Dass politisch unliebsame Paper zensiert werden und wurden habe ich bereits vor langer Zeit beschrieben und dazu Beispiele gesammelt.

Wie bezahlte(?), staatliche Akteure und Agenten der Pharmazeutischen Industrie gegen unliebsame Daten vorgehen, beschreibt eine neuer wissenschaftlicher Artikel.

McCullough, P. A. (2026). Post-publication retraction and the erosion of editorial integrity: A call for adherence to COPE standards. Cardiovascular Research & Innovation. https://doi.org/10.61577/ijcri.2026.1000016

Wissenschaftliche Integrität im Zeitalter digitaler Tribunale: Vom Peer-Review-Vertrag zur politisierten Retraction

Die wissenschaftliche Publikation beruhte historisch auf einem impliziten gesellschaftlichen und akademischen Vertrag. Autoren reichen ihre Forschungsarbeiten ein, Zeitschriften unterziehen diese einer mehrstufigen Begutachtung durch Fachexperten, und mit der endgültigen Annahme geht der Text in die Veröffentlichung, Urheberrechtsübertragung und dauerhafte Archivierung über. Inhaltliche Einwände oder wissenschaftliche Diskursbeiträge der Leserschaft wurden klassischerweise über Leserbriefe (Letters to the Editor) eingebracht.

In den letzten Jahren hat sich dieses System jedoch grundlegend gewandelt: Die Phase nach der Publikation ist zunehmend von einem inquisitorischen Post-Publication-Peer-Review geprägt, bei dem gewollt oder ungewollt wissenschaftliche Debatten in punitive Rücknahmeverfahren umschlagen.

1. Das Ökosystem der Anonymität: PubPeer, Retraction Watch und die Asymmetrie des Vorwurfs

Das Instrumentarium der wissenschaftlichen Qualitätssicherung hat durch digitale Plattformen eine Dynamik erhalten, die die Balance zwischen Kritik und Reputationsschutz verschoben hat. Wie Dr. Peter A. McCullough in seiner grundlegenden Analyse darlegt, nehmen Plattformen wie PubPeer (auch pubsmear genannt) und Retraction Watch hierbei zentrale Rollen ein.

Die Dynamik anonymer Anschuldigungen auf PubPeer

PubPeer wurde ursprünglich als Forum für den kollegialen Austausch nach Veröffentlichung konzipiert. In der Praxis hat sich die Plattform jedoch zu einem primären Anklagemechanismus entwickelt. Anonyme Nutzer melden dort vermeintliche Bildmanipulationen, Duplikationen oder statistische Unstimmigkeiten.

Asymmetrie der Haftung : Während Anschuldigende anonym bleiben, keiner Befragung unterzogen werden können und keinerlei rechtliche oder berufliche Verantwortung für Fehlinformationen tragen, geraten Autoren in einen extremen Rechtfertigungsdruck.

Verwaltungsdruck auf Zeitschriften : Da PubPeer-Einträge öffentlich, dauerhaft indiziert und leicht auffindbar sind, reagieren Verlage und Herausgeber häufig nicht primär aus wissenschaftlicher Notwendigkeit, sondern zur Vermeidung von Reputationsschäden. Autoren werden gezwungen, Jahre nach Abschluss der Arbeit Rohdaten, zusätzliche Analysen oder Manuskriptanpassungen vorzulegen.

Inversion der Beweislast: Die etablierte Vermutung der wissenschaftlichen Redlichkeit wird zu Ungunsten der Forscher umgekehrt.

Mediale Rahmung durch Retraction Watch

Retraction Watch führt eine umfassende Datenbank zurückgezogener Arbeiten und macht diese über die wissenschaftliche Fachwelt hinaus in Publikumsmedien, Universitäten und Förderorganisationen bekannt. Dabei werden fachliche Meinungsverschiedenheiten häufig frühzeitig unter anklagenden Begriffen wie „Forschungsethikverletzung“ oder „zweifelhafte Wissenschaft“ gerahmt, noch bevor unabhängige Prüfungen abgeschlossen sind.

Wie ökonomische Analysen von Furman und Kollegen belegen, führt der Vollzug einer Retraction zu einem sofortigen, tiefgreifenden und anhaltenden Einbruch künftiger Zitationen. Dieser Reputationsverlust trifft Wissenschaftler oft irreversibel, selbst wenn kein Nachweis für wissenschaftliches Fehlverhalten vorliegt.

2. Machtmechanismen und verdeckte Formen der Literaturunterdrückung

Neben der öffentlichen Brandmarkung existiert ein Geflecht aus ökonomischen Druckmitteln, behördlichen Interventionen und technischen Filtern, die die Sichtbarkeit von Forschungsergebnissen steuern.

Ökonomischer Hebel und kommerzielle Werbeverträge

Wissenschaftsverlage arbeiten als kommerzielle Unternehmen und sind anfällig für finanziellen Druck. Zwei wesentliche Einnahmequellen von Fachzeitschriften werden dabei als Druckmittel eingesetzt:

Die Drohung von Werbekunden, Anzeigenschaltungen zu stornieren, sowie der Boykott von Massen-Sonderdrucken (Bulk Reprints) durch Pharmaunternehmen stellen für Verlage ein existentielles finanzielles Risiko dar. Verlage finanzieren sich in erheblichem Maße über diese Einnahmekanäle und geraten unter Zugzwang, wenn Großkunden mit dem Rückzug drohen.

Ergänzend üben staatliche Akteure und Gesundheitsbehörden wie die US-amerikanischen National Institutes of Health (NIH) oder die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) direkten oder indirekten Einfluss auf Herausgeber und universitäre Institutionen aus, um narrative Abweichungen zu verhindern.

Technische und administrative Formen der Ausblendung

Wenn eine formale Retraction juristisch oder publizistisch schwer durchsetzbar ist, greifen verdeckte Mechanismen der Unterdrückung:

Nicht-Indexierung in PubMed : Da die zentrale Datenbank PubMed unter der Verwaltung der NIH steht, führt das gezielte Nicht-Listen von Zeitschriften oder Artikeln dazu, dass Arbeiten ohne direkten Link im akademischen Alltag praktisch unauffindbar bleiben. Beispiele hierfür betreffen Arbeiten von Perez (2020) zur Genomstruktur von SARS-CoV-2 oder die Übersichtsarbeit von Halma, Rose und Lawrie (2023).

Damnatio Memoriae (Vollständige Tilgung) : Während zurückgezogene Arbeiten im Regelfall mit einem Wasserzeichen („Retracted“) im Archiv verbleiben, wurden seltene Einzelfälle einer vollständigen Löschung unterzogen. Die Untersuchung von Jessica Rose und Peter McCullough zur Myokarditis nach Impfung im Journal Current Problems in Cardiology (2021) wurde aus Online-Archiven entfernt.

Formalistische Einreichungsblockaden: Retrospektive Datenauswertungen aus der klinischen Praxis (etwa die Behandlungsdaten von Brian Tyson und George Fareed) wurden von Fachzeitschriften gar nicht erst zur Peer-Review zugelassen, unter Verweis auf fehlende vorherige IRB-Ethikvoten bei retrospektiver Datenerfassung.

3. Der Bruch mit den COPE-Standards: Retraction als Disziplinierungsinstrument

Die Richtlinien des Committee on Publication Ethics (COPE) definieren klare Grenzen für den Rückzug wissenschaftlicher Arbeiten. Eine Retraction ist gemäß COPE-Vorgaben ausschließlich für Fälle reserviert, in denen die Hauptaussagen einer Studie aufgrund nachgewiesenen Fehlverhaltens, Fälschung oder schwerwiegender mathematisch-experimenteller Irrtümer nachweislich unzuverlässig sind.

Missbrauch des Retraction-Instruments bei Reviews und Hypothesen

Ein zentraler Kritikpunkt an der aktuellen Praxis betrifft den Geltungsbereich von Retractions. Geringfügige Mängel oder Differenzen in der Zitation werden nach COPE durch Korrekturhinweise (Corrigendum oder Erratum) behoben.

Ein gravierender Systembruch liegt vor, wenn Übersichtsarbeiten (Reviews) oder Hypothesenpapiere zurückgezogen werden. Reviews fassen existierende Primärliteratur zusammen und enthalten keine eigenen experimentellen Daten. Das Zurückziehen rein theoretischer Arbeiten oder Metaanalysen widerspricht den klassischen Publikationsstandards

Dass Arbeiten wie die Metaanalyse zum Maskentragen von Kisielinski, Sönnichsen und Kollegen ( Frontiers in Public Health ) oder die Mikrobiom-Hypothese zu Ivermectin von Sabine Hazan ( Frontiers in Microbiology ) zurückgezogen wurden, demonstriert die Zweckentfremdung des Retraction-Mechanismus zur Bereinigung unliebsamer wissenschaftlicher Positionen.

4. Brennpunkte des Konflikts und juristische Gegenwehr

Die Analyse der Retraction-Landschaft zeigt eine starke Konzentration auf spezifische Forschungsfelder, die kommerzielle oder institutionelle Interessen berühren.

Betroffene Forschungsfelder und Fallbeispiele

Repurprojizierte Generika: Studien zu kostengünstigen, patentfreien Wirkstoffen (z. B. Ivermectin-Analysen von Pierre Kory, Tess Lawrie oder Eli Lilly/Frontiers-Entscheidungen) wurden extremen methodischen Anforderungen unterworfen, die bei patentierten Produkten seltener angelegt werden. Impfstoffsicherheitsforschung: Beobachtungsstudien zu unerwünschten Arzneimittelwirkungen (z. B. Arbeiten von Harald Walach et al. in Vaccines , Mead & McCullough bei Cureus oder Gibo et al. zur Krebsmortalität in Japan) gerieten unter immensen Prüfdruck durch Faktenchecker und Editoren. Übersterblichkeits-Analysen: Die Untersuchung von Saskia Mostert und Kollegen in BMJ Public Health zur Übersterblichkeit in westlichen Ländern geriet umgehend in das Visier institutioneller Prüfverfahren und Retraction-Forderungen. Umwelt- und Industrieexpositionen: Untersuchungen zu Gesundheitsrisiken durch Mikroplastik, Schwermetalle oder Pestizide treffen auf Widerstand betroffener Industriezweige.

Juristische Eskalation: Das Beispiel Steve Kirsch vs. Springer Nature

Aufgrund des finanziellen Aufwands und des Risikos eines dauerhaften Publikationsverbots meiden Wissenschaftler in der Regel den Rechtsweg gegen Großverlage. Eine Ausnahme bildet der Unternehmer Steve Kirsch, der nach dem Rückzug der Übersichtsarbeit von Mead, McCullough et al. durch das Journal Cureus eine Schadenersatzklage über 250 Millionen US-Dollar wegen unethischen Vertragsbruchs gegen den Mutterkonzern Springer Nature einreichte. Solche Verfahren markieren einen Wendepunkt, da sie die internen Entscheidungsprozesse von Verlagen der gerichtlichen Beweisaufnahme unterwerfen.

5. Das 5-Punkte-Programm zur Wiederherstellung der Integrität

Um die wissenschaftliche Publikationskultur vor politischer und kommerzieller Übernahme zu schützen, fordert die Ausarbeitung von McCullough die strikte Durchsetzung und Reform der COPE-Standards:

Verbot anonymer Auslöser: Verlage müssen es ablehnen, formale Retraction-Verfahren auf der Grundlage anonymer Online-Kommentare (etwa auf PubPeer) einzuleiten. Kritiker müssen namentlich auftreten und den Weg offizieller Leserbriefe nutzen. Strikte Anwendung der COPE-Regeln: Der Rückzug darf nur als letztes Mittel bei nachgewiesenem Betrug oder unbehebbarer Unverlässlichkeit angewendet werden. Sachliche Differenzen sind ausschließlich über Errata und Leserbriefe abzuwickeln. Rechtliche Vermutung der Gültigkeit: Veröffentlichte und gegutachtete Arbeiten genießen eine wissenschaftliche Vermutung der Gültigkeit, solange kein Fehlverhalten bewiesen ist. Unabhängige Berufungsinstanzen: Es müssen unabhängige Berufungsgremien eingerichtet werden, in denen Autoren vertreten sind und deren Entscheidungen mit veröffentlichter Begründung ergehen. Offenlegung von Finanzierungsquellen: Alle Akteure im Post-Publication-Ökosystem – einschließlich PubPeer und Retraction Watch – müssen ihre Finanzierungsquellen und finanziellen Verbindungen vollständig transparent offenlegen.

Die Wissenschaft kann nur dann ihren gesellschaftlichen Auftrag erfüllen, wenn der Publikationsprozess ein Ort des offenen, faktenbasierten Diskurses bleibt und nicht zu einem Werkzeug institutioneller Konformität und politischer Korrektheit degradiert wird.

Unterstützungsmöglichkeiten:

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Andere Unterstützungsmöglichkeiten für Holgers und meine Forschung: