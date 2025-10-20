DrBine’s Newsletter

Ingo
6h

Charite Studien müssen eigentlich registriert sein: https://ethikkommission.charite.de/antragsstellung/registrierung_klinischer_studien

Notfalls beim QUEST in der Charite nachfragen. Die sollten weiterhelfen können.

Creator
Creator
7h

Die pöhse vom Anthropologie-Professor Matthes hat man zurückgezogen. https://www.emeg.at/charite-professor-ueber-impfnebenwirkungen-und-pandemiepolitik/

Zu ME/CFS nicht : https://www.charite.de/service/pressemitteilung/artikel/detail/sars_cov_2_kann_das_chronische_fatigue_syndrom_ausloesen/

