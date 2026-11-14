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Dr. Manfred Hauptreif's avatar
Dr. Manfred Hauptreif
2h

Weiterhin viel Erfolg. Im Moment beschränke ich mich darauf BioNTech Fake Profile zu enttarnen.

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Dr. Manfred Hauptreif
2h

Wo nehmt ihr nur die Energie her. Mich haben inzwischen das chronische Fatique-Syndrom erwischt. Müdigkeit und Energielosigkeit.

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