abbau verursachen, Zellüberlebens- und Proliferationswege auslösen, die Autophagie hemmen, die Zell-Zell-Fusion fördern und den Stoffwechsel mit ROS-Produktion (ROS=reactive oxygene species) verändern, während im Stroma die Virusinfektion letztendlich zu einer entzündlichen und immungeschwächt tumorpermissiven Mikroumgebung führen kann. Einzelheiten finden Sie im Text. Pfeile nach oben bedeuten „Induktion, Hochregulierung, Stimulation“, Pfeile nach unten bedeuten „Depletion, Herunterregulierung, Hemmung“.

Der Autor zählt viele Mechanismen auf, wie die “Impfung” Krebs befördern könnte, und selbst dieser sehr konservative Autor, der nicht an die Existenz von “Turbokrebs” glaubt, muss einige Mechanismen zugeben:

Es gibt mehrere Mechanismen und Wege, die die mRNA-Anti-COVID-19-Impfung mit einem erhöhten Risiko für das Fortschreiten von Krebs in Verbindung bringen könnten, von denen einige mit denen übereinstimmen, die mit einer SARS-CoV2-Infektion (Spike-Protein, inflammatorische Zytokine), während andere einzigartig für den mRNA-Impfstoff sind und mit seiner besonderen Zusammensetzung (Vorhandensein von Pseudouridin, Verunreinigungen wie verkürzte mRNAs und Spuren von DNA, Vorhandensein von inflammatorischen kationischen Lipiden) sowie mit dem Impfschema zusammenhängen, das mehrere Impfungen in zu kurzer Zeit vorsieht. Letzteres hat Auswirkungen, da es die geimpfte Person einem höheren Infektionsrisiko aussetzt und somit die Exposition gegenüber den oben beschriebenen Nebenwirkungen von SARS-CoV2 begünstigt.

In Bezug auf eine SARS-CoV2-Infektion belastet die Injektion mit dem LNP-mRNA-Pro-Impfstoff die Tumormikroumgebung aus folgenden Gründen zusätzlich: 1. Wiederholte Impfungen verlagern die immunogene Reaktion hin zu einer tolerogenen und proinflammatorischen Reaktion und einer allgemeinen Unterdrückung der Immunantwort. 2. Die Lipidkomponente des Nanopartikels ist stark entzündungsfördernd.

Die T-Zell-Immunität spielt eine wichtige Rolle bei der Krebsbekämpfung sowie bei der Aufrechterhaltung ruhender (immunogener Dormanz) Mikrometastasen [206]. Leider hat sich gezeigt, dass multiple Impfungen mit Anti-COVID-19-mRNA-Pro-Impfstoffen zu einer Erschöpfung der T-Zellen und einer erhöhten Expression von PD-1 führen [86].

Ein weiterer Faktor, der zur Unterbrechung der mit der Ruhephase verbundenen immunologischen Tumormikroumgebung beiträgt, ist, dass diese mRNA-Pro-Impfstoffe eine starke Entzündungsreaktion mit erhöhten Konzentrationen von zirkulierendem IL-17 [208] und insbesondere bei Krebspatienten, die zuvor mit SARS-CoV2 infiziert waren, eine Verschiebung der Gedächtnis-T-Zellen hin zu proinflammatorischem IL-17+ CD8 [84] auslösen können. IL-17 fördert bekanntermaßen die Proliferation von Krebszellen und beeinträchtigt darüber hinaus die T-Zell-vermittelte Antitumorantwort [209].

Erhöhte Konzentrationen von zirkulierenden Zytokinen (darunter IL-6 und IL-17) und Wachstumsfaktoren (darunter VEGF und bFGF) können bei Geimpften bis zu einem Jahr nach der Impfung mit dem Anti-COVID-19-mRNA-Impfstoff Comirnaty nachgewiesen werden [210]. Hypothetisch könnten diese Zytokine und Wachstumsfaktoren die durch Autophagie [98,174] und Angiogenese [211] vermittelte Tumorruhe unterbrechen.

Insgesamt beeinträchtigt die fortgesetzte Impfung mit diesen COVID-19-mRNA-Pro-Impfstoffen das angeborene und adaptive Immunsystem und hält einen erhöhten Entzündungszustand mit einer Überproduktion von IL-6 und IL-17 aufrecht, zusammen mit einer Hemmung der Autophagie und einer Stimulierung der AXL- und VEGFR-Signalwege, die insgesamt das Erwachen ruhender Tumore und das Fortschreiten von Krebs begünstigen. Die zellulären und systemischen Auswirkungen sowie die möglichen krebsbezogenen Folgen einer mRNA-Anti-COVID-19-Impfung sind in Abbildung 3 schematisch dargestellt.

Abbildung 3. Anti-COVID-19-mRNA-Impfungen können durch Beeinflussung der Zell- und Stromahomöostase tumorfördernde Wirkungen hervorrufen. Mehrere Impfungen, die zur Aufrechterhaltung des Immunschutzes erforderlich sind, können letztendlich zu einer entzündlichen und immuntoleranten Tumormikroumgebung führen, zusammen mit einer Stimulierung der Angiogenese, was insgesamt Bedingungen für das Erwachen ruhender Tumoren schafft. Das Vorhandensein einer intrinsischen abnormalen mRNA (reich an N-Methyl-Pseudouridin) und mRNA-Fragmenten, zusammen mit Spike-vermittelten Effekten auf die Membranrezeptorsignalisierung, kann zusätzliche Risiken mit sich bringen, die die Malignität fördern. Einzelheiten finden Sie im Text. (* bedeutet, dass das durch die mRNA-Pro-Impfstoff kodierte Spike-Protein modifizierte Aminosäuren aufweist). Pfeile nach oben bedeuten „Induktion, Hochregulierung, Stimulation”; Pfeile nach unten bedeuten „Verringerung, Herunterregulierung, Hemmung”.

Diese Ereignisse könnten sich bei Patienten, die geimpft wurden und sich innerhalb relativ kurzer Zeit mehrfach infiziert haben, kombinieren und redundant aktiviert werden. Diese unglückliche Situation (Cocktail-Effekt) würde zu einer Synergie der durch das Virus und den mRNA-Impfstoff verursachten Schäden und Veränderungen führen, was „katastrophale” Auswirkungen haben kann: das Erwachen ruhender Tumore (minimale Resterkrankung; Mikrometastasen) und ein schnelles Fortschreiten der Krebserkrankung (Abbildung 4).

Diese Daten findet man im ersten Review dieses Artikels und ja, das Muster der Kuchendiagramme unterscheidet sich deutlich, ob nur eine Infektion vorlag oder eine Kombination aus Impfung und Infektion (was fast zwangsläufig vorkam).

Abbildung 4. Können eine SARS-CoV2-Infektion und wiederholte mRNA-Impfungen gegen COVID-19 krebserregend sein? Das SARS-CoV2-Virus dringt über die Atemwege ein und nutzt das Spike-Protein, um (hauptsächlich) nur die ACE2-positiven Zellen in Lunge, Darm, Endothel und anderen entfernten Organen wie Herz, Leber und Niere zu infizieren. In der infizierten Zelle kann das Virus über den Autophagie-Endozytose-Lysosomen-Weg abgebaut werden oder sich vermehren und benachbarte Zellen infizieren. Der Anti-COVID-19-Impfstoff besteht aus Liponanopartikeln (LNP), die die modifizierte mRNA enthalten, die für das Spike-Protein kodiert, und möglicherweise auch Fragmente der modifizierten mRNA. Der Impfstoff wird in die Fasern des Deltamuskels injiziert, wodurch das S-Protein auf der Membran freigelegt wird, um das Immunsystem zu alarmieren. Das S-Protein und seine Fragmente können freigesetzt und von Antigen verarbeitenden Zellen (Makrophagen und dendritischen Zellen) endozytiert werden, um die Produktion durch aktivierte B-Zellen auszulösen. Die LNP können jedoch die Impfstoff-mRNA in jede beliebige Zelle transfizieren. Darüber hinaus können die Impfstoff-mRNA und das Spike-Protein in den Exosomen zu entfernten Organen wandern. Sowohl SARS-CoV2 als auch der LNP-mRNA-Anti-COVID-19-Impfstoff beeinflussen die homöostatischen Prozesse der Zellen und induzieren eine Immunschwäche und Entzündungen im Gewebe – allesamt Zustände, die möglicherweise zum Erwachen eines ruhenden Tumors oder einer Mikrometastase führen und die Proliferation und Invasivität von Krebs fördern können. Im Einzelnen kann das Spike-Protein (entweder viral oder aus dem Impfstoff stammend) 1. zu einer Verringerung von ACE2 führen, was zu einer Fülle von Angiotensinogen 2 mit mitogenen und angiogenen Eigenschaften führt (während das von ACE2 produzierte Ang1-7 proapoptotische und antiangiogene Eigenschaften hätte); 2. eine Zell-Zell-Fusion verursachen, was zu Polyploidie und abnormalen Chromosomenanordnungen führt; 3. die AKT- und ERK-Proliferationswege sowie den SNAIL-Migrationsweg fördern. Darüber hinaus könnte die SARS-CoV2-Virusinfektion die Onkosuppressorwege stören, die Kontrolle der Autophagie unterbrechen, die glykolytische Verschiebung induzieren und den IL-6-gesteuerten Zytokinsturm auslösen. Andererseits verursacht die wiederholte Impfung mit der modifizierten mRNA eine Immunschwäche, die zu einer IgG4-vermittelten Toleranz und einer Störung der Immunüberwachung führt, während die LNP Entzündungen verursacht. Entzündungen (und Angiogenese) sowie die Immunsuppression schufen eine Gewebemikroumgebung, die das Erwachen ruhender Tumore und Mikrometastasen begünstigte und so das Wachstum und die Invasivität von Krebszellen förderte. (* bedeutet, dass die mRNA des Impfstoffs modifiziert ist. LNP = Liponanopartikel).

Einzelne Fälle sind Anekdoten, die Menge jedoch ist schon suspekt. Daher ist wohl der Übersichtsartikel, den ich als erstes in diesem Artikel bearbeitet habe, so problematisch. Die Menge der Daten macht aus einer Anekdote ein Problem.

Dennoch deutet eine Reihe klinischer Fallberichte auf einen zeitlichen Zusammenhang zwischen der Impfung mit genetisch basierten Anti-COVID-19-Impfstoffen und neu diagnostiziertem Krebs sowie dem Fortschreiten von Krebserkrankungen hin.

Dennoch nutzt auch dieser Autor hedging und schwächt damit die Daten bewusst ab, um sie durch die Zensur zu bekommen und seinen Job zu behalten. Man formuliert so windelweich, dass man auch versuchen könnte, Götterspeise an die Wand zu nageln.

Es ist zu beachten, dass die hier diskutierten klinischen Fälle keinen kausalen Zusammenhang zwischen dem Impfstoff und dem Krebs herstellen. Eine solche Bewertung würde eine „Ad-hoc“-Untersuchung erfordern.

Mit dem Virus statt vor allem mit der “Impfung” zu argumentieren schützt ebenfalls die Kariere. Das machen viele Autoren, um dann zwischen den Zeilen das Problem doch anzudeuten.

Die vorliegenden Beobachtungen erfordern besondere Vorsicht bei der Verwendung dieser Art von Impfstoffen, da das Risiko besteht, dass sie das Erwachen schlummernder Krebserkrankungen auslösen oder die Entstehung von Krebs bei Personen mit einer genetischen Veranlagung für Krebs begünstigen. In erster Linie ist es unerlässlich, die Mechanismen aufzuklären, die der komplexen Wechselwirkung zwischen dem Virus und der Impfung einerseits und den onkogenen Signalwegen und dem Immunsystem andererseits zugrunde liegen. Dieses Wissen würde auch dazu beitragen, Patienten, die wirklich eine Impfung benötigen, besser zu stratifizieren, und könnte Aufschluss darüber geben, wie unerwünschte Nebenwirkungen verhindert und behandelt werden können.

Wenn man bedenkt, dass die Hauptnebenwirkung der “Impfung” die Infektion mit dem Virus war, ist die Überlegung nicht unerheblich.

Mit anderen Worten: Es ist ratsam, eine personalisierte Bewertung der tatsächlichen Notwendigkeit einer Impfung von Risikopatienten durchzuführen, die sich an den Prinzipien der Vắccinomics und Adversomics orientiert [52,243]. In der Zwischenzeit wird die Anwendung anderer Strategien zum Schutz von Krebspatienten empfohlen, beispielsweise durch den Einsatz von monoklonalen Antikörpern [244] und hyperimmunem Rekonvaleszenzplasma [245].

Fazit:

Drei neue Übersichtsartikel zum Thema modRNA und Krebs, die sich teilweise decken und altbekannte Daten zusammenfassen. Mechanistisch ist der dritte Artikel mein Favorit, von den Daten her der erste Artikel.