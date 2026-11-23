Dass politisch unliebsame Paper zensiert werden und wurden habe ich bereits vor langer Zeit beschrieben und dazu Beispiele gesammelt.
Wie bezahlte(?), staatliche Akteure und Agenten der Pharmazeutischen Industrie gegen unliebsame Daten vorgehen, beschreibt eine neuer wissenschaftlicher Artikel.
McCullough, P. A. (2026). Post-publication retraction and the erosion of editorial integrity: A call for adherence to COPE standards. Cardiovascular Research & Innovation. https://doi.org/10.61577/ijcri.2026.1000016
Wissenschaftliche Integrität im Zeitalter digitaler Tribunale: Vom Peer-Review-Vertrag zur politisierten Retraction
Die wissenschaftliche Publikation beruhte historisch auf einem impliziten gesellschaftlichen und akademischen Vertrag. Autoren reichen ihre Forschungsarbeiten ein, Zeitschriften unterziehen diese einer mehrstufigen Begutachtung durch Fachexperten, und mit der endgültigen Annahme geht der Text in die Veröffentlichung, Urheberrechtsübertragung und dauerhafte Archivierung über. Inhaltliche Einwände oder wissenschaftliche Diskursbeiträge der Leserschaft wurden klassischerweise über Leserbriefe (Letters to the Editor) eingebracht.
In den letzten Jahren hat sich dieses System jedoch grundlegend gewandelt: Die Phase nach der Publikation ist zunehmend von einem inquisitorischen Post-Publication-Peer-Review geprägt, bei dem gewollt oder ungewollt wissenschaftliche Debatten in punitive Rücknahmeverfahren umschlagen.
1. Das Ökosystem der Anonymität: PubPeer, Retraction Watch und die Asymmetrie des Vorwurfs
Das Instrumentarium der wissenschaftlichen Qualitätssicherung hat durch digitale Plattformen eine Dynamik erhalten, die die Balance zwischen Kritik und Reputationsschutz verschoben hat. Wie Dr. Peter A. McCullough in seiner grundlegenden Analyse darlegt, nehmen Plattformen wie PubPeer (auch pubsmear genannt) und Retraction Watch hierbei zentrale Rollen ein.
Die Dynamik anonymer Anschuldigungen auf PubPeer
PubPeer wurde ursprünglich als Forum für den kollegialen Austausch nach Veröffentlichung konzipiert. In der Praxis hat sich die Plattform jedoch zu einem primären Anklagemechanismus entwickelt. Anonyme Nutzer melden dort vermeintliche Bildmanipulationen, Duplikationen oder statistische Unstimmigkeiten.
Asymmetrie der Haftung: Während Anschuldigende anonym bleiben, keiner Befragung unterzogen werden können und keinerlei rechtliche oder berufliche Verantwortung für Fehlinformationen tragen, geraten Autoren in einen extremen Rechtfertigungsdruck.
Verwaltungsdruck auf Zeitschriften: Da PubPeer-Einträge öffentlich, dauerhaft indiziert und leicht auffindbar sind, reagieren Verlage und Herausgeber häufig nicht primär aus wissenschaftlicher Notwendigkeit, sondern zur Vermeidung von Reputationsschäden. Autoren werden gezwungen, Jahre nach Abschluss der Arbeit Rohdaten, zusätzliche Analysen oder Manuskriptanpassungen vorzulegen.
Inversion der Beweislast: Die etablierte Vermutung der wissenschaftlichen Redlichkeit wird zu Ungunsten der Forscher umgekehrt.
Mediale Rahmung durch Retraction Watch
Retraction Watch führt eine umfassende Datenbank zurückgezogener Arbeiten und macht diese über die wissenschaftliche Fachwelt hinaus in Publikumsmedien, Universitäten und Förderorganisationen bekannt. Dabei werden fachliche Meinungsverschiedenheiten häufig frühzeitig unter anklagenden Begriffen wie „Forschungsethikverletzung“ oder „zweifelhafte Wissenschaft“ gerahmt, noch bevor unabhängige Prüfungen abgeschlossen sind.
Wie ökonomische Analysen von Furman und Kollegen1 belegen, führt der Vollzug einer Retraction zu einem sofortigen, tiefgreifenden und anhaltenden Einbruch künftiger Zitationen. Dieser Reputationsverlust trifft Wissenschaftler oft irreversibel, selbst wenn kein Nachweis für wissenschaftliches Fehlverhalten vorliegt.
2. Machtmechanismen und verdeckte Formen der Literaturunterdrückung
Neben der öffentlichen Brandmarkung existiert ein Geflecht aus ökonomischen Druckmitteln, behördlichen Interventionen und technischen Filtern, die die Sichtbarkeit von Forschungsergebnissen steuern.
Ökonomischer Hebel und kommerzielle Werbeverträge
Wissenschaftsverlage arbeiten als kommerzielle Unternehmen und sind anfällig für finanziellen Druck. Zwei wesentliche Einnahmequellen von Fachzeitschriften werden dabei als Druckmittel eingesetzt:
Die Drohung von Werbekunden, Anzeigenschaltungen zu stornieren, sowie der Boykott von Massen-Sonderdrucken (Bulk Reprints) durch Pharmaunternehmen stellen für Verlage ein existentielles finanzielles Risiko dar. Verlage finanzieren sich in erheblichem Maße über diese Einnahmekanäle und geraten unter Zugzwang, wenn Großkunden mit dem Rückzug drohen.
Ergänzend üben staatliche Akteure und Gesundheitsbehörden wie die US-amerikanischen National Institutes of Health (NIH) oder die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) direkten oder indirekten Einfluss auf Herausgeber und universitäre Institutionen aus, um narrative Abweichungen zu verhindern.
Technische und administrative Formen der Ausblendung
Wenn eine formale Retraction juristisch oder publizistisch schwer durchsetzbar ist, greifen verdeckte Mechanismen der Unterdrückung:
Nicht-Indexierung in PubMed: Da die zentrale Datenbank PubMed unter der Verwaltung der NIH steht, führt das gezielte Nicht-Listen von Zeitschriften oder Artikeln dazu, dass Arbeiten ohne direkten Link im akademischen Alltag praktisch unauffindbar bleiben. Beispiele hierfür betreffen Arbeiten von Perez (2020) zur Genomstruktur von SARS-CoV-2 oder die Übersichtsarbeit von Halma, Rose und Lawrie (2023).
Damnatio Memoriae (Vollständige Tilgung): Während zurückgezogene Arbeiten im Regelfall mit einem Wasserzeichen („Retracted“) im Archiv verbleiben, wurden seltene Einzelfälle einer vollständigen Löschung unterzogen. Die Untersuchung von Jessica Rose und Peter McCullough zur Myokarditis nach Impfung im Journal Current Problems in Cardiology (2021) wurde aus Online-Archiven entfernt.
Formalistische Einreichungsblockaden: Retrospektive Datenauswertungen aus der klinischen Praxis (etwa die Behandlungsdaten von Brian Tyson und George Fareed) wurden von Fachzeitschriften gar nicht erst zur Peer-Review zugelassen, unter Verweis auf fehlende vorherige IRB-Ethikvoten bei retrospektiver Datenerfassung.
3. Der Bruch mit den COPE-Standards: Retraction als Disziplinierungsinstrument
Die Richtlinien des Committee on Publication Ethics (COPE) definieren klare Grenzen für den Rückzug wissenschaftlicher Arbeiten. Eine Retraction ist gemäß COPE-Vorgaben ausschließlich für Fälle reserviert, in denen die Hauptaussagen einer Studie aufgrund nachgewiesenen Fehlverhaltens, Fälschung oder schwerwiegender mathematisch-experimenteller Irrtümer nachweislich unzuverlässig sind.
Missbrauch des Retraction-Instruments bei Reviews und Hypothesen
Ein zentraler Kritikpunkt an der aktuellen Praxis betrifft den Geltungsbereich von Retractions. Geringfügige Mängel oder Differenzen in der Zitation werden nach COPE durch Korrekturhinweise (Corrigendum oder Erratum) behoben.
Ein gravierender Systembruch liegt vor, wenn Übersichtsarbeiten (Reviews) oder Hypothesenpapiere zurückgezogen werden. Reviews fassen existierende Primärliteratur zusammen und enthalten keine eigenen experimentellen Daten. Das Zurückziehen rein theoretischer Arbeiten oder Metaanalysen widerspricht den klassischen Publikationsstandards
Dass Arbeiten wie die Metaanalyse zum Maskentragen von Kisielinski, Sönnichsen und Kollegen ( Frontiers in Public Health ) oder die Mikrobiom-Hypothese zu Ivermectin von Sabine Hazan ( Frontiers in Microbiology ) zurückgezogen wurden, demonstriert die Zweckentfremdung des Retraction-Mechanismus zur Bereinigung unliebsamer wissenschaftlicher Positionen.
4. Brennpunkte des Konflikts und juristische Gegenwehr
Die Analyse der Retraction-Landschaft zeigt eine starke Konzentration auf spezifische Forschungsfelder, die kommerzielle oder institutionelle Interessen berühren.
Betroffene Forschungsfelder und Fallbeispiele
Repurprojizierte Generika: Studien zu kostengünstigen, patentfreien Wirkstoffen (z. B. Ivermectin-Analysen von Pierre Kory, Tess Lawrie oder Eli Lilly/Frontiers-Entscheidungen) wurden extremen methodischen Anforderungen unterworfen, die bei patentierten Produkten seltener angelegt werden.
Impfstoffsicherheitsforschung: Beobachtungsstudien zu unerwünschten Arzneimittelwirkungen (z. B. Arbeiten von Harald Walach et al. in Vaccines , Mead & McCullough bei Cureus oder Gibo et al. zur Krebsmortalität in Japan) gerieten unter immensen Prüfdruck durch Faktenchecker und Editoren.
Übersterblichkeits-Analysen: Die Untersuchung von Saskia Mostert und Kollegen in BMJ Public Health zur Übersterblichkeit in westlichen Ländern geriet umgehend in das Visier institutioneller Prüfverfahren und Retraction-Forderungen.
Umwelt- und Industrieexpositionen: Untersuchungen zu Gesundheitsrisiken durch Mikroplastik, Schwermetalle oder Pestizide treffen auf Widerstand betroffener Industriezweige.
Juristische Eskalation: Das Beispiel Steve Kirsch vs. Springer Nature
Aufgrund des finanziellen Aufwands und des Risikos eines dauerhaften Publikationsverbots meiden Wissenschaftler in der Regel den Rechtsweg gegen Großverlage. Eine Ausnahme bildet der Unternehmer Steve Kirsch, der nach dem Rückzug der Übersichtsarbeit von Mead, McCullough et al. durch das Journal Cureus eine Schadenersatzklage über 250 Millionen US-Dollar wegen unethischen Vertragsbruchs gegen den Mutterkonzern Springer Nature einreichte. Solche Verfahren markieren einen Wendepunkt, da sie die internen Entscheidungsprozesse von Verlagen der gerichtlichen Beweisaufnahme unterwerfen.
5. Das 5-Punkte-Programm zur Wiederherstellung der Integrität
Um die wissenschaftliche Publikationskultur vor politischer und kommerzieller Übernahme zu schützen, fordert die Ausarbeitung von McCullough die strikte Durchsetzung und Reform der COPE-Standards:
Verbot anonymer Auslöser: Verlage müssen es ablehnen, formale Retraction-Verfahren auf der Grundlage anonymer Online-Kommentare (etwa auf PubPeer) einzuleiten. Kritiker müssen namentlich auftreten und den Weg offizieller Leserbriefe nutzen.
Strikte Anwendung der COPE-Regeln: Der Rückzug darf nur als letztes Mittel bei nachgewiesenem Betrug oder unbehebbarer Unverlässlichkeit angewendet werden. Sachliche Differenzen sind ausschließlich über Errata und Leserbriefe abzuwickeln.
Rechtliche Vermutung der Gültigkeit: Veröffentlichte und gegutachtete Arbeiten genießen eine wissenschaftliche Vermutung der Gültigkeit, solange kein Fehlverhalten bewiesen ist.
Unabhängige Berufungsinstanzen: Es müssen unabhängige Berufungsgremien eingerichtet werden, in denen Autoren vertreten sind und deren Entscheidungen mit veröffentlichter Begründung ergehen.
Offenlegung von Finanzierungsquellen: Alle Akteure im Post-Publication-Ökosystem – einschließlich PubPeer und Retraction Watch – müssen ihre Finanzierungsquellen und finanziellen Verbindungen vollständig transparent offenlegen.
Die Wissenschaft kann nur dann ihren gesellschaftlichen Auftrag erfüllen, wenn der Publikationsprozess ein Ort des offenen, faktenbasierten Diskurses bleibt und nicht zu einem Werkzeug institutioneller Konformität und politischer Korrektheit degradiert wird.
Unterstützungsmöglichkeiten:
Bücherwunschzettel: https://www.amazon.de/registries/gl/owner-view/30LG3DJ4ET90L?ref_=list_d_gl_lfu_nav
Andere Unterstützungsmöglichkeiten für Holgers und meine Forschung:
Konto für Unterstützung für das Projekt Scan 2000
Dr. Merse DE34 4305 0001 0302 7851 75 Sparkasse Bochum
Horst Reissner: IBAN DE51 4401 0046 0406 4514 67
Dr. S. Stebel: https://ko-fi.com/einmalmitprofisarbeiten
Paypal: Sabine.Stebel@gmx.de
Furman, J. L., Jensen, K., & Murray, F. (2011). Governing Knowledge in the scientific Community: Exploring the role of retractions in biomedicine. Research Policy, 41(2), 276–290. https://doi.org/10.2139/ssrn.2014481
hier noch eine laienhafte pragmatische Ergänzung von mir:
Ein 'Zensurphänomen' das ich recht oft beobachte ist, dass nur die Abstracts einer Arbeit eingeblendet werden. Der Inhalt ist aber nicht aufrufbar.
Das kann den Effekt haben, dass Leute die nachprüfen wollen, ob das mit der Zensur denn stimmt, getäuscht werden, weil sie bei flüchtigem Blick 'sehen' "ah, das stimmt ja gar nicht mit der Zensur, ich kann das Paper ja ganz einfach aufrufen" (bloß kommt dann nach der Startseite halt nix mehr... aber so weit schauen viele eben gar nicht.)
Und zur Vervollständigung hier noch zwei weitere Download-Links.
Einmal das Papier Jessica Rose und McCullough zu Myocarditis:
https://drive.proton.me/urls/TV6SZ9GZDM#xfEraQbOX6vZ
und dann noch das Paper von Jiang et al zu Brustkrebs und zur Ausschaltung von Reparaturgenen:
https://drive.proton.me/urls/VQWHCBVZJC#HBvSmuhRGKER
Das war/ist auch zensiert/versteckt worden.
Ich habe in diesem Zusammenhang die Erfahrung gemacht, dass es mit verblüffend einfachen Mitteln möglich ist, die Zensur zu brechen.
Das ging folgendermaßen: Auf einer Platform mit etwas größerer Reichweite (tkp.at) hatte der Herausgeber Herr Dr. Mayer einen Beitrag zur Corona-Thematik veröffentlicht. Darin wurden auch Papiere genannt, die nicht mehr im Netz verfügbar waren bzw nur noch in der Variante Abstract und dann nix mehr. Es ging dabei explizit um das Paper von Jiang zu Brustkrebs.
Ich wies im Kommentarbereich darauf hin, dass dieses Paper nicht mehr verfügbar ist bzw nur noch dessen Titelseite aufrufbar ist. Habe dann aber meine Emailadresse genannt und geschrieben, wer das verschwundene Paper haben wolle, möge mir doch einfach kurz eine Mail schicken. ;-)
Das haben offenbar auch die Zensoren gelesen, denn schon zwei Tage später war -oh Wunder- das komplette Papier wieder im Netz auffindbar. Ich stand natürlich als Depp da, weil jeder der meine Angaben geprüft hat, gemerkt hat, aha das stimmt ja gar nicht, was der Otto da schreibt.
Ein anderer Leser von tkp.at war geschäftstüchtiger als ich. Der hat gleich einen Bezahl-Download des verschwundenen Papers angeboten.
Eine Strategie die Zensur zu brechen, könnte sein, in Online-Publikationen mit etwas größerer Reichweite im Kommentarbereich die Zensur anzuprangern, die Wichtigkeit der betroffenen Studien zu erläutern und einen Downloadlink anzubieten....
dideldum dideldei (es gibt nichts Gutes außer man tut es)
Ein Gedanke zu Ihrem Artikel:
Wie können wir verhindern, dass wissenschaftliche Veröffentlichungen zwar formal weiterhin existieren, tatsächlich aber durch Suchmaschinen, KI-Systeme oder institutionelle Entscheidungen kaum noch auffindbar und zugänglich sind? Und wie können wir nachvollziehen, wer solche Eingriffe vornimmt und welche Interessen dabei eine Rolle spielen?
Vielleicht brauchen wir eine neue Dimension des wissenschaftlichen Publizierens: einen internationalen, unabhängigen Standard, der nicht nur wissenschaftliche Arbeiten schützt, sondern auch sämtliche nachweisbaren Eingriffe in ihre Veröffentlichungsgeschichte und tatsächliche Zugänglichkeit dauerhaft nachvollziehbar macht.
Die technischen Grundlagen existieren bereits teilweise: kryptografische Signaturen, dezentrale Archivierung, digitale Zeitstempel, Versionskontrolle und Transparenzregister. Was bisher fehlt, ist ihre konsequente Verbindung mit unabhängigen Kontrollmechanismen, die auch die tatsächliche Auffindbarkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse überprüfen.
Eine wissenschaftliche Veröffentlichung erhält eine dauerhaft überprüfbare Identität und Geschichte, unabhängig von einzelnen Verlagen, Plattformen oder Institutionen.
Wird ein Artikel verändert, zurückgezogen, blockiert oder in seiner Auffindbarkeit eingeschränkt, sollte dies durch unabhängige Mechanismen erkennbar und dokumentierbar werden. Jede nachweisbare Handlung hinterlässt eine überprüfbare Spur: Was ist geschehen, wann, aus welchem Grund und durch wen, soweit dies festgestellt werden kann?
Der entscheidende Gedanke wäre, dass auch der Versuch, wissenschaftliche Erkenntnisse unsichtbar zu machen, selbst sichtbar wird.
Unabhängige Kontrollsysteme könnten regelmäßig überprüfen, ob Veröffentlichungen über wissenschaftliche Datenbanken, Suchmaschinen und KI-Systeme weiterhin auffindbar und zugänglich sind. Werden Einschränkungen nachgewiesen, sollten auch diese als überprüfbare Ereignisse dokumentiert werden, einschließlich der Möglichkeit zur Stellungnahme und Klärung der Verantwortung.
Das gilt ausdrücklich auch für fehlerhafte oder umstrittene Wissenschaft. Fehler, Kritik, Widerlegungen, Korrekturen und Stellungnahmen bleiben Bestandteil derselben Veröffentlichungsgeschichte. Ein zurückgezogener, korrigierter oder wissenschaftlich bestrittener Artikel bliebe deutlich als solcher gekennzeichnet, ohne dass die ursprüngliche Veröffentlichung und die dazugehörige Auseinandersetzung einfach verschwinden.
Wissenschaftler könnten ihre Arbeit erklären, korrigieren oder Vorwürfe widerlegen, ohne dadurch unsichtbar gemacht zu werden. Gleichzeitig blieben auch die Entscheidungen und Verantwortlichkeiten derjenigen überprüfbar, die wissenschaftliche Veröffentlichungen bewerten, verbreiten oder einschränken.
So würde nicht nur die Wissenschaft transparenter, sondern auch die Ausübung von Macht über wissenschaftliche Informationen.
Entscheidend wäre dabei, die Kontrolle über diese Infrastruktur technisch, rechtlich, finanziell und institutionell so zu verteilen, dass weder einzelne Verlage noch KI-Systeme oder wirtschaftliche und politische Interessengruppen die gesamte Veröffentlichungsgeschichte beherrschen können.
Nicht löschen, sondern nachvollziehbar machen. Nicht unsichtbar machen, sondern überprüfbar halten.
Vielleicht könnten unabhängige Wissenschaftler gemeinsam mit Kryptografen, Bibliotheken und Open-Science-Initiativen einen solchen internationalen technischen und rechtlichen Standard entwickeln, der auf bestehenden Technologien aufbaut und sie um unabhängige Transparenz- und Kontrollmechanismen erweitert. Dabei müssten auch rechtmäßige Schutzinteressen, etwa der Schutz personenbezogener Daten, berücksichtigt werden, ohne die Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen aufzugeben.
Denn letztlich geht es um mehr als wissenschaftliche Integrität: Es geht um die tatsächliche Zugänglichkeit von Wissen, die Nachvollziehbarkeit von Machtausübung und die Möglichkeit, Verantwortung einzufordern.
Wäre eine gemeinsame Initiative zur Entwicklung eines solchen Standards nicht ein sinnvoller nächster Schritt?