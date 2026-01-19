Dan hat mir den Link zu den damaligen Lobbyisten auf der EMA Webseite gegeben.

Es sind viele, schlechte, alte Bekannte dabei, die 2007 ihre Interessen bei der Definition durchgesetzt haben.

Public consultation on proposals to amend Annex I to Directive 2001/83/EC as regards advanced therapy medicinal products - Public Health

Unter dem dritten Link sind die eingereichten Lobbyunterlagen hinterlegt.

Im Zip ist ein Verzeichnis und zwei Dateien

Das Verzeichnis enthält 4 Unterordner:

Academic

Industry

Other

Regulatory autohrities

The RNA Therapeutics Stakeholder Group

Paul-Ehrlich Institut

Das PEI hat drei Dokumente eingereicht, das EC Dokument und zwei Anlagen.

Interessant ist die Betonung, dass das BMG die Entscheidungen mit trägt, gleich im ersten Absatz. Das PEI hat dafür plädiert die genetischen Impfstoffe aus der Definition von Gentherapien zu exkludieren ABER dennoch die nötigen Prüfungen für Gentherapien beizubehalten: “Andererseits müssen jedoch alle wegen der biologischen Eigenart und Herstellungsweise solcher Impfstoffe erforderlichen spezifischen Anforderungen aus dem Bereich der Arzneimittel für neuartige Therapien gerade auch für genetische Impfstoffe gelten.”

Die Lipidumverpackung fehlt aber und wird nicht bedacht.

Anlage 2

“Die von der Europäischen Kommission vorgeschlagene Definition kann auch „konventionelle“ attenuierte Lebendimpfstoffe (mit oder ohne zusätzliches Gen) sowie Lebendvektorimpfstoffe zur Vorbeugung von Infektionskrankheiten umfassen. Diese Impfstoffe werden manchmal als „genetische Impfstoffe“ bezeichnet. Die von der Europäischen Kommission vorgeschlagene Definition umfasst auch DNA-/Nukleinsäureimpfstoffe. Die für GTMPs geltenden Qualitäts-, Sicherheits- und Wirksamkeitsanforderungen sollten auch für diese prophylaktischen Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten gelten. Sollten sie formell aus der Definition ausgeschlossen werden, schlägt PEI vor, eine entsprechende Verpflichtung an anderer Stelle in Anhang I der Richtlinie 2001/83/EG aufzunehmen und diese Produkte als „genetische Impfstoffe” zu bezeichnen.”

Das PEI war also für ein Umbenennung dieser Produktklasse von Gentherapie in genetische Impfstoffe, ABER sie sollten geprüft werden wir Gentherapien.

Ganz unrecht hat das PEI mit seiner Kritik auch nicht, denn einige klassische Impfstoffe, wie gegen Hepatitis, sind gentechnisch gebaut worden und würden somit unter die Gentechnikverordnung fallen.

“4) Der Ausschluss von Impfstoffen zur Vorbeugung gegen Infektionskrankheiten aus der GTMP-Definition ermöglicht die Anwendung etablierter Grundsätze und Anforderungen für Impfstoffe zur Vorbeugung. Dabei handelt es sich um prophylaktische Nukleinsäure-/DNA-Impfstoffe, prophylaktische nicht-virale Vektorimpfstoffe, prophylaktische Lebendimpfstoffe, replizierende rekombinante attenuierte Viren oder Mikroben, die als prophylaktische Impfstoffe verwendet werden, sowie rekombinante Hybridviren (deren Genom eine Kombination aus dem Genom zweier Viren ist). Technisch gesehen besteht die einzige Möglichkeit, die das Paul-Ehrlich-Institut gefunden hat, um solche prophylaktischen Impfstoffe auszuschließen, darin, diesen Ausschluss in der GTMP-Definition genau anzugeben (siehe dritter Gedankenstrich der vom PEI vorgeschlagenen GTMP-Definition).

Das Paul-Ehrlich-Institut empfiehlt, sicherzustellen, dass geeignete Anforderungen an die Gentherapie in Anhang I der Richtlinie 2001/83/EG und in Leitlinien auch für diese Impfstoffe erfüllt werden müssen, da einige der Überlegungen zu Qualität, Sicherheit, Wirksamkeit und Umweltrisiken von GTMP je nach Einzelfallbewertung auch für diese Impfstoffe gelten können.“

Nun müssen wir den technischen Stand von damals bedenken. 2007 gab es, glaube ich, noch keine LNP+ modRNA Kombinationen, man ging also von nackter DNA aus, wie Klaus sie selbst publiziert hatte und wie sie in der Tiermedizin eingesetzt werden. Zudem sollt diese Produktklasse geprüft werden wie ein GTMP und nicht wie ein klassischer Impfstoff.

Da das PEI zumindest beim Moderna COVID Produkt für das Review zuständig war, stellt sich die Frage, warum das 2020 nicht so gemacht wurde. Man wusste es besser.

UK Comments on Revision to Part IV of Annex 1 to Directive 2001/83/EC

Die Empfehlung des United Kingdom kommt dem, was letztendlich gemacht wurde schon deutlich näher.

“Das Vereinigte Königreich ist nicht der Ansicht, dass Impfstoffe gegen Infektionserreger (unabhängig davon, ob der Impfstoff prophylaktisch oder therapeutisch verabreicht wird) als GTMPs betrachtet werden sollten. “

“Prophylaktische oder therapeutische Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten sind ausgeschlossen.”

“d. Hinzufügung von „prophylaktische oder therapeutische Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten sind ausgeschlossen“.

Wie unter Punkt 1 dargelegt, wird die Einbeziehung von prophylaktischen oder therapeutischen Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten als GTMP vom Vereinigten Königreich nicht befürwortet. Virale Impfstoffe, die eine genetische Sequenz enthalten, die ein antigenes Protein beispielsweise aus TB kodiert, werden derzeit untersucht. Wenn es keine spezifische Ausnahme für prophylaktische oder therapeutische Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten gibt, würde diese Art von Impfstoff unter die Definition eines GTMP fallen.”

Hier sehen wir nun den Stand der Technik und warum Impfstoffe nach dem damaligen Stand der Technik wohl ausgenommen waren. Es ging vor allem um rekombinante Impfstoffe. Dem kann ich sogar soweit zustimmen, dass die ausgenommen wurden.

Alnylam

Alnylam hingegen geht, anders als das PEI oder UK, bereits von LNP-Technologie aus und weiß sehr genau, dass es sich hierbei um Gentherapie handelt.

Alnylam kennt man vor allem vom Revusiran Desaster, das Alnylam gezwungen hat seine mRNA Therapie für eine angeborene Herzkrankheit schnell einzustampfen, weil sie wohl die Versuchspersonen getötet hat.

Alnylam hat 2022 Pfizer und Moderna wegen Patentverletzungen verklagt. Moderna und Alnylam haben sich darauf wohl im Juni 2025 geeinigt oder auch nicht.

Alnylam arbeitete damals mit synthetisierter, kurzer RNA, die Gene stilllegen kann. Man nennt diese Art RNA small interfering RNA (siRNA).

Auch Alnylam jedoch unterscheidet genau zwischen nackter, synthetisierter RNA und Plasmiden, welche integrieren und dann etwas produzieren lassen. Das ist sogar aus deren Sicht Gentherapie.

“RNAi, induziert durch Genexpressionsvektoren ist Gentherapie.

Die obigen Ausführungen von Alnylam beschränken sich auf exogen verabreichte, chemisch synthetisierte siRNAs. Es ist wichtig, diese von genbasierten RNAi-Ansätzen (z. B. Short Hairpin RNAs oder shRNAs) zu unterscheiden, die auf Expressionsvektoren beruhen, die für die Transkription in Zellen und Geweben ausgelegt sind. Typischerweise handelt es sich bei dem Expressionsvektor um ein modifiziertes Adeno- oder Lentivirus-System. Im Gegensatz zu siRNAs sind diese shRNA-Expressionsvektoren dsDNA, besitzen Motive, die eine Integration ermöglichen, und Sequenzelemente (z. B. Promotoren und Enhancer), die mit dem Wirtsmechanismus interagieren, um die Expression des SiRNA-Vorläufers aus dem eingebauten Gen zu ermöglichen. Die Integration erfolgt im Zellkern, und die exprimierte shRNA wird in das Zytoplasma exportiert, wo sie dann zu einer siRNA verarbeitet wird.

Somit ist klar, dass shRNA-basierte Expressionsvektoren Gentherapie sind und entsprechend klassifiziert werden sollten.

Die Unterscheidung zwischen Expressionsvektor-basierter RNAi und RNAi, die durch die Verabreichung exogener siRNAs induziert wird, veranschaulicht, warum die aktuelle Definition der Gentherapie wissenschaftlich korrekt ist und die vorgeschlagene Definition fehlerhaft ist. Die bestehende Definition unterscheidet zwischen diesen beiden Formen der Oligonukleotidtherapie, da die durch die Verabreichung exogener siRNAs induzierte Interferenz wie jede andere pharmakologische Wirkung ist, mit dem Unterschied, dass die Zusammensetzung des Arzneimittels zufällig ein Oligonukleotid ist.”

“Es liegt in der Verantwortung sowohl der Aufsichtsbehörden als auch der Entwickler dieser Medikamente, ihre biologischen Wirkungen zu verstehen.”

Und hier liegt der Hund begraben. Man muss das Produkt und seine biologische Wirkung verstehen.

Pfizer

Anders als man erwarten würde, kein Wort zu Impfstoffen oder RNA.

Novozymes

Novozymes hatte etwas zu neuen Hilfsstoffen (novel excipients).

Ich verstehe aber nicht, was der Wunsch nach der Nutzung eines Master File Systems bedeutet.

RXi Pharmaceuticals

“Ich erkenne die Bemühungen zur Verbesserung der Regulierung fortschrittlicher Arzneimittel an und unterstütze sie, bin jedoch sehr besorgt, dass die Einbeziehung synthetischer RNA-Verbindungen in diese weit gefasste Definition der Gentherapie zu unnötigen regulatorischen Beschränkungen für mehrere vielversprechende Klassen von Therapeutika führen wird, darunter RNA-Interferenz, Aptamere und immunmodulatorische Verbindungen. Da RNA-basierte Verbindungen nicht in das Genom integriert werden und an sich nicht onkogen sind, gelten die für echte Gentherapie-Therapeutika geltenden regulatorischen Anforderungen nicht direkt und würden erhebliche regulatorische Hürden mit sich bringen, die wissenschaftlich nicht begründet sind und letztlich keinen wesentlichen Sicherheitsvorteil für den Patienten bieten würden. “

Auch diese Bemerkung ist valide. Rein synthetisch hergestellte, kleine bio-RNA Stücke, die nackt gespritzt werden sind nicht zwangsläufig Gentherapien und zudem eine relativ saubere Sache.

“Es gibt Präzedenzfälle dafür, dass synthetische Oligonukleotide als chemische Einheiten betrachtet werden, und zwei davon wurden zugelassen. RNA-basierte Verbindungen, einschließlich solcher, die in vitro transkribiert oder chemisch synthetisiert wurden, replizieren sich nicht und bergen kein Risiko der Integration in das Genom. Daher ist es logisch, RNA-basierte Verbindungen aus der allgemeinen Definition der Gentherapie auszuschließen und sie weiterhin auf der Grundlage der derzeit geltenden Strategien zu bewerten, wie sie in Kapitel 4.1 der „Leitlinie zu Strategien zur Ermittlung und Minderung von Risiken bei ersten klinischen Studien am Menschen mit Prüfpräparaten” (EMEA / CHMP / SWP / 28367 / 07) dargelegt sind. Gentransferansätze unter Verwendung einer Vielzahl von Vektoren fallen eindeutig unter die Definition der Gentherapie der vorgeschlagenen Verordnung, sodass die regulatorischen Anforderungen für diese klassischen Gentherapieansätze gelten (dargelegt in den Kapiteln 2.4.2 und 2.5.2 der Verordnung).

Als Teil der stetig wachsenden Gemeinschaft von Wissenschaftlern, die sich für die Erforschung und Entwicklung von RNA-basierten Therapeutika interessieren, bitte ich die Europäische Kommission höflich, die Definition von „Gentherapie” in der vorgeschlagenen Verordnung zu überdenken. Aufgrund der oben dargelegten Argumente ist es sinnvoll, RNA-basierte Verbindungen auszuschließen und die Definition auf nukleinsäurebasierte Arzneimittel zu beschränken, die in das menschliche Genom integriert werden können.”

Hier geht es um synthetisierte, nackte, bio-RNA, ohne modifizierte Nukleotide. Eine ganz andere Produktklasse als modRNA, die den Organismus ein Protein produzieren lässt. Auch diese Firma betont, dass Vekoren (Plasmide) definitiv Gentherapie sind.

Die von Schering Ploug würde man heutzutage wohl als schwurbelnde Rechtsextreme bezeichnen. Diese Radikalen vollen Sheddingstudien!

“Für Gentherapeutika, die aus einem replikationsfähigen Virus oder Vektor bestehen, Ausscheidungsstudien zur Untersuchung der Ausscheidung der Gentherapeutika;

Biodistributionsstudien, beschränkt auf Blut, Biopsien und, falls erforderlich, Ausscheidungen oder Sperma

Studien zur Verteilung in den Keimdrüsen sind durchzuführen, es sei denn, das Fehlen dieser Studien ist wissenschaftlich gerechtfertigt, z. B. weil Nukleinsäuresequenzen nicht in den Zellkern gelangen und in nichtklinischen Studien keine Hinweise auf die Notwendigkeit gefunden wurden.”

CliniGene

“Eindeutige Beispiele für GTMP: virale, plasmidale und ex vivo zelluläre Träger, z. B. therapeutische Gene, Krebsimmuntherapeutika, nicht-therapeutische Markergene, prophylaktische Impfstoffgene, Ribozyme und Antisense-Gene. “

Clinigene kategorizierte Gen-Impfstoffe als ganz klare Gentherapeutika!

University of Southhampton

“Obwohl wir dieses Dokument so verstehen, dass therapeutische Impfstoffe, die Nukleinsäuren verwenden (DNA-Impfstoffe), nicht in die vorgeschlagene Verordnung aufgenommen werden, befürchten wir, dass die Vorschriften und Leitlinien für DNA-Impfstoffe höchstwahrscheinlich ausführlich auf diese Richtlinie Bezug nehmen und somit indirekt auch DNA-Impfstoffe abdecken werden.

Wir sind der Ansicht, dass therapeutische DNA-Impfstoffe als separate Untergruppe der Arzneimittel für neuartige Therapien behandelt und als solche ausdrücklich von der „UMSETZUNG DER VERORDNUNG ÜBER NEUARTIGE THERAPIEN; Verordnung (EG) Nr. 1394/2007” ausgenommen und in einer separaten Verordnung behandelt werden sollten. Die gleichen Überlegungen gelten für RNA-Impfstoffe.

Gentherapeutische Behandlungen, die eine langfristig stabile Expression des Vektorinsertes und/oder eine stabile Integration in das Wirtsgen bewirken sollen, erfordern strenge Vorschriften, um die Sicherheit zu gewährleisten. Die Anwendung der vorgeschlagenen Verordnung auf Nukleinsäureimpfstoffe, die sich nicht integrieren, würde jedoch die zeitnahe klinische Prüfung behindern und den Entwicklern von DNA-basierten therapeutischen Impfstoffen eine unnötige Belastung auferlegen. Dies würde dazu führen, dass die Entwicklung dieser sicheren und vielversprechenden Behandlungsstrategie, die sowohl für Patienten als auch für Ärzte sehr attraktiv ist, verzögert oder gestoppt würde.

Nachstehend finden Sie spezifische Kommentare zur Unterstützung unseres Vorschlags:

2.4.2 Spezifische Anforderungen für GTMP – Nichtklinische Daten

Kommentar:

Für Plasmid-DNA-Impfstoffe (pDNA) wurden umfangreiche Biodistributionsstudien durchgeführt und veröffentlicht.

Bei intramuskulärer Injektion verbleiben selbst wenige Stunden nach der Injektion weniger als 1–10 % der injizierten DNA an der Injektionsstelle. Zirkulierende DNA kann nach der Injektion für kurze Zeit in anderen Organen nachgewiesen werden, aber nach 1–2 Wochen kann Plasmid-DNA nur noch an der Injektionsstelle nachgewiesen werden. Eine Integration in Keimbahnzellen wurde nie beobachtet. Zusätzliche Sicherheit ergibt sich durch die beabsichtigte Wirkungsweise: Immunzellen greifen transfizierte Zellen an, beenden die Expression des Antigens und eliminieren die Vektor-DNA. Dementsprechend sind Embryo-Fötus- und Perinataltoxizitätsstudien für DNA-Impfstoffe nicht geeignet.

2.5.2 Spezifische Anforderungen für GTMP – Klinische Daten

Anmerkung:

Anforderungen hinsichtlich Ausscheidung, Biodistribution in den Keimdrüsen, Neusortierung bestehender Genomsequenzen sowie neoplastischer Proliferation aufgrund von Insertionsmutagenität sind für plasmidbasierte therapeutische DNA-Impfstoffe nicht anwendbar, da umfangreiche Literatur aus Tierversuchen, vor allem aber aus einer wachsenden Zahl klinischer Studien vorliegt. Wichtig ist, dass es mehrere klinische Studien zur DNA-Impfung bei Infektionskrankheiten und Krebs gibt, in denen keine signifikanten Nebenwirkungen berichtet wurden. Ein typisches Beispiel ist unsere eigene Studie zur DNA-Impfung gegen Prostatakrebs bei 30 Patienten, die fast abgeschlossen ist. Der Impfstoff wurde von den Patienten sehr gut vertragen, und es wurden nur minimale Nebenwirkungen beobachtet. Es kommt zu einer starken Induktion der gewünschten zytotoxischen T-Zellen, die hochspezifisch für das Zielkrebsantigen sind. Die klinischen Auswirkungen auf den Krebs werden derzeit untersucht. Es gibt keine Hinweise auf schädliche Auswirkungen dieses molekular definierten Ansatzes zur Induktion von Immunität, und sowohl Forscher als auch Patienten sind gleichermaßen daran interessiert, die weitere Entwicklung und Erprobung voranzutreiben. Es scheint keinen Grund zu geben, ein offensichtlich sicheres Verfahren, das die Unterdrückung von Krebs verspricht, mit weiteren Fesseln zu belegen. Sollten jedoch therapeutische DNA-Impfstoffe unter diese Richtlinie fallen, sollten separate Anforderungen festgelegt werden, die sich von denen für die Gentherapie unterscheiden. Therapeutische DNA-Impfungen und Gentherapie sind in Bezug auf Zielsetzung und Konzeption gegensätzlich, und unserer Ansicht nach ist es unangemessen, sie gemeinsam zu betrachten. “

Erneut handelt es sich aber um nackte DNA, nicht LNP verpackte DNA.

Fazit

Ich habe mir die im Zip enthaltenen Dateien angeschaut auf den Aspekt der Exklusion von Impfstoffen aus den Gentechnikrichtlinien.

Bei den meisten Einreichungen ist das kein Thema. Man macht sich hauptsächlich sorgen das synthetische Oligonukleotide unter Gentechnologie fallen könnte.

Das PEI hatte das Problem der genetischen Impfstoffe erkannt und mahnt zur Vorsicht und dass diese Produktklasse genauso getestet werden müssten wie Gentherapien (PEI), auch wenn man sie gerne anders benennen würde.

Schering Plough ist richtig hart drauf und verlangt Shedding Studien. CliniGene war knallhart und bezeichnete Gen-Impfstoffe als ganz eindeutige Gentherapien.

Für die Exklusion von Gen-Impfstoffen als Gentherapie waren das Vereinigte Königreich, die RNA Therapeutics Stakeholder Group und die University of Southhampton mit ihren angeschlossenen Firmen. Die Wissenschaftler haben sich für superschlau gehalten und überschätzt, weil sie damit die Forschung behindert sahen, weil sie sich die Sicherheitsvorgaben nicht hätten leisten können.

Generell ging es damals aber um eine komplett andere Produktklasse: nackte RNA oder nackte DNA und keine in LNPs verpackte, modfizierte RNA oder in LNPs verpackte DNA.

Bei Adenoviren war man sich einig, dass es sich um Gentherapie handelt. Warum die COVID-Produkte von AstraZeneca und Johnson&Johnson nicht entsprechen behandelt wurde ist mir schleierhaft.

Alnylam, die wirklich wissen, wovon sie reden fassen es gut zusammen:

“Es liegt in der Verantwortung sowohl der Aufsichtsbehörden als auch der Entwickler dieser Medikamente, ihre biologischen Wirkungen zu verstehen.”

DAS war und ist das Hauptproblem. Man hat sich die Regeln hingebogen, ohne das Produkt zu verstehen und Produkte, die in den Einreichungen einhellig als Gentherapien bezeichnet wurden, wie die Adenovireninjektionen, als Impfstoffe durchgewunken.

Ich verstehe nicht, warum die Gen-Impfstoffe bei diesen Gutachten/Anmerkungen exkludiert wurden.

Es sieht mir schwer danach aus, als hätten die EU Granden die Expertise der Einreichungen ignoriert und sich nach den Wünschen des Vereinigten Königreichs (worunter auch die Uni Southhampton und ihre Partners in Crime fallen) und der RNA Therapeutics Stakeholder Group gerichtet und echte Expertise wie jene von Alnylam, CliniGene oder Schering Plough ignoriert.