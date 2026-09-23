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Ghostfromthefuture
Sep 23

Dinge auf die Ich gerne hinweisen möchte.

"Die inzwischen freigegebenen Akten des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM), die Krisenstabs-Protokolle des Robert Koch-Instituts (RKI), die per Informationsfreiheit erlangten Unterlagen des Bundesgesundheitsministeriums (BMG) und die 315 EU-Dokumente zur Impfstoffbeschaffung zeichnen ein anderes Bild."

Der Ausdruck "zeichnen ein anderes Bild" sollte man sich in dem Zusammenhang mit der Pandemie ganz genau anschauen. Eine KI würde die Formulierung vielleicht so erklären:

"Es existieren verschiedene Darstellungen eines Sachverhalts."

Neben der "aufrechten" Lüge, gibt es das Lügen durch Auslassen von Fakten. Wenn man bewusst darauf verzichtet gewisse Informationen weiter zu geben um einen Gegenüber in eine bestimmte Richtung zu lenken, dann wäre das ein aktives Lügen. Aus meiner Sicht.

Die Frage die sich ja nun stellt wäre: Wer weiss mehr? Die Experten aus RKI und PEI oder WHO, oder Regierungen, deren Geheimdienste und Militärs mit Argusaugen darauf achten, das Informationen nur betsimmten Personenkreisen zugänglich gemacht werden. In D war da ja die Untersuchung des BND über den Ursprung des Virus, deren Ergebnisse nicht mit den Experten, sehr wohl aber mit der Regierung geteilt wurden.

"direkte Ministererlasse" Mitglied der Regierung, Gesundheitsminister Jens Spahn(!), Namen nennen, IMMER Namen nennen, Akteure namentlich bloßstellen!

"Beim BioNTech-Impfstoff steuerte das BMG die nationale Umsetzung bereits Monate vor der EU-Zulassung – mit vertraulichen Vorab-Daten, wöchentlichen Jour-fixe-Terminen und einem selbstgebauten Verteilernetz, das PEI und EMA in Schlüsselmomenten ausklammerte." Warum wurde ein Unternehmen, das seit 20 Jahren kein Medikament auf den Markt bringen konnte plötzlich zu einem Hauptakteur? War es die Technologie modRNA die hier Auzsschlaggebend war? Das Know-How im Bereich LNP's?

"intern lagen Fachbewertungen vor, die vor der Aussagekraft eines negativen Schnelltests warnten." False-Negative. Wie schaut es aus mit False-Positive?

"Ärzte reagierten mit Zurückhaltung, weil die Evidenz für die von Lauterbach behaupteten „lebensrettenden” Effekte für Geimpfte nicht belegt war." Wie war das nochmal mit "Follow the Science"?

Koordinierte Aktivitäten auf höchster Ebene! EU, NATO, Militär! Für mich interessant wäre da jetzt Kommunikation entweder durch die WHO oder andere Institutionen übder den Atlantik hinweg mit der USA und Kanada.

Zum Schluss möchte Ich zu bedenken geben, das es diese Art von Länder übergreifenden Kooperationen seit 9/11 gibt. Seit dem befinden sich alle NATO Mitglieder im Krieg gegen "den" "Terror". Damals wurde zum ersten Mal in der Geschichte der Artikel 5 getriggert. Dieser ist nach wie vor nicht aufgehoben worden! Und das 9/11 für die NATO bedeutend ist, kann man auch daran erkennen das in Brüssel, vor dem europäischen NATO Hauptquartier ein Stahlträger des WTC steht. Zur Erinnerung an das wohl bedeutenste Ereignis in der Geschichte der NATO. In dem ZUsammenhang weise Ich auch gerne wieder auf einen Michael Butter hin und den internationalen Bemühungen der Regierungen "Verschwörungstheorien" zu bekämpfen und das Vertrauen in Wissenschaft und Impfkampagnen(!) zu stärken. https://web.archive.org/web/20170705214310/http://conspiracytheories.eu/project-introduction/

Mittlerweile ist die Seite nicht länger aktiv.

Kennen Sie jemanden, der sich wie Sie in die zeitlichen Abläufe hineinkniet aus den anderen Ländern der EU? Schweden? Italien? Frankreich?

Und vielleicht insgesamt auch nocheinmal interessant Angela Merkel's Aussagen darüber wie Wirtschaft und Politik "zusammmenarbeiten"...

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Perry Simms
Sep 24Edited

Eine weitere hervorragende Arbeit von DrBine!

Da bei allen durchgewunkenen „Gegenmaßnahmen" eine Exprimierung von "Spike Protein" erzielt wurde, besteht berechtigtes Interesse an dessen genauen Ursprung und Entwicklung.

Wer da auf Wuhan seinen Blick richtet, liegt genauso daneben wie der Detektiv der hinweise zur Manufaktur seiner Dosensuppe im Supermarkt sucht.

Zur Ursachen und Quellenforschung erlaube ich mir, den Verweis auf https://jimhaslam.substack.com

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