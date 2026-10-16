Das goldenen Jahr der Krankenhausfinanzierung habe ich in mehreren Artikeln behandelt, z. Bsp. in diesem:

Tom Lausen redet seit Jahren darüber, dass die Krankenhäuser in Deutschland unterbelegt waren und es keine Pandemie gab, nur eine Testplandemie.

In den Daten zu Atemwegserkrankungen ist keine Pandemie zu finden:

Dass die viele COVID-Tote am Schreibtisch durch Notfallkodierung entstanden, habe ich auch schon behandelt.

Nun habe ich einen Substack Artikel auf französisch gefunden, der die Situation der Plandemie in Frankreich beschreibt.

Pierre Chaillot ist ein französischer Statistiker der vor allem für seine kontroversen Äußerungen in den Medien bekannt ist, in denen er die Bewältigung der Covid-19-Gesundheitskrise und die Wirksamkeit der Impfkampagnen in Frage stellte.

Er schloss 2009 sein Studium an der ENSAI (École nationale de la statistique et de l’analyse de l’information) ab und verfolgt eine Karriere als Statistiker im öffentlichen Dienst.

https://www.linkedin.com/in/pierre-chaillot-109597108/

Pierre Chaillot hat auch einen youtube Kanal:

https://www.youtube.com/channel/UCX6iYvJWGOQfGsFo2KSSm-w

Will man verstehen, wie ein Betrugssystem aufgebaut war, muss man Daten aus betroffenen Ländern vergleichen und die Gemeinsamkeiten und Unterschiede analysieren.

Dieser Artikel behandelt den gleichen Themenbereich, den Tom Lausen seit Jahren analysiert, nur eben die französische Seite des Themenkomplexes.

Genau wie Tom Lausen mit seiner “Intensiv Mafia” hat Pierre Chaillot ein entsprechendes Buch auf Französisch und Englisch veröffentlicht.

https://www.amazon.de/Covid-19-Decoding-Mortality-hospitals/dp/2810012393/

https://www.amazon.de/dp/2810012547

Der Edge Browser übersetzt automatisch.

Google Translate ist auch eine Möglichkeit den Artikel im Original zu lesen:

https://pierredecoderleco-substack-com.translate.goog/p/la-grande-illusion-du-covid-19-quand?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp

Da Substack Artikel aber auch gerne mal gelöscht werden, archiviere ich diesen Artikel als Übersetzung, um ihn einem weiteren, deutschen Publikum zugänglich zu machen.

Ich würden den Autor gerne kontaktieren, aber das können leider nur Abonnenten.

Beginn der Übersetzung des frei zugänglichen Teils des Artikels (mit deepl.com)

Die große Illusion von Covid-19: Wenn eine neue Krankheit die Krankenhausstatistiken auf den Kopf stellt

Folge 4 – Was wäre, wenn die „Krankheit“ gar nicht existierte?

Im Jahr 2020 haben sich die Krankenhausaufenthalte mit der Diagnose „Atemwegsinfektionen“ (darunter auch das berühmte Covid-19) verfünffacht. Dennoch blieb die Gesamtzahl der Krankenhausaufenthalte für die allgemeinere Gruppe der „Atemwegserkrankungen“ nahezu stabil. Das bedeutet, dass die anderen Atemwegserkrankungen, also jene, die nichts mit einem Virus zu tun haben, aus den Statistiken fast vollständig verschwunden sind. Aber wo sind dann mit dem Aufkommen von Covid-19 die anderen Krankheiten geblieben?

Seit Beginn dieser Serie beschäftigen wir uns mit einem grundlegenden Phänomen: der Umwandlung des Kranken in eine „Krankheit“ und anschließend dieser Krankheit in einen Verwaltungscode.

In der ersten Folge haben wir gesehen, wie sich die Medizin nach und nach in Nomenklaturen eingeschlossen hat. In der zweiten Folge haben wir erläutert, wie diese Codes mit der leistungsbezogenen Vergütung (T2A) zur Grundlage der Krankenhausfinanzierung geworden sind. In der dritten Folge haben wir das Beispiel der Grippe untersucht, jener Krankheit, deren Statistiken auf Klassifikationen beruhen, die nicht immer mit der Identifizierung eines Grippevirus übereinstimmen.

Nun kommen wir zu Covid-19, und dieses Mal haben wir einen erheblichen Vorteil: Wir können fast in Echtzeit beobachten, wie eine neue Krankheitskategorie entsteht, wie sie in die Nomenklaturen aufgenommen wird, wie sich die Zählregeln sukzessive ändern und welche Umwälzungen sich daraus in den Krankenhausstatistiken ergeben.

Es geht nicht darum zu leugnen, dass Menschen im Jahr 2020 schwer erkrankt waren. Niemand bestreitet, dass Patienten unter Atemnot litten, dass Krankenhausabteilungen Phasen hoher Belastung durchlebten oder dass Todesfälle auftraten. Ganz einfach, weil dies ständig der Fall ist, aber auch, weil im Jahr 2020 zahlreiche „außergewöhnliche“ Maßnahmen ergriffen wurden, die sich auf die Gesundheit der Menschen, aber auch auf die Desorganisation im Krankenhauswesen auswirkten.

Die Frage, die wir hier klären wollen, lautet: Wie wurden diese Patienten erfasst, klassifiziert, gezählt und der Öffentlichkeit präsentiert?

1. Am 31. Januar 2020 hält eine neue Krankheit Einzug in die Computer

Kehren wir zum Anfang des Jahres 2020 zurück.

Am 31. Januar, als die französischen Behörden noch nur wenige Fälle der neuen Infektion verzeichneten, wurde ein Code in die von französischen Krankenhäusern verwendete Internationale Klassifikation der Krankheiten aufgenommen:

U07.1 – Atemwegserkrankung durch das Coronavirus 2019 (COVID-19).

Es handelt sich um eine Kategorie, die im Eilverfahren geschaffen wurde, um die Erfassung von Patienten zu ermöglichen, bei denen diese neue Erkrankung vermutet wurde. Auffällig ist bereits auf den ersten Blick, wie früh diese Änderung der Nomenklatur erfolgte.

Zur Erinnerung: Dieser Code ist Teil der Internationalen Klassifikation der Krankheiten (damals ICD-10, heute ICD-11), die von der WHO geleitet wird. Im Januar 2020 passierte weltweit nichts. Nur in China herrschte seit Dezember 2019 Panik wegen 40 Erkrankten mit einer schweren Atemwegserkrankung in Wuhan (einer Stadt mit 13 Millionen Einwohnern, die besonders im Winter stark verschmutzt ist). Doch ein chinesisches Labor veröffentlichte eine sogenannte „Virussequenz“, die mittels eines Computeralgorithmus aus einer Probe rekonstruiert wurde, die einem einzigen Patienten entnommen worden war und der (ohne experimentellen Beweis) vorgeworfen wurde, ihn krank gemacht zu haben. Mehr brauchte die WHO nicht, um zu beschließen, dringend in die ICD-10 einzugreifen, damit alle Krankenhäuser weltweit damit beginnen konnten, „Covid-19-Patienten“ zu erfassen. Dabei war bereits klar, dass es zu einer „Pandemie“ kommen würde. Erst nach der Einführung dieses Codes setzte die weltweite Panik ein.

Bis dahin wurden Patienten mit Atembeschwerden in bereits bestehende Kategorien eingeordnet: Lungenentzündungen, Bronchitis, chronische Bronchopneumopathien, Atemwegsinfektionen, Atemnot, Grippe und viele andere. Nun ergibt sich eine neue Einordnungsmöglichkeit.

Ein Patient, der zuvor anhand seiner Atemwegsbeschwerden beschrieben worden wäre, kann nun auch die Diagnose „Covid-19“ erhalten. Und diese neue Bezeichnung wird die Art und Weise verändern, wie sein Krankenhausaufenthalt in den Krankenhausstatistiken erfasst wird. Dieser Mechanismus ist von entscheidender Bedeutung.

Die Schaffung eines Codes bedeutet nicht die Schaffung eines biologischen Phänomens. Aber sie schafft sofort eine neue Möglichkeit der Zählung.

Sobald die Verwaltung eine Kategorie benennen kann, kann sie diese auch zählen. Und wenn sie diese zählen kann, kann sie Kurven erstellen, um deren Entwicklung darzustellen.

Allerdings muss man wissen, was diese Kategorie umfasst.

2. März 2020: Die Zählregeln ändern sich mitten in der Krise

Die Einführung eines neuen Codes war nicht die einzige Änderung, die im Frühjahr 2020 stattfand. Das Netzwerk Sentinelles, das insbesondere grippeähnliche Symptome überwachte, änderte seine Definitionen.

Bislang entsprach ein grippeähnliches Syndrom einer Reihe relativ präziser Symptome: plötzlich auftretendes hohes Fieber, Muskelschmerzen und Atemwegsbeschwerden. Im März 2020 verlagerte sich der Schwerpunkt der Überwachung auf akute Atemwegsinfektionen (IRA).

Die neue Definition ist weiter gefasst: ein plötzliches Auftreten von Fieber oder eines Fiebergefühls, begleitet von Atemwegsbeschwerden.

Das bedeutet, dass sich der statistisch erfasste Gegenstand ändert. Wir messen nicht mehr genau dasselbe.

Stellen wir uns vor, ein statistisches Institut beschließt mitten in einer Zeitreihe, die Definition von Arbeitslosigkeit zu erweitern. Jeder seriöse Statistiker würde sofort erklären, dass die vorherigen und nachfolgenden Daten nicht mehr direkt vergleichbar sind.

Warum sollte diese elementare Vorsichtsmaßnahme wegfallen, wenn es um Gesundheit geht?

Das Ergebnis: Sehen Sie nur, wie die Grippe im Winter 2020–2021 auf mysteriöse Weise verschwindet. Seit 1985 taucht jeden Winter mit der Regelmäßigkeit eines Metronoms eine bestimmte Anzahl von Erkrankten auf. Die neue Zählweise wird im März 2020 eingeführt, und im folgenden Winter verschwindet die Grippe, um Platz für Covid-19 zu machen. Aber keine Sorge, ab 2021 wird sie ihr großes Comeback feiern: Sobald die Bevölkerung geimpft ist, wird man aufhören, sie als Covid-19 zu zählen, und sie wieder in die Kategorie „Grippe“ einordnen.



Anmerkung: Ich habe in meinem Artikel

die französischen Daten ebenfalls dargestellt. Pierre Chaillot Darstellung deckt sich mit meiner.

Frankreich setzt vor allem auf Notaufnahmen. Das entspricht nicht genau den Klinikaufnahmen in ICOSARI, misst aber ebenfalls die allgemeine Last durch Atemwegserkrankungen. Die lange Reihe ab 1984 misst grippeähnliche Erkrankungen. Das ist eine engere Falldefinition als IRA. Seit März 2020 leitet Sentinelles diese Werte aus den IRA Meldungen ab und rät zur Vorsicht beim Vergleich vor und nach diesem Zeitpunkt. Die Grafik markiert den Wechsel mit einer roten Linie. Die ARI Werte von 2009 bis 2014 stammen aus einem in der WHO Datenbank nicht benannten Netz. Ihr Niveau ist nicht mit Sentinelles vergleichbar.

Daher sind die Deutschen Daten so wertvoll, weil eben die Zählweise nicht geändert wurde bei ARE und SARI

Und das ist noch nicht alles: Am 31. März 2020 ändern sich auch die Vorgaben für die Erfassung von Krankenhausaufenthalten im SI-VIC-System.

Bisher basierte die Erfassung auf einer durch einen PCR-Test bestätigten Covid-19-Diagnose (auch wenn wir in dem entsprechenden Artikel gezeigt haben, dass diese nichts taugt – diese Definition führt zu einer geringeren Anzahl von Erfassungen). Ab diesem Datum müssen die Einrichtungen auch Patienten erfassen, deren Thoraxbildgebung „auf Covid-19 hindeutet“ (wir schätzen diese sehr wissenschaftliche Wortwahl). Ein CT-Scan kann somit dazu beitragen, dass ein Patient in die Überwachungsstatistik aufgenommen wird, ohne dass eine Bestätigung durch einen PCR-Test vorliegt. Es ist jedoch offensichtlich, dass ein Lungenbild allein nicht unbedingt ausreicht, um die Ursache einer Atemwegserkrankung zu identifizieren, insbesondere wenn „gleichzeitig“ erklärt wird, dass es sich um eine neue Krankheit handelt, über die man noch nichts weiß. „Auf Covid-19 hindeutend“ – das ist Poesie, aber weder Wissenschaft noch Medizin.

3. Der große Umbruch bei den Atemwegserkrankungen

Kommen wir nun zu den Krankenhausdaten.

Zusammen mit meinem Freund Jean-Luc Bozek haben wir die offiziellen Statistiken der ATIH zu den Krankenhausaufenthalten der Hauptdiagnosekategorie Nr. 4 (CMD 4) ausgewertet, die sich auf Erkrankungen der Atemwege bezieht. Anhand dieser Daten lassen sich die verschiedenen Untergruppen der homogenen Patientengruppen (GHM) vor, während und nach der Krise vergleichen.

Kontext:

Jean-Luc Bozek ist ein französischer Kommunalpolitiker, der vor allem durch sein Engagement in der Gemeinde Mont-sous-Vaudrey im Département Jura bekannt wurde.

Bei den französischen Kommunalwahlen im März 2020 führte er als Spitzenkandidat die oppositionelle Liste „Mont : nouvel élan“ (Mont: Neuer Schwung) an. Seine Liste erhielt dabei 36,4 % der Stimmen (215 Wähler). Im Anschluss zog er als Mitglied der Minderheitenfraktion in den Gemeinderat von Mont-sous-Vaudrey ein, wo er sich unter anderem kritisch in den Ratsdebatten einbrachte. Im September 2021 legte er sein Mandat im Gemeinderat nieder.

Hier ist die Entwicklung einiger großer Kategorien zwischen 2019 und 2020.

Quelle: ATIH, PMSI MCO, GHM-Stammdaten der CMD 4, ganz Frankreich.

Die Zahl der Bronchitisfälle geht zurück. Die Zahl der Lungenentzündungen geht zurück. Die Zahl der chronischen Bronchopneumopathien mit Sekundärinfektion geht zurück. Die Zahl der Bronchiolitis-Fälle und der als „Grippe“ klassifizierten Krankenhausaufenthalte bricht ein. Und währenddessen haben sich die Infektionen und Entzündungen der Atemwege bei Erwachsenen mehr als verfünffacht!

Betrachtet man die Grippe im Detail über einen Beobachtungszeitraum von 5 Jahren:

Im Jahr 2021 lag die Zahl der als „Grippe“ klassifizierten Krankenhausaufenthalte um mehr als 90 % unter der von 2019. Ab 2022 stiegen die Zahlen dann wieder über das Vorkrisenniveau.

Wie lässt sich eine solche Entwicklung erklären?

Die neuen Kodierungsregeln ermöglichten es, Krankenhausaufenthalte als Covid-19-Fälle zu klassifizieren, die vor 2020 zwangsläufig anhand der damals verfügbaren Kategorien beschrieben worden wären.

Die Frage ist daher, in welchem Umfang diese Mechanismen zu den beobachteten Schwankungen beigetragen haben.

Um weiterzukommen, reicht es nicht aus, die Kategorien einzeln zu betrachten. Man muss sie addieren.

4. Eine Covid-19-Welle inmitten eines Einbruchs der Krankenhausauslastung

Um zu verstehen, was im Jahr 2020 geschah, muss man zunächst einmal über die Covid-19-Kurven hinausblicken: auf die Krankenhausauslastung insgesamt.

Denn während die Medien täglich die Zahl der wegen Covid-19 hospitalisierten Patienten verbreiteten, trat eine andere Realität, die zwar in den offiziellen Statistiken dokumentiert war, weitgehend in den Hintergrund: die Krankenhausaktivitäten in Frankreich brachen ein.

Im Jahr 2019 verzeichneten öffentliche und private Einrichtungen fast 29,9 Millionen Aufenthalte und Behandlungen in den Bereichen Innere Medizin, Chirurgie und Geburtshilfe (MCO).

Im Jahr 2020 waren es nur noch 27,9 Millionen: Zwei Millionen Aufenthalte und Behandlungen sind innerhalb eines einzigen Jahres aus den Krankenhausstatistiken verschwunden. Der Rückgang beträgt 6,8 %.

Während sich die öffentliche Aufmerksamkeit also auf die Covid-19-Patienten konzentrierte, fand ein beträchtlicher Teil der üblichen Krankenhausaktivitäten nicht mehr statt. Eingriffe wurden abgesagt. Sprechstunden und Behandlungen wurden verschoben. Patienten verzichteten darauf, ins Krankenhaus zu gehen. Andere konnten nicht unter den üblichen Bedingungen versorgt werden.

Alle großen Krankheitsgruppen sind rückläufig

Zwischen 2019 und 2020 sind die Krankenhausaufenthalte und Behandlungen für alle Krankheiten drastisch zurückgegangen: Selbst traumatische Verletzungen, psychische Störungen und Erkrankungen des Knochen- und Gelenkapparats verzeichnen einen deutlichen Rückgang.

Die Erkrankungen des Verdauungsapparats gingen von 2,40 Millionen auf 2,02 Millionen zurück.

Die Kreislauferkrankungen sanken von 1,64 Millionen auf 1,47 Millionen.

Die Tumorerkrankungen gingen von 1,41 Millionen auf 1,28 Millionen zurück.

Die Atemwegserkrankungen sinken von 897.363 auf 655.961.

Infektions- und Parasitenerkrankungen gehen von 257.589 auf 184.993 zurück.

Mit anderen Worten: Nicht nur die Grippe verschwindet aus den Statistiken.

Ein großer Teil der üblichen medizinischen Tätigkeit schrumpft gleichzeitig.

Das bedeutet natürlich nicht, dass Krebserkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Erkrankungen des Verdauungstrakts plötzlich nicht mehr existieren würden. Es bedeutet, dass ein Teil der entsprechenden Patienten nicht ins Krankenhaus eingewiesen wurde oder dass die Aufenthalte anders erfasst wurden. Und genau deshalb ist bei voreiligen Interpretationen von Krankenhausstatistiken Vorsicht geboten.

Ein Rückgang der Krankenhausaufnahmen aufgrund einer bestimmten Krankheit beweist nicht, dass diese Krankheit seltener geworden ist. Ebenso wenig belegt der Anstieg einer neuen Diagnosekategorie für sich genommen das Auftreten einer entsprechenden Anzahl zusätzlicher Erkrankter.

Covid-19 erscheint in einer eigenen Kategorie

Hier kommt eine Besonderheit der Internationalen Klassifikation der Krankheiten ins Spiel.

Covid-19-Diagnosen werden nicht unter den Erkrankungen der Atemwege geführt, wie man spontan annehmen könnte. Sie fallen unter die U-Codes, die in Kapitel XXII der ICD-10 mit dem Titel „Codes für besondere Verwendungszwecke“ zusammengefasst sind.

Vor 2020 umfasste diese Kategorie nur einige Dutzend Krankenhausaufenthalte pro Jahr. Die Kategorie hat daher plötzlich eine neue Bedeutung erlangt, vor allem aufgrund der Einführung der Covid-19-Diagnosen. Das bedeutet, dass ein Patient, der mit einer Hauptdiagnose Covid-19 erfasst wird, aus den Statistiken zu Atemwegserkrankungen herausfallen kann, selbst wenn er eine Atemwegserkrankung aufweist.

Im Jahr 2019 umfasste sie nur 52 Krankenhausaufenthalte und Behandlungen.

Im Jahr 2020 stieg diese Zahl auf 253.198.

Im Jahr 2021 waren es 301.944.

Dieser Mechanismus betrifft jedoch nicht unbedingt nur Atemwegserkrankungen.

Covid-19 wurde als Erkrankung beschrieben, die mit kardiovaskulären, neurologischen, gastrointestinalen oder auch thromboembolischen Symptomen einhergehen kann.

Ein Patient, der wegen einer solchen Erkrankung stationär aufgenommen wird, kann auch eine Infektion mit SARS-CoV-2 aufweisen.

Je nach Hauptgrund für die Behandlung und den geltenden Kodierungsregeln kann sein Aufenthalt in verschiedenen Kapiteln der ICD-10 erfasst werden.

Es ist daher möglich, dass ein Teil der im Jahr 2020 beobachteten statistischen Umverteilung mehrere Krankheitskategorien betraf.

Ist die neue Kategorie dem Einbruch der anderen Kategorien gewachsen?

Das Phänomen ist noch interessanter, wenn man die Atemwegs- und Infektionskrankheiten betrachtet.

Im Jahr 2019 entfielen auf das Kapitel „Atemwegserkrankungen“ und das Kapitel „Infektions- und Parasitenkrankheiten“ zusammen 1.154.952 Aufenthalte und Behandlungen. Im Jahr 2020 waren es nur noch 840.954, was einem Rückgang von 313.998 Aufenthalten innerhalb eines Jahres entspricht.

Gleichzeitig stiegen die Codes für besondere Verwendungszwecke (fast ausschließlich der Covid-19-Code) um 253.146 Aufenthalte.

Das wird noch deutlicher, wenn man diese drei Kapitel addiert, anstatt sie nebeneinander zu vergleichen.

Im Jahr 2019: 1.155.004 Aufenthalte und Sitzungen.

Im Jahr 2020: 1.094.152.

Selbst wenn man alle Codes für besondere Anwendungsfälle im Zusammenhang mit Atemwegs- und Infektionskrankheiten hinzuzählt, liegt die Gesamtzahl immer noch um 60.852 Krankenhausaufenthalte unter der von 2019.

Mit anderen Worten: Nicht nur die Zahl der Krankenhausaufenthalte ist im Jahr 2020 zurückgegangen, sondern selbst wenn man sich die Kategorien der Atemwegs- oder Infektionskrankheiten genauer ansieht, stellt man fest, dass es mit dem Auftreten des „tödlichen Virus“ ebenfalls zu einem deutlichen Rückgang gekommen ist. Noch nie gab es so wenige Fälle von Atemwegserkrankungen in den Krankenhäusern wie seitdem ein Virus unser Land heimsucht.

Eine neue Kategorie schafft keine neuen Patienten

Im Jahr 2020 machte die Kategorie der U-Codes weniger als 1 % aller Krankenhausaufenthalte und -behandlungen aus. Dieser Anteil ist im Verhältnis zur Gesamtaktivität der französischen Krankenhäuser äußerst gering.

Der Großteil der Krankenhausaktivitäten betraf weiterhin andere Behandlungsgründe. Und ein beträchtlicher Teil dieser Tätigkeit wurde unterbrochen oder verschoben.

Damit kommen wir zum zentralen Problem dieser Reihe zurück: Die Krankenhauszahlen sind kein direktes Abbild aller in der Bevölkerung vorkommenden Erkrankungen. Sie sind das Ergebnis medizinischer Entscheidungen, Versorgungsmöglichkeiten, Kodierungsregeln und institutioneller Zwänge. Im Jahr 2020 wurden all diese Faktoren gleichzeitig auf den Kopf gestellt.

5. Hat Covid-19 die früheren Atemwegserkrankungen verdrängt?

Um diese Umverteilung zu verstehen, steht uns eine weitere wesentliche Information zur Verfügung: das Vorkommen von Covid-19-Codes bei Krankenhausaufenthalten.

Nehmen wir die Code-Stammgruppe 04M07 mit der Bezeichnung „Infektionen und Entzündungen der Atemwege, Alter über 17 Jahre“.

Quelle: ATIH, PMSI MCO, Extraktion der U07-Codes durch GHM.

Der Code U07.10 entspricht einer respiratorischen Covid-19-Erkrankung mit „identifiziertem Virus“ (was faktisch „positiver PCR-Test“ bedeutet).

Im Jahr 2020 tauchte er bei fast drei Vierteln der Krankenhausaufenthalte dieser Kategorie auf. Im Jahr 2021 in mehr als acht von zehn Krankenhausaufenthalten. Dies erklärt weitgehend, warum diese Krankenhauskategorie eine neue Bedeutung erlangt hat.

Vor 2020 gab es diese Kategorie bereits. Sie umfasste Patienten mit Infektionen und Entzündungen der Atemwege. Nach der Einführung der Covid-19-Codes hat sich ihre Zusammensetzung grundlegend verändert.

Dabei ist jedoch eine wichtige Nuance zu beachten: Das Vorhandensein des Codes U07.10 bedeutet nicht zwangsläufig, dass dieser die Hauptdiagnose des Krankenhausaufenthalts ist. Ein Code kann auch als Begleitdiagnose erfasst werden.

Man muss also zwischen dem Vorhandensein einer Diagnose in der Akte und ihrer Rolle bei der Einstufung des Krankenhausaufenthalts unterscheiden. Ebenso sind nicht alle Covid-19-Krankenhausaufenthalte in der Kategorie 04M07 zu finden.

Genau das macht die Interpretation von Verwaltungsstatistiken schwierig: Ein und dieselbe Diagnosekategorie kann in verschiedenen Krankenhausgruppen vorkommen, und eine und dieselbe Gruppe kann unterschiedliche Diagnosen umfassen.

Die klinische Realität des Patienten ist vielschichtig. Das statistische System muss diese Komplexität hingegen anhand einer Nomenklatur ordnen. Und wenn sich diese Nomenklatur ändert, ändern sich auch die Datenreihen.

Was wir mit Sicherheit beobachten, ist ein tiefgreifender Wandel in der Zusammensetzung der Krankenhauskategorien. Die individuelle Verteilung der Patienten zwischen alten und neuen Kategorien muss hingegen noch ermittelt werden.

6. Reicht ein positiver Test aus, um einen Krankenhausaufenthalt zu erklären?

Hier stoßen wir auf eine weitere Schwierigkeit.

Biologische Tests spielen eine zentrale Rolle bei der Klassifizierung von Covid-19-Fällen. Aber was bedeutet ein positives PCR-Ergebnis genau?

Mit der PCR lässt sich eine bestimmte genetische Sequenz nachweisen. Ein positives Ergebnis sagt jedoch nichts über den Gesundheitszustand eines Patienten aus. Es lässt sich damit auch nicht feststellen, ob die nachgewiesene Sequenz für die beobachteten Symptome verantwortlich ist, ob sie den Hauptgrund für den Krankenhausaufenthalt darstellt oder ob es sich um einen Begleitbefund einer anderen Erkrankung handelt.

Nehmen wir ein Beispiel: An welcher Krankheit leidet die Person?

Eine ältere Person leidet seit mehreren Jahren an einer chronischen Bronchopneumopathie.

Sie weist eine respiratorische Dekompensation auf und muss ins Krankenhaus eingewiesen werden.

Im Krankenhaus fällt ein SARS-CoV-2-Test positiv aus.

Die chronische Bronchopneumopathie? Die respiratorische Dekompensation? Covid-19? Mehrere dieser Erkrankungen?

Die medizinische Antwort kann komplex sein. Die administrative Antwort hingegen muss bestimmte Kodierungsregeln einhalten. Dieses Problem besteht bei allen Krankheiten, gewinnt jedoch besonders an Bedeutung, wenn eine neue Diagnose Gegenstand einer massiven Überwachung ist.

Das Zählen der Krankenhausaufenthalte, bei denen ein bestimmter Code auftritt, ist nicht genau dasselbe wie das Zählen der Aufenthalte, bei denen diese Diagnose die Hauptursache darstellt.

Und diese Unterscheidung gewinnt noch mehr an Bedeutung, wenn man von Krankenhausaufenthalten zu Todesfällen übergeht.

7. Hinter den Codes verbergen sich finanzielle Aspekte

Schließlich gibt es noch einen Aspekt, den wir in der Folge zur T2A ausführlich untersucht haben.

Im Krankenhaus dienen die Codes nicht nur der Erstellung von Statistiken, sondern spielen auch eine Rolle bei der Finanzierung. Jeder Krankenhausaufenthalt wird einer GHM zugeordnet, der in der Regel ein GHS und ein Tarif entspricht, der nach verschiedenen Regeln angepasst wird. Die Tarife variieren jedoch je nach Kategorie, Schweregrad und Versorgungsmodalitäten.

So können zwei Patienten mit vergleichbaren Atemwegsbeschwerden unterschiedlichen Krankenhausgruppen zugeordnet werden und je nach den gewählten Diagnosen und den Merkmalen ihres Aufenthalts zu unterschiedlichen Finanzierungen führen.

Dieses System schafft einen wirtschaftlichen Anreiz hinsichtlich der Qualität und Vollständigkeit der Kodierung. Genau dies hat der Soziologe Pierre-André Juven untersucht: Die Umwandlung von Krankenakten in medizinisch-ökonomische Informationen stellt ebenfalls eine Form der Krankenhaussteuerung dar.

Kontext:

Pierre-André Juven ist ein französischer Gesundheitssoziologe und Kommunalpolitiker, der als Forscher am CNRS (Centre national de la recherche scientifique) tätig ist. Er forscht am Institut Cermes3 schwerpunktmäßig zu Gesundheitspolitik, Krankenhausfinanzierung und den sozioökonomischen Aspekten des Gesundheitswesens.

Juven ist Experte für das Abrechnungswesen in französischen Krankenhäusern und hat Texte zur COVID-Plandemie verfasst:

Covid-19 hat sich in dieses bereits bestehende System eingefügt.

Die Schaffung neuer Codes und die Änderungen der Gruppierungsregeln konnten daher finanzielle Konsequenzen haben. Es muss jedoch zwischen den möglichen Mechanismen und ihren tatsächlich beobachteten Auswirkungen unterschieden werden. Ein Unterschied zwischen zwei Tarifen beweist nicht, dass eine Einrichtung absichtlich eine ungenaue Diagnose gewählt hätte.

Zumal die Regierung im März 2020 eine Finanzierungsgarantie eingeführt hat, um den Rückgang der Krankenhausaktivitäten auszugleichen.

(*Exakt wie in Deutschland!!!*)

Die finanzielle Lage der Einrichtungen lässt sich daher nicht einfach auf die Multiplikation der Anzahl der Covid-19-Aufenthalte mit einem Tarif reduzieren.

Dennoch bleibt eine grundlegende Frage offen.

Warum wurde ein System geschaffen, in dem die Art und Weise, wie Patienten administrativ beschrieben werden, so direkt in die Verteilung öffentlicher Gelder einfließt?

Und wie kann man dann behaupten, dass die aus diesem System stammenden Statistiken völlig unabhängig von dessen wirtschaftlichen Zwängen seien?

8. Fazit: Der Patient verschwindet hinter der Nomenklatur

Kehren wir zu unserem Ausgangspunkt zurück.

Im Jahr 2020 wurden Millionen Franzosen täglich mit Zahlen zu Erkrankten, Krankenhausaufenthalten und Todesfällen konfrontiert. Diese Zahlen wurden als direktes Maß für die gesundheitliche Realität dargestellt. Doch wir haben gerade gesehen, dass sich hinter den Kurven ein besonders komplexer Verwaltungsmechanismus verbirgt. Das erinnert uns daran, dass Gesundheitsstatistiken nicht nur biologische Phänomene messen. Sie messen auch das Ergebnis diagnostischer Konventionen, administrativer Vorschriften und Krankenhauspraktiken.

Im Januar wird eine neue diagnostische Kategorie geschaffen.

Ihre Anwendungsregeln ändern sich im Frühjahr.

Die Überwachungssysteme ändern einige ihrer Kriterien.

Die Krankenhäuser ändern ihre Art und Weise, wie sie Krankenhausaufenthalte beschreiben und klassifizieren.

Die daraus resultierenden Statistiken zeigen eine spektakuläre Veränderung in der Verteilung der Atemwegserkrankungen.

In den ATIH-Daten verzeichnet der Covid-19-Code mehr als 200.000 Patienten

Die Gesamtzahl der Krankenhausaufenthalte hingegen bricht ein

Selbst die Krankenhausaufenthalte aufgrund von Atemwegserkrankungen oder Infektions- bzw. Parasitenerkrankungen sind drastisch zurückgegangen, weitaus stärker als der Anstieg der Covid-19-Aufenthalte

Das Problem beginnt, wenn man diese Dimension außer Acht lässt und statistische Kategorien in unumstößliche medizinische Wahrheiten umwandelt. Am Ende dieser Kette – wer erinnert sich da noch an den Patienten, seine Vorgeschichte, seine Symptome und die genauen Gründe, aus denen er ins Krankenhaus eingewiesen wurde?

Der Kranke wird zur Diagnose.

Die Diagnose wird zum Code.

Der Code wird zur Statistik.

Und die Statistik wird zum politischen Argument.

Covid-19 bietet uns ein besonders gut dokumentiertes Beispiel für dieses Phänomen.

Wir können den Zeitpunkt der Schaffung dieser Verwaltungskategorie genau datieren. Wir können ihre Entwicklungen verfolgen. Und wir können die statistischen Umwälzungen beobachten, die mit ihrer Einführung einhergehen.

Es reicht nicht aus, die Kästchen zu zählen, um die Kranken zu verstehen.

Und nur weil ein Code den Namen einer Krankheit trägt, erklärt er noch lange nicht allein, was mit dem Patienten geschehen ist.

Eine Statistik kann in ihrer Berechnung vollkommen korrekt und in ihrer Interpretation zutiefst irreführend sein.

In der nächsten Folge werden wir sehen, wie sich die Covid-19-Kategorien nach der akuten Phase weiter ausgeweitet haben, mit Vorerkrankungen, Folgeerkrankungen und dem „Long Covid“.

Denn wenn eine neue Krankheit in die Nomenklatur aufgenommen wird, fängt ihre administrative Geschichte manchmal erst an.