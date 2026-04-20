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HaJo Kremer
8h

Sehr gut! Vielen Dank!

Was die EMA ab Zeile 179 bzw. unter der Überschrift "Identity" raushaut, finde ich haarsträubend.

Da sind massenhaft kleinteilige Hintertürchen aufgemacht. Im klassischen pharmazeutischen Verständnis hat das allenfalls oberflächlich mit Identitätsprüfung zu tun. Ich denke, mit diesen Vorgaben könnten Pfizer und Moderna dem Volk erneut alles Mögliche unterjubeln.

Offenbar soll es ausreichen, nur kleine und nur ganz konkret als Problemzonen identifizierte Stücke der Sequenz zu testen. Aber nicht die gesamte Sequenz.

"Analytical procedures used may be based on sequencing or reverse-transcriptase PCR."

Peptidexpression wird da nicht mal erwähnt!

Dabei dürfte die Peptidexpression DER verräterische Test überhaupt sein, der den ganzen Blödsinn des Konzepts modRNA aufdecken würde. Und wirklich Identität reflektieren könnte. Lieber niemand auf dumme Gedanken bringen...

Hat man das erst mal kapiert, wird auch klar, warum die EMA in Sachen mRNA die ganz große Täuschung betreibt. Die haben sogar (wohlweislich?) gescheut, ein Glossar aufzunehmen, welches klarstellt, WANN man von "messenger RNA" und wann man von "modified (messenger) RNA" spricht. Es gibt in der Leitlinien nur den Begriff "mRNA". Der wird nirgends erläutert!!!

Angesichts dessen lautet mein Urteil zur Guideline:

Sechs (setzen).

Von dieser EMA sollte man nichts Gutes mehr erwarten.

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