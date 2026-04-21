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miesepeter
29m

Das ist alles pure Respektlosigkeit!

Respektlosigkeit vor Mutter Natur, vor der Evolution, Immunsystemen, Respekt vor Mitmenschen.

Unter dem Aspekt “Notfall” (uahhh Panik – wir konnten ja nicht anders) ist praktisch alles möglich! Sogar giftige Substanzen an Kinder und Schwangere zu verabreichen. Und das weltweit.

Zwei drei Aussagen in PowerPoint Folien , Büchern oder Interviewschnipseln werden da niemanden zu Fall bringen. Zu viel Geld ist seit Jahrzehnten(!) in diese Art der „Technologie“ geflossen. Dass musste halt irgendwann einen Return Investment geben. Auf die eine oder andere Art.

Wer 2019 die Aktionärswarnungen der Firmen gelesen hatte, wusste, dass die Dinge niemals funktionieren konnten. Da half auch kein Warpspeed aus Raumschiff Enterprise. Aber den Gewinnschub hat es schon irgendwie angestoßen.

Mein Hoffnung: das der eine oder andere, welcher Bei den Entscheidungen , bei der Verabreichung oder beim Investment mit dabei war – auch vom Saft probiert hat. Mindestens dreimal. Das wäre zumindest nachhaltig.

Meine Prognose: In ca. 10 Jahren, wird es kaum noch Teenie-Schwangerschaften geben. Dann sind 16 Jahre rum. Danach ist eh alles im Eimer. Auch die Geburtenraten. Die Roboter sollen es dann richten mit der körperlichen Arbeit. Die KI das Denken übernehmen. Elon M. wird all unser Held. Ein riesiges Denkmal wird man ihm zu Ehren bauen.

Wir werden wieder viel Platz haben.

Also – die die den Versuchungen der Mediziner widerstanden haben.

Aber dann ist eh alles neu. Schade, dass sie vorher alles kaputt machen.

Der Wal in der Ostsee ist momentan Sinnbild für den Zustand der Menschen. So fern der Natur sie sich befinden – und sie kapieren es nicht. Nicht einmal vor dem Sterbewunsch eines Wales haben die Menschen mehr Respekt.

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Marc Hakman's avatar
Marc Hakman
5h

Wieso soll man die prüfen, wenn man die gar nicht einsetzen soll.

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2 replies by DrBines verbales Vitriol
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