Die Cleveland Klinik Studie

“Die Studie umfasste Mitarbeiter der Cleveland Clinic, die zum Zeitpunkt der ersten Verfügbarkeit des bivalenten COVID-19-Impfstoffs beschäftigt waren. Die kumulative Inzidenz von COVID-19 über die folgenden 26 Wochen wurde untersucht”

Das Ergebnis war eindeutig und für die modRNA-Gläubigen eher unerfreulich:

Je mehr Injektion, desto öfter krank.

Die Charité Studie

Analog zur Studie von Shrestha in der Cleveland Klinik sollte auch die Charité eine entsprechende Datenerhebung durchführen laut RKI-Protokoll vom 08.01.2021:

Ich habe die Charité nach der Studie gefragt:

Die Antwort war ein Gebührenkatalog:

Ich wollte daher wissen, was mich die Studiennummer kosten würde:

Die Studiennummer herauszufinden konnte preislich nicht abgeschätzt werden.

Wenn jemand etwas über die Charité Studie weiß, würde ich mich über Hinweise freuen.

Wurde sie durchgeführt?

Welche Studiennummer hat sie?

Wo findet man die Daten?

Falls man die Daten, weil sie unerfreulich sind, nicht publiziert hat, müsste man diese möglicherweise herausklagen.

Das ist aber nicht meine Preisklasse.

Gefunden habe ich die Studie von Professor Matthes, die man intern geblockt hat:

https://www.drks.de/search/de/trial/DRKS00024800/details