In Frontiers erschien ein Artikel, dessen Titel erst einmal abschreckend wirkt und nicht gerade Lust macht, den Artikel zu lesen.

Wiederherstellung des Vertrauens in Impfungen: Patienten zuhören und das postakute COVID-Impfstoffsyndrom anerkennen

Der Titel ist die perfekte Tarnung für den tatsächlich nützlichen und kritischen Inhalt.

Der Artikel ist ein schönes Beispiel wie man unangenehme Wahrheiten getarnt unter die Schlafschafe bringt.

Für Leser meiner Seite keine neuen Daten ABER nun ein vor Gericht zitierfähiges Paper, dass diese schon lange etablierte Analytik wissenschaftlich abgesegnet und so offiziell gerichtssaaltauglich macht. Man kann als Anwalt nun mit diesem Paper belegen, dass die Laborwerte, die man genommen hat, eine Unterscheidung zwischen Impfschaden und Infektionsschaden ermöglichen.

Der Artikel liefert eine Definition für Long COVID, als Einstieg und Ablenkung.

Die National Academies of Science, Engineering, and Medicine (NASEM) haben Long COVID als „eine infektionsassoziierte chronische Erkrankung (IACC) definiert, die nach einer SARS-CoV-2-Infektion auftritt und mindestens drei Monate lang als kontinuierlicher, rezidivierender und remittierender oder progressiver Krankheitszustand vorliegt, der ein oder mehrere Organsysteme betrifft.“

An dieser Stelle hören wahrscheinlich die meisten Leser der Maßnahmenkritischen Seite genervt auf zu lesen. Leider. Denn das ist alles erst einmal nur Tarnung, um dem Zensor Sand in die Augen zu streuen. Jeder, der ein wenig Rhetorik hatte weiß, man erinnert sich am besten an den Anfang und das Ende eines Vortags. Die Mitte ist also perfekt, unbeachtet ein paar Fakten durch die Zensur zu bringen.

Da die Abkürzungen etwas verwirrend sind, hier eine Übersicht:

Hier nun wird das eigentliche Thema des Artikels eingeführt: Die Unterscheidung von Long COVID (PACS) und Post Vac (PACVS)

“Die laufenden Arbeiten zielen darauf ab, die biologischen Merkmale sowohl von Long COVID als auch vom Post-Acute COVID-19 (PACS) Vaccination Syndrome (PACVS) zu charakterisieren. Kliniker und Forscher sehen sich mit heterogenen Erkrankungen konfrontiert, die sich nicht ohne Weiteres durch einen einzigen Biomarker erfassen lassen.”

Danach kommt der linke Haken und das KO:

“Kandidaten-Biomarker weisen die Persistenz des Spike-Proteins nach, entweder durch den Nachweis des Spike-Proteins in voller Länge, der S1-Untereinheit des Spike-Proteins oder durch die Positivität von Anti-Spike-Protein-Antikörpern. Um virale Reservoirs oder eine aktive Infektion als Erklärung auszuschließen, sollte außerdem der Anti-Nukleokapsid-Antikörper, ein Kennzeichen der COVID-19-Infektion, das im Impfstoff nicht vorhanden ist, negativ sein. Weitere potenzielle Biomarker sind der Nachweis der mRNA-Sequenz des Impfstoffs oder die Sequenzunterscheidung zwischen viralen und Impfstoff-Spike-Proteinen mittels Massenspektrometrie. Trotz potenzieller Biomarker ist die Medizin noch weit von einem definitiven Diagnosetest entfernt. Das Fehlen einer Diagnose hat zu negativen Erfahrungen für Patienten geführt und die Impfskepsis verstärkt. Eine offene Anerkennung der Impfrisiken ist unerlässlich, um das Vertrauen in Wissenschaft und Medizin wiederherzustellen und sicherzustellen, dass Geschädigte Zugang zu der Versorgung erhalten, die sie benötigen.”

Man zählt auf, wie man Post VAC (PACVS) von Long COVID (PACS) unterscheidet, natürlich nur um “Impfskepsis” zu bekämpfen… Die Autoren gehen wirklich clever vor. Sie holen die Impfstoffgläubigen Leser erst einmal bei deren Glauben und “Wissensstand” ab und argumentieren patientenzentriert.

PACS- und PACVS-Biomarker

Role of S1 in PACS und PACVS

Das Spike als Hauptverursacher aber, um den Zensor zu beruhigen erst mal mit Focus auf die Long COVID Patienten. Nur… das trifft auch alles auf die injizierten Menschen zu. Die Botschaft kann also überbracht werden ohne dass der Bote getötet wird.

“Die SARS-CoV-2-S1-Untereinheit wurde als eine der Hauptursachen für die langfristigen biologischen Funktionsstörungen sowohl bei Long COVID (PACS) als auch bei Symptomen nach der Impfung (PACVS) identifiziert. Im Gegensatz zum vollständigen Spike-Protein kann S1 nach der Spaltung und Freisetzung in den Blutkreislauf unabhängig agieren. Eine Reihe von Studien hat gezeigt, dass S1 mit ACE2 interagiert und zu dessen Internalisierung führt, was Endothelfunktionsstörungen, mitochondriale Schäden, oxidativen Stress und eine Abnahme der vaskulären Homöostase verursacht. Diese endotheliale Veränderungen spielen eine Rolle bei der mikrovaskulären Instabilität, der Freisetzung von inflammatorischen Zytokinen, der abnormalen Vasoregulation und einem prothrombotischen Zustand – Mechanismen, die sehr gut mit den bei Long COVID häufig auftretenden multisystemischen Symptommustern übereinstimmen. Bemerkenswert ist, dass erst kürzlich entdeckt wurde, dass die S1-Untereinheit, entweder in extrazellulären Kompartimenten oder im löslichen Proteinzustand, noch lange nach der akuten Infektion im Kreislaufsystem verbleibt. Diese Kontinuität liefert eine biologische Erklärung für die langfristige Endothel- und Entzündungsaktivierung. S1 hat neben Gefäßschäden auch starke neuroimmune Auswirkungen. Es wurde experimentell nachgewiesen, dass S1 das Potenzial hat, Mikroglia und Mastzellen zu aktivieren, die Blut-Hirn-Schranke zu beeinträchtigen und angeborene Immunrezeptoren wie TLR4 zu aktivieren, wodurch selbst ohne replizierendes Virus weitere Neuroinflammation ausgelöst wird. Diese Prozesse können die Grundlage für die bei PACS so häufig auftretenden kognitiven Beeinträchtigungen, autonomen Ungleichgewichte, sensorischen Störungen und Müdigkeit sein. Die gleichen Wege gelten für PACVS, da das vom Impfstoff kodierte Spike-Protein die S1-Domäne enthält und über das Ausscheiden von S1 nach der Expression von mRNA-Konstrukten berichtet wurde. Tatsächlich wurden bei geimpften Probanden mit Myokarditis messbare Spike- und S1-Konzentrationen im Blut festgestellt, was die Annahme bestätigt, dass bei beiden Erkrankungen eine Persistenz des Antigens nach der Impfung und eine S1-induzierte Dysregulation beobachtet werden kann. Zusammengenommen machen diese Ergebnisse die S1-Untereinheit zu einem biologisch markanten und biologisch plausiblen Faktor der langfristigen Post-COVID-Symptomatik, weshalb sie als potenzieller Biomarker in Betracht gezogen werden sollte.”

Vorgeschlagener Biomarker-Rahmen für Long COVID (PACS) und das Post-Vaccine COVID-19 Syndrome (PACVS)

Serologische Biomarker: Anti-Spike-Antikörper (Anti-S) und Anti-Nukleokapsid-Antikörper (Anti-N)

“Anti-S- und Anti-N-Antikörper sind klinisch nützlich, um Kontextinformationen über eine frühere Exposition gegenüber einem Antigen zu liefern. Anti-S-Antikörper weisen sowohl auf eine Infektion als auch auf eine Impfung hin, während Anti-N-Antikörper in der Regel spezifisch für eine frühere Infektion sind. Es wurde festgestellt, dass das Vorhandensein von semiquantitativen Tests auf Gesamtantikörper (IgG + IgM + IgA) mit Langzeitsymptomen sowohl bei geimpften als auch bei ungeimpften Menschen mit Long COVID korreliert. Die Serologie kann PACS oder PACVS nicht diagnostizieren, liefert jedoch Informationen darüber, ob nach einer Infektion, einer Impfung oder beidem anhaltende Symptome auftreten. In Verbindung mit Antigenämie- oder EV-Spike-Tests kann die Serologie dazu verwendet werden, einen Zeitplan der Exposition zu erstellen, da sich beide Syndrome in ihrer klinischen Darstellung überschneiden können.”

Man unterschlägt an dieser Stelle, dass nach einer Moderna Injektion häufig keine N-Antikörper mehr gebildet werden, eine Infektion also nicht in der Serologie angezeigt würde. Damit werden Infektionen unterschätzt und teils zwei Jahre später noch persistierende Viren könnten so übersehen werden.

Juristisch ist es OK so zu argumentieren, das macht es Richtern einfacher, das Problem zu erstehen, medizinisch ist es in der Praxis bewährt, das fehlen von N-Antikörpern als nicht stattgefundene Infektion zu interpretieren. Ganz richtig ist es, vor allem bei Moderna Injektionen, nicht.

Virusproteine in Verbindung mit extrazellulären Vesikeln

“EVs sind ein separater Kompartiment von Biomarkern, die eine hohe mechanistische Bedeutung haben. De Miguel-Perez et al. zeigten, dass EVs mit SARS-CoV-2-Spike-, N- und anderen Virusproteinen mit der Dysfunktion mehrerer Organe und schlechteren Ergebnissen bei schwerem COVID-19 in Verbindung stehen. Der Nachweis, dass EVs eine endotheliale Apoptose auslösen, wurde auch in früheren Studien mit hospitalisierten COVID-19-Patienten erbracht. EV-assoziiertes Spike ist ein zusätzliches Signal für lösliche Antigenämie und möglicherweise ein noch zuverlässigerer Ersatz für das Vorhandensein von aktivem Antigen. Die Identifizierung von EV-gebundenem Spike durch Größenausschlussisolierung in Kombination mit ELISA oder Massenspektrometrie kann daher als Second-Line-Biomarker bei Patienten verwendet werden, die trotz eines negativen PCR-Tests anhaltende Symptome aufweisen.”

In Deutschland bietet MMD diese Analyse als Privatleistung an.

RAS-bezogene Moleküle und GPCR-Autoantikörper

“Aktuelle Literatur deutet auf eine Autoimmunbeteiligung bei einem Teil der PACVS-Patienten hin. Laut Mantovani et al. weisen Menschen mit anhaltenden Symptomen nach der Impfung Autoantikörper gegen GPCRs und RAS-bezogene Moleküle auf. Diese immunologischen Ungleichgewichte sind wahrscheinlich an Dysautonomie, vaskulärer Instabilität und systemischen Entzündungsreaktionen beteiligt, die häufig bei PACS und PACVS auftreten. Da diese Autoantikörper nicht spezifisch für eine anhaltende Spike-Präsenz sind, können sie als zusätzliche Biomarker zur Identifizierung immunvermittelter Endotypen verwendet werden.”

Proteomische Unterscheidung zwischen viralen und durch Impfstoffe kodierten Spike-Proteinen

“Dies kann technisch mit spezifischen LC-MS/MS-Analysen von Peptidprofilen erreicht werden, da mRNA-Impfstoffe ein präfusionsstabilisiertes Spike-Protein mit den Mutationen K986P und V987P (2P) kodieren, die in der viralen Sequenz nicht vorhanden sind. Die 2P-Region besteht aus Proteinformen, die eine eindeutige Identifizierung der Spike-Herkunft durch proteotypische Peptide ermöglichen. Mehrere Studien haben gezeigt, dass Immunokaptur und Massenspektrometrie zur Quantifizierung klinischer Proben viraler Proteine eingesetzt werden können. Darüber hinaus können Peptid- und Glykopeptidbibliotheken aus Varianten ebenfalls die Quellenzuordnung verbessern.”

Das hat bisher nur Carlo Brogna (Department of Microbiology, Craniomed group facility Srl, Montemiletto, Avellino, 83038, Italy) gezeigt. Ich wüsste nicht, welches Labor das als Analytik anbietet und ob Dr. Brogna Auftragsanalytik macht.

Aktuell ist die MS zwar angelegt, aber noch nicht befüllt:

Theoretisch ist es also sehr einfach möglich durch die zwei zusätzlichen Proline zu erkennen, ob es Virus-Spike oder Impf-Spike ist (außer bei AstraZeneca, die hatten keine 2P verbaut), praktisch ist es aber noch nicht etabliert.

PCR-Identifizierung von persistenter Impfstoff-mRNA

Neben antigenbasierten und proteomischen Biomarkern können PCR-Tests zur Identifizierung von persistenter Impfstoff-mRNA bei Verdacht auf PACVS eingesetzt werden. Der Impfstoff BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) enthält eine Reihe von Sequenzelementen, die nicht mit dem SARS-CoV-2-Virusgenom übereinstimmen und durch molekulare Detektion spezifisch identifiziert werden können. […] Wenn die Impfstoff-mRNA langlebig ist und ihre Abbauzeit überdauert, würden diese Sequenzen nachgewiesen werden, und dieses Ergebnis würde darauf hindeuten, dass noch ein Potenzial zur Translation besteht und ein Weg zur weiteren Produktion von Spike vorhanden ist. Obwohl die klinische Relevanz von persistenter Impfstoff-mRNA noch untersucht wird, ist der PCR-basierte Nachweis ein ergänzender molekularer Biomarker, der bei der Unterscheidung zwischen PACVS und PACS helfen kann, insbesondere wenn eine Spike-Antigenämie oder S1-Positivität auftritt und die Frage der Quellenzuordnung von entscheidender Bedeutung ist.

Diese Analyse bietet MMD an. Ich kenne aber nur einen Fall, wo dieser Test positiv war und das ist schon eine Weile her. Hätte man frühzeitig machen sollen. Je länger die Injektion her ist, desto unwahrscheinlicher ist ein Fund. Man könnte auch nach der Sequenz selbst in DNA suchen, welche von jedem Hersteller unterschiedlich codonoptimiert war, die DNA-Produktionsrückstände sind jedoch sicherlich nicht einfacher nachweisbar. Ich wüsste nicht, wer das als Routineanalytik anbieten würde.

Mechanismen, die die Produktion, Biodistribution und Persistenz des Spike-Proteins betreffen

“[…] Freies Spike-Protein wird sowohl in der Untergruppe PACVS als auch in der Untergruppe PACS beobachtet, sodass das Spike-Protein nicht verankert sein kann. Im Falle einer Myokarditis nach der Impfung scheint der Gehalt an Gesamt-Spike-Protein eine größere Aussagekraft für die Unterscheidung zwischen Fällen von Myokarditis nach der Impfung und gesunden Geimpften zu haben als der Gehalt an der S1-Untereinheit des S-Proteins. […] Die Verteilung des Spike-Proteins im Falle einer Infektion wird durch den Gewebetropismus des Virus für verschiedene Gewebe und Zelltypen bestimmt, was die Anfälligkeit dieser Zelltypen für eine SARS-CoV-2-Infektion erklärt. Im Vergleich dazu sind LNPs möglicherweise promiskuitiver und verteilen ihre eingekapselte(n) mRNA(s) an jeden Zelltyp, solange das LNP mit diesem in Kontakt kommt. Die Produktion des kodierten Proteins ist bei Verwendung von N1-Methyl-Pseudouridin größer, der Nukleosidmodifikation, die von Pfizer (BNT162b2) und Moderna (mRNA-1273) verwendet wird.”

Dezent wird zwischen den Zeilen mitgeteilt, dass nach Injektion mehr Spike-Protein kursieren kann und das mehr Spike-Protein mehr Schaden macht.

Hindernisse bei der Kausalitätsbewertung, Berichterstattung und institutionellen Reaktion

“Während PACVS derzeit viel mehr Anerkennung findet, war dies nicht immer so. Der Weg zur Anerkennung war lang und beschwerlich und war die ganze Zeit über mit institutioneller Vernachlässigung und Feindseligkeit verbunden. Personen, die während COVID-19-Impfstoffstudien zu Schaden gekommen sind, hatten erhebliche Schwierigkeiten, eine Entschädigung für ihre medizinischen Kosten zu erhalten. In offiziellen Mitteilungen wurden die Risiken in der Regel heruntergespielt, und die Biden-Regierung übte Druck auf Social-Media-Unternehmen aus, Inhalte zu entfernen, die sie als „Fehlinformationen über Impfstoffe” definierte, darunter echte Fehlinformationen neben wissenschaftlich fundierten Aussagen, umstrittenen Aussagen und Patientenerfahrungen. Die Einschränkungen der Meinungsäußerung im Internet trugen wahrscheinlich zu einer suboptimalen Reaktion auf COVID-19 bei und trugen wahrscheinlich zur Marginalisierung von PACVS-Patienten bei.”

Erkennung, Diagnose und Forschungsbedarf

Gegen Ende werden die Autoren noch einmal SEHR DEUTLICH und nennen Namen.

“Angesichts dieser Herausforderungen benötigen PACVS-Patienten konkrete Unterstützung und Ressourcen und keine vagen Floskeln, wie sie ihnen unter Peter Marks gegeben wurden. Die durch Impfstoffe geschädigten Personen müssen ihre eigene Forschung finanzieren, nachdem sie ein Produkt eingenommen haben, zu dessen Einnahme sie ermutigt wurden und das in einigen Fällen als Bedingung für ihre Beschäftigung vorgeschrieben war. Dieser Zustand ist inakzeptabel.”

Es wird aber gleich beschwichtigt. Man tue das alles nur, damit die Impfbereitschaft nicht noch mehr zurückgeht.

Als mögliche Reaktion auf die Pandemie ist die Impfbereitschaft deutlich zurückgegangen, und angesichts der Allgegenwärtigkeit sind entweder eine beträchtliche Anzahl von Menschen direkt von PACVS betroffen oder kennen jemanden mit PACVS.

Zum Schluss wir nun eine Definition von Post-Vac (PACVS) eingeführt, parallel zur Definition von Long COVID.

„Das Post-Acute COVID-19 Vaccination Syndrome (PACVS) ist eine impfstoffassoziierte chronische Erkrankung, die nach einer SARS-CoV-2-Impfung auftritt und mindestens 3 Monate lang als kontinuierlicher, rezidivierender und remittierender oder progressiver Krankheitszustand vorliegt, der ein oder mehrere Organsysteme betrifft.“

“Die Wissenschaft ist nach wie vor sehr impfstofffreundlich, was angesichts der Rolle, die Impfstoffe bei der Prävention von Infektionskrankheiten spielen, auch richtig ist, aber diese Begeisterung kann mit einer Blindheit gegenüber ihren potenziellen Nebenwirkungen einhergehen. Ständige Botschaften über „Fehlinformationen zu Impfstoffen“ können dazu führen, dass Ärzte gegenüber PACVS-Patienten weniger wohlwollend sind.”

“Wissenschaft und Medizin müssen schnell zusammenarbeiten. Wir empfehlen, PACVS als Diagnosecode für Systeme hinzuzufügen, die das ICD-10- oder ICD-11-System verwenden. Es handelt sich um eine wirklich neuartige Krankheit, da sie erst nach der Einführung der COVID-19-Impfstoffe aufgetreten ist. Darüber hinaus können alle Impfstoffe mit unerwünschten Ereignissen verbunden sein, daher ist es wichtig, auch diese zu erkennen.”

Fazit

“Die COVID-19-Impfstoffe haben zwar viele Infektionen und Todesfälle durch COVID-19 verhindert, aber bei einem kleinen Prozentsatz der geimpften Personen zu akuten und chronischen Komplikationen geführt. Diejenigen mit postakuten Komplikationen sehen sich mit einer Krise der mangelnden Anerkennung konfrontiert, die dazu führt, dass sie keinen Zugang zu medizinischer Versorgung haben und die Forschung nicht priorisiert wird, da sie nicht als Quelle der Krankheitslast angesehen werden. Die Krankheitslast durch PACVS ist potenziell groß, wobei glaubwürdige Schätzungen davon ausgehen, dass zwischen 0,2 und 0,9 % der COVID-19-Impfstoffempfänger diese Erkrankung entwickeln. Menschen mit PACVS benötigen Zugang zu medizinischer Versorgung, daher muss für diese neuartige Erkrankung eine neue Diagnose hinzugefügt werden.”

Mein Fazit

Ein clever verpackter Artikel, der Impfbeführwortern nicht direkt auf die Füße tritt, aber durchaus meist zwischen den Zeilen, teilweise auch sehr direkt, die aktuellen Probleme und die Analytik zusammenfasst.

Die Masse an Menschen, die betroffen ist wird, meiner Meinung nach, ein wenig heruntergespielt, wahrscheinlich, um ihr den Schrecken zu nehmen und die Akzeptanz zu erhöhen, weil angeblich nur wenige Menschen betroffen sind und so die heilige Kuh der Impfung erst einmal keinen großen Schaden nimmt, bis die vorgeschlagene Analytik Klarheit geschaffen hat.

Juristisch jedoch eine Publikation, die einige Unterscheidungskriterien gerichtssaaltauglich wissenschaftlich belegt und einem die eigene Herleitung erspart.

Die Autoren sind nicht direkt auffällig, auch wenn der Letztautor eindeutig dem medizinischen Widerstand in den USA zuordenbar ist (Independent Medical Alliance ehemals FLCCC, die Umbenennung haben viele aber nicht mitbekommen).