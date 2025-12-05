Aktuell kursiert dieser Artikel in den alternativen Medien:

Undisclosed Deaths in the Pfizer mRNA COVID-19 Vaccine Trial: Will There Be

Accountability? Journal of the American Physicians and Surgeons - Vol. 30 No. 4

Vielleicht verfangen die Daten diesmal, denn neu sind sie wahrlich nicht. Die eigentliche Publikation ist vom 17.10.2023 das Preprint sogar noch älter. Das ist das dritte Mal, dass die von Pfizer verschwiegenen Toten in der Studie zu BNT162B2 ihre Runde in den alternativen Medien drehen.

Interessiert hat das bisher kein mir bekanntes Gericht und auch keine Zulassungsbehörde.

Aktuell scheint aber, auch in meinem juristischen Umfeld, der Zeitpunkt gekommen, sich um die Erkenntnisse von 2023 zu kümmern. Vielleicht verfängt ja das Datenrecycling diesmal juristisch, nachdem sich der Wind in den USA gedreht hat.

Vielleicht verstehen die Politiker und Juristen die neue, didaktisch deutlich reduzierte, Version besser als das 2 Jahre alte Originalpaper und die dazugehörigen Erklärungen bei Twitter.

Zwei nicht gemeldete Todesfälle In der klinischen Phase-2/3-Studie 2020 zum mRNA-COVID-19-Impfstoff von Pfizer starb eine 63-jährige Studienteilnehmerin aus Kansas (Probandin 11141050), die in die Behandlungsgruppe aufgenommen worden war, am 19. Oktober 2020, 41 Tage nach Erhalt der zweiten Dosis von BNT162b2. Am selben Tag informierte ihr Notfallkontakt die klinische Studienstelle über ihren Tod. In der 6-monatigen narrativen Dokumentation, die alle Todesfälle der Probanden in der Studie umfasst, wurde angegeben, dass sie einer Autopsie unterzogen worden war und dass als Todesursache „plötzlicher Herztod” festgestellt worden war. Eine weitere US-Teilnehmerin aus Georgia (Probandin 11201050), 58 Jahre alt, die ebenfalls in die aktive Gruppe der Studie aufgenommen worden war, starb am 7. November 2020 im Schlaf. Bei ihr wurde keine Autopsie durchgeführt, und der Gerichtsmediziner gab als Todesursache „Herzstillstand” an. Keiner der beiden Todesfälle wurde den Aufsichtsbehörden bei der Bewertung des Medikaments für die Zulassung gemeldet.

Die Unterlagen zur klinischen Studie wurden am 20. November 2020 eingereicht, und nur 20 Tage später trat der Ausschuss zusammen, um über die Genehmigung der Notfallzulassung für Pfizer zu entscheiden. Angesichts dieses sehr engen Zeitrahmens ist es wahrscheinlich, dass sich der VRBPAC stark auf die Informationen stützte, die Pfizer bei der Sitzung am 10. Dezember offengelegt hatte. Bei dieser Sitzung berichtete Pfizer, dass sechs Probanden während der ersten 20 Wochen der klinischen Studie (27. Juli bis 14. November 2020) verstorben waren, zwei in der geimpften Gruppe und vier in der Placebo-Gruppe. Diese Daten wurden auch in Polack et al. und in Thomas et al. berichtet. In der forensischen Überprüfung durch Michels et al. wurde die Probanden-ID jedes dieser sechs Patienten identifiziert. Zu unserer großen Überraschung wurden die beiden oben erwähnten Todesfälle von geimpften Probanden aus Kansas und Georgia weder in der VRBPAC-Präsentation noch in Polack et al. erwähnt, obwohl ihre Todesfälle eindeutig innerhalb des Berichtszeitraums vom 27. Juli bis 14. November 2020 auftraten. Somit wurden zwei Todesfälle von Probanden zu einem kritischen Zeitpunkt, nämlich der Bewertung des EUA-Antrags, vor den FDA-Gutachtern „verheimlicht”.

Sicherlich nur ein Zufall, genauso wie der Abbruch der Schwangerenstudie genau einen Fall bevor es statistisch relevant geworden wäre.

Polack ist ein spezieller Fall. Er ist Pfizers Mann für’s Grobe. Der von ihm geführte Studienstandort war auch sehr speziell. Darüber habe ich bereits 2023 geschrieben.

„Der mit Abstand größte Anwerber ist der als 1231 geführte. Am Standort 1231 wurden 4501 Freiwillige rekrutiert. Das sind 10 % der Probanden an einem Standort. Alle 4501 wurden innerhalb von 3 Wochen angeworben. Als Verantwortlicher wird ein Fernando Polack angeführt.“

Wer ist für die sehr lange Verzögerung bei der Erfassung der beiden oben beschriebenen „versteckten Todesfälle” verantwortlich? Gemäß dem Studienprotokoll von Pfizer mussten schwerwiegende unerwünschte Ereignisse innerhalb von 24 Stunden an Pfizer gemeldet werden. Eine sorgfältige Überprüfung der Fallberichtformulare dieser beiden Probanden und der 6-Monats-Berichte über den Tod der Probanden ergab erhebliche Verzögerungen bei der Erfassung des Todesdatums der Probanden, die möglicherweise zu den Datenabweichungen beigetragen haben. Tatsächlich waren laut dem 6-Monats-Zwischenbericht bis zum Stichtag am 14. November 2020 11 Todesfälle aufgetreten (sechs geimpfte und fünf Placebo-Probanden) und nicht die sechs öffentlich bekannt gegebenen Todesfälle von Probanden. Diese Diskrepanz resultierte nachweislich aus langen Verzögerungen bei der Erfassung des tatsächlichen Todesdatums in den Unterlagen der Probanden. Es ist anzumerken, dass bei den Todesfällen unter Placebo-Probanden keine nennenswerten Verzögerungen bei der Erfassung festgestellt wurden.

Es ist sogar noch extemer. Khundasani kennt die Rockenfeller Daten anscheinend nicht:

Günther, M., Mörl, F., & Rockenfeller, R. (2022). Where have the dead gone? Frontiers in Medicine, 9, 837287. https://doi.org/10.3389/fmed.2022.837287 https://www.frontiersin.org/journals/medicine/articles/10.3389/fmed.2022.837287/full

Die Sterblichkeit der Probanden lag unter der statistisch zu erwartenden. Da fehlen noch ein paar Tote mehr, als die zwei, die offensichtlich unterschlagen wurden. Die gefundenen unterschlagene Tote sind vermutlich nur die Spitze des Eisbergs. Ich schätze, man ist diversen Todesfällen und sich nicht mehr meldenden Probanden einfach (aus Zeitgründen) nicht nachgegangen.

“Insgesamt liegt die absolute Mindestschätzung der Zahl der prognostizierten Todesfälle bei 20 % (Unsicherheit des Kohortenanteils) plus 1 % (Unsicherheit des Beobachtungsintervalls) plus 4 % (etwa das Dreifache der Unsicherheit der wöchentlichen Mortalitätsraten), also 25 % unter der Zahl der Todesfälle, die auf der Grundlage der deutschen Jahressterblichkeitswerte prognostiziert wird.“

Proaktives Nachliefern Verstorbener scheint in der Pharmaindustrie auch nicht zum guten Ton zu gehören und die Behörden haben (aus Zeitgründen, denn es war Pandemie?) vergessen nachzufragen.

“Ebenso besorgniserregend ist die Tatsache, dass die VRBPAC-Mitglieder es versäumt haben, Pfizer um eine Aktualisierung der Zahl der Todesfälle bei den Probanden zu bitten, die zwischen dem 14. November, dem Stichtag für die EUA-Antragstellung, und dem 10. Dezember, dem Datum der VRBPAC-Sitzung, aufgetreten sind. Hätten sie danach gefragt, wäre dem VRBPAC bekannt geworden, dass in diesem Zeitraum sechs weitere Todesfälle bei den Probanden aufgetreten sind (zwei in der geimpften und vier in der Placebo-Gruppe). Bis zum Datum der VRBPAC-Sitzung waren insgesamt 17 Todesfälle bei Probanden aufgetreten (acht in der geimpften und neun in der Placebo-Gruppe). Wären diese genauen Ergebnisse bei der VRBPAC-Sitzung vorgestellt worden, wäre klar geworden, dass der Impfstoff keine Leben rettet. Am Ende der sechsmonatigen Zwischenphase dieser Studie (13. März 2021) gab es 21 Todesfälle in der geimpften Gruppe und 17 in der Placebo-Gruppe. Von den 21 Todesfällen bei geimpften Probanden wurden 10 tot aufgefunden oder erlitten einen plötzlichen Herztod. Es handelte sich um Probanden, die nie aus dem Schlaf erwachten (Proband 11201050), beim Gehen zusammenbrachen (Proband 11361102), tot aufgefunden wurden, während sie mit gekreuzten Beinen, nach vorne gebeugt und mit blauem Gesicht in der Waschküche saßen (Proband 11271112) in ihrer Wohnung tot aufgefunden wurden, nachdem Nachbarn aufgrund des Geruchs Angehörige alarmiert hatten (Proband 11291166). Von diesen 10 plötzlichen Todesfällen wurden nur zwei obduziert, wobei nur ein Ergebnis (der Proband aus Kansas – plötzlicher Herztod) in der öffentlich zugänglichen Dokumentation der klinischen Studie angegeben wurde. Dennoch kamen die Forscher wiederholt zu dem Schluss, dass, obwohl beide Probanden an der aktiven Gruppe einer Studie zu einem neuartigen therapeutischen Produkt teilnahmen, „keine vernünftige Möglichkeit besteht, dass der Tod auf die Studienintervention, Begleitmedikation oder klinische Studienverfahren zurückzuführen ist“. In all diesen Fällen stimmte Pfizer mit der Kausalitätsbewertung des Prüfarztes vor Ort überein. Bei Proband 11271112 wurde die Schlussfolgerung, dass der Tod nicht auf die Studienintervention zurückzuführen sein könne, getroffen, während ein Autopsiebericht ausstand, der bis heute noch aussteht. Die 17 Todesfälle bei Placebo-Probanden zeichnen ein anderes Bild. Fünf davon waren plötzliche Todesfälle, fast halb so viele wie in der geimpften Gruppe. Von diesen wurden nur zwei Autopsien durchgeführt, wobei nur ein Ergebnis vorliegt (Aortenruptur als Todesursache). Drei der plötzlichen Todesfälle bei Placebo-Probanden waren Berichten zufolge auf Herzereignisse zurückzuführen. Die Haupttodesursachen der übrigen 12 Placebo-Probanden waren unterschiedlich: Überdosierung von Medikamenten, hämorrhagischer Schlaganfall, bakterielle Lungenentzündung, Krebs, Diabetes, Multiorganversagen, Atemversagen. COVID-19 wird bei fünf Todesfällen unter den Placebo-Probanden als sekundäre Todesursache angegeben, bei den geimpften Probanden jedoch nur bei einem Todesfall. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das eindeutige Signal für Herzereignisse/plötzliche Todesfälle, das in der geimpften Gruppe der Studie beobachtet wurde, in der Placebo-Gruppe nicht zu beobachten ist. Zwar gab es mehr COVID-19-bedingte Todesfälle unter den Placebo-Probanden, diese hätten jedoch möglicherweise vermieden werden können, wenn diese Probanden früher eine geeignete Behandlung gegen Atemwegsviren erhalten hätten.”

Man muss natürlich fair sein. In der Placebogruppe können keine weiteren Toten hinzukommen, weil sie von Pfizer aufgelöst wurde, weil das Produkt so super toll war, dass man es der Placebogruppe aus ethischen Gründen nicht vorenthalten durfte. Die verschwundenen Toten sind möglicherweise gemäß Studienprotokoll freiwillig durch Tod aus der Studie ausgeschieden und somit möglicherweise nicht meldepflichtig gewesen. Somit war das sicherlich auch vollkommen legal.