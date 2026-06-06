Deutsche Politiker werden gerne gescholten, weil sie den Begriff Pandemie der Ungeimpften nutzten. ABER, wer hat diesen Begriff geprägt? Waren es die deutschen Politiker oder haben sie nur anderen nachgeplappert und wenn ja, wem?

Das erste Mal taucht der Begriff “Pandemic of the unvaccinated” am 16. Juli 2021 während einer offiziellen Presseerklärung des Weißen Hauses zur Corona-Lage auf.

Der genaue Wortlaut von Dr. Rochelle Walensky, der damaligen Direktorin der US-Gesundheitsbehörde CDC: „There is a message that is crystal clear: this is becoming a pandemic of the unvaccinated.“ (Es gibt eine glasklare Botschaft: Dies entwickelt sich zu einer Pandemie der Ungeimpften).

27. Juli 2021 übernahm der damalige US-Präsident Joe Biden den Begriff, der daraufhin zur offiziellen Regierungsdoktrin avanciert. US-Präsident Joe Biden nutzt das Schlagwort in Reden und Statements, um den Druck auf Impfzauderer zu erhöhen und begründet dies mit einer „amerikanischen Tragödie“, bei der Menschen vermeidbar sterben.

Die Biden-Administration nutzt die Formulierung flächendeckend als zentrales Kommunikationstool im Kampf gegen die Delta-Variante. In Pressekonferenzen wie dem White House Briefing vom 24. August 2021 wird gebetsmühlenartig wiederholt: „Der Weg, diese Pandemie zu beenden, sind mehr Impfungen“ In USA ist der Höhepunkt der Phrase August / September 2021 erreicht.



Der Slogan gerät zunehmend in die Kritik, da auch bei Geimpften sogenannte „Durchbruchsinfektionen“ (Breakthrough Infections) zunehmen. Renommierte Wissenschaftler wie Dr. Eric Topol kritisieren den Begriff bereits am 31. August 2021: „Die Pandemie betrifft eindeutig alle Menschen, nicht nur die Ungeimpften“.

Zu der Zeit, als bereits klar ist, dass dieses Ausdruck nicht stimmt, erst da fängt Jens Spahn an ihn den Amerikanern nachzuplappern.

Der damalige Bundesgesundheitsminister Jens Spahn nutzte die Formulierung nachweislich am 8. September 2021 in einer Bundespressekonferenz. Er wiederholte sie im Verlauf der vierten Corona-Welle im November 2021 mehrfach und prägte damit das politische Schlagwort in Deutschland.

Jens war echt spät dran. Andere Politiker waren mit dem Nachplappern deutlich schneller, er war aber auch nicht der langsamste. Jens war eher zeitliches Mittelfeld.

Französische Regierungsmitglieder griffen den Begriff „Pandemie der Ungeimpften“ (oder „vague des non-vaccinés“) ab Juli 2021 auf, wobei Premierminister Jean Castex am 21. Juli 2021 und Gesundheitsminister Olivier Véran am 26. August 2021 argumentative Abwandlungen nutzten. Die exakte Phrase wurde laut offiziellen Regierungsangaben erst im Zuge der Debatten um den Impfpass Anfang 2022 verstärkt verwendet.

In Italien wurde der Begriff „Pandemia dei non vaccinati“ (Pandemie der Ungeimpften) im Sommer und Herbst 2021 zu einem prägenden politischen und medialen Leitmotiv. Er diente der Regierung als primäre argumentative Rechtfertigung für die Einführung des europaweit strengsten Green Pass (Grüner Pass) und der späteren Impfpflicht für über 50-Jährige.

Die erste direkte, nachweisbare Übernahme des exakten Slogans in die aktive italienische Tagespolitik erfolgte durch den Arzt und Vize-Gesundheitsminister Pierpaolo Sileri. Am 6. August 2021 griff Sileri das US-Wording von Joe Biden auf und übertrug es im Sole 24 Ore auf Italien.

Der Begriff wurde so tief verankert, dass er bis Ende 2021 zu heftigen Debatten im Senat und der Abgeordnetenkammer führte. Oppositionspolitiker forderten anhand von wissenschaftlichen Daten (unter anderem durch Verweise auf Fachartikel in The Lancet) eine Rücknahme des Slogans, da die epidemiologische Behauptung, Geimpfte könnten das Virus nicht übertragen, widerlegt sei und die Formulierung zu einer massiven gesellschaftlichen Spaltung führe, wie im Plenarprotokoll der Camera dei Deputati festgehalten ist.

In der Schweiz wurde der Begriff „Pandemie der Ungeimpften“ bzw. „pandémie des non-vaccinés“ im politischen Diskurs überraschenderweise nicht von Vertretern der Landesregierung (dem Bundesrat) lanciert.

In Polen nutzte Waldemar Kraska (Stellvertretender Gesundheitsminister) den Begriff „pandemia niezaszczepionych“ am 21. September 2021. Er hielt in Medienberichten fest, dass über 99 % der hospitalisierten COVID-Patienten keinen Impfschutz aufwiesen, weshalb die aktuelle Dynamik als eine „pandemia niezaszczepionych“ einzustufen sei.

Ab September 2021, insbesondere im Zuge der Vorbereitungen auf die vierte Welle (Delta-Variante) im Oktober 2021, übernahm De Jonge das internationale Wording “pandemie van de ongevaccineerden”. Der Begriff verursachte eine so starke gesellschaftliche Spaltung, dass sich die niederländische Politik noch lange danach damit beschäftigen musste. Im August 2022 wurde die Regierung im Parlament in einer offiziellen Anfrage (Kamervragen Nr. 3766) mit dem Vorwurf konfrontiert, durch das gewählte Wording eine Stigmatisierung vorangetrieben zu haben.

Jens Spahn war also nicht der einzige, der Joe Biden ohne nachzudenken nachplapperte. Ich sage Joe Biden, weil ich kaum glaube, dass Jens Spahn oder die anderen Politiker Dr. Rochelle Walensky intensiv genug gefolgt sind, um diese Phrase aufzuschnappen. Die Europäer begannen zum Großteil diese Phrase zu nutzen, als sie international schon kritisiert bis widerlegt war, was nicht gerade clever war.