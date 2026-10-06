Es klingt wie das perfekte Versprechen der modernen Medizin: Ein einfacher Atemzug aus dem Inhalator schützt direkt vor schweren Lungenerkrankungen, Influenza oder Coronaviren. Im Januar 2026 wurde ein neuartiges, polymerbasiertes Hybridsystem, das die empfindliche mRNA stabil durch die körpereigenen Barrieren der menschlichen Lunge schleust veröffentlicht.

Es handelte sich um staatlich geförderte Forschung durch das Cluster for Nucleic Acid Therapeutics Munich (CNATM) (Ein vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen der „Clusters4Future“-Initiative gefördert) und das Center for Nanoscience (CeNS) München (Unterstützung durch das interdisziplinäre nanowissenschaftliche Netzwerk in Bayern).

Traditionelle Lipid-Nanopartikel (LNPs) gelten aktuell als Goldstandard bei intramuskulären Impfungen (wie den COVID-19-Impfstoffen), stoßen bei der inhalativen Anwendung in der Lunge jedoch an funktionelle Grenzen. Das PLGA/PBAE-Hybridsystem bietet hier klare mechanische und biologische Vorteile:

Doch während die zivile Wissenschaft in München diesen Forschungserfolg veröffentlich, zeigen zeitglich freigegebene US-Regierungsdokumente und investigative Recherchen des US-Journalisten Jon Fleetwood eine düstere, parallele Realität.

Unter dem Codenamen PARC (Palo Alto Research Center) finanzierten das US-Militär und Bundesbehörden über Jahre hinweg ein System, das wie das technologische Gegenstück zu den Münchner Fortschritten wirkt: Eine automatisierte Massensprühtechnologie zur großflächigen Aerosol-Inokulation von biologisch aktiven und genetisch veränderten Substanzen.

Die Zusammenführung dieser beiden Welten beschreibt das ultimative Horrorszenario der modernen Biopolitik: Die unbemerkt eingeatmete Zwangsimpfung oder biologische Modifikation ganzer Populationen über die Luft.

Das von der LMU München in Kooperation mit dem Deutschen Zentrum für Lungenforschung (DZL) und der Sichuan University entwickelte System löst ein fundamentales Problem der inhalativen Medizin:

Herkömmliche Lipid-Nanopartikel (LNPs), wie sie in intramuskulären COVID-19-Impfstoffen genutzt werden, zerbrechen unter den Scherkräften medizinischer Vernebler. Sie verklumpen und die mRNA wird zerstört.

Das Münchner Team konstruierte stattdessen ein Hybrid-Nanopartikelsystem aus PLGA (Poly(lactic-co-glycolic) acid) und PBAEs (Poly(β-amino esters)). Die Funktionsweise gleicht einer molekularen Kaskade:

Mukusdurchdringung: Die Partikel gleiten mühelos durch den zähen Schleim der Atemwege und durchbrechen die natürliche Immunbarriere der Schleimhaut. Der Protonenschwamm-Effekt: Einmal von den Immunzellen aufgenommen, sorgt das PLGA für eine lokale Ansäuerung. Dies triggert die PBAEs, die wie ein Protonenschwamm wirken: Sie nehmen massiv Protonen auf, woraufhin die zellulären Transportbläschen (Endosomen) buchstäblich gesprengt werden. Präzise Freisetzung: Die mRNA entkommt unbeschadet ins Cytosol der Zelle und wird sofort abgelesen.

Die Forscher testeten dies erfolgreich ex vivo an echten, lebenden menschlichen Lungengewebeschnitten. Das System erwies sich als extrem biokompatibel, stabil beim Vernebeln und hocheffizient.

Das militärische Gegenstück: Das PARC-Projekt und die DEFUSE-Verbindung

Hinter den Kulissen der US-Forschungsförderung existiert für genau diese Art stabiler Formulierungen seit Jahren die passende Hardware. Wie behördliche Buchungsdaten (USAspending) belegen, finanzierte das National Wildlife Health Center des U.S. Geological Survey (USGS) ab 2018 ein Projekt beim Technologieentwickler PARC (Palo Alto Research Center).

Das Projektziel war ein automatisiertes Sprühsystem, das Fledermäuse beim Ein- und Ausfliegen aus ihren Höhlen vollautomatisch mit Impfstoffen besprüht. Kostenpunkt: Rund 829.000 US-Dollar.

Im selben Zeitraum (2018/2019) reichte die EcoHealth Alliance bei der US-Militärforschungseinrichtung DARPA einen Projektantrag namens DEFUSE im Rahmen des PREEMPT-Programms ein. In den Antragsunterlagen wurde explizit festgehalten, dass die PARC-Sprühtechnologie dafür optimiert werden soll, „Menschen und Tiere großflächig mit bioengineered Formulierungen zu inokulieren“, um drohende Pandemien im Keim zu ersticken.

Obwohl die DARPA den DEFUSE-Antrag in seiner Gesamtheit offiziell ablehnte, liefen die Verträge für die Hardware im Hintergrund nahtlos weiter. Mitten in der ersten COVID-19-Welle, am 13. Mai 2020, transferierte das USGS unter dem Buchungscode 140G0220P0134 weitere 198.940 US-Dollar an PARC. Der eindeutige Auftrag: „DEVELOP&TEST SPRAY DEVICES“ (Sprüheinrichtungen entwickeln und testen). Der Vertrag wurde bis zum 31. Dezember 2021 verlängert. Die exakten Testergebnisse und die in den Laboren verwendeten Substanzen dieser Pandemie-Ära-Tests sind bis heute unter Verschluss.

Hier kreuzen sich die Wege der zivilen Spitzenforschung und der militärischen Taktik. Das fundamentale Problem ist das sogenannte Dual-Use-Dilemma (Doppelnutzungspotenzial).

Das Münchner Forschungsteam feiert die Tatsache, dass ihr PLGA/PBAE-System den mechanischen Scherkräften standhält, als medizinischen Meilenstein für tragbare Inhalatoren. Doch exakt diese mechanische Robustheit ist das fehlende Puzzleteil, das Rüstungsplaner benötigen. Konventionelle mRNA-Präparate würden in den Hochleistungs-Massendüsen, wie sie von PARC entwickelt wurden, sofort denaturieren und wirkungslos werden. Ein stabiles polymerbasiertes System hingegen übersteht den Druck des großflächigen Versprühens.

Was als humanitäre Waffe gegen den Lungenkrebs oder Asthma gedacht ist, liefert unfreiwillig die perfekte biochemische Ladung für ein automatisiertes Aerosol-Ausbringungssystem.

Die juristische und ethische Bankrotterklärung

Ein praktischer Einsatz einer solchen Technologie-Kombination im öffentlichen Raum wäre nicht nur ein ethischer Dammbruch, sondern ein schweres internationales Verbrechen:

Völkerrecht (Biowaffenübereinkommen): Das Biowaffenübereinkommen von 1972 verbietet die Entwicklung von Systemen zur Ausbringung biologischer Agenzien. Zwar gibt es Ausnahmen für “friedliche Zwecke” (wie Seuchenschutz), doch die Grenzen sind fließend. Ein System, das genetisch veränderte Substanzen unkontrolliert in der Umwelt versprüht, kratzt massiv an der Schwelle zur biologischen Kriegsführung.

Das Ende des Nürnberger Kodex: Die wichtigste Säule der modernen Medizinethik ist der Informed Consent, die informierte, freiwillige Einwilligung des Patienten. Die Aerosolisierung von Medikamenten über die Umweltluft entzieht dem Individuum jede Wahlmöglichkeit. Man müsste das Atmen einstellen, um sich der Medikation zu entziehen. Juristisch erfüllt dies den Tatbestand der vorsätzlichen, kollektiven Körperverletzung durch den Staat.

Die utilitaristische Dystopie: Die Argumentation der Militärs ist stets utilitaristisch. Das Wohl der Vielen (Pandemieprävention) wiege schwerer als die Autonomie des Einzelnen. Doch eine Gesellschaft, die die unbemerkt eingeatmete, genetische Modifikation ihrer Bürger als “Prävention” akzeptiert, verabschiedet sich fundamental vom Konzept der Menschenwürde. Der Mensch wird vom autonomen Subjekt zur bloßen biologischen-staatlichen Verwaltungseinheit.

Unterstützungsmöglichkeiten:

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Andere Unterstützungsmöglichkeiten für Holgers und meine Forschung: