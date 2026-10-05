Viele medizinische, gesellschaftliche, juristische Probleme entstehen dadurch, dass Begriffe nicht sauber definiert sind und so Platz für Fehlinterpretationen lässt.

Dass das auch bei Impfstoff/Vaccine der Fall ist, fiel mir in einem Artikel von Jessica Rose auf in dem es eigentlich um ein komplett anderes Thema geht.

Laut Grok haben sich “die Definitionen, vor allem bei öffentlichen Stellen (CDC) und Wörterbüchern (Merriam-Webster) leicht verschoben. Von einer Betonung auf „Immunität“ (oft als sterilising/sterile Immunity verstanden) hin zu „Immunantwort“ oder „Schutz/Protection“. “

Biologisch ändert sich nichts. Der Körper reagiert immer noch so, wie er immer reagiert hat nach einer Impfung. Das Problem ist, dass die Erwartungshaltung historisch eine andere ist. Historisch ist man davon ausgegangen, dass eine Impfung eine sterile Immunität erzeugt und die Krankheitsfrage dadurch erledigt ist. So hat man es in der Schule auch irgendwann einmal gelernt. Die KI ist der Meinung, dass die Änderung der Definition “lediglich die Anpassung der Sprache an die empirischen Daten und die Bandbreite der erreichbaren Immunantworten” ist.

Da kann man geteilter Meinung sein. Weil das Produkt nicht das bietet, was einem in der Schule beigebracht wurde, ändert man nicht das Produkt sondern die Definition, damit die Definition wieder zum Produkt passt. Was nicht passt wird passend gemacht.

Laut Grok geschah die Anpassung der Definition “im Kontext neuer Technologien”.

Definitionsanpassungen der CDC

vor 2015:



Vaccine: „A product that produces immunity therefore protecting the body from the disease.“ (Impfstoff: „Ein Produkt, das eine Immunität hervorruft und den Körper somit vor der Krankheit schützt.“)

Vaccination: „Injection of a killed or weakened infectious organism in order to prevent the disease.“ (Impfung: „Injektion eines abgetöteten oder abgeschwächten Erregers zur Vorbeugung einer Krankheit.“)

Ab ca. 2015–August 2021:

Vaccine: „A product that stimulates a person’s immune system to produce immunity to a specific disease, protecting the person from that disease.“ (Impfstoff: „Ein Produkt, das das Immunsystem einer Person dazu anregt, eine Immunität gegen eine bestimmte Krankheit aufzubauen, wodurch die Person vor dieser Krankheit geschützt wird.“)

Vaccination: „The act of introducing a vaccine into the body to produce immunity to a specific disease.“ (Impfung: „Der Vorgang, bei dem ein Impfstoff in den Körper eingebracht wird, um eine Immunität gegen eine bestimmte Krankheit aufzubauen.“)

Ab ca. 1.–8. September 2021:

Vaccine: „A preparation that is used to stimulate the body’s immune response against diseases.“ (Impfstoff: „Ein Präparat, das dazu dient, die Immunantwort des Körpers gegen Krankheiten anzuregen.“)

Kein Wort mehr von Immunität. Eine Immunantwort an und für sich, muss aber nicht vor der Krankheit schützen. Wir bilden Antikörper gegen Chemikalien, die in der Natur nicht vorkommen.

Vaccination: „The act of introducing a vaccine into the body to produce protection from a specific disease.“ (Impfung: „Der Vorgang, bei dem ein Impfstoff in den Körper eingebracht wird, um Schutz vor einer bestimmten Krankheit zu erzeugen.“)

Die CDC-Begründung ist, dass die frühere Formulierung konnte so missverstanden werden, als seien Impfungen zu 100 % wirksam (was nie der Fall war). Die Änderung diene der Klarheit und Transparenz, der Kern bleibe unverändert.

Zwischen

“Ein Produkt, das eine Immunität hervorruft und den Körper somit vor der Krankheit schützt”

und

„Ein Präparat, das dazu dient, die Immunantwort des Körpers gegen Krankheiten anzuregen.“

liegen Welten.

Im ersten Fall habe ich den Nutzen einer Immunität. Im zweiten Fall eine gegebenenfalls nutzlose Immunantwort, die mir keinen Schutz gewährt bzw. eine Immunantwort, die mich schädigt bis tötet. Das sind zwei komplett unterschiedliche Produkte.

Merriam Webster

Der Webster ist der Englische Duden.

mind. 2006 bis ca. Anfang 2021:



„A preparation of killed microorganisms, living attenuated organisms, or living fully virulent organisms that is administered to produce or artificially increase immunity to a particular disease.“ („Ein Präparat aus abgetöteten Mikroorganismen, lebenden abgeschwächten Organismen oder lebenden, voll virulenten Organismen, das verabreicht wird, um eine Immunität gegen eine bestimmte Krankheit zu erzeugen oder künstlich zu verstärken.“)

Ab ca. Mai 2021:

„A preparation that is administered (as by injection) to stimulate the body’s immune response against a specific infectious agent or disease: such as

a : an antigenic preparation of a typically inactivated or attenuated pathogenic agent … or one of its components or products …

b : a preparation of genetic material (such as a strand of synthesized messenger RNA) that is used by the cells of the body to produce an antigenic substance …“



„Ein Präparat, das (z. B. durch Injektion) verabreicht wird, um die Immunantwort des Körpers gegen einen bestimmten Infektionserreger oder eine bestimmte Krankheit anzuregen: wie beispielsweise

a: ein antigenes Präparat aus einem typischerweise inaktivierten oder abgeschwächten pathogenen Erreger … oder einem seiner Bestandteile oder Produkte …”

b: ein Präparat aus genetischem Material (wie beispielsweise einem Strang synthetisierter Boten-RNA), das von den Körperzellen zur Produktion einer antigenen Substanz genutzt wird …“

Editor Peter Sokolowski: Anpassung an wissenschaftliche Genauigkeit und mehr Platz online; „immune response“ sei präziser als das allgemeine „immunity“. Die Änderung berücksichtigt mRNA-Impfstoffe.

Man hat sich beim Webster also an die CDC angepasst und die Sprache dem Produkt angepasst.

Juristische / regulatorische Definitionen (vor allem USA)

Public Health Service Act (PHS Act), Section 351 / 42 U.S.C. § 262 und 21 CFR 600.3: Ein „biological product“ umfasst u. a. „virus, therapeutic serum, toxin, antitoxin, vaccine, blood … or analogous product“ zur Prävention, Behandlung oder Heilung von Krankheiten. Keine enge Inhaltsdefinition; der Fokus liegt auf Zweck (Prävention etc.) und Zulassungsanforderungen (safe, pure, potent).

Diese Formulierung ist seit Jahrzehnten weitgehend stabil und hat sich 2000–heute nicht grundlegend geändert. Belege: eCFR und US Code. ecfr.gov

Im National Childhood Vaccine Injury Act (1986) und Folgegesetzen geht es um „covered vaccines“ (auf der Vaccine Injury Table), nicht um eine generische Inhaltsdefinition. COVID-Impfstoffe wurden über separate Mechanismen (PREP Act etc.) behandelt.

Es gibt keine bekannte gesetzliche Neudefinition von „vaccine“, die „Immunität“ explizit streicht oder mRNA ausschließt. Die regulatorische Anerkennung erfolgte über den biologischen Produktstatus und den Zweck der Immunstimulation.

Duden

Der Duden differenziert zwischen Impfstoff und DNA-Impfstoff.

Impfstoff: „zum Impfen bestimmte Flüssigkeit, Lymphe“.

Vakzine: „Impfstoff aus lebenden oder abgetöteten Krankheitserregern“ (Herkunft von lateinisch vaccinus = von Kühen stammend, Bezug auf Jenner).

DNA-Impfstoff: fremdes Erbmaterial enthaltender Impfstoff, durch den die Bildung von Antikörpern ausgelöst wird

RNA-Impfstoff ist nicht definiert.

In Deutschland sind mRNA-”Impfstoff” oder modRNA-Impfstoff sprachlich nicht definiert.

WHO

Ein Impfstoff (vaccine) ist nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ein biologisches Präparat, das das körpereigene Immunsystem trainiert, um Schutz gegen eine bestimmte Infektionskrankheit oder Erreger aufzubauen.

RKI:

Fazit:

Die neuen Definitionen in USA haben teilweise nicht mehr viel mit dem zu tun, was man in der Schule gelernt hat, was ein Impfstoff ist und was er leisten soll. In USA wurde deutlich mehr angepasst als in Deutschland. In Deutschland passt die Duden Definition nicht zu den modRNA Produkten, die gar nicht definiert sind. Die Definition des RKI ist recht breit, passt aber auch nicht zu den modRNA-Produkten.

Wenn man anhand dieser Daten eine Definition erstellen müsste, was eine Impfung/Vakzine ist, wird es schwer. So wirklich definiert scheint das nicht (mehr) zu sein und das ist ein großes Problem.

Die normalen Menschen glauben noch an die Definition aus ihrer Schulzeit, die heutzutage aber anscheinend nicht mehr gilt.

Es wäre an der Zeit definitiv zu definieren, was ein Impfstoff ist und was er leisten muss, um ein Impfstoff zu sein.

Man sollte auch den Menschen, die noch an die Definitionen aus ihrer Schulzeit denken erklären, dass diese Definitionen heute gar nicht mehr gelten, denn aktuell glauben viele Menschen noch, dass sie wüssten, was ein Impfstoff angeblich ist. Dem ist aber nicht mehr so.

Unterstützungsmöglichkeiten:

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Andere Unterstützungsmöglichkeiten für Holgers und meine Forschung: