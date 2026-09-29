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monique
Sep 29Edited

Was Sabine Stebel derzeit widerfährt, sollte ganz Europa beunruhigen.

2025 kandidierte sie noch für dieBasis bei der Bundestagswahl. Jetzt wird ihre Kandidatur für das Bürgermeisteramt abgelehnt, nachdem der Verfassungsschutz in die Beurteilung einbezogen wurde und sie als „Reichsbürgerin“ eingestuft wird.

Das ist ein Kanarienvogel im Bergwerk.

Während Hunderte Milliarden in die Verteidigung fließen, Produktionskapazitäten hochgefahren werden und Europa sich politisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich auf Krieg vorbereitet, erleben wir gleichzeitig bemerkenswerte Entwicklungen rund um Wahlen, Kandidaten, Sicherheitsbehörden und den Raum für abweichende politische Stimmen.

Wann wird Kriegsvorbereitung so dominant, dass sich auch der politische und gesellschaftliche Raum um diesen Kurs herum zu schließen beginnt?

Krieg beginnt nicht mit der ersten Rakete. Ihm geht ein Prozess voraus.

Deshalb brauchen wir eine European Peace & De-escalation Exercise.

Nicht noch eine Übung darin, wie Europa Krieg führen oder überstehen kann, sondern eine Übung, die untersucht und beobachtet, wie sich eine Gesellschaft in Richtung Krieg bewegt.

Welche politischen, rechtlichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Signale gehen dem voraus? Wann wird Widerspruch zu einem Sicherheitsproblem? Wann verschwinden deeskalierende Stimmen aus dem politischen Raum? Wann werden Ausnahmen zur Normalität? Und an welchem Punkt hätten wir den Prozess noch umkehren können?

Wenn Europa Krieg üben kann, kann Europa auch Frieden üben.

Vielleicht sollten wir auf den Kanarienvogel hören, bevor das Bergwerk geschlossen wird.

Was mich vielleicht am meisten erstaunt, ist, dass eine Gemeinde und die Menschen in ihrem Umfeld offenbar beginnen können, es als normal hinzunehmen, dass eine politische Kandidatin auf diese Weise ausgeschlossen wird. Genau da müssten die Alarmglocken läuten – unabhängig davon, ob man ihre politischen Ansichten teilt.

Denn während Europa Schritt für Schritt in Richtung einer Kriegswirtschaft geht, müssen wir uns fragen, ob sich gleichzeitig die politischen Reihen um diesen Kurs schließen.

Frieden verlangt mehr, als nur gegen Krieg zu sein. Frieden verlangt, die ersten Signale zu erkennen, weiter Fragen zu stellen und den Raum für Widerspruch zu verteidigen, solange dies noch möglich ist.

Vielleicht lautet die wichtigste Frage inzwischen ganz einfach: Trägst du zur weiteren Eskalation bei – oder zum Frieden?

Und am Ende sollte etwas gelten, das eigentlich selbstverständlich sein müsste:

“Die Entscheidung, welche Partei oder Wählergemeinschaft die Interessen der Bürger am besten vertritt, obliegt … dem Wähler.”

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Marielus
Sep 29

Sehen Sie es sportlich. Sie sind systemrelevant, quasi als Auszeichnung. Dieses System schafft sich gerade ab. Man muss dafür nichts mehr tun. Noch nicht mal Wählen gehen. Alles Gute.

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