Ich habe bereits in einem früheren Artikel geschrieben, wie die Kanzlei Robert & Ulbrich BioNTech juristisch in die Ecke treiben. BioNTech steht mit den Rücken zur Wand, daher haben die Gründer das Tafelsilber (Patenten und Know-How) in eine neue Firma überführt. Die Aktionen der Gründer von BioNTech laufen dabei auffällig parallel zu den Klagen der Kanzlei Rogert & Ulbrich.

Eine dieser Klagen beruht auf meinen Recherchen von 2023, in denen ich feststellte, dass das Marburg Werk mit er falschen Zulassung an den Start ging.

Meine Rechercheveruche versandeten trotz anwaltlicher Hilfe in 2024. Die beteiligten Anwälte waren etwas irritiert, über die damalige Reaktion, verstanden aber noch nicht, in was für ein Wespennest sie damals getochen hatten.

RA Tobias Ulbrich hat das Problem der falschen GMP Zulassungen jedoch verstanden und entsprechend Anzeige bei meheren Staatsanwaltschaften eingereicht.

Die Klägerin eines dieser Verfahren, Katharina König, hat mir die Dokumente dieses laufenden Verfahrens geschickt, welches RA Ulbrich auch in einigen aktuellen Interviews erwähnt.

Die vorliegende Beschwerde richtet sich gegen einen Bescheid der Staatsanwaltschaft Mainz , mit dem die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens bezüglich möglicher Impfolgen nach COVID-19-Impfungen abgelehnt wurde. Im Namen von drei betroffenen Beschwerdeführern moniert die Kanzlei Rogert & Ulbrich, dass die zuständige Staatsanwaltschaft den Sachverhalt unzureichend geprüft und fehlerhafte rechtliche Maßstäbe angelegt habe. Konkret wird der Verdacht auf Körperverletzungsdelikte sowie Verstöße gegen das Arzneimittelgesetz im Zusammenhang mit bestimmten, angeblich stark mit Rest-DNA verunreinigten Impfstoffchargen geltend gemacht. Die Eingabe fordert daher bei der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz die Aufhebung des Bescheids, die Durchführung umfassender Beweissicherungsmaßnahmen sowie die Einleitung förmlicher Ermittlungen gegen Hersteller und Verantwortliche.

Beschwerde Für Dortmund V1 430KB ∙ PDF file Download Download

Staatsanwaltschaften in Deutschland sind weisungsgebunden, daher dürfen deutsche Staatsanwaltschaften keine europäischen Haftbefehle ausstellen.

Der Hauptsitz der BioNTech SE sowie der Zulassungsinhaberin BioNTech Manufacturing GmbH liegt an der Adresse An der Goldgrube 12, 55131 Mainz .

Die Beteiligten (Paul-Ehrlich-Institut, BioNTech SE, BioNTech Marburg Werk, Staatsanwaltschaft Mainz) liegen räumlich nahe beieinander.

Die Stadt Mainz hat in den Jahren 2021 und 2022 durch den enormen wirtschaftlichen Erfolg von BioNTech Gewerbesteuereinnahmen in Milliardenhöhe erzielt und konnte dadurch ihre jahrelangen Schulden auf einen Schlag tilgen. Dies führt in öffentlichen Debatten immer wieder zu Diskussionen über eine mögliche Nähe oder wirtschaftliche Abhängigkeit am Standort.

In der vorliegenden Beschwerdeschrift werden die Steuereinnahmen der Stadt Mainz nicht direkt thematisiert. Die Beschwerde wirft der Staatsanwaltschaft Mainz jedoch verfahrensrechtliche Mängel und eine unsachgemäße Einstellung des Verfahrens vor:

Fehlende eigene Ermittlungen: Der Staatsanwaltschaft Mainz wird vorgehalten, von einer Einleitung des Ermittlungsverfahrens gegen die Vorstandsmitglieder von BioNTech abgesehen zu haben, ohne eine einzige eigene Ermittlungshandlung (wie Vernehmungen, Sicherung von Chargenakten oder Beiziehung von Rückstellmustern) durchgeführt zu haben.

Übernahme von Selbsteinschätzungen: Die Staatsanwaltschaft habe sich zur Verneinung des Anfangsverdachts im Wesentlichen auf Verlautbarungen des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) gestützt, obwohl Bedienstete des PEI in derselben Anzeige beschuldigt werden.

Abweisung von Korruptionsvorwürfen: Vorwürfe im Zusammenhang mit Bestechlichkeit (§ 332 StGB) habe die Staatsanwaltschaft Mainz pauschal mit dem Hinweis auf „Verschwörungstheorien“ abgelehnt, anstatt ihnen ermittelnd nachzugehen.

Die Namen der Vorzuladenden und ihre Rolle findet man im dramatis personae zu “Einmal mit Profis arbeiten”.

Was der nicht ermittelnden Staatsanwalt in Mains betreibt ist für ihn juristisch nicht mehr ungefährlich, wenn man sich einen aktuellen Fall anschaut.

Die Legal Tribune Online (LTO) berichtet von einem Strafprozess gegen einen Strafrichter vor dem Amtsgericht (AG) Düsseldorf, dem Rechtsbeugung und Strafvereitelung im Amt vorgeworfen wurden, nachdem er in einem früheren Verfahren eine gesetzlich so nicht existierende Rechtsfolge ausgesprochen hatte. Der Prozess vor dem Schöffengericht des Amtsgerichts Düsseldorf endete am 5. November 2026 in erster Instanz mit einem Freispruch für den angeklagten Richter, allerdings ist das Urteil noch nicht rechtskräftig.

Such ein Staatsanwalt kann sich strafbar machen, wenn er eine berechtigte und belegte Anzeige bewusst nicht verfolgt, kommen vor allem die Straftatbestände der Strafvereitelung im Amt (§ 258a StGB) und der Rechtsbeugung (§ 339 StGB) in Betracht.

Wie hat die Mainzer Staatsanwaltschaft argumentiert?

Der Oberstaatsanwalt in Mains ist ein gewisser Thomas Bartsch, der seine Schriftstücke nur mit Nachnamen (BARTSCH) zeichnet, aber nicht mit vollem Namen.

Ablehnungsbescheid Mainz Für Dortmund (1) 801KB ∙ PDF file Download Download

Die “Begründungen” des Staatsanwaltes Thomas Bartsch sind aus wissenschaftlicher Sicht haarsträubend.

“Es bestehen keine zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkte dafür, dass die unter Punkte II. Tatkomplex 1b bezeichneten Impfstoffchargen verunreinigt oder kontaminiert waren. Die Bundesregierung hat in ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage (BT-Drs. 21/4727 vom 17.03.2026) mitgeteilt, dass ihr „keine wissenschaftlich fundierten Belege dafür bekannt“ seien, „dass die im Impfstoff enthaltenen DNA bedenklich wären, noch dass die zulässige Gesamtmenge an DNA in Chargen des Impfstoffs überschritten“ worden sei (vgl. BT-Drs. 21/4727, abrufbar unter: https://dserver.bundestag.de/btd/21/047/2104727.pdf, zuletzt abgerufen am 22.09.2026).”

Als Bestätigung, dass die Produkte nicht mit DNA Rückständen aus der Produktion belastet waren, werden nicht wissenschaftlich Studien als Beleg genommen, sondern Kleine Anfragen und Proklamationen der Bundesregierung. Wenn die Bundesregierung sagt, das ist OK, ist es OK. Ich wusste gar nicht, dass sich im Bundestag ein ISO zertifiziertes Labor befindet, das entsprechende Untersuchungen durchführen kann, das hat nicht einmal das PEI.

Die Bundesregierung ist der Inverkehrbringer des Produktes und war Projektmanager für den Hersteller, wie die Kommunikation zwischen BMG und BioNTech belegt.

Damit ist die Bundesregierung durch das BMG meiner Meinung nach Mittäter und somit keine zitierfähige Quelle, die eine Firma entlasten könnte, mit der man sich einmal die Woche zu einem Jour-Fixe getroffen hat.

“Auch das Paul-Ehrlich-Institut teilte in einer Drug Safety Mail vom 22.12.2023 mit, dass ihm bislang keine Hinweise darauf vorlägen, dass Nebenwirkungen mit den im Zusammenhang mit der Herstellung verbleibenden DNA-Resten in Verbindung stünden (vgl. Drug Safety Mail vom 22.12.2023, abrufbar unter: https://www.bundesaerztekammer.de/presse/informationsdienste/ informationsdienst-baekground/detail/drug-safety-mail-2023-64, zuletzt 22.09.2026).”

Dass das PEI gar nicht getestet hat, ist dem Herr Thomas Bartsch auch nicht bewusst. Vielleicht sollte er dazu einfach Bastian Barukers Buch “Vorgetäuschte Sicherheit” lesen.

“Es fehlt damit an belastbaren tatsächlichen Anhaltspunkten dafür, dass die streitgegenständlichen Impfstoffchargen mit Rest-DNA oder SV40-Sequenzen in gesundheitsrelevanter Weise verunreinigt waren. Hieran vermögen auch die Untersuchungen von Kämmerer et al. (Science, Public Health Policy and the Law 2024; Anlage 16 der Strafanzeige) sowie von Speicher/Rose/McKernan (Anlage 17) nichts zu ändern. Es handelt sich insoweit um wissenschaftlich höchst umstrittene Untersuchungen mit methodisch unsicheren Grundlagen.”

Die FOIA Daten von Health Kanada, die das bestätigen offiziell und behördlich bestätigen kennt er somit auch nicht.

“Tatkomplex 3: Toxizität der Lipid-Nanopartikel Auch hier fehlt es an belastbaren tatsächlichen Anhaltspunkten für das Vorliegen einer Strafbarkeit nach dem AMG, da die Behauptung, die von BioNTech verwendeten Lipid-Nanopartiel (LNP) hätten eine toxische Wirkung, lediglich in einer wissenschaftlichen Veröffentlichung vorgetragen wurde, ohne dass diese jedoch belegt werden konnte.”

Ich weiß nicht, welche wissenschaftlichen Daten vorgelegt wurde, ich habe sehr viele Daten, die belegen, das die LNP toxisch sind. Nur eine wissenschaftliche Veröffentlichung war schon sehr sparsam, obwohl es durchaus ein Paper gibt, das alleine reichen würde.

Das was Herr Thomas Bartsch als “Wissenschaftlichen Beleg” vorlegt, ist aber an Lächerlichkeit nicht zu überbieten: Einen TOTEN Link zum Faktenfinder der Tagessschau…

Auch in der Wayback Maschine existiert der Link nicht im Archiv:

Der korrekte Link wäre dieser hier: https://www.tagesschau.de/faktenfinder/mrna-impfstoffe-nanolipide-101.html

Da stellt sich die Frage, ob er die Seite überhaupt aufgerufen hat, denn die Seite hieß schon immer so und wurde nie migriert.

”Die LNP´s dienten dazu, den eigentlichen mRNA-Impfstoff an sein Ziel zu bringen. Lipid-Nanopartikel (LNPs), wie sie im BioNTech/Pfizer-Impfstoff (Comirnaty) verwendet wurden, waren in den eingesetzten Mengen im Allgemeinen sicher und biologisch abbaubar, wiesen jedoch ein begrenztes, dosisabhängiges Entzündungspotenzial (www.tagesschau.de/faktenfinder-Impfstoffe-nanolipide-101.html).”

Schrägstrich statt Bindestrich (Ordnerstruktur): Der funktionierende Link trennt die Ressortbezeichnung mit einem Schrägstrich ( /faktenfinder/ ), weil „faktenfinder“ ein eigenes Unterverzeichnis auf der Website ist. Im fehlerhaften Link steht dort ein Bindestrich ( faktenfinder- ).

Fehlender Wortbestandteil ( mrna- ): Im funktionierenden Link lautet der Dateiname mrna-impfstoffe-nanolipide-101.html . Im fehlerhaften Link fehlt das mrna- am Anfang des Artikelnamens.

Groß- und Kleinschreibung: Im funktionierenden Link ist das Wort impfstoffe komplett kleingeschrieben. Im fehlerhaften Link wurde ein großes I ( Impfstoffe ) verwendet, was auf Webservern (die meist auf Linux laufen) oft als komplett anderer Dateiname gewertet wird und zu einer Fehlermeldung (404 Seite nicht gefunden) führt.

Der Link wurde von Herrn Thomas Bartsch wohl schon so oft als Quelle angegeben, dass er ihn a) diktiert hat ohne zu prüfen b) auswendig von Hand als Quelle angegeben hat.

Herr Bartsch hat sein “Fachwissen” wohl von der Tagesschau.

Auch was die Schäden durch das Spike-Protein angeht, wird keine wissenschaftliche Quelle zitiert, sondern ein Newsletter des Helmholz Instituts.

“Tatkomplex 5: Persistenz des Spike-Proteins Es liegen gleichfalls keine konkreten Tatsachen für eine Verwirklichung des Tatbestandes des § 95 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 AMG vor. Die von den Anzeigeerstattern vorgetragenen erheblichen Gesundheitsbeeinträchtigungen können nicht mit der erforderlichen Kausalität als Folgen einer Impfung mit dem Impfstoff Comirnaty zugerechnet werden. Richtig ist, dass nach neuesten Forschungen das SARS-CoV-2-Spike-Protein bis zu 4 Jahrein den schützenden Schichten des Gehirns, den Hirnhäuten und im Knochenmark des Schädels nach einer Infektion verbleiben kann. Darüber hinaus konnte festgestellt werden, dass der mRNA-Covid-19 Impfstoff von BioNTech die Anreicherung des Spike-Proteins im Gehirn signifikant reduzierte. Im Ergebnis kam die Studie des Helmholtz Munich und der LMU München zu dem Ergebnis, dass mRNA-Impfstoffe das Risiko langfristiger neurologischer Folgen erheblich senken konnten und somit einen entscheidenden Schutz boten (vgl. Newsletter der LMU vom 29.11.2024)”

Und selbst den Newsletter hat er falsch verstanden:

https://www.helmholtz-munich.de/newsroom/news/artikel/long-covid-ansammlung-des-sars-cov-2-spike-proteins-mit-dauerhaften-auswirkungen-auf-das-gehirn-verbunden

Der Newsletter verweist auf die Publikation

Rong, Mai, Ebert, Kapoor et al., 2024: Persistence of spike protein at the skull-meninges-brain axis may contribute to the neurological sequelae of COVID-19. Cell Host & Microbe. DOI: 10.1016/j.chom.2024.11.007.

Die Studie von Rong et al. (2024) in Cell Host & Microbe belegt, dass das SARS-CoV-2-Spike-Protein nach einer Infektion jahrelang im Schädelknochenmark, in den Hirnhäuten und im Gehirn von Menschen und Mäusen persistieren kann. Diese Ablagerungen lösen chronische Entzündungen und neurodegenerative Prozesse aus, während eine vorherige mRNA-Impfung die Spike-Protein-Anreicherung im Tierversuch lediglich um rund 50 Prozent reduzieren konnte.

In der Studie von Rong et al. (2024) wurden transgene K18-hACE2-Mäuse (B6.Cg-Tg(K18-ACE2)2Prlmn/J) für SARS-CoV-2-Infektionen und Wildtyp-Mäuse des Stammes C57BL/6J für isolierte Spike-Protein-Injektionen verwendet. Da hätte ihm auffallen müssen, dass sein Argument zu Tatkomplex 4 nicht trägt.

“Tatkomplex 4: Wissenschaftsbetrug bei der Präklinik huACE2-Mäuse. Es bestehen keine belastbaren Tatsachen für einen Betrug gem. § 263 Abs. 1 StGB durch einen sog. „Wissenschaftsbetrug“ durch Veröffentlichung von angeblich unzutreffenden Forschungsergebnissen des PEI. Neben einer möglichen Täuschung durch die angeblich unzutreffenden Forschungsergebnisse fehlt es an einem entsprechenden Irrtum bei dem Empfänger sowie einer darauf beruhenden unmittelbaren Vermögensverfügung nebst einem entsprechenden Schaden.”

Der Hauptunterschied zwischen huACE2-Mäusen und K18-hACE2-Mäusen besteht in der genetischen Konstruktion sowie der daraus resultierenden Verteilung und Dichte des menschlichen ACE2-Rezeptors im Organismus. Beide Mausmodelle gelten als „humanisiert“, da beide das Gen für den menschlichen ACE2-Rezeptor (hACE2) in ihrem Erbgut tragen.

Herr Thomas Bartsch zitiert für Tatkomplex 5 eine Studie, die eben jene humanisierte Mäuse verwendet, die in Tatkomplex 4 als nicht verwendet angemahnt wurden. Welch Ironie.

“Tatkomplex 8: Gewerbsmäßiger Betrug durch Beschaffung und Vertrieb Es bestehen gleichfalls keine zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkte für den Verdacht eines gewerbsmäßigen Betrugs durch eine Täuschung über den therapeutischen Nutzen von Comirnaty.”

Das bewusste Verkaufen eines wirkungslosen Mittels unter Vorspiegelung einer medizinischen Wirkung („Schlangenöl“) erfüllt im deutschen Recht in der Regel den Tatbestand des gewerbsmäßigen Betrugs.

Aber, laut Herrn Thomas Bartsch liegt kein Betrug vor, weil der Käufer (die EU/der Staat) das Produkt höchstwahrscheinlich allein wegen des Schutzes vor schweren Krankheitsverläufen trotzdem gekauft hätte, womit er wahrscheinlich so gar recht hat, denn es ging nie darum, dass das Zeugs tatsächlich die versprochene Wirkung haben musste. Die Plörre war eine rein politische Maßnahme.

Das Problem ist, nicht mal das leistet das Produkt, als sekundärer Endpunkt.

Laut Interviews ermitteln einige der Staatsanwaltschaften trotzdem. Dass die Mainzer Staatsanwaltschaft sich weigert, hat aufgrund der räumlichen Nähe und dass der Staatsanwalt Thomas Bartsch nicht einmal korrekt schreibt, wo die Kläger wohnen und in seiner Argumentation wissenschaftlich teils unhaltbar argumentiert, ein Geschmäckle.



Es heißt aber auch “in dubio pro reo”. Vielleicht ist der Staatsanwalt Thomas Bartsch wirklich ein wahrer Gläubiger der Corona-Zeit, der sein Wissen ausschließlich aus den “Qualitätsmedien” bezieht und nie einen Blick jenseits des Mainstreams wirft. Von einem Staatsanwalt kann man nicht erwarten, dass er wissenschaftliche Publikationen verstehen muss.

Wenn man eine Normalverteilung anlegt, sind 20-30% der Menschen wahre Gläubige der Plandemie und unrettbar verloren und werden nie verstehen (wollen) was passiert ist. Herr Thomas Bartsch könnte so ein unrettbarer Gläubiger sein.

Unterstützungsmöglichkeiten:

Bücherwunschzettel: https://www.amazon.de/registries/gl/owner-view/30LG3DJ4ET90L?ref_=list_d_gl_lfu_nav

Andere Unterstützungsmöglichkeiten für Holgers und meine Forschung: