Chris D. hat mir folgendes, öffentlich zugängliche italienische Dokument vom 31.03.2021 der Region Molise zukommen lassen:

DCA-41_2021-implement.ne-piano-strategico-vaccinaz.pdf

https://www.farmindustria.it/app/uploads/2021/05/DCA-41_2021-implement.ne-piano-strategico-vaccinaz.pdf

Molise liegt in Italien hier:

Die Menschen, die unterschrieben haben, sind in Molise wohl immer noch zuständig:

Michele Colitti

Lolita Gallo: GALLO_CV_DG_ASReM_2023.pdf

Annamaria Tomasella

Was ist das Besondere an diesem italienischen Dokument?

Zur Erinnerung:

“Die Abkürzungen stehen für „Occupational Exposure Band“ bzw. „Occupational Exposure Limit“ und geben Auskunft darüber, welches Gefährdungspotential von einem Stoff ausgeht. Der OEB-Wert beschreibt die Toxikologie des reinen Stoffes.”

Offiziell wissen wir erst seit 1.11.2023, dass Comirnaty eine OEB 5 Substanz ist, denn erst an diesem Tag wurde das entsprechende Dokument online gestellt.

Das italienische Dokument jedoch ist aus dem April 2021!

Auf S. 170 findet sich die Einstufung von PF-07302048 als OEB 5 Substanz!

Wenn die Region Molise in Italien das nachweislich wusste, mussten es auch andere Entscheidungsträger zu diesem Zeitpunkt wissen, auch in Deutschland!

Die OEB 5 Einstufung steht aber NICHT im aktuellen Sicherheitsdatenblatt Version 2.x Sicherheitsdatenblatt!

Aber in Version 1.02, die ich bisher noch nie gesehen habe, schien es zu stehen:

Diese 1.02 Version lag dem BMG laut Frag den Staat vor!

Wer hat veranlasst, dass die Sicherheitseinstufung OEB 5 in den Sicherheitsdatenblättern V2.xx nicht mehr enthalten ist und dass statt dessen nun V-OEB im Dokument steht.

Wer hat veranlasst, dass das Sicherheitsdatenblatt V 1.02 nicht (mehr) im Netz zu finden ist?

Dieses italienische Dokument ist ein echter Glücksfall.