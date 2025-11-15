Sicherlich standen schon einige vor dem Problem, wie sie ihre Substack Artikel sichern sollen. Jahrelange Arbeit die irgendwann weg sein könnte, wenn es wieder mal ein Problem mit den Servern gibt, auf denen Substack hostet. Substack war am 20. Oktober 2025 auch betroffen als ein Rechenzentrum/Knotenpunkt, was auch immer es war, bei amazon gestört war.

Speichern der Artikel als pdf schneidet bei mir links Rand inklusive ein wenig Text ab.

Wenn man die Exportoption von Substack nutzt, sind die Formatierungen weg.

Als Webseite speichern verliert ebenfalls und die Verlinkungen der Inhalte untereinander und ist umständlich.

HTTrack

Ich habe einiges ausprobiert , zunächst HTTrack Website Copier 3.49-2

https://www.httrack.com/page/2/

Probleme:

Einige Seiten werden nicht gespeichert, da steht nur “too many requests drinnen” Der Punkt, wo man im Inhaltsvereichnis auf “see all” drücken muss, wird nicht gesichert.

Separat sichern bingt nichts, wenn das Inhaltverzeichnis der Untersektionen schon ein “see all” button hat.

Das Fehlerprotokoll sieht dann wie folgt aus:

Die gesicherten Beiträge lassen sich anschließend im Browser normal navigieren, wie online, so dass man kontrollieren kann, welche Artikel noch einmal gesichert werden müssen.

Was nicht funktioniert ist das Vergrößern von Bildern, es nur das Bild gespeichert, wie es im Artikel zu sehen ist und nicht die größere Version, die bei Substack hinterlegt ist.

Gespeichert sieht das auf Festplatte so aus:

Die Struktur ist ein wenig unübersichtlich und eine Datei zu finden ist nicht so einfach, das gelingt mir aktuell nur, wenn ich meinen Substack über die Software im Browser öffne und dann ganz normal wie online manövriere.

Selbst die Kommentare werden archiviert und als separate Seiten abgelegt, wenn die Seite erfasst und gesichert wird.

Wget

Ich arbeite sonst auch mit dem get_iplayer, DOS ist für mich OK.

Also habe ich es mit Wget versucht.

GNU Wget 1.21.4 for Windows

Mirroring your site | Electronic Frontier Foundation

Da blockt wohl Substack direkt?

Fazit:

Noch habe ich keine adäquate Methode gefunden, leider.

Wenn jemand eine Idee oder Lösung hat, wäre das schön. Copy und paste der eigenen Artikel, wenn man zu zu einem Buch verarbeiten will, ist ziemlich nervig.