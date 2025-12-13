https://flugakademie.at/zuerser-tage-2025/

Dr. Köstler hat mich gebeten meine Einschätzung zur Gefährdung des Flugverkehrs abzugeben.

Hier meine Vortragsfolien zum Download:

Daten zu den gestellten Fragen:

Das Paper zur Sinovac Frage:

Liu J, Wang J, Xu J, Xia H, Wang Y, Zhang C, Chen W, Zhang H, Liu Q, Zhu R, Shi Y, Shen Z, Xing Z, Gao W, Zhou L, Shao J, Shi J, Yang X, Deng Y, Wu L, Lin Q, Zheng C, Zhu W, Wang C, Sun YE, Liu Z. Comprehensive investigations revealed consistent pathophysiological alterations after vaccination with COVID-19 vaccines. Cell Discov. 2021 Oct 26;7(1):99. doi: 10.1038/s41421-021-00329-3. PMID: 34697287; PMCID: PMC8546144. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34697287/

Die damalige Pressemeldung: Was ist V-Aids nach einer Impfung? Wie wird V-Aids diagnostiziert? | Presseportal https://www.presseportal.de/pm/119896/5249692

2. Das japanische Comirnaty

Das japanische Comirnaty war möglicherweise ein einheimisches Produkt. Die Hersteller Daichi Sankyo hatten wohl Lizenzen. Vielleicht waren auch beide Varianten (Pfizer und Daichi Dankyo) unterwegs?

Das japanische Produkt und das deutsche BioNTech Produkt sind deutlich verunreinigter als das Pfizer Produkt.

3. Detox Protokolle mit aktuellem Stand zu Natto

4. Das McCulough Protokoll zur Myokarditis Diagnostik bei Geimpften.

MCCULLOUGH, Peter A.; MEAD, M. Nathaniel; HULSCHER, Nicolas. COVID-19 Vaccine-Induced Subclinical Myopericarditis: Pathophysiology, Diagnosis, and Clinical Management. Medical Research Archives, [S.l.], v. 13, n. 11, nov. 2025. ISSN 2375-1924. Available at: <https://esmed.org/MRA/mra/article/view/7078>. Date accessed: 13 dec. 2025. doi: https://doi.org/10.18103/mra.v13i11.7078.