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HaJo Kremer's avatar
HaJo Kremer
Oct 5

Viel fragwürdiger finde ich die Verwendung des Attributs "specific" bzw. "bestimmter" vor Erkrankung.

Attribute schränken ein, deren Bedeutung wird gemeinhin unterschätzt und oft machen sie die Aussage unklar.

Beispiel 1: Vermutlich schützen die Pneumokkenimpfstoffe vor einer Pneumonie, die durch ganz spezifische Erreger verursacht wurde. Sie schützen aber keineswegs vor eine Pneumonie an sich. Das bedeutet, dass der Impfling keinen Vorteil erwarten darf, aber alle Impfreaktionen sowie Risiken. Nutzen 0, Risiken vorhanden, also eigentlich wäre das Produkt nicht zulassungsfähig.

Beispiel 2: Bei C19 ist es ähnlich: Lässt man mal deren höchstwahrscheinlichen Wirkmechanismus, die Hemmung der reversen Transkriptase, die dem PCR-Test vorgeschaltet ist, mal beiseite, dann würden diese Impfstoffe ja ausschließlich gegen das "schlimme COVID-19", verursacht (durch ein schlecht definiertes) SARS-CoV2 wirken. Die Datenlage, um die Häufigkeit und Schwere einer COVID-19-Erkrankung zu belegen, wurde aber extrem verzerrt, und zwar durch die krasse und völlig unsachgemäße Bevorzugung des ICD-Codes U.07, durch fehlende Differentialdiagnostik, durch anlasslose Massentests, durch fehlende Standards bei den Tests (nicht nur bei den Antikörpertests, sondern auch bei den RT-PCR-Tests) und schließlich, aber nicht weniger wichtig, durch die zügellose Propaganda ab Januar 2020.

Was aber soll es einem Impfling bringen, dass er zwar einen grippalen Infekt hat, der aber nicht positive im RT-PCR-Test auf SC2 reagiert? Den grippalen Infekt hat er ja trotzdem.

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Beweis's avatar
Beweis
Oct 5

Ganz wichtiger Punkt. Als die vielen "Impfdurchbrüche" zu offensichtlich wurden, ist nicht die Impfkampagne gestoppt worden, sondern die Definition wurde verändert, was die Impfung bewirken soll. Sterile Immunität war das ursprüngliche Versprechen, das man mit Impfungen verabreicht hat. Ob Tetanus, Masern, Hepatitis, Pocken etc. Aber es gibt eben nicht nur etwas Sterilität oder ein bisschen Immunität.

Die Vakzine sind an ihrer elementaren Definition gescheitert.

In der daraus folgenden Erklärungsnot wurden neue Kriterien verbreitet, um das Scheitern zu vertuschen. Plötzlich kamen "Herdenimmunität", die "Überforderung des Gesundheitssystems" auf, prognostizierte "schwere Verläufe" sollten so verhindert werden. Die in kollektivistischen, düsteren Systemen erdachte "Volksgesundheit" wurde wieder hochgespült, damit sich jeder artig die Shots verabreichen lässt, obwohl sie seinem individuellen Körper keinerlei Nutzen und vielfach Schaden bringen.

Das war meiner Ansicht nach die eigentliche Psy-Op: Die Bedürfnisse des Individuums zu unterwerfen unter ein angebliches, kollektives Ziel. Im Zweifel bis in den Tod. Dafür mussten wir atemhemmende Staubschutzmasken tragen, wurden zu gefährlichen Spritzen genötigt und voneinander separatisiert, indem wir in Angst und Zwietracht versetzt wurde. Es war eine Machtergreifung über Milliarden von menschlichen Körpern, die weitreichend erfolgreich war für ihre Initiatoren.

Und auf der Klaviatur spielen sie jetzt weiter - mal mehr, mal weniger erfolgreich. Corona war wirklich ein Great Reset. Denn diverse Größenwahnsinnige und Machtbesessene haben gesehen, wie weit sie gehen können. Nahezu unendlich weit. Und ihre Begründungen müssen sich nicht mal mehr plausibel anhören. Sie ziehen einfach durch.

Zuckersteuer auf zuckerfreie Getränke für die Volksgesundheit. Da stehen wir jetzt.

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