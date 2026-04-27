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Dr. Manfred Hauptreif
3h

Also ich kenne jemand, der ist schon 5 mal geschlumpft und ist immer noch vollständig gesund, soweit er weiß. Die 4 mal COVID-19 Infektion, die er bekommen hat verliefen alle sehr harmlos. Daran sieht man doch, wie gut der Spritzstoff ist. Jetzt macht mal kein Heckmeck, lasst diese tolle deutsche Erfindung zu und gut is.

Man sollte es nicht glauben, solche Argumente begegnen mir tagtäglich. Es ist zum Haare raufen! Jeder Artikel, der aufklärt, ist dringend notwendig.

Das man in Impfungen besser keine krebserregenden, das menschliche Erbgut verändernden Substanzen drin sein sollten, erscheint mir eine seeehr spät kommende Erkenntnis zu sein. Die Frage ist jetzt wie sag ich‘s meinem Kinde.

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